DHA YURT BÜLTENİ-3

1)KONYA'DA 18 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ÇÖKEN YURT DAVASI, SADECE 3 SANIĞA CEZA

KONYA'nın Taşkent İlçesi'nde 2008 yılında, ruhsatsız 3 katlı Kız Kuran Kursu binasında gaz sıkışmasından kaynaklanan patlamada 17 öğrenci ile 1 eğitmenin ölümü, 29 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 9 yıldır süren dava bugün sonuçlandı. Tutuksuz yargılanan 11 sanıktan sadece 3 sanık ceza aldı, diğer sanıklarada beraat kararı verildi.

O dönem belde olan Balcılar Mahallesi'nde Balcılar Kasabası Okul ve Kurs Talebelerine Yardım Derneği’ne ait Özel Boğaziçi Öğrenci Yurdu’nda, 1 Ağustos 2008 günü saat 04.15’te LPG tankından sızan gaz, sabah namazı için kalkan bir öğrencinin elektrik düğmesine basması sonucu patladı. Patlamanın şiddetiyle 3 katlı yurt binası yıkıldı. Olayda, 1 eğitmen ve 17 yatılı öğrenci öldü, 29 öğrenci de yaralandı.



KISA TUTUKLULUKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDILAR



Olayın ardından Yurt Müdürü Hüseyin Çömlek, dernek ve yurt temsilcileri Mehmet Semerci ve Mehmet Göktaş jandarma tarafından gözaltına alındı. Mehmet Göktaş, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Hüseyin Çömlek ve Mehmet Semerci de kısa bir süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.



DAVA 9 YIL SÜRDÜ



Konya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2’si kadın eğitmen, 6’sı dernek ve yurt sorumlusu, 3’ü de LPG tankını kuran ve gaz dolumu yapan şirket sorumluları olmak üzere toplam 11 tutuksuz sanığın 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebeb olma' suçundan yargılandığı dava 9 yıldır sürüyor.



3 SANIĞA CEZA



Bugün görülen karar duruşmasında yurt müdürü Hüseyin Çömlekçi, 10 yıl, LPG şirketinin montaja uygunluk onayını veren yetkilisi İzzet Yanık ile ile teknik destek sorumlusu İbrahim Yılmaz, 7 yıl 6'şar yıl hapis cezası aldı. Diğer sanıklar ise dernek ve yurt yöneticilerinden Mümin Eğilmez, Hasan Kosalak, Ahmet Akdede, Mehmet Semerci, Mehmet Göktaş, Abdullah Bostancı, İlhan Biçici ve Ahmet Türkyılmaz hakkında da beraat kararı verildi. Sanıklardan Hasan Kosalak'ın ise yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Arama kurtarma çalışmaları (ARŞİV)

(Haber: Hasan DÖNMEZ KONYA )

===========================================================

2)KTÜ’LÜ ÖĞRENCİLER 2 KADIN İŞÇİYİ DARP ETTİ, GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) öğrenim gören 25 yaşındaki Hasibe H., 19 yaşındaki Nurcan Ç. ve 19 yaşındaki Mihriban Y., sosyal medya hesabından tartıştıktan sonra kaldıkları eve çağırdıkları 25 yaşındaki Kübra T. ve Esra K.'yı biber gazıyla etkisiz hale getirdikten sonra darp etti, cep telefonu görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Olayın duyulması sonrasında 3 öğrenci ve darp edilen 2 kişi dün gece gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



DARP ETTİLER, GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTILAR



Olay dün saat 21.20 sıralarında Konaklar Mahallesi Taylan Sokak’ta bir öğrenci evinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre KTÜ'nün farklı bölümlerinde öğrenim gören Hasibe H., Nurcan Ç. ve Mihriban Y., Trabzon Havalimanı'nda yer hizmetleri görevlisi olarak çalışan Kübra T. ve bir sigorta firmasında görev yapan Esra K. ile sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı. Sosyal medya hesabından yaşanan ve büyüyen tartışma sonrasında öğrenciler, Kübra T. ve Esra K.'yı ikamet ettikleri eve çağırdı. Yazışmalar sonrasında Kübra T. ile arkadaşı Esra K. da, tartıştıkları Hasibe H., Nurcan Ç. Ve Mihriban Y.’nin Taylan Sokak'ta ikamet ettikleri eve gitti. Sosyal medya üzerinde başlayan tartışmanın evde de devam etmesi ve giderek büyümesi sonrasında öğrenciler, biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdikleri Kübra T. ve Esra K.'yı darp etti. Öğrenciler, bu sırada yaşananları cep telefonuyla kaydetti, video görüntülerini de sosyal medya hesaplarından paylaştı.



