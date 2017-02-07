DHA YURT BÜLTENİ-3

(ÖZEL)



GENİŞ HABERİ

1)ŞEHİT ANNESİNDEN HUDUT KARTALLARINA NAZAR BONCUKLU ATKI

KUZEY Irak'a sıfır noktasında bulunan ve hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde vatani görevlerini yapan Mehmetçiklere, Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin'in annesi Aliye Özekin ve bir grup Fethiyeli kadın tarafından örülen nazar boncuk takılı atkılar gönderildi. Gelen atkılar, 2'nci Hudut Tugayı'nda görevli subay ve astsubaylar tarafından 1834 rakımlı Gazi Tepe üs bölgesindeki Mehmetçiklere dağıtıldı.

Yüzbaşı Özgür Özekin, Hakkari-Çukurca Karayolu'nun 40'ıncı kilometresindeki Doğanlı Köyü yakınlarında geçen yıl 25 Eylül 2016 tarihinde icra edilen operasyonlarda çıkan çatışmada iki silah arkadaşıyla birlikte yaralandı. Özekin, sevk edildiği GATA'da 4 gün sonra şehit düştü. Yüzbaşı Özgür Özekin'in Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde yaşayan annesi Aliye Özekin ve Fethiyeli kadınlardan bazıları aşırı soğuklarda sınırda nöbet tutan askerler için atkı ördü. Nazar boncuğu takılı atkılar, Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanlığına bağlı sınır hattının sıfır noktasında bulunan Gazi Tepe'deki Komando ve Hudut kartallarına ulaştırıldı.



ANNELERİN MEKTUPLARI MEHMETÇİĞİ DUYGULANDIRDI



koliler dolusu nazar boncuklu atkıları Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'ndaki görevli komutanlar tarafından zırhı araçlarla daha önce Şehit Yüzbaşı Özekin'in görev yaptığı 1834 rakımlı Gazi Tepe bölgesine götürüldü. Atkılar masaların üzerine dizildikten sonra, 2'nci Hudut Özel Harekat Komando Taburu Komutanı Yarbay Cenkeri Ersöz ile görevli subay ve astsubaylar tarafından Mehmetçiklere dağıtıldı. Atkılarla birlikte Şehit annesi Aliye Özekin ve Fethiyeli kadınların mektuplarını alan Mehmetçikler, duygu dolu anlar yaşadı.

ELLERİNDEN ÖPÜYORUZ

Mehmetçikler, kendilerini unutmayan Şehit Yüzbaşı Özekin'in annesi başta olmak üzere Fethiyeli bütün annelerin ellerinden öptüklerini belirterek, "Fethiyeli annelerimizin el emeği göz nuru ile örüp bize gönderdikleri atkıları ömür boyu saklayacağız. Onların ellerinden öpüyoruz "dedi.

EKSİ 20 DERECEDE VATAN NÖBETİ

Terörle mücadelenin en çetin yaşandığı Hakkari'nin Çukurca İlçesi'ndeki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan sınırın sıfır noktasındaki 1834 rakımlı Gazi Tepe üs bölgesinde görev yapan Mehmetçik, hava sıcaklığının gece sıfırın altında eksi 20 dereceye kadar düştüğü bölgede teröristlere karşı vatan nöbeti tutuyor.Atkılarını takan hudut kartalları ve komandolar, komando marşını okurken sınır hattındaki dağları inletti. Mehmetçikler, hep bir ağızda Şehit Yüzbaşı Özekin 'Seni unutmayacağız' diye de bağırdı.

