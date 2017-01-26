DHA YURT BÜLTENİ-3

1)233 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 23 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait 233 hedef, karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edilirken 23 terörist öldürüldü.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 156 gündür Fırat Kalkanı harekatında, El Bab bölgesinin DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlar sürdürülüyor. Karadan ateş destek vasıtalarıyla DEAŞ'a ait 206, havadan da Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla ise 24 hedef ateş altına alınarak bombalandı. Gün içerisinde yürütülen operasyonlarda, 3 bomba yüklü araç imha edilerek 23 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: "Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı, karadan ve havadan yoğun ateş desteği ile devam etmektedir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 206 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmış; DEAŞ mensuplarınca kullanılan bazı barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab, Bzagah, Tadif, ve Kabr al Mukri bölgelerinde tespit edilen 24 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksadı ile kullanılan 19 bina, 1 adet 57 mm top, 1 bakım-onarım atölyesi, 1 gözetleme yeri, 1 karargah binası ve 1 cephanelik imha edilmiştir. Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında tespiti yapılan; 23 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiş, DEAŞ'a ait 3 bombalı araç imha edilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 60 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 209 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

GAZİANTEP/

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2)MEZARLIKTA İNFAZ: 3 ÖLÜ

ADANA'nın merkez Yüreğir İlçesi Alihocalı Mahallesi mezarlığında silahlarla vurularak öldürülmüş 3 erkek cesedi bulundu. Sabah saatlerinde mezarlık içindeki otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mezarlıktaki direğe çarparak durduğu anlaşılan otomobilin içinde bir erkek, kapıdan yere düşmüş halde ikinci bir erkek, bir de 10 metre uzaklıkta 3 ceset bulundu.



Uzun namlulu silah ve tabancalarla vurularak öldürüldüğü belirlen 3 kişinin kimlikleri ve kim tarafından neden vurulduklarının belirlenmesi için geniş bir soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü



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- Kurşunlanan aracın görüntüsü



- Aracın içindeki ölen iki şahıs



- Aracın dışında ölen şahıs



- Polislerin olay yerinde inceleme yapması



- Boş kovan araması yapan polis



- Olay yerine güvenlik şeridi çekilmesi



- Olay yerindeki sağlık ekipleri



- Mezarlığın genel görüntüsü

(Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, ()

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3)YOZGAT MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ OPERASYONU: 12 TUTUKLAMA

YOZGAT Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Yozgat merkezli 7 ilde yapılan operasyonlar sonucu gözaltına alınan 14 kişiden 12’si tutuklandı. Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yozgat merkezli 7 ilde yapılan operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 5 kişinin aranmasına devam edilirken, Yozgat’ta gözaltına alınan 7 kişi ile birlikte Ankara, Giresun, Hatay, Kayseri, Kırıkkale ve Sinop’ta gözaltına alınan toplam 14 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulamasının ardından mahkemeye çıkartılan 14 kişiden 12’si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturması Aksaray’da devam eden 1 kişi de Aksaray Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi.

Görüntü Dökümü



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Yozgat Adalet Sarayı bina görüntüsü



Zanlıların polis minibüsünden indirilmesi ve adliyeye girişleri

(Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, ()-

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4)ELEKTRİK TRAFOSUNDA KORKUTAN YANGIN

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, kaldırımda bulunan elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Vatandaşlar, bir yılda 3'üncü kez aynı trafoda yangın çıktığını, dilekçe vermelerine karşın önlem alınmadığını söyleyerek tepki gösterdi. Yıldırım Mahallesi Mercan Sokak üzerinde, kaldırımda bulunan trafoda dün (çarşamba) saat 19.30'da yangın başladı. Sokak duman altında kalırken, olay yerine gelen Gediz A.Ş. görevlisi elektrik akımını kesti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını söndürdü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



Vatandaşlar, aynı trafoda 1 yıl içinde 3'üncü kez yangın çıktığını söyleyerek tepki gösterdi. Yıldırım Mahalle Muhtarı Ümit Başkurt, "Bu kaçıncı yangın. Bir yılda 3 kez yandı bu trafo. Her yere dilekçe verdik. Kimse ilgilenmedi. Bu mahalle mağdur" dedi.

Görüntü Dökümü



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- İtfaiye çalışmasından görüntü



- Tüp kullanımı ve söndürme çalışmasından görüntü



- Tepki gösteren vatandaşlardan görüntü



- Genel ve Detay görüntü

(Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()



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5)EDİRNE'DEN ALDIĞI DESTEKLE KÖYÜNE DÖNÜP ATÖLYE KURDU

EDİRNE'nin Uzunköprü İlçesi'nde 4 yıl boyunca bir konfeksiyonda işçi olarak çalışıp evlendikten sonra 6 yıl önce 3 çocuğu ve eşi ile birlikte memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesi'nin Köprücük Köyü'ne dönen 39 yaşındaki Ercan Cankurtaran, Uzunköprü Kaykamalığı'nın kendisine aldığı bir makinayla köyüne atölye kurdu. Atölyede tekstil üretmeye başlayan Cankurtaran kısa sürede makina sayısını 20'ye, elman sayısını ise 17'ye çıkardı. Cankurtaran ürettiği eşofman, tişört ve penyeleri de Yüksekova'daki konfeksiyonlara satıyor.



