DHA YURT BÜLTENİ-3

Kahramanmaraş merkezli 4 ilde 'ByLock' operasyonu: 16 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik 38 adrese düzenlenen operasyonda örgütün gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları belirlenen ve daha önce polislikten ihraç edilen 16 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/ PDY'nin emniyetteki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandıkları saptanan ve meslekten ihraç edilen 38 polis için gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında başkomiserlerin de bulunduğu polislere yönelik Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman ve Gaziantep'te 38 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Adreslerinde arama da yapılan şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, adreslerinde bulunmayan 22 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.



Haber: KAHRAMANMARAŞ ()

Rize'de otomobil uçuruma düşmekten kıl payı kurtuldu

RİZE'de karla kaplı yolda kayarak kontrolden çıkan otomobil, büyük şans eseri yamacın kenarında asılı kaldı.

Olay Dağsu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Hüseyin Çakar'ın kullandığı 53 DN 958 plakalı otomobil, karla kaplı yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters yöne döndü, yamaç kenarında durdu. Otomobilden kendi imkanları ile çıkmayı başaran sürücü, yakındaki çay ocağında bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Halatla bağlanan ve bir başka araç tarafından çekilen otomobil yola alındı.

Otomobili ile uçuruma düşmekten kıl payı kurtulan ve büyük korku yaşayan sürücü Hüseyin Çakar, "Araba birden döndü, çok kötü kaydı" dedi, ardından da otomobile yoluna devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yamaçta kalan otomobil ve sürücüsü

Kurtarma çalışmaları

Kurtaran bir kişi ile röp.

Sürücü ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera:Muhammet KAÇAR RİZE- ()

Hakkari'de 103 köy ve 247 mezra yolu ulaşıma kapandı

HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Hakkari'de 103 köy ve 247 mezranın yolu kapandı.

Hakkari'de dün gece yarısından sonra etkili olan kar yağışı , hayata olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlığının kent merkezinde 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştığı Hakkari'de 103 köy ve 247 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Şehir merkezindeki yolların açılması için belediye ekipleri, köy yollarını açılması için de il özel idaresine bağlı karla mücadele araçları yoğun bir çalışma yürütürken, kar yağışının süreceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

-Evinin önündeki karları temizleyen Lezgin Saraç isimli vatandaş

-Saraç ile röportaj

-Kar topu oynayan çocuklar

-kapalı olan mahalle yolunda yayan yürüyen vatandaşlar

-Mahalle yolunu temizleyen iş makinesi

-Kara gömülen aracı temizleyen vatandaş

-Kara gömülen kent merkezinden genel görüntü

-Kent merkezinde iş yerlerinin önünü temizleyen esnaf

-İş makenesinin kar çalışması

-Kent merkezinden detaylar

Haber-Kamera : Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () -

Yüksekova'daki ekipler 70 yaşındaki hasta için seferber oldu



HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 70 yaşındaki kalp hastası Mehmet Tahir Gözey, ekiplerin 4 saatlik alışması sonrası ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Yüksekova'ya 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy'e bağlı Kalemli Mezrası'nda oturan Mehmet Tahir Gözey, dün gece rahatsızlandı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede yolların kapalı olması nedeniyle hastaneye ulaştırılamayan Gözey için yakınları 112’yi arayarak yardım istedi. Ancak, 112 sağlık ekipleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle köye ulaşamadı. Sağlık ekipleri de İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler karla kaplı yolu açarak ambulansın köye ulaşmasını sağladı. Durumu ciddi olan Gözey, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Bölgede yaklaşık 1.5 metre kar kalınlığı olduğunu söyleyen hasta yakını Servet Onsalan, Gözey'in iki gündür rahatsız olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Hastanın astımı var yollar kapalı olduğu için hastaneye götüremedik. Durumu kötüleşmesi ile 112'ye bildirdik. Sağlık ekipleri de yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı. Daha sonra karla mücadele ekipleri gelip yolları açarak ambulansın gelmesini sağladı. Yaklaşık 4 saatlik çalışmayla hastamız hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), ()-

Kartalkaya'da sömestir yoğunluğu

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya, sömestr tatilinde kayak tutkunlarının akınına uğradı. Pistleri dolduran tatilciler, liflerin önünde sıra bekledi.

