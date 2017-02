DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ŞIRNAK'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞTİ



ŞIRNAK'ta saat 22.00 ile 05.00 arasında devam eden sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren değişiyor. Sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren 23.00 ile 02.30 saatleri arasında uygulanacak.

El yapımı patlayıcı ve bomba tuzaklı hendek ve barikatların kaldırılması amacıyla 14 Kasım 2015 tarihinde başlayan ve 14 Kasım 2016 tarihinde kısmen kaldırılan sokağa çıkma yasağı saatleri yeniden düzenlendi. Şırnak Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Merkezinde güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları neticesinde vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini rahatça kullanacağı asayiş ve huzur ortamı sağlanmış olup,kamu düzenine yönelik güvenlik güçlerimizce uygulanan tedbirlerin etkili bir şekilde sürdürülmesi ve kamu düzenin bozulmasının önlenmesi amacıyla 14.11.2016 Pazartesi gününden itibaren saat 22.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı; 08.02.2017 Çarşamba gününden itibaren saat 23.00 ile 02.30 arasında uygulanacaktır" denildi.

ŞIRNAK

2)ÇİFTÇİ KREDİSİNİ ÖDEYEMEDİ, TARLASI İCRADAN SATIŞA ÇIKTI

MERSİN'de yaşayan 40 yıllık çiftçi Çetin Can, mahsulü sel suları altında kalıp kredi borcunu ödeyemeyince banka tarlasını icradan satışa çıkarttı. Merkez Adanalıoğlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Çetin Can, 4 yıl önce Ziraat Bankası'ndan 630 bin lira tarım kredisi çekip sera kurdu. Peş peşe gelen afetler ve ürünlerin para etmemesi üzerine kredi borcunu ödeyemeyen Can'ın 37 dönüm tarlası, banka tarafından icradan satışa çıkartıldı. Son umudu olan serasındaki fasulyenin de aralık ayındaki sel felaketinde yok olduğunu belirten Çetin Can, icranın durdurulmasını istedi. Çetin Can, "630 bin TL çektiğim krediyi 4 yıl sürecinde aralıklarla toplamda 370 bin TL ödedim. Afetler oldu ve mahsulden para kazanamayınca yapılandırma borcunu ödeyemedim. Ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.

TEK EKMEK TEKNEM ARAZİM

Arazisinin satılmaması için çağrıda bulunan çaresiz çiftçi Can şunları söyledi:

"Son olarak başımıza gelen sel felaketinden dolayı ektiğim mahsuller bozuldu. Seralarımı da bozmak zorunda kaldım. Bu yüzden borcumun son taksitini ödeyemedim, icralık oldum. 37 dönüm arazim satışa çıkacak. Çiftçi arkadaşlarımın hepsi borçlarını yapılandırıyor. Yetkililerimize sesleniyorum. 4 yılda başımıza gelen doğal afetler ürünlerimizi elimizden aldı. Bize bir avuç toprak kaldı. Bu da icra yolu ile satılıyor. Bu saatten sonra ne yapacağım. Yetkililerden, satışa çıkarılacak arazimin iptal edilip satışa çıkarılmamasını istiyorum."

3)KAYSERİ'DE 24 ADRESE 250 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU

EMNİYET Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 24 adrese 250 polisle eşzamanlı olarak operasyon yaptı. Ekipler evlerde metamfetamin, esrar ve eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan 27 zanlılardan biri gazetecilere "Ben, milletvekili miyim? Beni ne çekiyorsunuz?" diye tepki verdi.Bu gün saat 07.00'de eş zamanlı başlatılan, sokak satıcıları ve uyuşturucu şubesi yöneticilerine yönelik " Şafak Operasynunda" ekipler Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesi ve Belsin Taha Çarım Bulvarında 24 adrese 250 polisle eşzamanlı operasyon yaptı. Evleri didik didik arayan ekipler çok miktarda esrar, metamfetamin ve eroin ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili 27 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerince Emniyet Müdürlüğüne götürülen , gözcaltındaki bir şüpheli medya mensuplarının fotoğraf ve görüntü alması üzerine, "Ben, milletvekili miyim? Beni ne çekiyorsunuz? tepkisi verdi. Narkotim ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

