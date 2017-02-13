DHA YURT BÜLTENİ-3

1)FETÖ'CÜ İKİ AİLE YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI

EDİRNE'nin Meriç İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen öğretmen Burak, araştırma görevlisi eşi Vahide Kütküt ile iç denetçi Ahmet Talha ve doktor eşi Türkan Çalgan, Meriç nehri üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yanlarındaki çocuklarıyla sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüphelinin de 'ByLock' kullandığı ve ikisi hakkında da yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.Edirne'nin Meriç İlçesi'nde, devriye gezen jandarma ekipleri Meriç nehri üzerinden yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 4 şüpheli yakaladı. Yanlarındaki çocuklarıyla gözaltına alınan şüphelilerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda görevli öğretmen Burak Kütküt, Ankara Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde araştırma görevlisi olan eşi Vahide Kütküt, Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda iç denetmen olan Ahmet Talha Çalgan ve Çankaya Çukurcu Aile Sağlık Merkezi'nde doktor olan eşi Türkan Çalgan olduğu tespit edildi.

BOTLA YUNANİSTAN’A GİDECEKLERDİ

Yapılan incelemede FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edildiği belirlenen şüphelilerden Burak Kütküt ve Türkan Çalgan hakkında Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nde yakalama kararının olduğu ortaya çıktı. Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek için sınıra gelerek bot ve tekne aradıkları tespit edilen ve üzerinden 4 bin Euro ile 2 bin lira para çıkan şüpheliler Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kadın şüpheliler tanınmamak için yüzlerini gizlerken, ellerine takılı kelepçeleri gösteren Burak Kütküt ise gazetecilerin 'Neden kaçıyordunuz?' sorusu üzerine, "Ekmek davasının kelepçeleri, haksız yere beni işten atan zalimlerin eseri. İşsizim, İŞ-Kur'a kayıtlıyım iş vermiyorlar" dedi.

EMNİYETE TESLİM EDİLDİ

FETÖ/PDY örgütü içerisinde haberleşmeyi sağladığı öne sürülen cep telefonu uygulaması 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 4 şüpheli Jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere yardım ettiği gerekçesiyle taksici Ahmet Efeoğlu da gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Şüphelilerin jandarma aracıyla gelişi



-Araçlardan indirilmeleri



-Hastaneye götürülmesi



-Şüphelilerden Burak Kütküt’ün konuşması



-Çocuklar ve kadınların girişi



-Şüphelilerin hastaneden çıkışları



-Emniyete teslim edilmesi



-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/MERİÇ(Edirne),()-

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2)ADIYAMAN'DA PKK/KCK OPERASYONU: 4 GÖZALTI

ADIYAMAN'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü lehine sosyal medya hesaplarından propaganda yaptığı tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için savcılık kararıyla bu sabah operasyon başlattı.

Kent merkezi ile ilçelerde 8 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda 4 şüpheliye ulaşılamazken, gözaltına alınan 4 şüphelinin evinde ruhsatsız bir tabanca ile örgütsel dokümanlar bulundu. Sağlık kontrollerinin ardından 4 şüpheli sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü



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- Evlere girilmesi



- Polislerin hastanede güvenlik önlemi alması



- Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

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3)BURSA'DA PARA DOLU 200 KİLO AĞIRLIĞINDAKİ ÇELİK KASAYI BÖYLE KUCAKLADILAR

BURSA'da bir ekmek fırınını soyan ancak çelik kasayı açamayınca, kucaklayan 2 hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. İçerisinde 70 bin lira nakit para ve çok sayıda çek-senet bulunan, 200 kiloluk çelik kasayı, 2 şüphelinin taşıması ise görenleri şaşkına çevirdi.

Olay, Merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mesuk Çakır'a ait ekmek fırınına gece saatlerinde gelen 4 şüpheli, kapıyı kırarak içeriye girdi. Hırsızlardan 2'si fırının içerisine girereken, 2 şüpheli de kapıda gözcülük yaptı. Fırında bulunan ofisteki çekik kasayı fark eden şüpheliler, kasayı açmaya çalıştı.



200 KİLOLUK ÇELİK KASAYI 2 KİŞİ TAŞIDILAR



Çelik kasayı açamayan 2 şüpheli, içerisinde 70 bin lira nakit para, çok sayıda çek-senet bulunan ve 200 kilo ağırlığındaki kasayı kucaklayarak fırının dışındaki otomobillerine taşıdı. Fırındaki güvenlik kameralarına yakalanan hırsızların, rahat tavırları ve 200 kilogram ağırlındaki kasayı taşırken hiç zorlanmamaları dikkatlerden kaçmadı.



Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Görüntü Dökümü



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- Hırsızların fırına girmesi



-Fırında arama yapmaları



-Kasayı taşımaları



-Şüphelilerin gözcülük yapmaları



-Fırından ve işletme sahibinden görüntüler



SÜRE: 2 dakika 5 saniye



BOYUT: 67 MB

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()-

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4)ASIRLIK 'DÜĞMELİ EV' YANGINDA YOK OLDU

ANTALYA'nın Akseki İlçesi'nde asırlık 'Düğmeli Ev' çıkan yangında yok oldu. Rüzgar nedeniyle itfaiyenin müdahalede güçlük çektiği yangının çevre binalara yayılması, evin iş makinesiyle yıkılmasıyla önlenebildi.