FETHİYE KAYMAKAMI VE FETHİYELİ ANNELERE TEŞEKKÜR

Hudut kartallarına atkıları kendi eliyle takan Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı 2'nci Hudut Özel Harekat Komando Tabur Komutanı Yarbay Cenkeri Ersöz, atkıları gönderen Şehit Yüzbaşı Özekin'in annesi ve Fethiyeli annelere teşekkür etti. Yarbay Cenkeri, "Atkılar Çukurca Gazi Tepe üs bölgesine ulaştırıldı. Bu el emeği göz nuru ile hazırlanan atkıları burada görev yapan Mehmetçiğimize dağıttık. Katkılarından dolayı Fethiye Kaymakamı, muhterem eşleri, şehidimizin annesi ve tüm Fethiyeli annelerimize teşekkür ediyoruz. Şehidimizi asla unutmayacağız. Her daim kalbimizde yaşayacak. Şehidimizin ruhu şad olsun" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Gazi Tepesine Çukurca ilçesinden genel görüntü



-Karla kaplı dağlar



-Gazi tepe üs bölgesine gelen zırhlı araçylar



-Araçlarda indirilen atkı dolu koliler



-Mehmetçikler kolileri taşırken



-Masaların üzerine bırakırlarken



-Gelen atkılar



-Atkıların üzerindeki mektuplardan detaylar



-Gazi Tepe'den karla kaplı dağlardan genel görüntü



-Ellerinde silahla bekleyen Mehmetçiklerden genel ve detaylar



-Mehmetçiklerle röportaj



-Gazi Tepedeki kulede vatan nöbeti tutan Mehmetçikler



-Mehmetçiklerle röportajlar



-Eli tetikte etrafı gözetleyen Mehmetçik



-Ellerinde silahlarla toplu halde bekleyen Mehmetçikler hep bir ağızda 'seni unutmayacağız şehidim' diye bağırırken



-Mehmetçik Komando marşı okurken



-Detaylar



-Mehmetçiklere getirilen atkılar



-Tabur Komutanı ile röportaj



-Mehmetçiklerin duygularını dile getirmesi



-Mehmetçiklere atkıları kendi elleriyle dağıtan tabur komutanı ve astsubaylar



-Nazar boncuklu atkıları takan Mehmetçikler

(ARŞİV) (FETHİYE)



-Piyade Yüzbaşı Özgür Özek'in annesi Aliye Özek'in annesinin konuşması



-Örülen atkıların görüntüsü



-Örülen atkıların kolilere konması



-Açıklamalar



-Detaylar



(ARŞİV) (FETHİYE)



-Piyade Yüzbaşı Özgür Özek'in cenaze töreninden görüntüler

Behçet DALMAZ-Murat ÇAĞLAR-ÇUKURCA (Hakkari)-()-

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2)SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI MÜDÜRÜ ÖLDÜREN, ZANLI İNTİHAR ETTİ

KONYA'nın Ereğli İlçesi’nde Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü evli ve 2 çocuk babası 47 yaşındaki Murat Bildik’i, evinde tabancayla vurarak öldüren 36 yaşındaki İsmail Pala, kaçtığı parkta tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Pala'nın yardım talebinin vakıf tarafından reddedilmesi üzerine vakıf müdürü Murat Bildik'i, öldürdüğü iddia edildi.

Olay, dün saat 20.40 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Baran Sokakta bulunan Bildik Apartmanı'nın ikinci katında meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası İsmail Pala, Bildik Apartmanın önüne gelip, binanın önünde duran kişiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Bildik'in, kaçıncı katta oturduğu sordu. Adresi öğrenen saldırgan Murat Bildik'in oturduğu ikinci kata çıkıp zili çaldı. Ardından da kapıyı açan Murat Bildik'e tabancayla iki el ateş açıp kaçtı. Mermilerden biri Bildik’in başına, biri de duvara isabet etti. Bildik kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan ailesi, ambulans çağırıp yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen Bildik yaşamını yitirdi.



Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hakan Uzun, olay yerine gelip incelemelerde bulundu. Haberi alan Bildik’in mesai arkadaşları da eve geldi.



KAPIYI OĞLU AÇMAK İSTEMİŞ



Öldürülen Murat Bildik'in evin kapı zili çaldığında ilk olarak büyük oğlu olan 15 yaşındaki Ensar Bildik'in, açmak için kapıya yöneldiği ancak o sırada Murat Bildik'in, "Oğlum sen dur, ben kapıyı açarım"diyerek kapıyı açtığı öğrenildi.



