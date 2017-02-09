DHA YURT BÜLTENİ-3

1)EL BAB'DA YİNE DEAŞ SALDIRISI, YARALI ASKERLER VAR (EK)



SURİYE'de sürdürülen ve dün 5 askerin şehit olduğu Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, sabah saatlerinde El Bab bölgesinde yine terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında, yaralı askerler olduğu bildirildi.Çatışmaların son günlerde yoğunlaştığı Suriye'nin El Bab bölgesinde bu sabah DEAŞ'lı teröristler yine Türk askerlerinin bulunduğu alanı hedef aldı. Ayrıntıları bilinmeyen saldırıda yaralı askerler bulunduğu öğrenildi. Saldırının ardından DEAŞ hedefleri karadan ve havadan ateş altına alınırken, bölgeden tahliyesi yapılan askerlerin tedavisi için Gaziantep ve Kilis'teki hastaneler alarm durumuna geçirildi.

GAZİANTEP/

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2)MİDİLLİYE KAÇMAK İSTEYEN 46 MÜLTECİ YAKALANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi açıklarındaki bir lastik botta 46 mülteci, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Organizatörlerin temin ettiği motorlu lastik botla dün (çarşamba) sabah Ayvacık'ın Gülpınar Beldesi Kuşkaya Mevkii'nden denize açılan Suriye, Kamerun, Kongo, Mali, Kolombiya, Eritre, Sirilanka, Brezilya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Senegal ve Gana uyruklu 46 mülteci, TCSG 28 Bot Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonla 1 mil açıkta yakalandı. Kimlik belirlenmesi için Küçükkuyu'ya getirilen mültecilere battaniye, giyecek ve yiyecek maddeleri dağıtıldı. Mülteciler daha sonra, Ayvacık İlçesi'ndeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Küçükkuyu Beldesine getirilen mültecilerden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale), ()

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3)TEKNESİ FIRTINADA ALABORA OLAN BALIKÇI KAYBOLDU

SAMSUN'un Yakakent İlçesi'nde, fırtınada teknesi alabora olan 55 yaşındaki balıkçı Muammer Şen denizde kayboldu. Kayıp balıkçının bulunması için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Yakakent İlçesi'nde limandan bu sabah teknesiyle balık tutmak için denize açılan Muammer Şen, teknenin fırtınada alabora olmasıyla kayboldu. Tuttuğu balıkları restoranlara satarak geçimini sağladığı belirtilen Şen'i arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Bir süre sonra kayıp balıkçının teknesine ait olduğu sanılan parçalar kıyıya vururken, denizde arama-kurtarma çalışması sürüyor.



Görüntü Dökümü:

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-Arama kurtarma ekiplerinden detay

-Ekiplerin sahilde çalışması

-Detaylar

-Batan ve kıyıya vuran teknenin fotoğrafı



(SÜRE:30 Sn) (BOYUT:16.50 MB)

Haber-Kamera:Ayhan AYDEMİR/YAKAKAENT(Samsun), ()