4)TÜRKİYE’NİN İLK KADIN DOĞA SPORLARI KULÜBÜ AMAZONLAR’IN TÜM ÜYELERİ KADIN

TÜRKİYE’nin ilk kadın doğa sporları kulübü Amazonlar kuruldu. Yurtiçi ve yurt dışından 6 bin 467’ye ulaşan tümü kadın olan üyeler 6 federasyon kapsamında etkinlikler düzenliyor.



Amazonlar Kulübü başkanı Gül Soydan, Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarındaki bir çok ülkeden 49 üyenin de kendilerine katıldığını dağcılık, kayak, bisiklet, su altı sporları, gelişmekte olan sporlar ve Atlı okçuluk federasyonlarına bağlı olarak etkinlik yaptıklarını söyledi. Başkan Soydan ‘’ Amazonlar, Türkiye’deki ilk kadın doğa sporları kulübüdür. Dünyada var olan iki kadın kulübünden biridir. Diğer Kadın kulübü ise Amerika’dadır. Kurucu üyeleri ve tüm üyeleri kadınlardan oluşan dağcılık ve doğa Sporları kulübüdür. Türkiye’nin kulübüdür.Mücadeleci, başarılı anaç iş kadını, öğretmen, reklamcı, sanatçı, haber spikeri, doktor, avukat, gazeteci, girişimci, ev hanımı, hemşire, gazeteci, köşe yazarı, turizmci, emlakçı, her meslekten kadın, doğa sporları kulübü üyeleridir. Dağcılık Federasyonuna, Kayak Federasyonuna, Su altı Sporları Federasyonuna, Atlı Okçulukta, Geleneksel Spor Dalları Federasyonuna, Yamaç Paraşütü ile Gelişmekte olan Spor Dalları Federasyonuna ve Bisiklet Federasyonuna Bağlıyız ve Türkiye’nin ve dünyanın dört bir tarafından Amazonlarız’’dedi



2017 MUTLU AMAZONLAR YILI



Erkeklerinde, kulüplerine üye olmak için kendilerine başvurduğunu, şu anda erkek eğiticilerla çalıştıklarını ancak, sadece kadınları üye yaptıklarını söyleyen Gül Soydan,2017 yılını ‘’Mutlu Amazonlar’’ yılı ilan ettiklerini 48 faaliyet ile “2017 happy Amazons Yearö faaliyet takvimini oluşturduklarını söyledi. Soydan s’’ Ayrıca Amazonlar Kulübü adına federasyon eşliğinde, Dağcılık eğitimleri ile 8 Eğitim kampı şubat ayında ilave edilecektir. Birbirinden harika ses getirecek, kadınların ve gençlerin mutluluğunu eğitimini hedeflediğimiz faaliyetler 2017 yılında olacaktır. 40 üzeri dünyaca tanınmış doğa sporcusu kadın aramızdadır. Amazonları dünya çapında bir araya getirmek hedefimizdir. Kulübümüzün amacı Kadınlar için gençler için önemli ve bizler içinde kutsaldır. Derneğimiz doğaya zarar verici faaliyetler içinde bulunmaz. Derneğimiz siyasetle uğraşmaz. Üyeleri arasında ayırım yapmaz. ‘’ diye sözlerini tamamladı.