SALDIRGAN POLİSİ ARADI, SONRA İNTİHAR ETTİ



Saldırının ardından kaçan ve o bölgede oturduğu belirlenen İsmail Pala'nın, '155 Polis İmdat' telefonunu arayıp "Ben birisini vurdum, gelip beni alın" dedi. Polis de, Pala'yı teslim almak için verilen parkın olduğu adrese gitti. Parkta bekleyen Pala da, polisin yaklaşması üzerine 'Ya bismillah' diyerek tabancayı başına dayayıp ateş etti. Kanlar içinde kalan Pala da yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Yeni bir çocuğu dünyaya gelen işsiz Pala'nın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan bir kaç kez yardım talebinde bulunduğu ancak talebin kabul edilmemesi üzerine saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.



(Görüntü Dökümü



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_ Olay yerinden detay



- Cenazenin evden çıkartılması



- Genel ve detay



- Ölen Bildik ile saldırganın fotoğrafı



- Ölen Bildik'in, oğluyla birlikte fotoğrafı



(Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA ))



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3)BARDA HESAP ÖDEME KAVGASINDA SİLAHLAR KONUŞTU

AYDIN'daki bir barda eğlendikten sonra iddiaya göre hesap ödemek istemeyen 3 müşteri ile mekanın ortağı arasında tartışma çıktı. İşyerinden ayrılıp bir süre sonra dönerek tabancayla işletmeye ateş açan 3 müşteriden 1'i, pompalı tüfekle verilen karşılık sonucu sağ dizinden vurularak yaralandı.

Olay, bugün saat 02.30 sıralarında, Zeybek Mahallesi 2'inci Sanayi Caddesi'nde faaliyet gösteren bir barda meydana geldi. Bara gelen M.V.C. (Mehmet Vefa Cilasın), V.C. (Vahap Cilasın) (28) ve C.D. (Can Durmaz), bir süre eğlendikten sonra, iddiaya göre, hesap ödemek istemedi. Bunun üzerine işyerinin ortağı H.A. (Hasan Aykut) (31) ile müşteriler arasında kavga çıktı. Mekandan ayrılan 3 kişi bir süre sonra tekrar gelerek, tabancayla mekana ateş açtı. İşyeri sahiplerinden H.A. ise kendisine ait pompalı tüfekle karşılık verdi. Silahlı kavgada V.C., sağ dizinden vurularak yaralandı. M.V.C. ve C.D. ise olay yerinden kaçtı.

MOBESE KAMERASI TESPİT ETTİ

Vatandaşın ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi, 155 Haber Merkezi'nde MOBESE kameralarını takip eden görevliler, elinde pompalı tüfek olan bir kişinin 09 HC 320 plakalı otomobile binerek kaçtığını tespit etti. Yapılan takip sonucu, V.C.'yi yaralayan H.A., olayda kullandığı pompalı tüfek ile birlikte yakalandı. Yaralanan V.C. ise olay yerine çağırılan ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan M.V.C. ile C.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 2 farklı tabancaya ve pompalı tüfeğe ait toplam 20 adet boş kovan ve kartuş buldu. Ancak herhangi bir tabanca ele geçirilemedi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirildi.

Görüntü Dökümü



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- Olay yerinden görüntü



- Yapılan çalışmalardan görüntü



- Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Cem ULUCAN/AYDIN, )

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4)APARTMANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, dört katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekipleri, binadakileri tahliye ettikten sonra su sıkarak alevleri alt katlara sıçramadan güçlükle söndürdü.

Anafartalar Mahallesi, Kooperatif Sokak'taki dört katlı Devecioğlu Apartımanı'nın çatı katında bugün saat 03.30 sıralarında bacadan yangın çıktı. Alevleri farkeden apartman sakinleri durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tedbir amacıyla önce binadakileri tahliye etti, ardından da alevler su sıkarak müdahalede bulundu. Çatı katındaki 12 kiloluk bir mutfak tüpünün patlama riski itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Alevler, yaklaşık bir saatlik çaba sonucunda alt katlara sıçramadan söndürüldü. Binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



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-Yanan çatı katından görüntü