GECE GÖZALTINA ALINDILAR



Kısa sürede binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan ve tepkiye neden olan görüntülere ilişkin polis ekiplerince soruşturma başlatıldı ve sosyal medya hesaplarından kimlikleri belirlenen 3 kız öğrenci ve darp edilen Kübra T. ve Esra K. dün gece gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde saldırıya maruz kalan Kübra T.’nin yüzünde darp izlerine rastlandı, Esra K.'nin yüzünde de morluklar oluştuğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

“POLİS AMCALAR BİZİ ALMIŞ OLABİLİR"

Dehşete düşüren olayın ardından gözaltına alınan öğrencilerden Hasibe H.'nin sosyal medya hesabından, “Yani evimize dövmeye gelmişler, çay mı demleseydik, ne yapsaydık?ö şeklinde yorum paylaştığı dikkat çekti. Darp eden diğer kız öğrenci Nuran Ç. de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Twitter'da patlayan olayımızdan ötürü polis amcalar bizi almış olabilir" ifadelerine yer verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Bu arada, öğrencileden Mihriban Y.’nin, kişisel sosyal medya hesabından devlet büyüklerine yönelik hakaret içerikli yazılar yazdığının da tespit edildiği ileri sürüldü.

Görüntü Dökümü



-Darpla ilgili paylaşılan cep telefonu görüntüsü

Haber:Fatih TURAN-Kamera: TRABZON-



=========================================================

3)FETÖ ŞÜPHELİSİ HAVACI ASKERLER ADLİYEDE

HAVA Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik olarak Eskişehir merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 35 askerden 15'i serbest bırakıldı, 20 asker adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen 8 Şubat'ta Eskişehir, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir, Malatya ve Muğla illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşun bulunduğu 35 asker gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen şüphelilerden 15'i alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

VALİZLERİYLE GELDİLER

Sorgulamaları tamamlanan 3 albay, 2 kurmay yarbay, 3 teğmen ile 12 astsubay ise bu sabah adliyeye sevk edildi. Polislerin 2 midibüsle adliyeye getirdiği 20 havacı askerden bazılarının yanlarında valizlerini de getirmeleri dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

-----------------



-Havacı askerlerin polisler tarafından adliyeye getirilmesi,



-Askerlerden bazılarını yanında valizlerin olması,



-Askerlerin adliye içerisine götürülmeleri.)

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,()

=============================================

4)HAKKARİ'DE 9 KÖY VE 15 MEZRANIN YOLU KAPANDI

HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, yetkililer şu ana kadar 9 köy ve 15 mezara yolunun kardan dolayı ulaşıma kapandığını söyledi.

Hakkari dün gece yarısından sonra başlayan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürürken, kar kalınlığı kent merkezinde 30, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi buldu. Hakkari'de şu ana kadar 9 köy ve 15 mezranının yolu da ulaşıma kapandı. Kar yağışı nerdeniyle belediye ekipleri de alarma geçti. Belediye çalışanları sabahın erken saatlerinden itibaren belediye binası ve kaldırımlarda, iş makinaları da kent merkezindeki cadde ve sokaklarda yoğun çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-----------------

-Kar altında yürüyen vatandaşlar ve öğrenciler

-Kara gömülen araçlar

-Kent merkezinde kar yağışı altında yürüyenler

-Detaylar

-Araçların üzerindeki karları temizleyen bir vatandaş ile röportaj

-Belediye işçileri, beledi binası önündeki karları küreklerle temizlerken

-Karda yürüyen kadınlar

-Detaylar

BOYUT:144 MB



SÜRE:4DK 29 SN

====================================================

5)BATMAN'DA BİR KADIN 40 YILLIK EŞİNE BÖBREĞİNİ VERDİ

DÜNYA bugün sevgililer gününü kutlarken, Batman'lı 55 yaşında ve 11 çocuk annesi Medine Tekin, diyabet hastalığı nedeniyle iki böbreğini kaybeden 40 yıllık eşi Ali Tekin'e böbreğini verdi. Medine Tekin, böbreğini verdiği eşinin kendileri için fedakarlıklarının çok olduğunu belirtirek, "Böbrekleri iflas etti, organ bağışında bulunmak görevimdi. Şimdi de yatalak durumda. İyileşirse onunla birlikte umreye gitmek istiyorum"dedi.