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4)KAYMAKAMLIK SINAVINI KAZANAN GENCİN SEVİNCİ 4 GÜN SÜRDÜ

MARDİN'in Kızıltepe İlçesi'nde Eczacılık yapan 33 yaşındaki Ferit Akdağ'a girdiği Kaymakamlık sınavını önce kazandığına dair yazı gelmesine rağmen daha sonra ÖSYM'nin gönderdiği ikinci mesajda sınavı kazanamadığı belirtilince hayalleri yıkıldı. Sevinci sadece 4 gün süren ve mağdur olduğunu savunan Akdağ, ÖSYM, BİMER ve CİMER ile Ankara İdare Mahkemesi nezdinde girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Kızıltepe İlçesi'nde yaşayan 33 yaşındaki Ferit Akdağ, Eczacı olmasına rağmen Kaymakam olmak için 5 yıl önce Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne kayıt yaptırdı. Üniversiteden mezun olduktan sonra Kaymakamlık sınavına girmek için dershaneye giden ve 5 ay boyunca sıkı bir şekilde sınava hazırlanan Akdağ, sınava giren 15 bine yakın öğrenci arasında 73 puan alarak Kaymakamlık sınavını 400'üncü olarak son sırada kazandı. Yıllardır hayalini kurduğu Kaymakamlık sınavını kazanmanın sevincini yaşayan Akdağ'ın, bu mutluluğu ÖSYM'den gelen bir mesaj ile kısa sürdü. Sınav sonuçları açıklandıktan 4 gün sonra, ÖSYM, kitapçık kodunu yanlış kodladığı gerekçesi ile bir adayın itirazını kabul ederek sınav kitapçığının yeniden okunması kararı ile sınav sıralaması değişti. Değişen sıralama bilgisi de sınava giren adaylara gönderildi. Gelen ikinci mesajla birlikte Akdağ, sınavdaki sıralamasının 400'den 401'inci sıraya düştüğü ve sınavı kazanamadığı bilgisini alınca hayal kırıklığı yaşadığını kaydetti. ÖSYM'nin yanlış bir karara imza attığını ileri süren Akdağ, "Eczacılık mesleğini icra ettiğim günden buyana eğitime hiç ara vermedim. Konya Selçuk Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü'nde yükseklisans yaptım. Bu süreçte hem milletime, hem de devletime faydalı olup hizmet etmek için Kaymakam olmaya karar verdim. Bunun için de uluslararası ilişkiler bölümünü tamamladım. Mezun olduktan sonra 2 ay kursa 3 ay da kendim bizzat sıkı bir çalışmanın içine girdim. Kaymakam olmak için sınava giren binlerce kişi arasında 400'üncü olarak sınavı kazandım. Ama ne yazık ki ÖSYM yüzünden bu sevincim kısa sürdü" dedi.

ÖSYM'nin kararı ile mağdur olduğunu iddia eden Akdağ, mağduriyetinin giderilmesi için ÖSYM, BİMER, CİMER ve Ankara İdare Mahkemesi nezdinde girişimlerde bulunduğunu ifade ederek, "20 Ocak 2017 tarihinde sınav sonuçları açıklandı ve 400'üncü sırada mülakata katılmaya hak kazandım. Ancak, 24 Ocak 2017 tarihinde ÖSYM tarafından bana; 'Sayın aday, 17.12.2016 tarihinde yapılan Kaymakamlık giriş sınavına katılan bir adayın sınav kitabı kapak sayfasındaki kodlama hatasından dolayı değerlendirme işlemi sonradan yapılmış ve aday sıralamaları değişmiştir. Güncel sıralamanızı kontrol ediniz. ÖSYM" yazılı bir mesaj gönderildi. Bu işlem nedeniyle sıralamam 401 olarak değişmiş ve mülakata girme hakkını kaybetmiş oldum. Sınava giren bir adayın kendi hatasından dolayı sınavı önce değerlendirilmemiş, ancak daha sonra itiraz üzerine değerlendirilerek sınav sonuçları değişmiştir. Bu konuda bir mağduriyetim söz konusudur. Sınav kitapcığının yanlış değerlendirilmesinden aday sorumlu olmasına rağmen, yeniden değerlendirilmesi sınav kurallarına aykırılık oluşturmaktadır. Sınav sonuçları değerlendirilirken ölçme ve değerlendirme kurallarına uyulmamıştır. Sınav sonuçları değerlendirilirken hukuka uygun davranılmadığını düşünmekteyim. Bu işlemin açıkça kanuna aykırı olması ve söz konusu usule aykırı oluşu nedeniyle ÖSYM, BİMER, CİMER ve Ankara İdare Mahkemesi nezdinde gerekli girişimleri yaptım. Adaletin en kısa zamanda tecelli etmesini diliyorum"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Akdağ'ın konuşması

-Akdağ'ın sınav sonuçları

-Sınav ve ÖSYM belgeleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()-

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5)DÖVEREK GASP ETTİLER 'İFTİRA' DİYEREK KURTULMAYA ÇALIŞTILAR

ADANA'da İzzet Okatan (29) ile Hasan Çetin (33) bir kafeteryada oturup sohbet eden C.A. (29) ile arkadaşı L.O.'yu (25) döverek cep telefonu ve 120 lirasını gasp etti. 2 şüpheli tutuklandı.



Merkez Seyhan İlçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir kafeteryaya giden iki arkadaş çay içip sohbet ederken İzzet Okatan ile Hasan Çetin de içeriye girdi. Belirlenemeyen bir nedenle 4 genç arasında kavga çıktı. İzzet Okatan ile Hasan Çetin, C.A. ile L.O.'nun 120 lira para, cep telefonu ve cüzdanını gasp etti. Zanlılar kafeteryadan çıkıp kayıplara karıştı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ambulansta müdahale ettiği C.A. ile L.O., şikayetçi oldu.