-Apartman sakinlerinden görüntü



-Söndürme çalışmalarından görüntü



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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5)NUSAYBİN'DE PKK'NIN MEZARLIKTAKİ CEPHANELİĞİ ELE GEÇTİ





MARDİN’in Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Suriye sınırına yakın Hacılar Mezarlığı'nda yaptığı aramada terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ile örgütsel döküman bulundu. Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nin terör örgütüne ilişkin istihbarat çalışmaları sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, Suriye sınır kesiminde bulunan Hacılar Mezarlığı'nda arama yaptı. Mezarlıkta terör örgütü PKK'ya ait olduğu değerlendirilen 21 roket başlığı, 3 kısa menzilli el telsizi, 1 kanas keskin nişancı tüfeği, 1 Biksi tüfek, 6 Kalaşnikof tüfek, 2 tabanca, 2 silah üstü dürbün, 2 gece görüşlü dürbün, 23 patlayıcı düzeneğinde kullanılan malzeme, bu silahlara ait çok miktarda mühimmat ve örgütsel doküman bulundu.



Mezarlıktan çıkarılan mühimmat incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, soruşturma sürüyor.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin), () -

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6)O ÇOCUKLARI BEZ BEBEKLER GÜLÜMSETECEK

DENİZLİ'deki Gönül Köprüsü Derneği üyesi kadınlar tarafından düzenlenen kursta üretilen bez bebekler, cezaevinde anneleriyle birlikte yaşamak zorunda olan çocuklara hediye edilecek.

Denizli'de yaklaşık 1 yıl önce kurulan Gönül Köprüsü Derneği'ne üye kadınlar, bu kez iğne ve ipliği çocukların mutluluğu için eline aldı. Gönüllülük esasına dayalı olarak başlattıkları kursla evlerindeki kullanmadıkları ürünlerden bez bebek yapmayı öğrenen kadınlar, ürettikleri bebekleri cezaevinde anneleriyle birlikte yaşayan çocuklara hediye edecek. Yaklaşık 10 metrekare alanda birbirinden farklı kumaşları el emekleriyle harmanlayan dernek üyeleri, ortaya çocukları sevindirmeyi bekleyen oyuncak bez bebekler çıkarıyor.

Gönül Köprüsü Derneği Başkanı Nergis Şenocak, bez bebek kursuna 2 ay önce başladıklarını ve 15 kadın kursiyerin katılımıyla ürettikleri bebekleri Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda anneleriyle birlikte yaşayan çocuklar için hazırladıklarını söyledi. Günde 10 bebek ürettiklerini belirten Şenocak, Mart ayı sonunda cezaevinde yaşayan çocuklara götürerek hediye edeceklerini dile getirdi. Dernek üyelerinin evlerinden getirdikleri kullanmadıkları fazlalık eşyaları bebeklerin yapımında kullandıklarını aktaran Şenocak, "Derneğimiz faaliyete geçtiğinden beri, sosyal projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Bu projemize cezaevinde anneleriyle birlikte kalan çocuklar için yaptığımız bebekleri hep birlikte götürüp onlara hediye edeceğiz. Ve onlarla bir gün geçirmiş olacağız" dedi. Şenocak ayrıca ürettikleri diğer bez bebekleri Nisan ayında düzenleyecekleri kermeste çocukların yararına satışa sunacaklarını söyledi.



Kursun eğitmeni Nuriye Elvan, geçmişte Halk Eğitim Merkezi'nde eğitmenlik görevi yaptığını, gönüllülük esasına dayanarak açılan kursta kursiyer arkadaşlarına tecrübelerini aktararak, hep birlikte bez bebek ürettiklerini söyledi. Ürettikleri bebeklerle cezaevinde yaşamak zorunda olan çocukları bir nebze olsun sevindirmek istediklerini ifade eden Elvan, "Derneğimiz de vaktimizi yararlı değerlendirmek için evlerimizde bulunan kullanmadığımız ürünleri bu işe başladık. Yaptıklarımızı cezaevindeki çocuklara hediye ederek sevindirmeyi düşündük. Arkadaşlarımıza bende elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir bez bebek üretmek çok zor değil bir yada bir buçuk saatte tamamlanabiliyor. Çocuklar mutlu olunca bizde mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- Dernek üyesi kadınlardan görüntü



- Kadınların bez bebek üretiminden görüntü



- Yakın plan çekimler



- Kadınların ninni ve şarkı söylemesi



- Bez bebeklerden detay



- Dernek Başkanı Nergis Şenocak röp.