Batman'da PTT'den emekli olan 63 yaşındaki 11 çocuklu Ali Tekin'in, yaşadığı diyabet hastalığı nedeniyle geçtiğimiz yıl iki böbreği de iflas etti. Böbrek nakli bekleyen 63 yaşındaki Ali Tekin'e beklediği organ bağışı 40 yıllık eşinden geldi. Eşinin sevgisiyle yaşadığını anlatan 11 çocuk annesi Medine Tekin, 40 yıl boyunca eşinin her zaman yanında olduğunu söyledi. Hastalığ nedeniyle böbreğnin yanı sıra sol bacağını da kaybeden Ali Tekin, "Geçen yıl Nisan ayında İstanbul'da böbrek nakli oldum. Sağlığıma kavuştum. Ancak diyabet nedeniyle bir süre önce sol ayağım kesildi. Şimdi de sağ ayağımda yaralar oluştu. Yatalak durumdayım. Eşim Medine sayesinde toparlanmaya çalışıyorum. Bugün sevgililer günü. Her şeyden önce yanımdan ayrılmayan ve sağlığım için her türlü fedakarlığı yapan eşime sonsuz teşekkür ediyorum. Sevgi, fedakarlıktır. Eşime sevgim her geçen gün artıyor. Sürekli gözümün önünde olmasını istiyorum. Eşimle artık bir can oldum. Onun hiç bir zaman tartışmadım, her zaman yanında oldum"dedi.

"İYİLEŞİRSE ONUNLA UMREYE GİTMEK İSTİYORUM"

Medine Tekin ise, eşinin kendilerine yaptığı federaklıktan dolayı böbreğini verdini dile getirerek, "Eşimin bize fedakarlıkları çok oldu. Emekli oldu. Şimdi sıra ben de. Böbrekleri iflas etti, organ bağışında bulunmak görevimdi. Şimdi de yatalak durumda. İyileşirse onunla birlikte umreye gitmek istiyorum"diye konuştu.

Görüntü Dökümü



---------------------



-Hasta babayla röportaj



-Eşiyle röportaj



-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()-

================================================

6)'PONZİ ARZU' İŞBAŞINDA, KURBANLARI İLE BÖYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞ

BURSA’da peruk takarak kılık değiştiren ve çok sayıda kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan 38 yaşındaki Arzu Mertgil'in kurbanlarını kandırmak için evlerine gittiği, samimi ve içten davrandığı, birlikte yemek yedikten sonra fotoğraflar çektirdiği ortaya çıktı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bursa'nın yanı sıra İstanbul ve İzmir'de 60 kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı suçlamalarıyla Arzu Mertgil'i yakaladı. Üzerinde sahte kimlik ve ehliyet ile bir miktar para çıkan Mertgil'in kaldığı evde yapılan aramada ise 18 farklı peruk ele geçirildi. Sosyal medya hesabında tanınmamak için peruklarla çekilmiş fotoğraflarını paylaşan 'Ponzi Arzu' adı verilen Arzu Mertgil, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

Hakkındaki soruşturma devam eden Arzu Mertgil'in tanıştığı kişileri dolandırmak için evlerine gittiği, çok samimi ve içten davrandığı, birlikte yemek yiyip çay- kahve içtiği, bazı kurbanları ile hatıra fotoğrafı çektirdiği tespit edildi.