Gasp iddiasını araştıran polis, C.A.'nın çalınan cüzdanındaki banka kartıyla ATM'den para çekmek istendiğini, yanlış şifre yazılarak bloke ettirildiğini saptadı. Banka ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını araştıran polis, zanlılardan İzzet Okatan ile Hasan Çetin'i yakaladı. Gözaltına alınan zanlılardan İzzet Okatan, suçlamayı kabul etmedi. Hasan Çetin ise, "Bir arkadaşa bakmaya girmiştik. C.A. ile arkadaşı L.O. içeride kadınlarla ilişkiye giriyordu. Müdahale ettik, kavga çıkınca bize iftira attı" diye savunma yaptı.Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hasan Çetin, kameralara "Bütün tecavüzcüler korksun" diye bağırdı. Okatan ile Çetin tutuklandı.

Görüntü Dökümü



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- Zanlıların polis aracından inmeleri



- Zanlılardan birinin 'suçsuzuz' demesi



- Adliyeye getirilmeleri



- Adliyeye girişleri

SÜRE: 39" BOYUT: 74 MB



Haber:Fatih KARAÇALI-Kamera:Halil Can ÖNDEMİR/ADANA,()

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6) ESNAF, HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ YAKALAYIP POLİSE TESLİM ETTİ

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde bir iş hanına hırsızlık yapmak amacıyla girdiği iddia edilen 17 yaşındaki H.G., esnaf tarafından fark edilerek yakalandı ve emniyet müdürlüğüne götürülerek polise teslim edildi. Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Olay, Büyük Cami Mahallesi İsmail Saraç Caddesi üzerinde bulunan Gümülcineli İş Hanı'nda meydana geldi. İş hanının üst katlarına çıkan ve işyerlerinin kapılarını zorladığını gören binanın kalorifer yakıcısı, H.G.'yi yakalamak istedi. Bu sırada H.G., iddiaya göre kalorifer yakıcısına bıçak çekti. Bağrışmalar üzerine iş hanı esnafı H.G.'yi bıçağı elinden alarak yakaladı. Esnaf yakaladığı hırsızlık şüphelisi binanın önüne çıkardı. Bu sırada çıkan kargaşada iş hanı giriş kapısının camı kırıldı. Kaldırıma yüzüstü yatırılan H.G., daha sonra yakında bulunan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek, polise teslim edildi. Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Daha öncede 'hırsızlık' suçundan sabıkası olduğu bildirilen H.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü



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-Şüphelinin bina önüne çıkarılması



-Şüpheli ve esnafın boğuşmaları



-Şüphelinin yüzüstü kaldırıma yatırılması



-Şüpheliye tokat atılması



-Şüphelinin götürülmesi



(Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-



(SÜRE: 03.31 - BOYUT: 112 MB)

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7)BURSA’DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI KAPSAMINDA 11 AVUKAT GÖZALTINA ALINDI

BURSA’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünün haberleşme programı Bylock kullandıkları ve Bank Asya’yı kurtarmak için para yatırdıkları iddiasıyla Bursa Barosu’na kayıtlı 11 avukat gözaltına alındı.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Bursa Barosu Başkanlığı’na kayıtlı 19 avukata yönelik FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak ve 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine dair kanuna muhalefet etmek suçları kapsamında operasyon düzenlendi.



Şüphelilerin Bursa’daki ev ve avukatlık bürolarına bu sabah düzenlenen eşzamanlı operasyonda H.S., B.B., Ç.A., R.Y., E.K., H.B.İ., M.Y., A.H., E.Ç., N.A.ve Y.Ş. adlı 11 kişi yakalanarak gözaltına alınırken 8 avukat ise aranıyor.

Şüphelilerin örgütün haberleşme aracı olan Bylock programını kullandıkları ve bazılarının FETÖ/PDY terör örgütü liderinin çeşitli zamanlarda verdiği talimata uyarak Bank Asya’yı kurtarmak amacıyla para yatırdıkları ve FETÖ/PDY terör örgütünün üst düzey kişileriyle görüşme yaptıkları belirlendi.