- Eğitmen Nuriye Elvan'dan röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()



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7)UĞUR ACAR'IN DİZİ FİLM HAYALİ GERÇEKLEŞİYOR

TÜRKİYE'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar, dizi film hayalinin gerçekleşmesi için görüşmeler yaptığını, önümüzdeki sezon uygun bir projede yer alacağını söyledi.

Uğur Acar, kast ajansları tarafından arandığını, hayallerini gerçekleştireceği projelerde yer almak istediğini belirtti. Nakil öncesi ve sonrasında yaşadıklarının film senaryolarını aratmadığını söyleyen Acar, çok zor, bir o kadar da mutlu zamanlar yaşadığını anlattı. Acar, "Bana rol verilecek film ya da dizilerde olağandışı gayret sarfetmeme gerek yok. Bu konuda kendimi yetenekli görüyorum. Son dönemlerde birçok kast ajansı telefonla aradı. Kendisi ile birçok organ bağış projesinde yer alan arkadaşım Mehmet Değer, bir kast ajansında oyuncu koçluğu yapıyor. Onunla konuşup anlaşmaya vardık" diye konuştu.



ORGAN BAĞIŞ PROJELERİ



Anatolian Casting ve Menejerlik'te oyuncu koçluğu yapan Mehmet Değer, 7 yıldır dizi ve film sektörü içinde olduğunu, Uğur Acar ile 5 yıldır tanıştığını, kendisi de böbrek nakilli olduğu için birlikte organ bağış projelerinde yer aldığını söyledi. Değer, "Aynı derneğin üyesiyiz. Sosyal sorumluluk projelerinde de çalışmalarımız var. Kendisini birçok kast ajansının takip ettiğini biliyorum. Son aylarda birlikteliğimiz daha da arttı. Sağlıklı ve kendini iyi hissettiğini söyledi. 5'inci yüz nakil kutlamasından sonra da bir araya geldik. Uygun projede kendisine rol vermek istediğimizi söyledim. Kendisi de kabul etti. Artık bizimle çalışacak ve uygun projelerimizin yeni yüzü olacak" diye konuştu.



GELECEK SEZONU BEKLEYİN



Ajanslarının birçok önemli projede yer aldığını söyleyen Mehmet Değer, "Ekşi Elmalar, Emanet, Patron Mutlu Son İstiyor, Hanımın Çiftliği, Dila Çanım gibi film ve dizileri çektik. Önümüzdeki sezon güzel bir projede Uğur Acar ile çalışacağız, gelecek sezonu bekleyin" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece köyünde dünyaya gelen ve 1 aylıkken evinde çıkan yangında yüzü yanan Uğur Acar, 21 Ocak 2012'de gerçekleşen Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatıyla yeni görünümüne kavuştu.

Görüntü Dökümü



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- Uğur Acar'ın yüz naklinden sonraki görüntüler



- Uğur Acar ve Mehmet Değer'den görüntü



- Röp1: Uğur Acar



- Röp2: Mehmet Değer

Haber: Erol AKKIR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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8)20 YILDIR KIZ ÇOCUKLARININ SAÇLARINI ÜCRETSİZ KESİYOR

MERSİN'de 37 yıllık kuaför Yıldız Özlütaş Tutal, 20 yıldır düzenli olarak hiç kuaföre gitmeyen kız çocukların saçlarını kesiyor. Kuaför Yıldız Özlütaş Tutal, 20 yıl önce 2 çocuğu ile birlikte gittiği bir köy gezisinden sonra kız çocuklarının 'Yıldız ablası' oldu. Ayda birkaç kez gittiği kent merkezine uzak köylerde özellikle kuaföre gitme imkanı olmayan, saçları bakımsız kız çocukların saçlarını kesen Tutal, gerekli bakımları da yaparak minikleri mutlu ediyor. Tek başına hayata geçirdiği proje ile bugüne kadar binlerce kız çocuğunun hayatına dokunan Tutal, zaman zaman da huzurevleri ve rehabilitasyon merkezlerine gidip aynı çalışmayı oralarda da yapıyor.



