DHA YURT BÜLTENİ-3

1)245 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 43 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait 245 hedef karadan ve havadan ateş altına alınırken, 43 terörist etkisiz hale getirildi.

Geçen yıl 24 Ağustos'ta başlatılan ve 172'nci gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçleri El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik ilerleyişini sürdürdü. Terör örgütü DEAŞ'a ait 179 hedef karadan, 66 hedef ise havadan ateş altına alınarak, barınma, karargah ve karakol binaları ile 1 mühimmat deposu ve 1 telsiz istasyonu imha edildi. Karadan ve havadan yapılan müdahale ile çıkan çatışmalarda 43 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:



"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet grupları tarafından, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile planlı harekatın icrası devam etmektedir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 179 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 66 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 55 bina, 2 karargah binası, 1 karakol binası, 1 mühimmat deposu, 2 toplanma noktası ve 1 telsiz istasyonu imha edilmiştir. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 43 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

GAZİANTEP/

==========================================================

2)FETÖ’CÜ PİLOT BİNBAŞI EDİRNE’DE YAKALANDI

ANKARA'da 15 Temmuz darbe girişimi gecesi kobra helikopterle havalanarak Genelkurmay Başkanlığı önündeki polislerle çatıştığı öne sürülen ve hakkında FETÖ/PDY'den yakalama kararı bulunan pilot binbaşı Ali Ercan, Edirne’de annesine ait eve düzenlenen operasyon yakalandı. Binbaşı Ercan, darbe gecesi helikopterle uçtuğunu itiraf etti.Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara ve İstanbul’dan hakkında ‘FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla yakalama kararı bulunan pilot binbaşı Ali Ercan’ın Edirne’de oturan annesinin yanında geldiğini tespit etti. Dün gece mahkeme kararıyla Fatih Mahallesi, Barbaros Caddesi’ndeki eve baskın yapan terör ekipleri, pilot binbaşı Ali Ercan’ı yakalayıp gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ele geçirilen bir bilgisayara el konulurken binbaşı Ercan, Edirne Sultan 1’nci Murat Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Oldukça sakin tavırlarıyla dikkat çeken FETÖ/PDY şüphelisi pilot binbaşı Ali Ercan, elleri önden kelepçeli olarak sorgusu için Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 3 aydır Ercan'ın gelme ihtimalien karşı annesinin evini izlemeye aldığı öğrenildi.

KOBRA KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ

Pilot binbaşı Ali Ercan’ın ilk sorgusunda, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Ankara’da kobra helikopterle havalandığını itiraf etti. Pilot binbaşı Ali Ercan’ın 15 Temmuz darbe girişiminin gecesi kobra helikopterle havalandıktan sonra Genelkurmay Başkanlığı önündeki polislerle çatıştığı öne sürüldü.

Görüntü Dökümü



-----------------



-Ali Ercan’ın evden çıkarılması



-Polis aracına götürülmesi



-Araçtaki görüntüsü



-Sağlık kontrolünden geçmesi



-Hastaneden çıkışı



-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,()-

===================================================

3)SİLAHLI ASKER KUTLAMASINA 5 GÖZALTI

ADANA'da asker uğurlaması sırasında silahla havaya ateş ederek kutlama yapan 5 kişi gözaltına alındı.Merkez Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde asker kınası yapılırken, binaların balkon ve damlarına çıkanlar havaya ateş açmaya başladı. Yoğun silah seslerini duyanlar, mahallede çatışma çıktığını düşünerek polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Asker kınasının yapıldığı sokağa giren Cinayet Bürosu ekipleri havaya ateş ederek korkuya neden olduğu gerekçesiyle Denizhan Ü., Mehmet Ali Ü., Haluk M., Mert Kerim D. ve Yusuf Barış G.'yi gözaltına aldı. Bu kişilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, 1'i namlusu değiştirilmiş 3 kuru sıkı tabanca, 5 av tüfeği ele geçirdi.



'Genel güvenliği tehlikeye sokmak ve ruhsatsız tabanca ve tüfek kullanmak' suçundan işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



- Şahısların Adli tıp Birimi'ne getirilmesi



- Polis aracı içinde şahısların silahından görüntü



- Şahısların Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması



SÜRE:01'23" BOYUT:154 MB



Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI ADANA,()

=======================================================

4)ÇOCUKLARINI EVE ALMAYAN BABA, POLİSLERE DE BALTAYLA SALDIRDI

KÜTAHYA'da çocuklarını eve almayan 45 yaşındaki Mehmet Ali Erdoğmuş, evine gelen polislere de baltayla saldırdı. Bir polis memurunu hafif yaralayan Erdoğmuş gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Uslu Sokak'ta meydana geldi. Babaları Mehmet Ali Erdoğmuş'un kendilerini eve almadığını söyleyen 2 kardeş, 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım istedi. Polis ekipleri ihbar üzerine baba Erdoğmuş'un oturduğu eve gitti. Mehmet Ali Erdoğmuş eve gelen 2 polis memuruna baltayla saldırdı. Polisler Erdoğmuş'u etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

Arbede sırasında polis memeru Gökay İrey, balta sapının çenesine ve başına isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. İrey, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Gözaltına alınan Mehmet Ali Erdoğmuş'un birkaç yıl önce de Kütahya'da miras meselesi yüzünden tartıştığı akrabalarının otomobiline baltayla zarar verdiği belirtildi.