Görüntüler Bursa klasörüne geçiliyor

Görüntü Dökümü



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-Adliyeden görüntü



-Emniyetten göründe

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, ()-

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8)1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI ÇATIŞMADA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

KONYA'da borç alacak konusu yüzünden çıkan silahlı çatışmada ev eşyası satan 36 yaşındaki Arif Renklitan'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren 32 yaşındaki Eyüp Temel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, geçen salı günü saat 23.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Abdülaziz Mahallesi İshakiye Sokak'ta meydana geldi. Arif Renklitan, iddiaya göre alacağını istemek için Cihan Sarı ile buluştu. İkili arasında borç alacak konusu yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Renklitan, Sarı'yı, tabancayla sol bacağından vurdu. Cihan Sarı'nın yanında bulunan arkadaşlarından Eyüp Temel'de pompalı tüfekle Renklitan'a ateş etti. Ağır Yaralanan Renklitan olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçmaya çalışan şüpheliler, o sırada tesadüfen oradan geçen ambulansın önünü kesti, ambulans şoförü 41 yaşındaki Göksel Yorgancı'yı araçtan indirerek dövdü. Yaralı Cihan Sarı, daha sonra aynı ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ambulans şoförü ise darp raporu alarak şikayetçi oldu. Polis olaya karıştığı belirtilen Eyüp Temel ile birlikte Faruk S. ve Bahtiyar D.'yi yakaladı. Cinayeti işlediğini itiraf eden Eyüp Temel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Faruk S. ile Bahtiyar D. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Sol bacağından yaralanan Cihan Sarı'nın hastanede tedavisi sürüyor.



Görüntü Dökümü



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- Olay yerinden detay



- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi



- Adliyeden detay



(Haber- kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA ))



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9)OYUNCAK SİLAHLI PTT SOYGUNCUSUNA 5 YIL HAPİS

BURSA'nın Merkez Yıldırım ilçesindeki PTT Şubesi'nden oyuncak silah ile 8 bin 600 lira gasp ettikten sonra yakalanan ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanan 34 yaşındaki Hasan Kuşçu'nun yargılanmasına başlandı. Çıktığı ilk duruşmada suçunu kabul eden ve gasp ettiği plarayı cezaevinde PTT'ye iade ettiğini söyleyen Kuşçu,önce 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suçu oyuncak silah ile işlemesi, parayı ödemesi ve duruşmadaki iyi halini dikkate alan mahkeme heyeti Kuşçu'ya verilen cezayı 5 yıla indirip tutukluluk halininin devamına karar verdi.



Merkez Yıldırım İlçesi'nde geçtiğimiz aralık ayında meydana gelen olayda tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Hasan Kuşcu Emirsultan Mahallesi'nde bulunan PTT şubesine gitti. Elektrik faturasını ödeyen Kuşçu daha sonra oyuncak tabancasını çıkartıp kasada bulunan 8 bin 600 TL'yi yanında getirdiği poşete koyarak kaçtı. Güvenlik kamerasını izleyen ve parmak izi alan polis Hasan Kuşcu'yu arkadaşının evinde saklanırken yakaladı. Üzerinde çaldığı paradan bin 600 TL kalan Kuşcu verdiği ifadesinde, "Tektil fabrikasında çalışıyorum. Ama para sıkıntısı çekiyordum. Faturalarımı ödemekte zorluk çekiyordum, arkadaşlardan ödünç para alamıyordum. Olay günü 85 lira olan elektrik borcumu ödedim. Doğalgaz ve su faturalarını yatıramadım. Yanımda bulunan oyuncak tabanca ile soygun yapmak istedim. Yatımda. Aldığım para ile arkadaşlarıma olan borçlarımı verdim. Toplam 200 Tl olan doğalgaz ve su faturasını yatırdım. Sonrada yakalandım" dedi. Kuşcu, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Hakkında Bursa 4'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli silahlı yağma' suçundan dava açılan Hasan Kuşçu'nun yargılanmasına başlandı. Çıktığı ilk duruşmada suçunu kabul eden Kuşçu, "Borçlarım vardı. Faturalarımı ödeyemiyordum. Oyuncak tabanca ile soygun yaptım. Pişman oldum. Aldığım parayı cezaevinde PTT'ye ödedim." dedi.



Mahkeme heyeti suçunu kabul eden Hasan Kuşçu'ya önce 12 yıl hapis cezası verdi. Suçun oyuncak tabanca ile işlenmesi, paranın iade edilmesi ve sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan heyet cezayı 5 yıla düşürüp sanığın tutukluluk haline karar verdi.