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya, sömestr tatili ile birlikte yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'daki oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Tatilciler, aralıklarla etkili olan kar yağışı altında kayak yaptı. Pistleri dolduran kayak tutkunları, liflerin önünde kuyruk oluşturdu, sıra bekledi. Telesiyejlerle çam ormanlarının manzarası eşliğinde zirvelere çıkan tatilciler, farklı eğimlerdeki pistlerde kayak ve snowboard yaptı. Kayağa yeni başlayan çocuklar da kayak eğitmenleri eşliğinde pistlerde kayak öğrenmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Kar yağışı altında kayak yapanlar

-Liftlerin önünde sıra bekleyenler

-Telesiyejlere binenler

HABER-KAMERA:Mutlu YUCA/BOLU()

CHP'li Tekin: AK Parti'de yüzde 5'lik 'Hayırcı' kesim var

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "AK Parti'nin çok ciddi şekilde bu süreçle ilgili 'Hayır' vereceğini biliyorum. Şuna emin olun yüzde 5 gizli 'Hayırcılar' var. Neden diyeceksiniz? Bu kadar baskının olduğu yerde insanların kendisini açık etmesi mümkün değildir" dedi.

Partisinin Bolu İl Başkanlığı ziyaretinde konuşan Tekin, anayasa referandumu sürecine de değinerek, "Millet doğruya 'Hayır' diyecek. AK Parti'nin çok ciddi şekilde bu süreçle ilgili 'Hayır' vereceğini biliyorum. Şuna emin olun yüzde 5 gizli 'Hayırcılar' var. 'Neden' diyeceksiniz? Bu kadar baskının olduğu yerde insanların kendisini açık etmesi mümkün değildir. Ben Milliyetçi Hareket'in özellikle Ülkücü Hareket'in çok ciddi çabasını görüyorum. Gittiğim illerde de onu görüyorum. Bu sadece ülkücülerin, milliyetçilerin, CHP'lilerin değil herkesin sorunu. Ben AK Parti'li kardeşlerimizin de büyük ağırlıklı olarak bu sorunlu anayasaya 'Hayır' diyeceğini çok iyi biliyorum. Bu iktidarın telaşı biraz da o" diye konuştu.

Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen Şehircilik Şurası’nda müteahhitlerin kot farkı üzerinden yolsuzluk yaptığına ilişkin açıklamalarına destek verdi. Tekin, şöyle konuştu:

"Osmanlı'nın başkenti Bursa'nın ortasına hançer gibi binalar yaptılar. Bütün itirazlarımıza rağmen derdimizi kimseye anlatamadık. Bunlar yapıldı ve sayın Cumhurbaşkanı çıktı ve 'Bunlar ihanettir' dedi. Gerçekten ihanettir. Ben sayın cumhurbaşkanına çağrıda bulunmak istiyorum. Biz CHP olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Şehirlerimizi kimler katlettiyse, kimler mahvettiyse, kot farklarını kimler kullandıysa gelin bir soruşturma açın her türlü desteği vermeye hazırız. Bireysel olarak Gürsel Tekin'den bir destek istiyorsanız son 10 yıldır İstanbul ve dışındaki bütün şehirlerle ilgili çalışmaları size sunmaya hazırım. Ben sayın cumhurbaşkanına bir kaç yer tarif edeyim. Orada kaç belediye başkanının yeri ve mülkü var. Kaç tanesi kendine kaçak yer yapmıştır. Devleti yöneten kamu orada kendini ciddiye almazsa vatandaş alır mı? Gidin orada devletin binalarına bakın. Maalesef at izi it izi birbirine karışmış. Kot farklarını araştıralım. Ben sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği sözleri ihbar kabul ediyorum. İnanıyorum ki mutlaka bu meseleyle ilgili araştırma yapılacaktır. Katkı vermeye hazırız."

Siyasetçinin olmadığı yerde hırsızlığın olmayacağını vurgulayan Tekin, "Siyasetçinin olmadığı yerde hırsızlık olmaz. Vatandaşın cesaret etmesi mümkün değil. Organize hırsızlıklara baktığımızda bakanlıklarda, belediyelerde siyasetçiler tarafından döner. Dünyada da böyledir. Dünya'da iki siyaset şekli var. Birincisi şeffaf hesap verebilir siyasetçi asla elini bulaştırmaz. Bizim maşallah kupon arsalar, mal, mülk. Bizde siyasetçilerin çocuklarının, eniştelerinin, damatlarının mal varlıklarına bakın siyasetin ne kadar kirli olacağını göreceksiniz. Bunun için bir araştırma kuruluna ve savcıya gerek yok. Fotoğrafa bakınca göreceksiniz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

-Partililerden görüntü

-Gürsel Tekin'in açıklamaları

HABER-KAMERA:Mutlu YUCA/BOLU()

Nasuh Mahruki istifa sürecini anlattı: Pazarlık yaptık

ARAMA Kurtarma Derneği (AKUT) Onursal Başkanı Nasuh Mahruki, istifa ettikten sonra derneğin operasyonel anlamda rahatladığını söyledi. Mahruki, "Pazarlık yaptık. Yönetim kurulunun yanında, bize sıkıntılar yaratan kişiye telefon açtırdık. Arkadaşlar bu kişiye 'Nasuh giderse bize verdiğiniz sözleri yerine getirecek misiniz' diye sordu. Bu kişi 'Evet yapacağız, hatta çok daha fazlasını, 100 katını yapacağız' dedi" diye konuştu.