Görüntü Dökümü



---------------------



-Olayın meydana geldiği sokağın ve evin görüntüsü,



-Gözaltına alınan Mehmet Ali Erdoğmuş'un,



-Baltanın görüntüsü,



-Şüphelinin hastaneye getirilişi,



-Yaralı polis memurunun acil servis içerisinde sedyede götürülmesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,()

========================================================

5)TİLKİYİ ÖLDÜRÜP İPLE DİREĞE ASTILAR

BURDUR'un Çeltikçi İlçesi'ne bağlı Bağsaray Beldesi'nde ateşli silahla öldürüldüğü anlaşılan tilki leşi belde girişindeki elektrik direğine iple ayağından asıldı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yakup Yıldırım, dün bir görev için gittiği Çeltikçi İlçesi'ne bağlı Bağsaray Beldesi girişindeki elektrik direğine bacağından asılı tilki leşi gördü. Yıldırım, ateşli silahla vurularak öldürülen hayvanla ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tilki leşini direkten indirerek kuduz virüsü olup olmadığının incelenmesi için Konya Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'ne gönderdi.

Olayı vahşet olarak değerlendiren Yakup Yıldırım, "Bir görev için geldiğimiz bölgede bu durumla karşılaştık. Tamamen bir vahşet, ateşli silah yaralanmasına bağlı ölüm gerçekleştiğini ilk yaptığımız muayenede tespit ettik. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine haber verdik. Arkadaşlar geldi, hayvan leşini Konya'ya gönderecekler" dedi.

Görüntü Dökümü



-------------------------



- Direğe asılı tilki



- Yakup Yıldırım'ın açıklaması



- Ekiplerin tilkiyi götürmesi



99 MB /// 03.06"



HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()



==================================================



6)BİBER ÜRETİCİLERİNDEN ZİRAİ İLAÇ TEPKİSİ



ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'ndeki üreticiler biberin uzun ömürlü olması için zirai ilaç kullanıldığı iddiasına tepki gösterdi. Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, "Çiftçilerimiz biberde zirai ilaç kullanmıyor. 'Biyolojik mücadele' dediğimiz böcekli üretim yapıyorlar" dedi.

Türkiye'nin yaş sebze meyve üretim merkezlerinden Kumluca'da biber üretimi yapan çiftçiler, biberin uzun ömürlü olması için zirai ilaç kullanıldığı yönündeki iddialara tepki gösterdi. Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, "Basında duyduğumuz haberlerde; biberlerin lastik gibi olduğu, kırılmadığı, bunun sebebinin de uzun ömürlü olsun diye zirai ilaç kullanıldığı iddia ediliyor. Biberlerin lastik gibi uzaması kimyasal ilaçlardan kaynaklanmıyor. Ağacından toplanan biberler İstanbul ve Ankara gibi şehirlere uzun sürede ulaştığından veya raflarda uzun süre bekletildiği için suyunu kaybediyor, bu yüzden lastik gibi uzuyor" dedi.

'ZİRAİ İLAÇ KULLANIRSAK BÖCEKLER ÖLÜR'



Biberde zirai ilaç kullanıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını aktaran Kayhan, "Çiftçilerimiz biberde zirai ilaç kullanmıyor. Biyolojik mücadele dediğimiz böcekli üretim yapıyorlar. Biyolojik mücadelede faydalı böcekler zararlı böcekleri yiyor. Böceklerin olduğu serada zirai ilaç kullanırsak böcekler ölür. Ölürse de yerine yenisini almak maliyeti ikiye katlar ve zarar ederiz" diye konuştu.



Mavikentli biber üreticisi 45 yaşındaki Hasan Karabaş, "Zararlı böcekleri yiyen faydalı böceklerle biber üretiyorum. Biberlerimizin uzun ömürlü olması için hiçbir ilaç atmıyoruz. Biberlerimiz doğaldır" dedi.



Üretici 52 yaşındaki Dursun Akıncı da "Seralarda ilaç, gübre kullanmıyoruz. Bizim ilacımız, gübremiz biyolojik mücadele böcekleridir. İlaç kullanırsak böceklerimiz ölür. Kesinlikle seralarımıza kimyasal ilaç giremez" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



---------------------



- Üreticilerle röp



- Kumluca Ziraat Odası İle Röp



- Biber toplayan vatandaşlar



- Seradan görünüm



- Biyolojik Mücadele böceğinin biber yaprağı üzerinde görünümü



Haber- Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya), ()

=======================================================

7)BURDUR'DA HUZUR OPERASYONU

BURDUR'da polis ve jandarma ekipleri ortaklaşa huzur operasyonu düzenledi.

Burdur, Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı, Otogar Kavşağı, Manastır Kavşağı ve Göl Lojmanları önünde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından trafik ve asayiş kontrolleri yapıldı.

Emniyet Müdürü Saim Akpınar da kontrol noktalarını gezerek çalışmaları denetledi. Kontrollerde 177 şahıs sorgulandı. Kontrolü yapılan 117 araçtan 10 araca 1368 lira ceza uygulandı, 4 araç da eksik evrak nedeniyle trafikten men edildi.

Görüntü Dökümü



---------------------



- Denetimlerden detay



Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()