Son olarak merkez Akdeniz İlçesi'ne bağlı Adanalıoğlu Mahallesi'ndeki tarım işçilerinin yaşadığı çadırları ziyaret eden Tutal, ailelerden izin alarak kız çocukların saçlarını kesti. 20 yıl önce başlayan serüveni ile bugüne kadar binlerce kız çocuğunun hayatına dokunarak mutlu etmenin keyfini yaşadığını belirten Tutal, "20 yıl önce çocuklarımla köye pikniğe gittiğimde kız çocuklarının saçlarının çok kötü durumda olduğunu gördüm. Anneleri ve babaları, çocuklarının saçlarını rastgele makaslarla kesmişlerdi. O günden bu yana gönüllü olarak kızların saçını ücretsiz kesiyorum. Kızlar mutlu olduğunda ben de çok mutlu oluyorum" dedi.Tutal, ihtiyaç sahibi çocukları mutlu etmek için herkesin yapabileceği bir şeylerin olduğunu da sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü



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- Kuaför Yıldız Özlütaş Tutal işyerinde hazırlanması



- İşyerinden çıkması



- Araca binmesi



- Araçla giderken



- Tutal'ın çadır kente gelmesi



- Çadır kent girişinde bir kadınla konuşması



- Tutal'ın çadır kentte yürürken görüntüsü



- Tutal'ın kız çocuklarının saçlarını kesmesi



- Saç kesiminden genel ve detay görüntü



- Toplanan çocuklar ve yetişkinler



- Kuaför Yıldız Özlütaş Tutal ile röp.

BOYUT:469,97 MB SÜRE: 05'54"

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

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9)KIZININ ALTINLARINI DOLANDIRICIYA TESLİM ETTİ

ADANA'da 74 yaşındaki Hatice Altınkol, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan dolandırıcıya, kızının emanet bıraktığı 15 bin lira değerindeki para ve altınları elleriyle verdi. Merkez Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi'nde oturan Hatice Altınkol'u, dün öğle saatlerinde telefonla arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıttı. Altınkol'a, "Kuyumcu soyulmuş, senin kimliğini kullanan kadın hem adına telefon çıkartmış, hem de o nüfus cüzdanını kuyumcuda bırakmış. Savcım ile birlikte evine gelip arama yapacağız. Biz gelmeden önce, sana bir polis göndereceğiz, sen evde ne kadar altın varsa onları teslim et. Gelip baktığımızda bulursak seni hapse atarız" diye tehdit etti. "Evde kızımın emanet bıraktığı altınlar var. Onları veremem" diyen Hatice Altınkol'u ikna etmeye çalışan dolandırıcı, "Teyze biz seni düşünüyoruz. Savcı gelip evde arama yapar, altın bulursa seni de kızını da hapse atar. Hem o altınları kuyumcudan çalınanlarla karşılaştıracağız, aynı değilse geri alacaksın" dedi.

KAPIYA GELEN DOLANDIRICIYA VERDİ

Dolandırıcının sözlerine inanan Hatice Altınkol kızına ait 3 bileklik, 5 çift küpe, 12 çeyrek altın ile bin 800 lirayı poşete doldurdu. Hatice Altınkol telefonla konuşurken, dolandırıcı evin kapısına geldi. Hatice Altınkol, kapıya gelen dolandırıcıya kızına ait toplam 15 bin lira değerindeki altın ve parayı teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Hatice Altınkol, durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekiplerine başından geçenleri anlatan Hatice Altınkol, "Götürdükleri altınlar benim değil. Kızımın emaneti olduğunu, veremeyeceğimi söyledim. Ama dinletemedim" diye konuştu.