(ÖZEL)



5)PARKİNSON TEDAVİSİNDE UMUT YARATAN ÇALIŞMA

TÜRKİYE'den Harvard Üniversitesi Genç Akademi Üyeliği'ne seçilen Dr. Canan Dağdeviren, giyilebilir kalp pili ve cilt kanserini teşhis eden cihaz geliştirmesinin ardından Parkinson hastaları için uzun süredir üzerinde çalıştıkları 'beyin iğnesi' projesini tamamlandığını açıkladı. Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü'nden 2007'de mezun olduktan sonra tarihte ilk kez Türkiye'den Harvard Üniversitesi Genç Akademi Üyeliği'ne seçilen 32 yaşındaki Dr. Canan Dağdeviren, ABD'de malzeme bilimi ve mühendisliği bölümünde doktora çalışmalarını tamamladı. Bugüne dek pilsiz çalışan giyilebilir kalp pili üretip cilt kanserini teşhis eden cihaz geliştiren Dağdeviren, 'İnsan Vücudu ile Uyumlu Piezoelektrik Mekanik Enerji Hasadı' çalışmasıyla da adından söz ettirdi. Başarılı bilimsel çalışmalarıyla dünya basınına konu olan Dr. Canan Dağdeviren, Adana'daki Çukurova Üniversitesi'nde akademisyen ve öğrencilere yönelik, "Amerika'da bilimsel ve akademik kurumlardaki çalışma deneyimleri ve bilimsel buluşları' konulu konferans verdi.

'BEN YAPTIYSAM ONLAR DA YAPABİLİR'

'ya özel açıklamalarda bulunan Dr. Canan Dağdeviren, öğrencilere ve genç akademisyenlere öneriler sunarken şöyle dedi:

"Tarihte Harvard Üniversitesi Genç Akademi'ye seçilen ilk Türk benim. Kendi kişisel başarılarımın yanı sıra ülkemizi temsil etmek gibi güzel bir göreve sahibim. Mutluluk verici bir duygu. İnsanların özellikle genç arkadaşların kafasında 'Ben de yapabilirim' fikrini oluşturmak benim misyon edindiğim bir duyguydu, görevdi. Bunu gerçekleştirdiğim ve toplumsal hayatta bilimsel farkındalığı arttırdığım için mutluyum. Genç öğretim üyeleri, akademisyenler ve öğrencilere motivasyonla ilgili önerilerim var. Ben de diğer öğrenciler gibi aynı sıralardan geçtim. Ben yaptıysam onlar da yapabilir. Bu mesajı vermeye çalışıyorum."

'İCAT ÇIKARMAYIN'A TEPKİ

Bir ülkede bilimin konuşulmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Canan Dağdeviren, şöyle devam etti:

"Bilimin ve sanatın konuşulmadığı bir ülkenin gelişebileceğine inanmıyorum. O nedenle genç arkadaşların ve çocukların bilime merakını uyandırmak çok önemli. Bu noktada anne ve babalara çok görev düşüyor. Bilimin olduğu ülkede hem mutluluk oluyor hem gelişim oluyor. Ben de bir şekilde bunu insanlara anlatmaya çalışıyorum, yaptığım çalışmalar ve verdiğim konuşmalarla birlikte. 'Başımıza icat çıkarmayın' sözü gereksiz bir söz. İnsanlar kendine güvenmeli. Bence herkes her şeyi yapabilir. Yeter ki istesinler."

'BEYİN İĞNESİ GELİŞTİRDİK'

Üzerinde çalıştığı son projesiyle ilgili de konuşan Dağdeviren, şunları kaydetti:

"Son projem aslında Parkinson hastalığıyla ilgili. Özellikle Parkinson hastalarının tedavi amaçlı kullanabileceği bir beyin iğnesi üzerine çalıştık. Parkinson hastasıysanız, ilaçları ağız veya damar yoluyla almak zorundasınız. Bu da sadece beyine değil vücudun bir çok noktasına etki ediyor maalesef. Biz bu etkiyi yok edip, direk ilaçları beyine iletebileceğiz ve beyinde fonksiyonu yerinde olmayan bölgelerin tekrar fonksiyonlu hale gelmesini sağlayacağız bu iğneyle birlikte. Yeni bitti çalışmalarımız. Sonuçları bekliyoruz. En kısa zamanda herkes sonuçlarını öğrenecek."

