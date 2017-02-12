DHA YURT BÜLTENİ-3

1)'FIRAT KALKANI' ŞEHİTLERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan uzman çavuşlar 40 yaşındaki Emin Güngör ile 26 yaşındaki Sedat Atalay'ın cenazeleri, Gaziantep'te düzenlenen uğurlama töreninin ardından memleketlerine gönderildi.

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda dün terör örgütü DEAŞ unsurlarıyla girdiği çatışmada şehit olan uzman çavuş Emin Güngör ile El Bab'da geçen 9 Şubat Perşembe günü Rusya'ya ait savaş uçağının kazaen vurduğu binada yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede şehit olan uzman çavuş Sedat Atalay'ın cenazeleri, sabah saatlerinde morgdan alınarak Gaziantep Havalimanı'na götürüldü. Şehitler için burada düzenlenen uğurlama törenine; Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, STK ve siyasi parti temsilcileri ile askerler katıldı. Şehit uzman çavuşların Türk bayraklarına sarılı cenazeleri, askerlerin omuzlarında cenaze aracından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa taşındı.



'ASKER SELAMI' VEREN KARDEŞİ FENALIK GEÇİRDİ



Törende şehit Sedat Atalay'ın babası Sinan, annesi Fadime ve kardeşi Resul Atalay gözyaşı döktü. Askerlerle birlikte tabutun uçağa taşınması sırasında asker selamı veren Resul Atalay, baygınlık geçirip yere düştü, sağlık görevlileri müdahale etti. Şehitlerden Emin Güngör'ün cenazesi Denizli'nin Acıpayam İlçesi'ne, uzman çavuş Sedat Atalay'ın cenazesi ise Erzurum'un Aşkale İlçesi'ne gönderildi. Şehitlerden Sedat Atalay'ın babası Sinan, annesi Fadime ve kardeşi Resul Atalay da aynı uçağa bindi. Harekatın başlangıcından bu yana şehit asker sayısı 66'ya yükseldi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Şehitlerin cenazelerinin morgdan alınması

- Tabutların cenaze aracına konulması

- Şehitler için düzenlenen tören

- Törene katılanlar

-Tabutların askeri uçağa konulması

- Şehidin ailesi

- Asker selamı veren şehit kardeşi

- Şehit kardeşinin fenalık geçirmesi

- Uçağın hareketi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 402 MB

========================================================

2)AKRABA ZİYARETİNDE COCUĞA CİNSEL TACİZ İDDİASI



ADANA'da bedensel ve zihinsel engelli 11 yaşındaki kız çocuğu S.C., dedesi ile birlikte gittikleri akraba ziyaretinde iddiaya göre yakınları 20 yaşındaki E.A.'nın elle tacizine uğradı. Eve dönen kız çocuğunun yaşadıklarını anlattığı annesi R.C.'nin şikayeti üzerine E.A. gözaltına alındı.Tellidere Mahallesi'nde oturan R.C., eşi cezaevinde yattığı için bedensel ve zihinsel engelli kızı S.C.'yi rehabilite merkezine bırakıp, iş aramaya gitti. Öğle saatlerinde, dedesi S.C.'yi etüt merkezinden alıp, Sümer Mahallesi'nde oturan akrabasını ziyarete gitti. Dede yakınları ile sohbet ederken yakınları olan 20 yaşındaki E.A. da yanlarına geldi. İddiaya göre E.A., küçük kızı elle taciz etti. Bir süre sonra da dede ile torunu eve döndü.

KAYINPEDERİYLE KAVGA ETTİ

Yaşadıklarını dedesine anlatamayan engelli kız, durumu annesine söyledi. Kızının anlattıkları üzerine R.C., kayınpederi ile tartışmaya başladı. Tartışma sokağa taştı, olaya komşularda tanık oldu. R.C. polisi arayarak 'taciz' ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli anneyi güçlükle sakinleştirdi. S.C.'nin yalan söylediğini ileri süren akrabaları ise genç kadına, "Sen akşama kadar erkeklerle geziyorsun, kızına sahip çıkmıyorsun. O adamlar abdestli-namazlı insanlar öyle bir şey yapmaz" diye tepki gösterdi.



Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince dinlenen S.C.'nin verdiği bilgiler sonrasında E.A. gözaltına alındı. Polis olay ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü



-------------------------



(ÖZEL)



- Bedensel ve zihinsel engelli 11 yaşındaki S.C.'nin görüntüsü



- Annesi ile akrabasının tartışması



- Annenin kızı ile birlikte eve girmesi



- Ambulansın gelişi



- Anne ile kızın polis aracına binmesi

- Adli Tıp Birimi'ne gelmeleri



- Adli Tıp Birimi'nde görüntüleri



SÜRE:03'06" BOYUT: 348 MB



Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

===================================================

3)İSKELEDEKİ TAHTANIN KIRILMASIYLA DÜŞEN 2 İŞÇİ YARALANDI

BOLU'da inşaat alanında kalıp çalışması yapmak için üzerine çıktıkları iskeledeki tahtaların kırılmasıyla beton zemine düşen iki işçi yaralandı.

Olay, saat 10.15 sıralarında İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan belediye binası inşaatında meydana geldi. İnşaatta kalıp çalışması yapmak için üzerine çıktıkları iskeledeki tahtaların kırılması sonucu iki işçi beton zemine düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten yere düşen Veysel Cetük ile Yılmaz Kaymaz yaralandı. Arkadaşlarının düştüğünü gören işçiler 112 Acil'i arayarak yardım istediler. Cetük ile Kaymaz işçiler ve sağlık ekiplerinin yardımıyla sedyeye konularak ambulansa taşındı. Yaralı işçiler kaldırıldıkları İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü



-------------------------



-Sedyeyle ambulansa taşınan işçiler



-Yaralı işçilerin ambulansa konulması



-İşçilerden görüntü



-İşçilerin düştüğü iskeleden görüntü

SÜRE: (01.21 DK) BOYUT: (151 MB)



HABER-KAMERA:Mutlu YUCA/BOLU()

=================================================

4)İNEGÖLLÜ MOBİLYACININ ‘NUSRET’E NİSPET’ KLİBİ

BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde 30 yıldan bu yana sandalye üreten firma ortaklarından Ali Karaca’nın, fenomen haline gelen restoran işletmecisi Nusret’in et pişirme ve tuz atma yönteminden esinlenerek, aşçısının rol aldığı klip sosyal medyada büyük ilgi gördü. Aşçı, ürün tanıtım klibinde, sünger ve ahşap malzemeleri doğrayarak bir tencereye koyduktan sonra vida ve çivileri Nusret’in tuz atma yöntemiyle ekliyor ve kapak açıldıktan sonra da mini bir sandalye çıkıyor. İnegöl’de sandalye üretimi yapan Ali Karaca, ürün tanıtımı için sosyal medya üzerinden nasıl bir kampanya yürüteceklerini düşünürken akıllarına son dönemde internet fenomeni olan Nusret’in geldiğini belirterek, Nusret’in et hazırlama ve tuz atma görüntülerinden esinlenerek klibi hazırladıklarını söyledi.

Ali Karaca, mobilya sanayinin mobilyacıların mutfağı olduğunu, bu mutfakta alın teri, bilgi, tecrübelerini katarak güzel ürünler üretmeye çalıştıklarını söyledi. Karaca, şöyle konuştu:"Bir yemeği yaparken yemeğin belli kıvamda olması için yağı, tuzu, biberi belirli oranlarda, sevgimizi, emeğimizi katarak lezzetli bir yemek yapmak için gayret ediyorsak, sandalye ürünlerimizi de yaparken de aynı hassasiyeti göstermeye çalışıyoruz. Sandalye için gerekli olan malzemelerin en idealini, en iyisini yeterli miktarda belli oranlarda kullanarak, alın terimizi, emeğimizi, tecrübemizi biz buna katarak İnegöl’de güzel ürünler hazırlayıp dünyaya sunuyoruz. Bu amaçla biz bu videoyu hazırladık."

Klipin sosyal medyada olumlu tepkilere neden olduğunu ifade eden Karaca, "Açıkçası bu kadar sosyal medyada yayılacağını düşünmüyorduk. Sosyal medyada hızla yayılmaya devam ediyor. Beğeniler alıyoruz. Yurtiçi ve yurtdışı müşterilerimizden olumlu güzel tepkiler aldık. Çalışmamız çok beğenildi. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Şirket aşçısının rol aldığı klip, sünger ve ahşap malzemelerin doğranmasıyla başlıyor. Bunlar bir tencereye konulduktan sonra üzerine vida ve çiviler Nusret’in tuz atma yöntemiyle ekleniyor ve kapak açılınca içinden mini bir sandalye çıkıyor.



Görüntü dökümü

-------------------------

İşyeri ortağı ile röportaj, sosyal medyayı sallayan video klip

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), ()

====================================================

5)ELANUR, TEDAVİSİ İÇİN YARDIM BEKLİYOR

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, doğumundan dört ay sonra epilepsi (sarılık) teşhisi konulan ancak doktorların henüz teşhis konulamayan başka bir rahatsızlığı daha olabileceğini belirttiği ve geçirdiği nöbetler nedeniyle belden aşağısı tutmayan, görme ve konuşma yetisini kaybeden 13 aylık Elanur Gümüş'ün maddi durumu yeterli olmayan ailesi tedavisi için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi.