Kısa süre önce AKUT'un başkanlığından istifa eden ve yönetim kurulu kararınca onursal başkanlığa getirilen Nasuh Mahruki, 'Doğada liderlik' temasıyla açtığı kurs için geldiği Antalya'da, istifa süreci ve anayasa değişikliği referandumu konularında açıklamada bulundu. Aklı başında ve vatanını çok seven biri olduğunu belirten Mahruki, şöyle konuştu:

"Bu saçmalığa 'evet' demem mümkün değil. Vatanını, milletini seven, Cumhuriyetin kazanımlarının farkında olan, laikliğin, sosyal devletin, demokrasinin neler getirdiğinin farkında olan, Atatürk Cumhuriyeti'nde yaşamanın tadına varmış birisinin başkanlık gibi diktatörlük, Ortadoğululuk sistemini kabul etmesi mümkün değildir."

"BİN KERE HAYIR"

Türkiye'nin başkanlık gibi bir sisteme ihtiyacı olmadığını savunan Nasuh Mahruki, şöyle devam etti: "Türkiye şu anda terörle, ekonomi ile uğraşmaktadır. En son ihtiyaç duyduğumuz şey bu sorunları yaratanlara daha büyük yetki vermek. Başkanlık sistemine şiddetle karşıyım, bin kere hayır. Böyle bir şeye Türkiye'nin asla evet dememesi gerekir. Dediği andan itibaren Türkiye daha zor ve çalkantılı günlerle karşı karşıya kalacak. Türk milletini sağduyuya davet ediyorum. Türk milletinin eninde sonunda doğruyu yapacağına inanıyorum. Bu başkanlık sistemi Türkiye'ye barış huzur getirmez. Bu sistemde kötü bir niyet var."

"MİLYON DOLARLAR ALANLAR 'EVET' DİYOR"

İktidarın halkı taraflaştırdığını iddia eden Nasuh Mahruki, "Benim karşımda olursan sana yaşam hakkı yok' diyor. Hiçbir devlet ihalesi yok, ekonomik anlamda destek yok. 'Evet' videoları yayımlayanların gelirleri yılda birkaç milyon dolar. Çünkü onlar bu paranın devam etmesini istiyor" dedi.

İSTİFA ÖNCESİ PAZARLIK

Nasuh Mahruki, AKUT'tan istifa ettikten sonra suların durulduğunu söyledi. Derneğin son yıllarda yaşadığı sıkıntının kendisinin siyasi söylemleri olduğunu kaydeden Mahruki, şöyle konuştu: "Bu söylemlerimin bedelini AKUT'a ödetmek istediler. AKUT operasyona çıkartılmıyor, hatta yerleşkelerinden bile kovuluyordu. Biz de sonunda bir pazarlık yaptırdık. Yönetim kurulunun yanında bize sıkıntılar yaratan kişiye telefon açtırdık. Bu kişiye hepimizin duyması için hoparlörü açıp 'Nasuh'un gitmesi durumunda bize sözler verdiniz. Devletin gücünü göreceksiniz diye, hakikaten bunları yapacak mısınız' diye sordu arkadaşlar. 'Evet yapacağız, hatta daha fazlasını, 100 katını yapacağız' dedi. Bunları duyunca çekildim. Dernekteki yönetim kurulu başkanlığımdan ayrıldım. Onursal başkanlığa getirildim. İstifa sonrası AKUT operasyon anlamında rahatladı. İki yıldır operasyona çıkamayan ekiplerimiz vardı, şu anda başını kaldıramıyor. AKUT amacına uygun hareket ediyor. Olayın şekli yanlış oldu ama AKUT olarak amacımıza tekrar geri döndük. Hele kış aylarında çok önemliydi. Kararı almak zorunda kaldık."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

