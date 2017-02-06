DHA YURT BÜLTENİ-3

KONYA'DA YAKLAŞIK 40 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA (EK)



1)23 YARALI

Konya'da sis ve buzlanma nedeniyle yaklaşık 40 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 23 kişinin yaralandığı ve yaralıların ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Tedavi altına alınanlar arasında durumu ağır olanlarında olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü



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- Kaza yerinden detay



- Genel ve detay



(Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA )

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SİVAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 40 YARALI (EK)

2)SÜRÜCÜNÜN CESEDİ ÇIKARILDI

Kaza sonucu otobüsün içerisinde sıkışırak hayatını kaybeden sürücü Necdet Kurt'un cesedinin çıkarılması için çalışma yapıldı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu sürücünün cesedi otobüsten çıkarıldı. Bu sırada yakınları büyük üzüntü yaşadı. Kurt'un cesedi, cenaze aracına konularak Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Devrilen otobüs vinç yardımı ile kaldırılarak yolun yeniden ulaşıma açılması sağlandı.

Görüntü Dökümü:



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-Kurtarma çalışmaları



-Cenazenin çıkarılışı

Haber-Kamera: Bülent TATLI/AKINCILAR(Sivas),

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(TEKRAR)

3)KÖYLÜLER ZEHİRLENEN ÖĞRETMENİN HAYATINI KURTARDI



ÖĞRETMENİ ÇADIR BEZİNE KOYARAK YAKLAŞIK 3 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ AMBULANSA TAŞIDILAR

MUŞ'un Malazgirt İlçesi'ne bağlı Tıkızlı Köyü'nde sobadan sızan gazdan zehirlenen öğretmen Abdullah Aygün'ü kurtarmak için köy halkı seferber oldu. Aygün'ü çadır bezine koyarak yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta anayolda bekleyen ambulansa yetiştiren köylüler hayatını kurtardı. Malazgirt İlçesi'ne 49 kilometre uzaklıktaki Tıkızlı Köyü'nde ücretli öğretmenlik yapan Abdullah Aygün, kaldığı lojmanda sabaha karşı sobadan sızan gazdan zehirlenince komşularını arayıp yardım istedi. Komşuları kusturmaya çalışıp yoğurt yedirdiği öğretmen için muhtar 112 Acil Servis'i ayarak yardım istedi.



Köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle ambulans köye 3 kilometre uzaklıktaki ana yola kadar gelip beklemeye başladı. Köylüler de çadır bezine koydukları öğretmen Abdullah Aygün'ü bir çadır bezine koyup karda bata çıka ambulansa kadar taşıdı. Sağlık ekibinin ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğretmen tedaviye alındı. Doktorlar öğretmen Abdullah Aygün'ün sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.



Köy muhtarı Mehmet Bozkurt, "Öğretmenin zehirlendiği duyunca hemen yoğurt yedirip, kusturduk. Yolumuz kardan kapalı olduğu için yaklaşık 3 kilometre öğretmeni çadırda taşıyıp, ambulansa yetiştirdik. Öğretmenimizin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince çok sevindik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:



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-Köylülerin hastayı taşıması



-Ambulansa yetiştirilmesi

Haber-Kamera: MUŞ, ()

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4)EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ'NDEN 'HAYIR'

ANTALYA'daki Emek ve Demokrasi Güçleri adına açıklama yapan Yard. Doç. Dr. Hafize Öztürk Türkmen, referandumda 'hayır' oyu kullanacaklarını açıkladı. Emek ve Demokrasi Güçleri, Gürsu Mahallesi'ndeki Konyaaltı Cemevi'nde toplantı yaptı. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı toplantıda platform adına hazırlanan ortak basın açıklamasını, 'Barış Bildirisi'ne imza atan akademisyenlerden Yard. Doç. Dr. Hafize Öztürk Türkmen okudu. Bildiriye imza attıktan sonra hakkında açılan soruşturma sonucu Akdeniz Üniversitesi'nden ihraç edilen Hafize Öztürk Türkmen, cumhurbaşkanlığı sistemiyle diktatörlük projesinin halka yutturulmaya çalışıldığını ileri sürdü. Türkmen, “Bizler biliyoruz ki 'başkanlık-cumhurbaşkanlığı sistemi' diye ülkemizin önüne getirilen şey; yasama, yürütme ve yargının tek kişinin iradesine bağlanmasıdır. 80 milyonun iradesi, ülkemizin geleceği tek bir kişiye teslim edilemez. Ülkemizin ihtiyacı olan şey özgürlük ve demokrasidir. Geleceğimiz için hayır diyoruz" dedi.Toplantıda söz alan şair Şükrü Erbaş ile Hasan Kıyafet de referandumda herkesin sandığa gidip geleceğine sahip çıkması çağrısında bulundu.