'O KADAR SAMİMİ DAVRANIYORDU Kİ'



Evinde ağırladığı Arzu Mertgil'in kurbanlarından 57 yaşındaki Fuat D., ayrıldığı ilk eşine 100 bin lira tazminat ödemek üzere anlaştığını belirterek nasıl dolandırıldığını şöyle anlattı:

"Ben işçi emeklisiyim. Boşandığım eşim benden evi istedi. Sonra kendisi ile 100 bin liraya anlaştım. Bankadan uzun vadede çekeceğim kredi ile parayı öderim diye düşündüm. Ancak bankalar emekli maaşımı yeterli bulmadıkları için kredi vermediler. Arkadaşımın önerisiyle Arzu Mertgil ile tanıştım. Evime geldi. Birlikte yemek yedik, çay içtik. Çok samimiydi. O kadar iyi davranıyordu ki, yeni eşim onunla hatıra fotoğrafı çektirme ihtiyacı duydu. Önce kimlik kartımın 15 fotokopisini aldı. Ardından beni bir şirkette sigortalı gösterdi. Böylece bankalar kredi vermeyi kabul etti. 8 bankadan kredi çektik. 9'uncu banka vermedi. Bu kez bir arkadaşımdan ricada bulundum. Parayı onun adına çektik ben de kefil oldum. Bankadan çektiğim toplam 150 bin lirayı, yanımdan ayrılmayan şoförü Serkan, 'Bu paraları sana sonra topluca vereceğiz' diyerek alıyordu. Arzu bizde o kadar güven oluşturdu ki, aklımıza hiç kötü bir şey gelmedi. Ancak bankalar ile işimiz bitince onun da bizimle işi bitti. Paralarla ortadan kayboldu. Savcılığa suç duyurusunda bulundum."



KARA KARA DÜŞÜNÜYOR



Boşandığı eşine 100 bin lirayı nasıl vereceğini düşünürken bu kez 150 bin liralık krediyi faizleriyle nasıl ödeyeceğini kara kara düşündüğünü belirten Fuat D., "Ne yapacağımı bilmiyorum. Şaşırdık kaldık" diye konuştu.

Fuat D.'nin 17 yaşındaki kızı Necla D. İse 4 kardeş olduklarını kaydederek, "Okulda çok başarılı öğrencileriz. Yaşadığımız bu olaydan sonra perişan olduk. Okulumuz aksatmaya başladık" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

Arzu Mertgil'in adliyeye çıkartılışı

Aile ile röpertaj

Arzu Mertgil'in dolandırdığı aile ile çekilen fotğraflı

============================================================



7)ÇORUM'DA PARKTA KAVGA: 1 ÖLÜ

ÇORUM’da çıkan kavgada, 37 yaşındaki Nurullah Erdem tüfekle vurularak öldürüldü. Polis yaşları 17 olan 4 kişiyi gözaltına aldı. Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde bir parkta meydana gelen olayda, Nurullah Erdem, daha önce aralarında husumet bulunduğu öne sürülen, tümlünün yaşları 17 olan K.Ö., S.E., G.P. ve E.A. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce iddiaya göre gençlerden biri tüfekle Erdem’e peşpeşe ateş etti. Nurullah Erdem, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla olay yerinde öldü.

Polis, olay yerinde ve çevresinde yaptığı incelemede 8 boş kartuş buldu. Erdem'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Kaçan dört şüpheli ise kısa sürede gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:



--------------------



-Olay yeri ekiplerinin incelemesi



-Polislerin boş kovan aramaları



-Ceset görüntü



-Detaylar

(SÜRE: 1. 56 - BOYUT: 120 MB)

Haber :Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()

====================================================

8)AYAĞI KIRILAN TAKLACI GÜVERCİN İÇİN SEFERBERLİK

AYDIN'ın Nazilli İlçesi'ndeki Profesyonel Güvercin Sevenler ve Yetiştirenler Derneği'nin Başkanı 52 yaşındaki Yüksel Bilgiç, derneğe ait olan bir bacağı iki yerinden kırıldğı belirlenen 'taklacı' olarak bilinen özel cins güvercin için seferber oldu. Tedavisine baş lanan güvercinin, 3 hafta içinde sağlığına kavuşacağı belirtildi.

Profesyonel Güvercin Sevenler ve Yetiştirenler Derneği Başkanı Yüksel Bilgiç, derneğe ait 2 ayağının üzerine basamadığını fark etiği 'taklacı' olarak bilinen özel cins güvercini tedavi etmek için harekete geçti. Veteriner Hekim Tevfik Kün ile iletişime geçen Bilgiç, hazırladığı 2 tahta parçasının arasına pamuk koyarak, güvercinin iki yerden kırılan bacağını sabitledi.