Yüksekova'ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Köprücük Köyü'nde eşi ile birlikte tekstil üreten Ercan Cankurtaran, gösterdiği başarıyla çevresi tarafından taktirle karşılanıyor. 10 yıl önce oturduğu ilçede iş bulamayan Cankurtaran, Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'ne göç ederek burada yaşamaya başladı. Bir tekstil atölyesine girerek çalışmaya başlayan Cankurtaran, kısa sürede işi öğrenip kalfa oldu. Ardından da Sivas'tan göç edip ilçeye yerleşen bir ailenin kızıyla tanışıp evlendi. Bir süre eşi ile birlikte bu atölyede çalışan Cankurtaran, atölye kurmak için de Uzunköprü Kaymakamlığı'na giderek yardım istedi. Kaymakamlıktan bir makina desteği alan Cankurtaran, atölyesini ise dönemin kaymakamı Mahmet Aydın'ın tavsiyesi üzerine Uzunköprü ilçesine değil, Yüksekova İlçesi'nin Köprücük Köyü'ne kurdu.



Eşi Zeliha Cankurtaran ile birlikte 6 yıl önce memletine dönen Ercan Cankurtaran, tek katlı, toprak damllı eski bir ev kiralayarak atölyeye çevrdi ve eşi ile birlikte çalışmaya başladı. Kısa sürede işlerini büyüten Cankurtaran gelen talepleri de karşılamak için işini büyüttü ve tek olan makina sayısını 20'ye, eleman sayısını da 17'ye çıkardı. Cankurtaran, Halk Eğitim Merkezi'nin gönderdiği 15 kişiye de tekstil eğitimi veriyor.



Köprücük Köyü'nde 6 yıldan bu yana çalıştıklarını anlatan Cankurtaran, düzenli bir atöyle kurmak, işlerini daha da büyütmek ve istihdam ettikleri eleman sayısını artırmak için de yetkililerden destek bekliyor. Özellikle Hakkari ve Yüksekova esnafına çağrıda bulunan Cankurtaran, şöyle dedi:



"Edirne'den döndükten sonra eşimle birlikte kurduğumuz atölyede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak bu işi büyütmek ve daha çok insana faydalı olmak istiyoruz. Şimdilik ürettiğimiz ürünleri Yüksekova'daki konfeksiyonlara satıyoruz. Ancak Hakkari ve Yüksekova esnafının İstanbul ve Bursa yerine tekstil ürünlerini bizde almaların bekliyoruz. Zaten bölge insanının kalkınmasıda ancak böyle sağlanır."

Görüntü Dökümü



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-Atölyeden detaylar



-Atölye sahibi Ercan Cankurtar'ın konuşması



-Eşi Zeliha Cankurtaran'ın konuşması



-Atölye çalışanları ile ropörtaj



-Atölyede üretilen ürünler



-Atölyeden ve çalışanlaradan detaylar

YÜKSEKOVA/



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6)AK PARTİLİ BAŞKANLARDAN VİDEOLU 'EVET' KAMPANYASI

REFERANDUM için sosyal medyada 'evet' kampanyası başlatan eski ünlü futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen’in kampanyasına AK Parti’nin İzmir’deki belediye başkanları da destek verdi. Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu’yla başlayan 'evet' videosuna Torbalı, Selçuk, Ödemiş, Kiraz, Kemalpaşa ve Kınık Belediye Başkanları da mesajlarıyla katıldı. Videoda kampanyayı başlatan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Tam bağımsız Türkiye için, 2023 için, 2071 için, çocuklarımız için, geleceğimiz için ben evet diyorum" derken, videonun devamında destek istediği Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “İstikrarlı ve tam bağımsız Türkiye için ben de varım" dedi. Başkan Görmez’in destek istediği Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı ise, “Güçlü bir Türkiye için evet diyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Bakıcı’nın destek istediği Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, “Büyüyen, kalkınan, gelişen Türkiye için ben de varım" derken, destek istediği Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, “Güçlü bir Türkiye için ben de varım" dedi. Başkan Özçınar’ın destek istediği isim ise Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu oldu. Başkan Uğurlu, “Tam bağımsız, vesayetin son prangalarını ayağından koparmış, atmış çok daha güçlü bir Türkiye için ben de varım" ifadelerini kullanırken, Başkan Uğurlu’nun destek istediği Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ise, “Tam bağımsız bir Türkiye için, güçlü bir Türkiye için, çocuklarımızın geleceği için evet ben de varım" dedi.