- Nasuh Mahruki'nin açıklaması

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

İlginç taş görenler 'uzay madenciliği'ne başladı



BİNGÖL'de bazı köylüler tarafından bulunan ve binlerce dolar karşılığında Türkiye ve yurt dışındaki gökbilimcilerin araştırmaları için satın alınan göktaşı parçaları sayesinde 'yeni bir meslek' doğdu. Gökbilimcilerin 'uzay madenciliği' dediği bu iş kapsamında Türkiye ve yurtdışından TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'ne (TUG) yüzlerce taş örneği gönderildi.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi kampüsü içinde faaliyet gösteren ve Bakırlıtepe'de çok sayıda büyük çaplı teleskopla uzay gözlemi yapılan TUG'a, tüm Türkiye, hatta yurt dışından göktaşı olabileceği düşünülen kaya parçaları gönderiliyor. Çeşitli renk ve şekillerde, göktaşı olabileceği düşünülen kaya parçalarını araziden toplayan vatandaşlar için 'uzay madenciliği' tanımı getirildi.

BİNGÖL'DE BULUNANLAR İNCELENİYOR

TUG'dan Başuzman-Araştırmacı Doç.Dr. Hasan Esenoğlu, Bingöl'deki göktaşı parçalarının köylüler tarafından bulunup para karşılığı satılması sonrasında Türkiye genelinde göktaşı konusunda çok büyük merak uyandığını söyledi. Bingöl'de bulunan göktaşı parçalarının alımının tamamlandığını belirten Doç.Dr. Esenoğlu, "Bir kısmı İstanbul Teknik Üniversitesi'nce, bir kısmı da bu konudan haberdar olan ABD, Almanya, Rusya gibi ülkeler tarafından incelenmek üzere alındı. Tabi sadece işin bilimsel yönü, araştırma amaçlı alındı. Ayrıca müzeye de kaldırıldı" dedi.

YÜZLERCE TAŞ ÖRNEĞİ GETİRİLİYOR

Daha önce Çanakkale ve Bodrum'da da göktaşı bulunduğunu anlatan Doç.Dr. Esenoğlu, Bingöl'deki olay sonrasında kendilerine tüm Türkiye'den göktaşı olduğu düşünülen kaya parçalarının yüzlerce örneğinin getirildiğini kaydetti. Hemen her gün bu konuda hem birebir hem de fotoğrafların elektronik posta ile kendilerine iletildiğini kaydeden Doç.Dr. Esenoğlu, getirilen örneklerin incelendiğini, ama hiç göktaşına rastlanılmadığını dile getirdi.

"DÜŞTÜĞÜ YERİ TESPİT ETMEK ÇOK ZOR"

Doç.Dr. Hasan Esenoğlu, yılın belirli dönemlerdeki göktaşı yağmuru olaylarına da dikkati çekerek, insanların 'yıldız kayması' olarak bildiği bu gök olayı sırasında gökyüzünde görülen meteorun düştüğü yerin tespitinin de çok zor olduğunu söyledi. Doç.Dr. Esenoğlu, şöyle dedi: "Meteoru gökyüzünde gören kişiler bulundukları alana yakın bir yere düştüğünü düşünüyor. Ancak bunu belirlemek çok zor, çünkü yüzlerce kilometrekare bir alana düşmüş olabiliyor. Yani gökyüzünde gördükten sonra düştüğü yeri tahmin edip gidip bulmak o kadar kolay değil."

METEORUN ÖZELLİKLERİ

Uzaydan gelen göktaşının yüzde 90'dan fazlasının demir içeren parçalar olduğunu dile getiren Doç. Esenoğlu, kendilerine getirilen çeşitli renk ve şekillerdeki taşlar üzerinde yaptıkları incelemelerde göktaşı olup olmadığını anlamak için ilk önce mıktanısla test ettiklerini anlattı. Doç.Dr. Esenoğlu, şöyle dedi: "Tabii ki dünyamız 3.6 milyar yaşında, o kadar uzun süre olduğu için de çok demir var, her yer demir. Dolayısıyla doğrudan doğruya 'uzaylı' demek de çok doğru değil. Birinci aşama mıktanısla çekilmesi. Göktaşları atmosferimize büyük hızla giriyor. Bu hızlı giriş, sürtünmeye dayalı yaklaşık 2 bin derece ve üzerinde bir fırınlama ortamı oluşturuyor. Dolayısıyla uzaydan gelen bu parça 2 bin derecelik fırından geçerken hem ilerliyor hem de öteleniyor. Dolayısıyla tornaya takılmış bir malzemenin çıkışı köşeli olmaz. Dış görünüş şekli, yanıklığı gelen taşların göktaşı olup olmadığını gösteriyor."

Haber: Mehmet ÇINAR/ANTALYA, ()-