Görüntü Dökümü



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-Zanlının adliyeye çıkartılması



-Güvenlik kamerası görüntüleri



-Detaylar

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () -

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10)VAN'DA 105 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda 105 kilo 513 gram eroin ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit İlçesi'ne bağlı Kurubaş mevkiinde çeşitli tarihlerde 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Lisa ve Şila adlı özel eğitilmiş narkotik köpekleriyle yapılan aramada toplam 105 kilo 513 gram eroin ele geçirildi. İncelemelerini derinleştiren polis, eroinin Van'da teslim edileceği adreslere de operasyon yaptı. Düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişi bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.

Orhan AŞAN/ VAN,()-



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11)10 AYDA 54 KİLO VERDİ

SAMSUN'da görev yaptığı hastanede tüp mide ameliyatı olan özel güvenlik görevlisi Hakan Canbulat, 10 ayda 134 kilodan 80 kiloya düştü. 60 bedenden 40 bedene indiğini belirten Canbulat, 2 yaşındaki kızı ile oyun oynamak için bile zorluk çekmeye başlayınca kilolarından kurtulmaya karar verdiğini söyledi. Samsun'da yaşayan ve özel güvenlik görevlisi olan 36 yaşındaki Hakan Canbulat, kilosunun 134'e çıkmasının ardından günlük yaşamda zorluk çekmeye başladı. 2 yaşındaki kızı ile oyun oynamakta bile güçlük çekince kilolarından kurtulmaya karar verdi. 10 ay önce görev yaptığı özel hastanedeki Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Recep Aktimur'a başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından Aktimur, hastası Canbulat'a 'obezite ve metabolik cerrahi' yönteminin uygulanmasına karar verdi. Ardından Canbulat'a yaklaşık bir saat süren tüp mide ameliyatı yapıldı. Canbulat ameliyat sonrasında 10 ayda 54 kilo vererek 80 kiloya düştü.

60 beden kıyafet giyerken şimdi 40 bedene kadar düştüğünü söyleyen Canbulat, "Fazla kilolarım nedeniyle günlük hayatta en basit şeyleri yaparken bile zorlanıyordum. 2 yaşımda bir kızım var. Kızımla oyun oynamakta bile güçlük çeker hale geldim. Kilom beni çok fazla olumsuz etkiliyordu. Bütün hayat kalitem düşmüştü. Ameliyat olduktan sonra hayatımda bir çok şey değişti. Yaşam kalitem, yemek yeme alışkanlıklarım, kıyafetlerim her şey değişti. Spor yapmaya başladım. Psikolojik olarak rahatladım. Kilo nedeniyle olan sağlık problemlerin ortadan kalktı. Şimdi çok mutluyum. Çok sağlıklıyım. Beni uzun süre sonra gören arkadaşlarım tanıyamıyorlar. Kilolu olan arkadaşlarım da benden cesaret alarak bu ameliyatı olmak istiyorlar" diye konuştu.

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Recep Aktimur, hastası Canbulat'ın sağlık durumunun şuan çok iyi olduğunu belirterek, "Hakan bey beslenmesine dikkat edip ve bu süreci çok güzel bir şekilde yöneten bir hastam. Şuan durumu çok iyi. Tabi obezite git gide artan bir sağlık problemi. Özellikle obeziteye bağlı olarak gelişen kronik hastalıklar nedeniyle de insanların sağlığını hayat konforunu çok ciddi oranda kötü etkiliyor. Biz artık obezite cerrahisi için daha fazla ameliyat yapar hale gelmiş durumdayız. Tabi bu ameliyatın yapılmasının kime uygun olduğu da önemli. Vücut kitle endeksi dediğimiz bir endeks üzerinden karar veriliyor. Belirlenen kriterlere uygun olan hastamızın ameliyatını gerçekleştiriyoruz. Kronik hastalıklar olduğunda durum biraz daha farklılaşıyor. Diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi, kolesterol veya kiloya bağlı ciddi iltihap problemleri yaşayan insanlarda daha düşük kilolarda olsalar dahi bu hastalıklardan kurtarmak için onları da ameliyat edebiliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:



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-Hakan Canbulat ve ameliyat eden doktorundan detay



-Röportajlar



-Detaylar

(SÜRE:6.20 Dk) (BOYUT:202.41 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()

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12)SOĞUK HAVA VE KAR, 'SEVGİLİLER GÜNÜ' ÖNCESİ ÇİÇEK FİYATLARINI ETKİLEDİ

KONYA'da yaklaşan '14 Şubat Sevgililer Günü' öncesi çiçekçi esnafı, çiçek bulmakta güçlük çekiyor. Geçen haftalarda özellikle çiçek üretim merkezi olan Antalya, Mersin ve İzmir gibi illerde etkili olan kar ve soğuk hava çiçek seralarını vurdu. Çiçek üretimini azalırken, çiçek fiyatları da ikiye katladı.

