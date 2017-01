DHA YURT BÜLTENİ-3

1)121 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 13 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait 121 hedef, karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edilirken, 13 terörist öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen yıl 24 Ağustos'ta başlatılan ve 154 gündür devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlar sürdürülüyor. Karadan ateş destek vasıtalarıyla DEAŞ'a ait 107 hedef, havadan ise Türk savaş uçakları 9, koalisyon ülkelerinin savaş uçakları ise 5 hedefe hava harekatı düzenlendi. 13 teröristin etkisiz hale getirildiği harekata ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtı, karadan ve havadan yoğun ateş desteği ile devam etmektedir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen toplam 107 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmış; DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları ateş altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde tespit edilen 9 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, 9 barınma yeri imha edilmiştir. Koalisyon hava unsurları tarafından, Bzagah ve Kabr al Murki bölgelerinde tespit edilen DEAŞ terör örgütü unsurlarına yönelik icra edilen 5 hava harekâtı sonucunda, 1 mühimmat yüklü araç, 1 bina ve 2 adet havan imha edilmiştir. Gün içinde, icra edilen harekât kapsamında tespiti yapılan 13 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

GAZİANTEP, ()

===================================================

2)CEYLANPINAR’DA EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 5 TERÖRİST YAKALANDI

SURİYE'den yasa dışı yollarla Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'ne geçmeye çalışan terör örgütü PKK/KCK üyesi 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Türkiye'de canlı bomba eylemi yapmayı planladığı öne sürülen 3 terörist ile bunlara yardım eden 2 kişi sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü PKK’nın Suriye’de uzantısı PYD denetimindeki Resulyan kentinden yasa dışı yollarla Ceylanpınar'a teröristlerin geçeceği bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarmanın sınır hattında düzenlediği operasyonda PKK/PYD terör örgütü üyesi A.A., A.H. ve M.F.A. gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan teröristlerin Şanlıurfa'daki kamu kurum ve kuruluşları ile askeri birlik ve emniyet birimleri hakkında eyleme yönelik bilgi toplama için sınırı geçtikleri belirlendi. Teröristler sorgulamalarında ise Suriye’deki PKK kamplarında canlı bomba eğitimi alan örgüt mensuplarının başta metropol kentler olmak üzere Türkiye’de eylemi yapacaklarını kaydetti. Soruşturmayı yürüten jandarma, sınırda yakalanan teröristlere yardım ve yataklık ettiğini belirlediği 1'i kadın 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



-----------------------------------



- Adliye ve jandarmanın önlem alması



- Şüphelilerin getirilmesi



- Şüphelilerin adliyeye konulması



- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 124 MB



=======================================================

3)AK PARTİ MANİSA'DA REFERANDUM BAŞLADI



AK PARTİLİ ÖZDAĞ:FETÖ LİDERİ PADİŞAHIN KAFTANIYLA ÜLKEYE GELECEKTİ

AK Parti Manisa Milletvekilleri Selçuk Özdağ, Manisa İl Başkanlığı'nın referandum çalışmalarının startını verdiği toplantıda FETÖ'nün Yavuz Sultan Selim'in kaftanını çaldığını, havaalanında yakaladıklarını, girişim başarılı olsaydı örgüt lideri Fethullah Gülen'in o kaftanla ülkeye girmeyi planladığını söyledi.

AK Parti Manisa İl Başkanlığı, Arena'da düzenlenen toplantıyla yeni il teşkilatını tanıttı. AK Parti Manisa milletvekilleri Selçuk Özdağ, Murat Baybatur ve Uğur Aydemir, İl Başkanı Berk Mersinli, AK Partili Belediye başkanları, İl Kadın Kolları Başkanı Rukiye Yaver, gençlik kolları üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve partililer toplantıya katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Berk Mersinli, referandum çalışmalarının startını verdiklerini duyurdu.



Partililere seslenen AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise "Sandık milletin önüne gelecek. CHP'ye sesleniyorum. Türkiye tek adamlığa yürümüyor, Türkiye milletin adamı olma yolunda yürüyor. Artık Türkiye'de cumhurbaşkanını millet seçecek, sistem parlamenter sistem değil, cumhurbaşkanlığı sistemi olacak. Bir gövdede çift baş olmaz, Türkiye'de de tek baş olacak" dedi.



ÖZDAĞ: "BU SÜREÇ ZOR GEÇECEK"



AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ise, referandumda Türkiye ortalamasının daha üstünde oy alacaklarını söyleyerek, "Önümüzde bir imtihan var. Üzümün çöpü armudun sapı demeyeceğiz. Çıkacağız değişikliği anlatacağız. Diktatörlük olmayacak. Parlamento devam edecek, yasama ve yürütme ayrı olacak. Bu süreç zor geçecek. AK Parti tarihinin en zor anlarını yaşayacağız. MHP ile beraber yüzde 62 yapıyor. Anayasa değişikliğindeki 18 maddeyi güzel bir şekilde anlatacağız. Referandumda yüzde 54'ün altına düşmeyiz. Referandumdan yüzümüzün akıyla çıkarız. Karşı çıkanların makul gerekçeleri yok" dedi.