Güvercinin 3 hafta içinde eski haline döneceğini söyleyen Bilgiç, "Kendini frenleyemediği için çatıya çarptı ve ayaklarından biri kırıldı. Bizim için kötü bir kırık, hem dirsek üstünden hem de baldır içinden kırık var. İki kargıyla birleştirip bağlayacağız ve yaklaşık üç hafta içinde iyi olacak" dedi.

Görüntü Dökümü



----------------------



- Güvercinin tedavi edilmesinden görüntü



- Yüksel Bilgiç ile röp.



- Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Cem ULUCAN / AYDIN, ()

===================================================



9)PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL KÜL OLDU

ANTALYA'da 60 yaşındaki Mehmet Ünlü'ye ait otomobil, park alanında elektrik aksamındaki arıza nedeniyle çıkan yangında tamamen yandı.

Kepez İlçesi Teomanpaşa Mahallesi 2205 Sokak'ta park halindeki 07 AEN 82 plakalı otomobilden saat 21.00 sıralarında duman yükseldiğini görenler, durumu araç sahibi Mehmet Ünlü'ye bildirdi. Kontrol için gelen Ünlü, sürücü kapısını açtığında araç bir anda alev topuna döndü. Otomobilin LPG'li olması paniğe neden olurken bir de küçük çaplı patlama meydana geldi. Araçlardan alınan yangın tüpleriyle müdahale edilmesine rağmen alevler söndürülemedi.



İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ



Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiyenin çabalarına rağmen tamamen yanan otomobilden geriye demir iskeleti kaldı. İtfaiyenin çalışması ve olay yerindeki panik, çevredekilerce cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. İtfaiye ve polisin incelemesinde, yangının elektrik aksamındaki arızadan çıktığı belirlendi.



Otomobilin yanmasına üzülen Mehmet Ünlü, "Nasıl olduğunu anlamadım" dedi. Otomobilden duman yükseldiğini görünce sahibine haber veren 17 yaşındaki Furkan Boz ise "Otomobilde ilk başta sigara içildiğini sandım. Dumanı görünce sahibine haber verdim. Mehmet Ünlü kapıları açınca bir anda alev aldı" dedi. Görgü tanıklarından aynı yaştaki Burak Balaban da yangın sırasında küçük çaplı bir patlama meydana geldiğini anlattı.



Görüntü Dökümü



---------------------------



- Yanan otomobilden görüntü (Cep telefonu görüntüsü)



- Yangın tüplü müdahale



- İtfaiyenin gelişi



- Çevredekilerin araç sahibini uyarması



- İtafiyenin müdahalesi



- Yanan otomobil içi ve dışından detay (Kamera görüntüsü)



- Polis ekiplerinin otomobili incelemesi



- Çevredeki kalabalıktan detay



- Röp1: Furkan Boz (görgü tanığı)



- Röp2: Burak Balaban (görgü tanığı)



- Röp3: Mehmet Ünlü (otomobil sahibi)

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()



==================================================



10)SEVGİLİLER GÜNÜ SİMİDİ

OSMANİYE İş Kadınları Derneği'nin (İŞKAD) 'Aşkınızı Çiçekler, Açlığınızı Simitler Anlatsın' adlı AB projesi kapsamında eğitim alan kursiyerler, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne kalp şeklinde özel simit hazırladı.



Kurs Eğitmeni usta aşçı Sevgi Uslu Gülçiçek ise 14 Şubat Sevgililer Günü için özel kalp şeklinde simitler yaptıklarını söyledi. Gülçiçek, "14 Şubat'a özel kalp şeklinde Osmaniye simidi yaptık. Buradaki sloganımız da 'Bu simitler mideye ve cebe zarar vermiyor' oldu" dedi.

Görüntü Dökümü



---------------------------



- Proje ofisi tabelası ve giriş



- Simit hamuru hazırlanırken, bıçakla kesilirken



- Öğrenciler hamurla kalp şeklinde simit yaparken



- Hamurdan kalp şekli yapılmasından detaylar



- Kalp şekli verilmiş hamur, küncüleşmesi, tepsiye dizilmesi



- Simitlerin fırına sürülmesi ve pişerken görüntüsü



- Simidin fırından çıkartılması



- Kursiyerler ve yapılan simitin hazır hali



- Kurs eğitmeni sevgi Uslu Gülçiçek ile röp.

BOYUT: 105 MB SÜRE: 03' 17"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()

====================================================