Hatice Altınkol'un şikayeti üzerine harekete geçen polis, dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü



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- Dolandırılan Hatice Altınkol'un konuşması



- Evinin kapısından genel ve detay görüntü



- Komşularının görüntüsü



- Hatice Altınkol'un evden çıkması



- Polis aracına binmesi



- Polis aracının gidişi



SÜRE: 02'38" BOYUT: 295 MB

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI / ADANA, ()



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10)ŞEMDİNLİ'DEKİ DOKTOR, BEBEK SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERİN UMUDU OLDU

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'ne geçen yıl atanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kenan Kırteke, infertilite (kısırlık) problemi yaşayan çiftlerin umudu oldu. 9 ayda 36 kadına hamilelik müjdesi veren Dr. Kırteke, sadece Şemdinli'den değil çevre ilçeler ile İran ve Irak'tan gelen hastaların da tedavilerini yapıyor.



İlk görev yeri olarak 9 ay önce Irak ve İran sınırındaki Şemdinli'ye atanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kenan Kırteke, ilçede kısırlık sorunu yaşayan kadınlara umut oldu. 2 ile 13 yıl arası evli olup bebek sahibi olamayan birçok çifte uyguladığı tedavi sonrası kadınların gebe kaldıklarını belirten Dr. Kırteke, ilçeyi çok sevdiğini ve ilçe halkıyla kaynaştağını anlattı.

İRAN VE IRAK'TAN DA HASTA GELİYOR

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kırteke, hafta sonları bile hastalarına hizmet veriyor. Dr. Kırteke, Sadece Şemdinli'den değil Yüksekova, Çukurca ilçeleri ile Van gibi büyük şehirlerin yanı sıra İran ve Irak'tan da bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin kendisine geldiğini söyledi. Irak ve İran'dan ilçede akrabalarının ziyaretine gelen birçok çiftin tedavi olduğunu anlatan Op. Dr. Kırteke şöyle konuştu: "Irak ve İran'dan özellikle bizim tedavilerde başarılı olduğumuzu duyan hastalarımızın yakınları tedavi olmak için hastanemize başvurdu. Yaklaşık olarak şu anda yurt dışından gelen hasta sayımız 18 ile 20 çift. Hastalarımızın tedavilerini yapıyoruz. Onlara burada gerekli imkanları sunduk. Özellikle biz bu tedavileri yaparken, bizi asıl olarak bu tedavilerde başarıya ulaştıran özveriyle hafta sonları da çalışmamızdır. Yumurta büyütme tedavilerinde zamanlama çok önemli olduğu için Cumartesi ve Pazar günleri de hastalarımızın takibini yapıyoruz. İlk tedavilerimize başladığımız günden itibaren yaklaşık 9 aylık sürede 2 ile 13 yıl arasında evli olup bebek sahibi olamayan İnfertilite problemi çeken 36 hastamıza gebelikleri ile ilgili müjdelerini verdik. Bu kulaktan kulağa fısıltı şeklinde yayılınca hasta sayımız gitgide arttı. Şu anda 100'e yakın İnfertilite hastamız var."

TALEP ARTINCA YENİ DOKTOR İHTİYACI OLDU

Hasta başvurusu artınca, hastanede ikinci bir Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktoru ihtiyacının olduğunu da belirten Dr. Kırteke, "İkinci doğum doktoru için başvuruda bulunduk. Yeni hastanemize geçeceğiz. Yeni hastanemizde özellikle bu İnfertilite de tedavi uygulayacağımız hastalarımız için uygun ortam koşulu sağlanması için başhekimliğimize gerekli isteklerimizi yaptık. Yeni hastanemize geçtiğimiz zaman çok daha iyi bir şekilde, daha iyi olanaklarda daha çok tedavi yapacağımıza ve daha da başarılı olacağımıza inanıyorum."

