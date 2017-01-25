DHA YURT BÜLTENİ-3

1)TIR, TEM'İN İSTANBUL YÖNÜNÜ ULAŞIMA KAPATTI

TEM Otoyolu'nun İstanbul yönü, Bolu Dağı Tüneli çıkışında kar yağışı nedeniyle kayan TIR'ın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kaza, saat 10.25 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Pevrul Atak yönetimindeki 06 DR 6134 plakalı su damacanası yüklü TIR, hafif kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp savrularak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesindeki su damacanaları yola savruldu. TIR'ın akaryakıt deposundan yola mazot da doköldü. TIR sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç konvoyu oluştu. Tünel Kontrol Merkezi'nde görevli itfaiye ekipleri, yolu kısa sürede ulaşıma açmak için temizleme çalışması başlattı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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2)ÇANAKKALE'DE ADA SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. Kuzey Ege'deki fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle, Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 13.00, Kabatepe'den saat 15.00 seferleri ile Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Çanakkale Boğazı'ndaki diğer hatlardaki seferlerin ise normal olarak devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Boğazdaki feribot seferlerinden görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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3)SİVAS'TA KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

SİVAS'ta sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde 267 köy yolu ulaşıma kapandı.Sivas'ta gece başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Sivas Belediyesi ekipleri kent merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yayalar kaldırımları dolduran kar nedeniyle yürümekte güçlük çekerken, trafikte aksaklıklar görüldü. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı kent meydanında vatandaşlar sık sık hatıra fotoğrafı çektirdi. Diğer yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kapalı köy yolu sayısı 267 olarak açıklandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent merkezinde 14, ilçelerden Zara'da 75, İmranlı'da 15, Şarkışla'da 7, Kangal'da 60, Divriği'de 35, Hafik'te 49, Altınyayla 6, Gemerek 6 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalara başladı.

Görüntü Dökümü:

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-Kent merkezinden görüntüler

-Kar temizleme çalışmaları

-Fotoğraf çektirenler

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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4)VAN'DA OTOMOBİLDEN 33 KİLO EROİN ÇIKTI



VAN'da polisin bir otomobilde yaptığı aramada 33 kilo 187 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit İlçesi'ne bağlı Kurubaş mevkiindeki uygulama yaptı. Durdurulan bir otomobilde Lisa ve Şila isimli narkotik köpekleri ile yapılan aramada farklı yerlere gizlenmiş 33 kilo 187 gram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken, K.T. ve R.A. gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü



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-Oparüslyondan görüntü



-Narkotik köpeklerin otomobilde uyuşturucu araması



-Araçların gizli bölmesindeki uyuşturucuların çıkarılması



-Ele geçirilen uyuşturucunun sergilenmesi



-Narkotik köpekler Lisa ve Şila nın görüntüleri

OrhanAŞAN-VAN/

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5)MEKE GÖLÜ, KAR SUYU İLE CANLANDI

KONYA'nın Karapınar İlçesi'ndeki 'Dünya'nın Nazar Boncuğu' olarak bilinen ve kuraklık nedeniyle haritadan silinme noktasına gelen Meke Gölü'ne, son günlerdeki kar yağışı can suyu oldu. Sönmüş bir volkan kraterinin su ile dolmasıyla oluşan ve ortasında adacıklar bulunan Meke Gölü, yeraltı su kaynağıyla besleniyor. Ancak yıllardır süren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yeraltı su seviyesinin sürekli düşmesi nedeniyle suyla dolu olan göl, haritadan silinme noktasına geldi. Ancak son günlerde etkili olan kar yağışı göle can suyu oldu. Karapınar Belediyesi'nin de şehir merkezinden topladıkları karı göle dökmesiyle gölde su seviyesi arttı.



Önümüzdeki dönemlerde sürecek yağışlarla bu su seviyesinin daha da artacağını ümit ettiğini belirten Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, şunları söyledi:



"Bölgemizin nazar boncuğu olarak bilinen Meke kriter gölü, Karapınar- Ereğli karayolunun 7'nci kilometresinde güzide bir gölümüz. Son yıllardaki kuraklık nedeniyle Meke Gölü'nün suyu çekilmiş durumdaydı. Son dönemlerde ciddi bir kar yağışı oldu. Bölgeye bu dönem 1 metreyi bulan kar yağdı. Hem Meke Gölü bölgesindeki kar yağışı, hem de şehir merkezindeki cadde ve sokakların temizlenmesi sırasında topladığımız karların göle taşınması sonucu gölde 1 metre yüksekliğinde su birikintisi oluştu. Bundan sonraki yağışlarla birlikte göldeki su seviyesinin daha da yükseleceğini ümit ediyoruz."



Görüntü Dökümü



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- Gölden detay



- Mehmet Yaka röp.



-Genel ve detay



(Haber- Kamera: Mehmet OKUYUCU KARAPINAR KONYA ))



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