Ortaklar mahallesinde yaşayan Cahit Gümüş (38) ve Güler Gümüş (35) çiftinin, üç çocuğundan 13 aylık olan Elanur Gümüş, dört aylık bebekken rahatsızlandı. İzmir Behçet Uz Çocuk Sağılığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde minik Elanur'a sarılık teşhisi konulup, tedavisine başlandı. Tedavisi sırasında sık sık nöbet geçiren Elanur, görme ve konuşma yetisini kaybetti. Minik Elanur'un belden aşağısı da felç oldu. Yatağa bağımlı olarak oksijen verilerek yaşatılan Elanur, geçen 30 Haziran'da 17 gün yoğun bakımda tutuldu, o günden sonra da hep hastanelerde kaldı. Son olarak geçen 10 Ekim'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Elanur, burada da 18 Aralık'a kadar yoğun bakıda tutuldu. Doktorlar, ailesine epilepsi hastalığı haricinde altta yatan başka bir hastalığın olduğunu söyledi.



Hastanede yoğun bakımdayken geçirdiği nöbet nedeniyle kısa bir süre kalbi duran kızının 14 gün bilinci kapalı kaldığını anlatan Güler Gümüş, "Kendine geldiğinde gözleri görmez oldu. Evde cihaza bağlı olarak yaşayacağını söylediler. Bizde 'Hiç olmazsa çocuk nefes alsın ama yanımızda olsun' dedik, kendisini eve çıkardık. Mamayla beslerebiliyor. Mamasının fiyatı ise 550 TL. Bunun 150'sini ancak devlet karşılıyor. Yavrum için hergün gözyaşı döküyorum. Yavrumu ne olur kurtarsınlar" dedi.

"TAHLİL İÇİN YAKLAŞIK 6 BİN LİRA GEREKİYOR"

Kızının yanında olabilmek için şoförlüğü bırakan Cahit Gümüş ise "Elanur'un bakımı ağır olduğu için işimden sürekli izin almak zorunda kalıyordum.



Kamyon şoförlüğü yaptığım için sürekli şehir dışına çıkmak zorundaydım. Ben şehir dışındayken eşim kızımıza bakmakta zorlanıyordu. Çaresiz kalıp, işi bıraktım. İştn ayrılınca maddi olarak tükendik. Doktorlar kızımın her geçen gün ilerleyen uyuyan hastalığına teşhis koymaya çalışıyor. Ancak, halen bir sonuç alınamadı. Yunt dışında bir tahlilinin yapılmazsı gerekiyor. Tahlilin fiyatı 6 bin lira civarındaşymı. Ancak, yaptırcak ekonomik gücümüz yok. kızım cihaza bağlı yaşadığı için elektrik faturası bile 430 lira geliyor. Ödemekte zorlanıyoruz. Kızım için gerekli olan oksijen tüpü ve diğer çihazları otomobilimi satarak aldım. Elektrik kesintisi olduğunda zorda kalmayalım diye bir de jenaratör aldım. Ancak, artık dayanacak gücüm kalmadı. Kızım her geçen gün gözümün önünde eriyor. Yetkililelerden ve hayırseverlerden kızımın tedavisi için yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



--------------------



-Yatağa bakımlı yaşayan minik Elanur Gümüş'ün fotoğrafı



-Baba Cahit Gümüş ile röp.



-Anne Güler Gümüş ile röp.



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / GERMENCİK (Aydın), ()

========================================================

6)YOLDA YÜRÜYEN GENCE ARAÇLA ÇARPIP, KAÇTI

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen aracın çarptığı 23 yaşındaki Osman Şinas hayatını kaybetti. Kazada aracın cam sileceğini düşüren sürücünün yakalanması için jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Kaza, dün akşam saat 23.45'te, Keşan-Gelibolu Karayolu Bahçeköy Sapağı yakınlarında meydana geldi. Keşan'dan Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'ne doğru yaya olarak ilerleyen Osman Şinas'a, plakası ve sürücüsü henüz bilinmeyen bir araç çarptı. Kimliği belirsiz sürücü, Şinas'a çarptıktan sonra durmayıp aracıyla kaçtı. Yol kenarında bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler yerde Osman Şinas'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Şinas'ın cebinde 6 fişek bonzai bulundu. Olay yerinde kırık cam ve far parçaları bulunurken, Osman Şinas'a çarpan araçtan düştüğü değerlendirilen sileceğe de el konuldu. Çevrede bulunan akaryakıt istasyonları ve işyerlerinin de güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Şinas'ın cesedi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, kaçan araç sürücüsünün kimliğini belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:



-------------------------



-Sağlık ekibi ve jandarmanın incelemesi



-Olay yeri genel gör.



