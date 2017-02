DHA YURT BÜLTENİ-3

1)HDP'Lİ ZİYA PİR'E SAVCIYA HARAKETTEN DAVA AÇILDI

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı'na haraket ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; 28 Eylül 2015 günü Elazığ yolu üzerinde bulunan askeri konvoya, daha sonra ise Huzurevleri Mahallesi'nde bir polis zırhlı aracına yönelik silahlı saldırı eylemi yapıldığı belirtildi. Eylemi yapanların Kürdi-Der adlı derneğe girdikleri yönünde birden fazla ihbar yapıldığı belirtilen iddianamede, bunun üzerine günün nöbetçi savcısı tarafından binada arama kararı verildiği, arama sırasında gözaltına alınan 32 kişinin el svapları ve doktor raporları alındıktan sonra serbest bırakıldığı kaydedildi. 1 Ekim 2015 günü Diyarbakır Adliyesi önünde arama işleminin kınanması için basın açıklaması yapıldığını kaydeden savcı, burada konuşma yapan HDP Milletvekili Ziya Pir'in, arama talimatı veren nöbetçi savcı hakkında "Sarayı soytarı adayı" demek suretiyle "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ettiğini ifade etti. Bu sözün mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olduğu belirtilen iddianamede, bu nedenle hakaret suçunun oluştuğu ifade edildi.

Hazırlanan iddianame Diyarbakır 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, yargılamanın önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi.

Felat BOZARSLAN/ DİYARBAKIR,() -

2)ENES'İN KATİLLERİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ



IĞDIR'ın Tuzluca İlçesi'nin Güllüce Köyü'nde 2015 yılında 6 yaşındaki Enes Tosun'u gizli ilişkisine tanık olduğu gerekçesiyle öldürdüğü iddia edilen yengesi 25 yaşındaki Güneş Tosun ile eşinin akrabası olan sevgilisi 54 yaşındaki Ahmet Tosun haklarında, Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. Tuzluca İlçesi'nin Güllüce Köyünde Bahar- Metin Tosun çiftinin oğulları Enes Tosun, 29 Haziran 2015 günü oynamak için çıktığı eve bir daha dönmedi. Ankara'dan getirilen özel ekibin ceset arama köpekleri yardımıyla 4 Temmuz günü yaptığı aramada, Enes Tosun'un cesedi, bitişiklerindeki evin bahçesinde bulundu. Cinayetle ilgili olarak Metin Tosun'un amcasının oğlu Mahmut Tosun, Mahmut'un eşi Güneş Tosun, Mahmut'un kardeşi Mehmet Tosun, akrabaları Ahmet Tosun gözaltına alındı.

Enes'in yengesi olan 3 çocuk annesi Güneş Tosun, ifadesinde akrabaları olan Ahmet Tosun ile yasak ilişkisi bulunduğunu belirtti. Olay günü Enes'in odaya girdiğinde kendisi ile sevgilisini yatakta yakaladığını ifade eden Güneş Tosun, bu nedenle Ahmet Tosun'un çocuğu boğduğunu ileri sürdü. Ahmet Tosun'un "Sen gerisini hallet " demesi üzerine Güneş Tosun, ocuğun cesedini çuvala koyup bahçeye gömdüğünü itiraf etti.

Olaydan sonra tutuklanan Güneş Tosun Erzurum E Tipi Cezaevine, sevgilisi Ahmet Tosun Erzurum Oltu'daki T tipi, kocası Mahmut Tosun ise Iğdır B Tipi cezaevine gönderildi.

Iğdır Ağır Ceza Mahkemes'nde dava açılırken, Mahmut Tosun bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ve davaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müdahil oldu.

Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya Güneş Tosun ve Ahmet Tosun tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma savcısı mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, ilişkileri olan Güneş Tosun ile sevgilisi Ahmet Tosun'un, Enes'in amcası Mehmet Tosun'un evinde buluştuklarına işaret etti. Güneş Tosun'un evinin de aynı bahçe içerisinde olduğu belirtilen mütalaada, sık sık buraya oynamaya çıkan Enes'in ikiliyi yatakta gördüğüne dikkat çekildi.