Görüntü Dökümü



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Op. Dr. Kenan Kırteke'nin hastaları ile ilgilenmesi



-Muayene olmak için gelen hastalardan detaylar



-Dr.Kenan Kırteke ile röportaj



-Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniği tabelasından detaylar



-Şemdinli Devlet Hastanesi'nden detaylar

Azer DEMİR / ŞEMDİNLİ(Hakkari), ()

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11)KEMER BELEDİYESİ EVLENDİRME PROGRAMLARI BALAYI SPONSORU

ANTALYA'nın Kemer Belediyesi, evlendirme programlarına 'balayı sponsoru' olmak için çalışma başlattı. Belediye Başkanı Mustafa Gül, programda tanışıp evlenen çiftlere ilçedeki otellerde 1 haftalık tatil yaptıracaklarını belirtti.



Kemer Belediyesi ile Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) işbirliğinde yeni turizm sezonuna yönelik ilçenin tanıtımı çalışmaları sürdürülüyor. Tanıtım çalışmaları çeşitli fuarlarla başlarken Kemer Belediyesi dikkati çeken bir adım attı. Belediye, televizyon kanallarında yayımlanan izlenme oranı yüksek evlendirme programlarında tanışıp evlenen çiftlere balayı sponsoru olmaya karar verdi. Konu televizyon kanallarına yazılı olarak iletildi. Uygulamaya göre belediye, bu programlarda evlenen çiftlere 1 hafta boyunca ilçedeki otellerde balayı yaptıracak.

'EVLENDİRME PROGRAMLARINA YAZI YAZDIK'

Bağımsız Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "Müdürlerime talimat verdim. Kemer her yerde artık bir markadır. Artık üst düzey bir marka olmuştur. Onun için bütün evlendirme programlarına yazı yazdık. Buradaki evlenen çiftlerin balayını bundan sonra Kemer Belediyesi üstlenecek" dedi.

'SEZONA HIZLI GİRMEK İSTİYORUZ'

KETAV ile birlikte ilçenin tanıtım çalışmalarını da sürdürdüklerini aktaran Başkan Gül, "Tabi ki sezona çok hızlı girmek istiyoruz. EMITT'te hem magazin basını hem de sanatçılarla tanıtıma çok hızlı bir giriş yaptık. Bunu önümüzdeki günlerde daha da çeşitlendireceğiz. Geçen yıl başlattığımız özel bir proje vardı. Artık Türk turistler Kemer'de görmek istediğimiz gruptu. Bunun için 8 yıldır mücadele veriyorduk. 2012'de birinci sıraya yükseldik ama 2016'ya baktığımız zaman Bodrum, Marmaris ve Kemer kafa kafaya sezonu tamamladı. 2017 yılında seyahat acentelerinden aldığımız verilere göre Kemer'de diğer bölgelere nazaran artış var" diye konuştu.

9 RUS SANATÇI FESTİVAL YAPACAK

Kemer'de bu turizm sezonunda yapacakları ulusal ve uluslararası festivallerle de yurt içi ve yurt dışından turist çekmeye çalışacaklarını anlatan Gül, Rusya'nın 9 ünlü sanatçısının Türkiye'de 1 hafta sürecek festival yapmak istediğini kaydetti. Başkan Gül, Kemer'de geçen seneki kara bulutları dağıtıp insanları güler yüzlü hale getirmek istediklerini vurguladı.

Görüntü Dökümü



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- RÖP: Mustafa Gül

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

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12)MANAVGAT'TA KEDİLERE EV

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde kediler için özel evler hazırlandı. Düzenlenen etkinlikte kedi evlerini boyayan çocuklar, eğlendi.



Manavgat Belediyesi ve Manavgat Yaşam Derneği (MAYDER) işbirliğinde 'Manavgat Kedileri Evleniyor' etkinliği düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen etkinliğe Manavgat Belediye Başkan vekili Bülent Özgüven, Manavgat Yaşam Derneği Başkanı Ezgi Bahçealtı, vatandaşlar ve çocuklar katıldı. Etkinlik kapsamında 22 kedi evi boyandı. Etkinliğe katılan çocuklar palyaço eşliğinde fırçalarla kedi evlerini boyarken, eğlendi. Boyanan kedi evlerinin, duyarlı işletmecilerin işyerlerinin önüne bırakılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü



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- Etkinlikten genel görüntü



- Detay görüntü



02.38"



Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), ()

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