-Ambulans ve jandarma araçları



-Kazanın olduğu yol



-Cesedin yanından geçen araçlar



-Osman Şinas'ın ayağından fırlayan botları



-Cam ve far kırıkları



-Kopan cam sileceği



-Osman Şinas vesikası

(Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-



(SÜRE: 03.17 - BOYUT: 104 MB)



===========================================



7)ÖĞRENCİLER, KÖY YOLU AÇILMAYINCA MUŞ'A YÜRÜYEREK GİTTİ

MUŞ'un merkeze bağlı Üçevler Köyü'ndeki 12 öğrenci köy yolunun günlerden bu yana kardan kapalı olması nedeniyle kent merkezine yürüyerek gitti. Karla kaplı 27 kilometrelik yolu yaklaşık 7 saat yürüyerek aşan çocuklar buna alışkın olduklarını söyledi. Yarı yıl tatilinin bitmesine rağmen köy yolları kapalı olduğu için okula gidemeyen Üçevler Köyü'ndeki öğrenciler, karlı yollara düştü. Yılda birkaç kez bu zorlu yolcuk yaptıklarını anlatan Muş Rekabet Lisesi öğrencilerinden Resul Yıldırım, "Yarı yıl tatili nedeniyle köye geldik. Fakat köy yolu yağan kar nedeniyle günlerdir kapalıydı. Yolun açılacağı gün belli değildi. Bizde okululmuzdan ve derslerimizden geri kalmamak için yürümeyi tercih ettik. Daha önceden de bu yolu birkaç kez yürümek zorunda kalmıştık. Yani ilk kez yapmıyoruz. Üşüdük, ıslandık ancak yapacak birşey yok. Okumak zorundayız" diye konuştu.

Muş'taki çeşitli okullarda yatılı ya da akrabalarının yanında kalarak eğitim-öğretim gören öğrenciler eğitim için büyük bir mücadele veriyor. Yolculuk sırasında yaşı küçük öğrencilerin çantalarını taşıyan zaman zaman onları sırtlarına aldıklarını söyleyen Resul Yıldırım ise, şöyle dedi:

"Bazen hafta sonu tatilinde köyümüze gittiğimiz de kar yağınca günlerce mahsur kalıyoruz. Eğitimden geri kalmamak için yine yürümeyi tercih ediyoruz. Zaman zaman 1 metreyi aşan karda yaşı küçük öğrenciler biz büyükler yardım ediyoruz. Havanın sisli ya da kar yağışlığı olduğu zamanda köyden büyükler bizlere eşlik ediyor."

Görüntü Dökümü



--------------------



-Öğrencilerin köyden yaya gelişlerinden detaylar



-ÖĞRENCİLERLE RÖPORTAJLAR



-Yoldan detaylar



-Çevreden detaylar



Haber-Kamera: Eser AYDIN / MUŞ, ()

==================================================



8)İNTERNET KAFELERE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

ADANA'da internet üzerinden yasadışı bahis oyunlarının önüne geçmek için harekete geçen polis, internet kafelere baskın düzenledi. Ekiplerin girdiği 10 internet kafenin 8'inde yasadışı bahis oynatıldığı belirlendi.



Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir İlçesi'ndeki internet kafelerde Avrupa uzantılı internet sitelerinden yasadışı bahis ve iddia oynatılarak haksız kazanç elde edildiğini belirledi. Terörle Mücadele ve Özel Harekat timlerinin de desteğiyle harekete geçen polis, belirlenen internet kafelerde arama yaptı. Bilgisayarlar, girilen internet siteleri ve programlar, uzmanlarca kontrol edildi. Ekiplerin girdiği 10 internet kafenin 8'inde yasadışı bahis sitelerinin açık olduğu tespit edildi. İnternet kafelerdeki bilgisayarlara el koyan polis, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü



---------------



- Polis ekibinin internet kafe önünde görüntüsü



- El konulan eşyaların çıkarılması



- Polisin internet kafe içinde inceleme yaparken görüntüsü



- Gözaltına alınanların polis aracına bindirilmesi



- Operasyonun yapıldığı bölgedeki zırhlı araçlar



- Polislerin gidişi

SÜRE: 01'18" BOYUT: 146 MB

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()