Görüntü Dökümü



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- Hafize Östürk Türkmen'in açıklamaları



- Salondakilerin slogan atması



- Şair Yazar Şükrü Erbaş'ın konuşmaları



- Şair Hasan Kıyafet'in açıklamaları



102 MB /// 03.13"



Haber- Kamera: Mustafa KOZAK/ANTALYA, ()

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5)SİVAS'TA KAR YAĞIŞI

SİVAS'ta sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü.



Sivas'ta son günlerde yaşanan soğuk havanın ardından sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezini beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı, işe gidenlere zor anlar yaşatırken, trafik akışı da yavaşladı. Sivas Belediyesi ekipleri, araç ve yayaların rahat ilerleyebilmesi için kent merkezindeki kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması yaptı. Diğer yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kapalı köy sayısı 36 olarak açıklandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent merkezinde 5, ilçelerden Gürün'de 3, İmranlı'da 9, Kangal'da 10, Ulaş 4, Yıldızeli'nde 5 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:



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-Kent merkezinden görüntü



-Kar temizleme çalışmaları



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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6)EDİRNE'DE SİS

EDİRNE'de sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camii ve tarihi köprüler gözden kayboldu.

Hava sıcaklığının 6 derece olduğu kentte sabah saatlerinde başlayan sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Trafikte araçlar yavaş ilerlerken, görüş mesafesi de yer yer 50 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camii, tarihi Tunca ve Meriç nehirleri gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü



-Sis ve trafikteki araçlar



-Tunca köprüsü



-Köprü üzerinden yürüyen yayalar



-Meriç köprüsü



-Araçların geçişi



-Şehir trafiği



-Mimar Sinan heykeli



-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN/EDİRNE,()-

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7)DBP'Lİ BAŞKAN SAKIK: POLİS İLE, KOLLUK KUVVETLERİYLE KARŞI KARŞIYA KALMAKTAN HEPİMİZ YORULDUK

DEMOKRATİK Bölgeler Partisi (DBP)'ye mensup olan görevde kalan 2 il Belediye başkanındanr biri olan Ağır Belediye Başkanı Sırrı Sakık, Belediye başkanlarının yaptıkları basın açıklamaları ve toplantılara katılmalarının suç sayıldığını belirtirek, "Biz siyasetçiyiz, ülkemizin sorunlarını konuşarak çözeceğiz. Biz ülkemizin yaşadığı bu ağır koşullardan ülkemizi kurtarmak istiyoruz. Kurtarmak istiyoruz, yorulduk. Polisle, kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya kalmaktan hepimiz yorulduk"dedi.

"BUGÜN YAŞANANLARI 1994'TE DE YAŞADIK, ÇÖZÜM ALSAYDI PARLAMENTODA OLMAZDIK"

DBP'ye mensup olan ve aralarında 3 Büyükşehir ile 6 il Belediye Başkanının bulunduğu yaklaşık 70 DBP'li Başkan haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında görevden alınıp yerlerine kayyum atanırken, DBP'li olup görevde kalan 2 il belediyesinden biri olan Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, geldiği Mardin'de yaşanan süreç ile ilgili açıklamalarda bulundu. DBP'li Ağrı Belediye Başkanı Sakık, Türkiye'nin geçmişten bugüne kadar sürekli ezberini tekrarlayan bir ülke olduğunu, yani demokratik siyaset hayat bulması gerekirken, ne yazık ki geçmişten bugüne kadar uygulanan yol yöntemlerin uygulandığını ileri sürdü. Parlamentodaki durumu gördüklerini, bugün yaşananları 1994 yıllında hep birlikte yaşadıklarını da söyleyen Sakık, "Eğer çözüm olmuş olsaydı parlamentoda veyahut yerel yönetimlerde başkan olmayacaktık. Bugün 1994'te denenen yol yöntem daha acımasız bir şekilde deneniyor. Oysaki siyaset dünyası, halkın iradesi, vekiller, belediye başkanları yani halkın oyuyla gelen ve orada halka hizmet edecek, Türkiye'nin sorunlarını barışçıl bir şekilde çözmek için görev başındalar. Son operasyonlarla, kayyumlardan, parlamentodaki dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla yeni bir süreç yaşandı. Bu süreç, bu yol çıkmaz bir yoldur. Derhal bu yanlıştan vazgeçilmelidir. Halkın iradesine saygı gösterilmelidir. Eğer parlamentodaki diğer siyasi partiler ne kadar iradeyse HDP bir o kadar iradedir. Türkiye genelindeki bütün belediye başkanları ne kadar iradeyse bugün içeride olan belediye başkanlarımız bir o kadar iradedir. Yani demokratik siyasete alan açmak gerekirken, sorunları barışçıl bir şekilde çözmemiz gerekirken, ne yazık ki ülkemizde özellikle sorunlarımızı erteleyen, öteleyen ve ret, inkar, baskı, asimilasyon, onun ötesinde zindanla ertelemeye ve ötelemeye çalışıyoruz"dedi.