Videoda, Başbakan Binali Yıldırım’ın “Binali Yıldırım’la Çok Kolay" adlı seçim şarkısına yer verilirken, videonun başında ve sonunda Türk bayrağında evet kelimesi yer alması da dikkat çekti.

Görüntü DÖkümü



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-Video nun görüntüsü



İZMİR, ()

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7)SALDA KAYAK MERKEZİNDE SÖMESTİR YOĞUNLUĞU

BURDUR'un Yeşilova İlçesi'ndeki Salda Kayak Merkezi sömestir tatilini değerlendirmek isteyenlerle doldu. Merkezi gezen Vali Şerif Yılmaz, tek eksiğin konaklama olduğunu ve bunu gidermek için çalıştıklarını söyledi. Yeşilova'ya bağlı Eşeler Yaylası Tınaztepe mevkiinde, ilçe merkezine 15, Burdur merkeze 77, Denizli Çardak Havalimanı'na ise 56 kilometre uzaklıktaki 2079 rakımlı Salda Kayak Merkezi, 8860 metre uzunluğunda telesiyej hattı ve uzunlukları 1000-1500 metre arasında değişen 5 pistle kayakseverlere hizmet veriyor. Merkezde, bu günlerde sömestir tatilini değerlendirmek isteyenlerin yoğunluğu yaşanıyor.

'TEK EKSİK KONAKLAMA'



Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen kayakseverlerin eğlendiği merkezi Vali Şerif Yılmaz, İl Genel Meclisi üyeleriyle birlikte ziyaret etti. Kayak merkezinin bu yıl tahminlerinin üzerinde ilgi gördüğünü ve bundan mutlu olduklarını söyleyen Vali Şerif Yılmaz, "Mevcut tesisimiz artık yetersiz kalmaya başladı. Burada tek eksiğimiz konaklama. Konaklamayla ilgili şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Arkadaşlarımızla değerlendirmelerde bulunduk. Bungalov ev türü konaklama tesislerini de planlanmamız içerisine dahil ettik. İnşallah Yeşilova Belediye'mizle beraber bu bölgede yeni tesisler, özellikle dışarıdan gelen misafirlerimizin konaklayabileceği tesisleri yapmaya başlayacağız. Önümüzdeki sezon inşallah burada daha rahat konaklayabilecekleri, tatilini geçirebilecekleri bir tesise kavuşmuş olacağız. Salda Kayak Merkezi toz kara sahip, yeşilin ve en önemlisi Salda Gölü manzarasıyla birlikte güzel vakit geçirebileceği, insanlarımızın dinlenebileceği bir mekan. Kayak severleri, spor severleri bekliyoruz" diye konuştu.



'BURASI CENNET GİBİ'



İstanbul'dan 4 yıldır kış tatilini Salda Kayak Merkezi'nde geçirdiklerini anlatan Ayla Bayraktar, "Ufak tefek eksiklikler var ama konaklama tesisi, yeterli eleman gibi eksikler giderildiği zaman daha iyi tatil yapılabilecek bir merkez. Burası cennet gibi yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel" dedi.



'ÇOCUKLAR RAHAT KAYAK YAPABİLİYOR'



Eskişehir'den gelen Aynur Savaşlı, "3 yıldır kış tatilimizi burada geçiriyoruz. Çocuklarımız çok rahat kayak yapabiliyor. Güzel bir konaklama yeri olsa Salda Kayak Merkezi'nin daha da fazla ilgi göreceğini düşünüyorum" diye konuştu.



İzmir'den gelen öğrenci Veli Çakıroğlu da yarıyıl tatilinde Salda Kayak Merkezi'nde eğlenceli vakit geçirdiğini anlattı.



KAYARKEN DÜŞÜP YARALANDI



Gölhisar İlçesi'nden kayak yapmak üzere Salda Kayak Merkezi'ne gelen Nur Seda Ergün, pistte kaydığı sırada dengesini kaybederek düştü. Bir süre yuvarlandıktan sonra yerden kalkamayan Nur Seda'ya ilk müdahaleyi merkezdeki sağlık görevlileri yaptı. Ambulansla Yeşilova Devlet Hastanesi'ne götürülen Nur Seda Ergün'ün sol ayak çapraz bağlarının koptuğu belirlendi.

Görüntü Dökümü



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- Kayak merkezinden detay,



- Röportajlar,



- Vali Yılmaz'ın açıklamaları



298 MB /// 6.41

Görüntü Dökümü

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Nur Seda Ergün'e müdahale, ambulansa götürülmesi, detay,



Görüntü süresi: 2,35



Görüntü Boyutu: 80.8 mb

Haber/Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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