Akseki'ye bağlı Büyükalan Mahallesi'nde İbrahim Yıldız'a ait yaklaşık 100 yıllık olduğu belirtilen ve yöreye has yapısı nedeniyle 'Düğmeli ev' olarak adlandırılan ahşap evde dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Boş evdeki yangına ihbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına bölge halkı da destek verdi. Alevler tüm evi sararken, şiddetli rüzgar müdahale çalışmalarını güçleştirdi. Yangın bu şekilde söndürülemeyince, yakındaki diğer evlere sıçramaması için yanan evin iş makinesiyle yıkılmasına karar verildi. Ev, Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesiyle yıkılırken, yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.



EV 30 YILDIR BOŞLUŞ



Mahalle muhtarı Hüseyin Değirmenci, evin 30 yıldır boş olduğunu ve sahibinin İstanbul'da yaşadığını belirtirken, evin elektrik tesisatının bağlı olmadığını söyledi. Değirmenci, "Elektrik tesisatının bağlı olmadığı ahşap evde yangın nasıl çıktı bilemiyorum. Tek tesellimiz yangının diğer evlere sıçramaması ve can kaybı olmamasıdır" dedi.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü



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- Yangın söndürme çalışmaları



- Yangından görüntüler



- İş makinesiyle evin yıkılması



- Soğutma çalışmaları



HABER- KAMERA: Adem ÇETİN/AKSEKİ(Antalya), ()

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5)OFİSTE SPOR ZAMANI

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, gün boyu masa başında, bilgisayar karşısında görev yapan çalışanları için 10’ar dakikalık iki seans halinde “ofis egzersizleriö başlattı. Yeni uygulama çok beğenildi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, ofis çalışanlarına yönelik önemli bir yeniliğe imza attı. Mesai saatleri boyunca masa başında ve bilgisayar karşısında görev yapmak zorunda kalan Belediye personeli için 10 dakikalık özel bir egzersiz videosu hazırlatan Büyükşehir yönetimi, böylece muhtemel kas ve iskelet sorunlarına karşı uzman eşliğinde bilinçlendirmeyi de sağlamış oldu. Kentin asırlık sağlık kuruluşu, Türkiye'nin tek belediye hastanesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ile işbirliğiyle gerçekleştirilen bu çalışma, personel tarafından kısa sürede büyük ilgi gördü. İzmir Büyükşehir Belediyesi personelinin bilgisayarlarında sabah 10.00 ve öğleden sonra 14.00 olmak üzere günde iki kez otomatik olarak devreye giren video, günün her saatinde bu egzersizleri yapmak isteyenler için Eşrefpaşa Hastanesi’nin internet sitesine de konuldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özlem Özdemir Yılmaz’ın sunumuyla gerçekleşen egzersizlerin, klavye ve mouse kullanılması gibi bazı tekrarlayıcı aktiviteler, yanlış duruş, stres ve kötü ergonomiye bağlı olarak ofis çalışanlarında sıkça görülen kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarına karşı ideal bir önlem olduğu kaydedildi.

EGZERSİZ YAPIN, HAYATINIZA RENK GELSİN

Ergonomik önlemler ve bazı egzersizlerle masa başında çalışanların sıklıkla yaşadığı sorunların önlenebildiğini Dr. Yılmaz, “Ofis çalışanları uzun süre masa başında, bilgisayar karşısında vakit geçirirler. Sıklıkla boyun, sırt, kol ve belde ağrı, kollarda, parmaklarda uyuşma ve hareket güçlüğü gibi sorunlarla karşı karşıya kalırlar. Hemen arkasından başlayan kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, boyunda kas zorlanması, el bileğinde sinir sıkışması ile omuz, dirsek, el bileği ve başparmakta tendon hasarlarına bağlı olarak her geçen gün yaşam kalitesi de biraz daha bozulmaktadır. Oysaki bu rahatsızlıklar, ergonominin desteklenmesi, çalışma sırasında kısa molalar verilmesi ve iş yerinde yapılabilecek ve vakit almayacak bazı basit egzersizlerle önlenebilirö dedi.

HEM İŞ HEM EGZERSİZ

Ofiste çalışanların mutlaka bilgisayarla olan mesafesine ve oturma biçimine dikkat etmesi gerektiğini belirten Dr. Yılmaz, diğer önerilerini ise şöyle özetledi:"Oturma yeri, masa, klavye, ekran ve mouse’un yüksekliği çalışana uygun olmalıdır. Monitör, çalışan kişinin tam karşısında ve kol uzunluğu mesafesinde bulunmalıdır. Ekranın üst yüzeyi kişinin göz hizasında olmalıdır. Uzun süre oturulmamalıdır. Çünkü oturma omurga üzerine fazla baskı olmasına neden olur. Ayrıca, bacak ve ayaklar için de sakıncalıdır. Kan dolaşımı zorlaşır, bacaklarda kan göllenir. Otururken bel desteklenmelidir. Dik oturmaya özen gösterilmelidir. Bel-kalça açısı 90 derece, ayaklar yere değecek şekilde oturulmalıdır. Gerekirse ayak altına destek konulabilir. Otururken kalça ve dizler aynı seviyede olmalıdır. Diz arkaları sandalyeye değmemelidir. Kol destekli sandalye kullanılmalıdır."