Enes'in gördüklerini başkalarına anlatacağından duydukları korku ile Ahmet Tosun'un küçük çocuğu yere yatırıp boğduğu, Güneş Tosun'a da gömme talimatı verdiği belirtildi. Bunun üzerine Güneş Tosun'un eşarplar, elektrik kabloları ile Enes'i çuvala koyarak bağlayıp, toprağa gömdüğü anlatıldı. Cumhuriyet savcısı, Güneş Tosun ve Ahmet Tosun hakkında 'çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak kişiyi öldürme' suçundan ağrılaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi. Savcı, Güneş Tosun'un eşi Mahmut Tosun'un ise üzerine atılı eylemi işlediği subut bulmadığından beraat kararı verilmesini talep etti.



Mütalaaya karşı ifadesi alınan Güneş Tosun, "Ben böyle bir suçu kabul etmiyorum, tuzağa geldim" derken; Ahmet Tosun "Adaletinize saygı duyuyorum, ben bu suçu işlemedim. O çocuk da benim çocuğum sayılır" diye konuştu.



Mahkeme karar duruşması için ertelenirken, öldürülen Enes'in babası Metin Tosun şunları söyledi:



"Bizim de isteğimiz ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesi. Bu bizim acımızı azaltmayacaktır ama hiç olmasa adalet yerini bulacak. Adalete güveniyoruz. Çünkü, o günden beri uyku uyuyamıyoruz. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Gönül isterdi ki Türkiye'de idam olsun ama 'yok'. Başka anne babalar acı çekmesin, en ağır ceza verilsin. Biz yaşadık başkası yaşamasın."

3)KARASU'DA TEHLİKELİ MACERA

ERZİNCAN’da Karasu Nehri’nde balık avına çıkan gençler kırdıkları buzu sal yaparak, nehrin karşısına geçtiler. Tehlikeli ve ilginç yöntemle akıntıda metrelerce ilerleyen gençler, buz tabakasının kırılması üzerine nehire düşmekten son anda atlayarak kurtuldular. Erzincan’a 114 kilometre uzaklıktaki Çayırlı ilçesinde yaşayan Ömer Yılmaz (28) ve Ömer Ayhan (30) aşırı soğuklar nedeniyle buz tutan Karasu Nehri kenarında balık tutamayınca eğlenmek istediler. Kürek yardımıyla büyük bir buz tabakasını kıran gençler, sal gibi kullanarak akıntının yardımı ile nehirde ilerlemeye başladılar. Suyun kenarında bekleyen üçncü arkadaşlar ise bu anları cep telefonuna kaydetti. Ömer'leri tehlikeli yolculuğu buz tabakasının ortadan kırılmasıyla karşı kıyıda son buldu. Arkadaşlarının uyarısıyla kendilerini son anda kıyıya atan gençler, buz gibi suya düşmekten kurtuldular.

4)BALMUMU HEYKELLER ANTALYA'DA

DÜNYACA ünlü tanınmış birçok ismin balmumu heykelinin yer aldığı sergi, Antalya'daki bir alışveriş merkezinde açıldı.

Alanya İlçesi'nde Cengiz Dolu tarafından yapılan heykellerden oluşan Balmumu Heykel Müzesi'nin bazı eserleri, Kipa AVM'lerde sergilenmeye başladı. Sergide, Marilyn Monroe, Leonardo Da Vinci, Charlie Chaplin, Brad Pitt, Angelina Jolie, Shrek Ailesi, Buz Devri Kahramanları, Harry Potter, Fredy Kruguer, Karayip Korsanları, Red Kit, Daltonlar, Robert Pattinson, Dostoyevski, Albert Einstein, Leonardo Di Caprio gibi ünlü isim ve çizgi karakterlerin balmumu heykelleri yer alıyor. 14 Şubat'a kadar açık kalacak sergi ücretsiz gezilebilecek.



Tamamı balmumundan heykellerin kostümleri de gerçeklerine yakın tercih ediliyor. Balmumu heykelleri ilgiyle inceleyen konuklar, ardından önünde hatıra fotoğrafı çekiyor. Özel standların üzerinde sergilenen heykellerin çevresi ise kırmızı şeritle çevrilerek koruma altına alındı. Her heykelin altında ise kime ait olduğu ve hikayesi anlatılıyor.

Kipa AVM Müdürü Gözde Yılmaz, serginin Antalya'nın ardından İzmir, Mersin, Salihli'deki diğer Kipa AVM'lerde de sergileneceğini söyledi. İnsanların Hollywood yıldızları, tarihteki önemli isimler ve çizgi film karakterleriyle fotoğraf çektirmekten çok keyif aldıklarını da belirten Yılmaz, heykellerin boyutlarının gerçekleriyle aynı olduğunu, hatta ciltlerindeki izlere kadar birebir denilebileceğini söyledi.