DBP'li Başkanların yaptıkları basın açıklamaları ve katıldıkları toplantıların suç sayaldığını da söyleyen Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, "Biz siyasetçiyiz tabi ki basın açıklaması yapacağız. Biz siyasetçiyiz, ülkemizin sorunlarını konuşarak çözeceğiz. Ne yazık ki, basın açıklamalarımız, bir toplantıya katılmamız bir suç olarak sunuluyor. Biz ülkemizin yaşadığı bu ağır koşullardan ülkemizi kurtarmak istiyoruz. Kurtarmak istiyoruz, yorulduk. Polis ile, kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya kalmaktan hepimiz yorulduk. Kırk yıllık bir çatışmalı süreç var. Biz bu çatışmalı süreçte ağır bedel ödeyen halkın evladıyız. Artık bu topraklarda bunların olmaması için her arkadaşımız düşüncelerini söylediklerinde, düşüncelerimiz eşittir terör ve ceza olmamalıdır. Onun için bizi yönetenler, bu ülkenin sorunların çözmek istiyorlarsa bu yolun bu yöntemin yol olmadığını, hayat bize göstermesine rağmen, bundan dayatmanın bu ülkeye en büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum"diye konuştu.

"SORUN BENİM VE ARKADAŞLARIMIZIN TUTUKLANMASI İLE ÇÖZÜLMEZ"

Ağrı Belediye başkanı Sakık, Belediyelerde yöneticilik yapmak gibi bir dertlerinin olmadığını, bu topraklarda barışı nasıl inşa ederiz çabası içinde olduklarını da ifade ederek, "Ağrı'ya gidiş nedenimde o dur. 2013 yılındaki barış sürecinin hayat bulması için ben Ağrı'ya gittim. Her konuşmamızda mahkum ediliyoruz. Bütün mercekler üzerimizde. Sorun benim ve diğer arkadaşlarımızın tutuklanmasıyla çözülmez. Tam tersine demokratik siyasete alan açarsak, sorun çözülebilir. Hepbirlikte, ülkenin birliği içerisinde farklılıklarımızı koruyup, farklılıklar içerisinde birliğimizi koruyacak bir anlayış bu topraklarda hayat bulması gerektiğine inanıyoruz. Bizim çabamız da budur. Burası bizim anayurdumuzdur. Bu ülke hepemizin ortak vatanıdır. Bu ortak vatanda yeni bir sözleşmeye ihtiyacımız var. Bugünkü anayasa değişkiliğinde, bütün kimliklere, inançlara hayat hakkı tanıyacak, bir anayasa olmayıydı, yeni bir toplumsal sözleşme olmalıydı. Sorunlar böyle çözülürdü. Böyle oluşmuş olsaydı, bugün biz bunun etrafında kenetlenir ve büyük bir Türkiye'yi inşa ederdik. Ben hala da bu topraklarda bunun hayat bulması için milyonlarca insanın çok heyecanla beklediği yeni bir süreç yeni bir anayasa yeniden 2013 sürecin ruhuna uygun bir barış sürecinin bu toplumda, olumsuzlukların panzehri olacağına inanıyorum"dedi.

Görüntü Dökümü:



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-Sırrı Sakık'tan detaylar

-Sakık'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit ASLAN-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,()-

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8)LİMAN DIŞINA PARK EDEN ARAÇLARA CEZA

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde liman dışındaki alanlara park eden TIR ve servis araçları sürücülerine ceza kesildi.



Körfez Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan limana gelen TIR'ların yük almak veya boşaltmak için sıralarının gelmesini beklerken, araçlarını mahallede cadde ve sokak aralarına park etmesinden vatandaşlar rahatsız oldu. Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların şikayetlerini dikkate alarak gece kontrollerde bulundu. Cadde ve sokak aralarına park eden TIR ve servis araçları tespit edilerek sürücülerine ceza kesildi. 20 araca toplam bin 880 TL ceza uygulandı. Randevulu sistemle çalışan limana zamanından önce gelen ve randevuyu kaçırarak araçların liman dışına park eden sürücülere ceza uygulanırken, araçları liman dışındaki alanlara park etmemeleri istenildi.

Görüntü Dökümü



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Liman dışına park eden TIR'lardan görüntü



Polis ekiplerinden görüntü

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), () -