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

İZMİR, ()

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6)BURSALI BEŞİZLER 1 YAŞINDA OLDU

BURSA’da geçtiğimiz yıl 12 Şubat’ta dünyaya gelen Hatice ve Fatih Yılmaz çiftinin beşiz bebekleri 1 yaşında oldular.



Ağrı'da oto elektrikçi Fatih Yılmaz, Hatice Yılmaz ile 9 yıl önce evlendikten sonra, 5 yıl boyunca çocukları olmadı. Daha sonra tedavi ile 3 yıl önce 'Ecrin' isimli kızları dünyaya gelen Hatice Yıldız, ikinci kez anne olmak istedi. Hatice ve Fatih Yılmaz çifti ise, müjdeli haberi kısa süre sonra aldı. Doktorların Ağrı'da yaptığı kontrollerde Hatice Yılmaz'ın beşizleri olacağı anlaşıldı. Doktorlar beşiz bebeklerin doğumunun riskli olabileceğini belirterek Yılmaz çiftine, daha donanımlı bir hastanede doğumu yapmalarını önerdi. Yılmaz çifti bunun üzerine Bursa'ya geldiler. Özel bir hastanede Hatice Yılmaz 12 Şubat 2016 yılında gerçekleştirdiği bir saat süren erken doğum ile 5 kız bebek dünyaya getirdi.



Doğum kiloları 800-1090 gram arasında değişen bebeklerden birine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın merhum annesi Tenzile adı verilirken diğer kızlara da Hira Nur, Havva, Rabia ve Berfin adları konuldu.



Doğum günlerini kutladılar



Fatih ve Hatice Yılmaz çifti 1 yaşına giren beşiz bebekleri Tenzile, Hira Nur, Havva, Rabia ve Berfin’in üzerinde beşinin resimlerinin bulunduğu yaş pasta yaptırıp evlerini süsleyip doğum günü partisi düzenlediler. Aile arasında gerçekleşen yaş günü partisinde Hatice Yılmaz “bir yıl içerisinde zorluğuyla güzelliğiyle bir yılı geride bıraktık, çocuklarımın bugün birinci yaş günleri hayırlı uzun mutlu yıllar diliyorum. Bu süre zarfında uyku sorunları yaşadım bir kızım daha olduğu için altı çocukla bir yılı geçirmek zor oldu ama çok mutluyumö diye konuştu. Baba Fatih Yılmaz ise “bir yılı geride bıraktık önemli olan çocuklarımızın sağlıklı olması, inşallah uzun yıllar böyle sağlıklı bir şekilde çocuklarımızın doğum günlerini kutlarızö diye konuştu.





Görüntü Dökümü



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-Beşizlerin görüntüleri



-Yaş pastanın görüntüsü



-Evden görüntü



-Anne ve babayla röportaj

SÜRE: 2 dakika 39 saniye BOYUT: 170 MB

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7)SEVGİLİLER GÜNÜ ÖNCESİ ERCİYES’TE OTELLER DOLDU

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yücel İkiler, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi Erciyes Kayak Merkezi’nde bulunan otellerin tamamına yakınının dolduğunu söyledi.



Bu yıl Erciyes’te yoğun bir sezon geçirdiklerini belirten Yücel İkiler, “Her ne kadar sömestr dönemi bitmiş olsa da yoğunluğumuz hala devam ediyor. Aynı zamanda 14 Şubat Sevgililer Günü de yaklaşıyor. Birçok çiftin bu anlamlı günü Erciyes’te geçirmek için talepleri oluyor. Otellerden aldığımız bilgilere göre de yoğunluk güzel bir şekilde devam ediyor. Otellerin çoğu tamamen doldu. 2017 yılını sezon sonuna kadar inşallah bu yoğunlukla devam ettireceğizö ifadelerini kullandı. Her yıl Erciyes'e gelen kayakçı sayısında gözle görülür bir artış olduğunu belirten İkiler, “Bu tabii bizleri çok sevindiren bir durum. Büyükşehir Belediyemiz bu kayak merkeziyle ilgili birçok yatırım yaptı. Bu yapılan yatırımların amacına ulaştığını görmek, bizlere mutluluk veriyor. Tabii buradaki yoğunluğun şehrimize de faydası oluyorö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü



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-Erciyes Kayak Merkezi’nde genel görüntü



-Yücel İkiler ile röportaj



-Genel detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ )

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL

3 dakika 21 saniye/107 MB

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