Konya’da yıllardır çiçek satışı yapan Muammer Ünal, çiçek bulmakta zorlandıklarını anlattı. Türkiye’de bugüne kadar görülmeyen bir soğuk ve iklim şartları yaşandığına dikkat çeken Ünal, "Soğuk hava çiçek üretim merkezleri olan İzmir, Antalya ve Mersin’i de etkiledi. Su baskını ve kar nedeniyle çöken seralar oldu. İzmir’de bile yağan kar nedeniyle çöken seralar oldu ve çiçekçiler etkilendi. Üretim azaldı." dedi.



MEZATLARDA ÇİÇEK BULMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUZ



Yaklaşan '14 Şubat Sevgililer Günü' öncesi çiçek bulmakta sıkıntılarının olduğuna dikkat çeken Ünal, şunları söyledi:



"Çiçek bulmakta zorlanıyoruz. Hava şartlarında dolayı üreticiler ürün yetiştiremediği için fiyatlar 2 katına çıktı. Fiyatların artmasından dolayı da mal bulmakta zorlanıyoruz. Bulabildiğimiz ürünler de çok iyi değil. Şu an da talep fazla olduğu için ve üreteciler de yetiştiremediği için örneğin 1 liraya aldığımız mal 2 lira oldu. Yüzde 100 bir zamla karşı karşıyayız."



KIRMIZI GÜLÜN TANE FİYATI 10 LİRANIN ALTINA DÜŞMEZ

Sevgililer gününde özellikle gül hediye edildiğine ve gül bulmakta da zorlandıklarını anlatan Ünal, "Her yıl örneğin 500 gül sipariş ediyorsak bu yıl 250 kadar düştü. Geçen sene sevgililer günü döneminde gülün tanesini 5 liradan satıyorduk. Bu sene iklim şartlarından dolayı 10 liraya çıktı."dedi.

Görüntü Dökümü



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- Çiçeklerden detay



- Muammer Ünal röp.

(Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ KONYA ))



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13)=RUS TATİLCİLER KEMER'DE DENİZE GİRİP EĞLENDİ

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'ne tatile gelen Rus turistler denize girip eğlendi. Rus tatilciler Kemer'e bu yıl Rus turist akını olacağını söyledi.Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 17 derece olduğu Kemer'e tatile gelen Rus turistler denize girip eğlendi. Dondurucu soğuğun etkili olduğu Rusya'dan gelen tatilciler, Kemer'de güneşli havanın tadını çıkardı. Turistler denizde yüzüp sahilde güneşlendi. Rusya'nın Yekaterinburg kentinden 4 günlüğüne Kemer'e gelen 41 yaşındaki Marina Zametina, "17'nci kez Türkiye'ye geliyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Bu yıl Türkiye'ye çok fazla Rus turist geleceğini düşünüyorum. Burada servis çok iyi ve burayı seviyoruz" dedi.



Üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Olga Kozlova, "Türkiye'yi çok beğeniyorum. Hava sıcak, güneş var. Güneşleniyoruz ve denize girebiliyoruz. Türkiye'ye 5'inci kez geliyorum. Birçok Rus turistin geleceğini düşünüyorum. Geçen yıla oranla çok fazla olacağını düşünüyorum" diye konuştu. 34 yaşındaki Satnislav ve 33 yaşındaki Olga Anisimov çifti Rus turistlerin bu yıl Türkiye'yi tercih edeceğini anlattı.



Modellik ajansında çalışan ve ilk defa Türkiye'ye gelen üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Valeriya Lobanova da "Türkiye'ye ilk defa geldim ve çok beğendim. Otel çok güzel ve servis de öyle. Kesinlikle çok güzel bir yer. Kesinlikle artık Rusya'dan çok fazla turist buraya gelecek" dedi.

Görüntü Dökümü



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- Marina Zametina'nın denize girmesi



- RÖP 1: Marina Zametina



- RÖP 2: Olga Kozlova



- Satnislav ve Olga Anisimov çiftinden detay



- RÖP 3: Satnislav ve Olga Anisimov



- Plajdan detay



- RÖP 4: Valeriya Lobanova



202 MB /// 06.21"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

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