5)5 YAŞINDA KÖR OLAN GÖZÜ 65 YIL SONRA GÖRMEYE BAŞLADI

ERZURUM'un Pasinler İlçesi'nde, 5 yaşındayken kireç kuyusuna düşerek sol güzü tamamen kör olan 71 yaşındaki Nurten Kulğa, 65 yıl sonra yapılan ameliyatla yeniden görmeye başladı. Manavgat İlçesi'nde yaşayan Nurten Kulğa, 5 yaşında ailesiyle gittiği memleketi Erzurum'un Pasinler İlçesi Saksı Köyü'nde bir inşaata ait kireç kuyusuna düştü. Sol gözü görme yetisini kaybeden tek gözüyle yaşamını sürdüren Nurten Kulğa, tedavi için birçok doktora götürüldü ancak çare bulunamadı. Zamanla sağ gözünün aşırı yorulması nedeniyle baş ağrısı da başlayan Kulğa, ışığa bakamadığı için gündüz dışarı çıkamadı. Sürekli ağrı kesici kullanan Kulğa, bu nedenle okula gidemedi hatta evlenemedi. Bu şekilde yaşamını sürdüren Nurten Kulğa, geçen sene 70 yaşına bastığında sağ gözü de katarakt nedeniyle görmemeye başladı.



Nurten Klğa, yeniden ışığı görebilmek için geçen yıl Konya Selçuk Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Nurten Kulğa, Prof. Dr. Ümit Kayış tarafından yapılan iki operasyonla yeniden görmeye başladı. 8 Nisan'da 5 yaşında görme yetisini kaybeden sol gözü, 27 Nisan'da ise katarakt nedeniyle görmeyen sağ gözünden ameliyat edildi. Önce sağ gözü sonra da 65 yıl önce kör olan sol gözü de görmeye başlayan Kulğa, büyük sevinç yaşadı. 70 yaşından sonra her iki gözüyle görmeye başladığını anlatan Nurten Kulğa, "Dünya ışığına çıktım. Baş ağrım geçti. Doktor, rahatsızlığımın günden güne geçeceğini söylemişti. Şimdi yeniden görüyorum" dedi.



ÖNCE SOL GÖZ AMELİYAT EDİLDİ



Nurten Kulğa'nın kardeşi, Melek Kulğa Sevinç de ablasının sağ gözünün de önceleri normalden az gördüğünü katarakt olup hiç görmemeye başlamasıyla birlikte çok endişelendiklerini söyledi. Katarakt ameliyatı için hastaneye gittiklerini ancak doktorun bir mucize yarattığı belirten Sevinç, "Ablamın 5 yaşından bu yana görmeyen sol gözü de açıldı. Şu an her iki gözü yüzde yüz görüyor" dedi.

6)BİR ELMADAN 5 METRE UZUNLUĞUNDA TEK PARÇA KABUK SOYDU

NİĞDE'de bir elmadan hiç koparmadan 5 metre uzunluğunda kabuk soyan 42 yaşındaki Zeki Şener, hedefinin Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek olduğunu söyledi.

Merkeze bağlı Değirmenli Kasabası'nda büfe işleten Zeki Şener kasaba meydanında masa kurarak halkın önünde elma soydu. 6 dakika içerisinde hiç koparmadan bir elmadan 5 metre elma kabuğu soyan Şener, Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek Niğde elmasını dünyaya duyurmak istediğini belirtti. Bu konuda sözlü olarak bir girişiminin olduğunu belirten Şener, "Dünyada rakibimizin olmadığını biliyorum. Resmi yazılar geldikten sonra rekorlar kitabına adımı yazdırmak için davet edildim. Şu an çalışmalar yapıyorum. Daha önceki çalışmalarımda 3-4 metre soyuyordum. En son ki çalışmamda bir elmadan 5.5 metre kabuk koparmadan soyabiliyorum"dedi.



HOBİ OLARAK BAŞLADIM



Koparmadan elma kabuğu soymaya hobi olarak başladığını anlatan Şener:



"Kendim de elma üreticisiyim. Bahçemde elma soyarken hobi olarak elma soymayı seçtim. Geliştire geliştire sonra rekor denedim kendimce. Uzun süre harcayınca bu şekilde müracaat etme kararı aldım" diye konuştu.