"FETÖ YAVUZ SULTAN SELİM'İN KAFTANINI ÇALDI"



Konuşmasında terör olaylarına, FETÖ darbe girişimine karşı çalışmalara değinen Özdağ, örgütün Yavuz Sultan Selim'in kaftanını çalmaya çalıştığını ve Fethullah Gülen'in bu kaftanla Türkiye'ye gelmeyi planladığını anlattı. Özdağ, "Darbe komisyonunda dünyanın en tehlikeli örgütü olduğunu gördüm. Bu adamın emekliliği, pasaportu sahte. Sahte yazıyla pasaport almışlar. 1965-1966 yıllarında Manisa'da akıl hastanesinde yatmış. Anksiyete geçirmiş, akıl noksanlığı için raporlar verilmiş. Devletin her yerinde bu adamlar varmış. Yavuz Sultan Selim'in kaftanını çalmak istediler. Bu Fethullahçılar kaftanı çaldı. Havaalanında yakalandılar. Bu kaftanla Fethullah Gülen Türkiye'ye gelecekti. Üzerinde bu kaftan olacaktı. O kaftanı bulduk, tamir ettirdik, Yavuz Sultan Selim'in mezarı üstüne koyduk. Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılışını bekliyor" dedi.



"BÜYÜKŞEHRİ ALAMAZSAK SİYASETİ BIRAKACAĞIM"



2019'daki genel ve yerel seçimlere de değinen Özdağ, Manisa'da büyükşehir belediyesini kazanamadıkları taktirde siyaseti bırakacağını açıkladı. Özdağ, "Eğer biz büyükşehir belediyesini almazsak o gün siyaseti bırakacağım. Anlamı yok ki siyaset yapmanın. Burayı alacağız. Millet ne diyorsa onu yapacağız. Anket yapılacak. Halk kimi diyorsa o aday olacak. Halka itibar edilecek. Halkın itibar ettiği adamla burayı alacağız. Aday tespitlerini doğru yapacağız" diye konuştu.



Toplantıda konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, referandum sürecinin ardından Türkiye'yi kimsenin tutamayacağını söyledi. Referandum süreci boyunca her zaman sahada olacaklarını kaydeden Baybatur, Manisa'da başarılı olacaklarını dile getirdi. Konuşmaların ardından AK Parti Manisa İl Başkanlığının yeni yönetimi tanıtıldı, birlikte fotoğraf çekildi.

Görüntü Dökümü



------------------------



- Salondan görüntü



- AK Parti İl Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Murat Baybatur ve Uğur Aydemir'in konuşmaları



- Yönetim kurulu tanıtımından görüntü

(Haber- Kamera: Nermin UÇTU-Ersan ERDOĞAN/MANİSA,()

===================================================

4)79 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ, OTOMOBİLİYLE GİYİM MAĞAZASINA DALDI

BURDUR'da sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil bir giyim mağazasına daldı. Kapalı olan mağazada ve otomobilde maddi hasar oluştu.



Burdur'da saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir eczaneye ilaç almak için gelen 79 yaşındaki İsmail Ulusoy, 07 AER 11 plakalı otomobilini bir mağazanın önüne park etmek istedi. Ulusoy'un bir an kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırımı aşarak giyim mağazasına yöneldi. Mağazanın kaldırım kenarındaki vitrinini kıran otomobil içeri daldı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Olay sırasında kapalı olan mağaza ile otomobilde maddi hasar oluştu.



Kazanın ardından olay yerine gelen mağaza sahibinin otomobil sürücüsünden şikayetçi olmadığı belirtildi. Otomobil çekici yardımıyla mağazadan çıkarıldı.

Görüntü Dökümü



-------------



- Otomobil vitrinin içinde



- Meraklı vatandaşlar



- Otomobilin çekiciyle götürülmesi



- Bir vatandaşın olayı anlatması

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

===================================

5)SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN BEKÇİ ÖLDÜ

GAZİANTEP'te, bekçilik yapan 61 yaşındaki Şıhlı Alagöz, yalnız yaşadığı evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölmüş olarak bulundu.Olay, sabah saatlerinde Savcılı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; çıkmaz sokaktaki tek katlı müstakil evde yalnız yaşayan Şıhlı Alagöz'den haber alamayan komşuları, hayatından endişe ederek içeri girmek istedi. Kapıyı çalmalarına ve telefonla aramalarına rağmen cevap alamayan komşuları, kapıyı kırarak girdikleri evde Alagöz'ü yerde hareketsiz yatarken buldu. Komşuların haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, kontrolünde Alagöz'ün öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemede, bir markette bekçilik yapan Alagöz'ün sobadan sızan gazdan zehirlendiği belirlendi. Eşinden 10 yıl önce boşandığı öğrenilen Alagöz'ün cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü



---------------------------



- Ölen adamın evden çıkarılması



- Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi



- Tabutun cenaze aracına taşınması



- Ölen bekçinin kimlik fotoğrafı



- Genel ve detay görüntüler



Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER -GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 137 MB

=========================================================



6)KONYA’DA UYUŞTURUCU SATICISI ANNE-OĞUL VE 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

KONYA'da uyuşturucu sattıkları ileri sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda aralarında anne ve oğlunun da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotik Büro Amirliği ekipleri sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, yapılan çalışma sonrası operasyon için düğmeye bastı. Bugün sabah Merkez Karatay İlçesi Yeni Mahalle ve Doğanlar Mahallesi'nde yapılan eş zamanlı operasyonda birbirleriyle bağlantılı oldukları belirlenen Dudu G. ve oğlu Ali G.’nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise satışa hazır paketler halinde uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.



Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü:



----------------------------



- Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmeleri

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

===================================================

7)BU MERDİVENDEKİ HER BASAMAK HARCANAN KALORİ MİKTARINI YAZIYOR

SAMSUN İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından kurumda çalışan personelin merdiven kullanma alışkanlığını kazanması için 'Sağlığınız için merdiveni seçin' sloganıyla bir uygulama başlatıldı. 4 katlı kurum binasının merdivenleri her basamağın çıkılmasıyla harcanacak kalori miktarı yazıldı. Uygulama çalışanlar tarafından da ilgi gördü.



Samsun'da İlk Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, hareketli yaşamı özendirmek, obezite ile mücadele etmek amacıyla yaklaşık 15 gün önce yeni bir uygulama başlatıldı. Kurumda çalışan personelin merdiven kullanma alışkınlığının artırılması hedefiyle 4 katlı binadaki merdivenin her basamağının çıkılmasıyla ortalama 0,3 kalori yakılacağı belirlenerek çıkılan basamak sayısı sonunda ne kadar kalori yakıldığı basamaklara yazıldı. Ayrıca asansörlerin yanına uygulamanın da sloganı olan 'Sağlığınız için merdiveni seçin' yazan tabelalar asıldı. Yaklaşık 350 kişinin çalıştığı binada başlatılan uygulama kısa sürede olumlu geri dönüş sağladı.



Uygulama ile ilgili bilgi veren İl Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kasapoğlu, "Çalışanlarımızın gün içinde daha aktif olmalarını sağlamak ve asansör kullanma alışkanlığından vazgeçmelerini amaçlayarak 'Sağlığınız için merdiveni seçin' sloganıyla bir uygulama başlattık. Müdürlük binamızda bulunan merdiven basamaklarının her adımında yaklaşık olarak harcayacakları kalori miktarını yazdık ve asansör kapısının yanına da uyarıcı tabela astık. Başlattığımız bu uygulama ile çalışanlarımız merdiven kullanma davranışlarının tüm yaşamları boyunca sürdürecekleri bir alışkanlık haline dönüşmelerini sağlamayı istedik. Bu binada özellikle kendi çalışanlarımızda bir farkındalık oluşturmak istedik. Arkadaşlarımızdan bir teveccüh gördük. Mümkün oldukça asansörü kullanmamaya çalışıyorlar. Merdivenlerde 70 basamak var ve ortalama 20 kalori yakılmış oluyor. Tabi kişinin kilosuna göre bu rakam daha artabilir. Günde 45 basamak merdiven çıkması yılda 2 kilogram yağ yaktığını gösteriyor aslında. Yine her gün 10 bin adım atarak yürümelerini istiyoruz" diyerek sözlerine şöyle devam etti:



"Halk sağlığı olarak ana hedefimiz bu tip aktiviteleri yaşantımızda uygulayabilmek. Mutlaka merdivenleri kullanmalıyız. Toplu taşıma araçları kullanılırken varılacak yerden bir durak önce inip yürünebilir. Yine özel araç gidilecek yerden uzak bir yere park edilip varılacak yere yürüyerek gidilebilir. Şehir içi ulaşımda bisiklet kullanılabilir. Bu tür davranışlarla günlük fiziksel aktiviteler artırılabilir. Hareketli yaşamla birlikte bireyse yağ yakımı ve kas kütlesi artar. Çocuk ve gençlerde büyüme hormonu salgısı uyarılır. Kemik erimesi gecikir. Kanser, kalp şeker hastalığı gibi hastalıkların oluşum riskini yaklaşık yüzde 20-40 civarında azaltır."

Görüntü Dökümü :



--------------------



- Bina dışından detay



- Binanın içinden detay



- Merdivenlerden detay



- Basamaktaki kalori yazıları



- Halk Sağlığı Müdürü Kasapoğlu ile röportaj



(SÜRE: 5.42 - BOYUT : 182.49 MB)



Haber-Kamera : Yaprak KOÇER/SAMSUN, () -

=======================================================

8)DEMRE'DE TURİSTLER TEKNE TURUNA ÇIKTI, DENİZE GİRDİ

ANTALYA'nın Demre İlçesi'nde tekneyle tura çıkan yerli ve yabancı tatilciler denizin tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının 18 dereceye yükseldiği Demre'ye tatil için gelen yerli ve yabancı tatilciler, yatla Kekova'da tura çıktı. Çayağzı Limanı'ndan Kekova'ya açılan turistler yazdan kalma bir gün yaşadı. Batık Kent ve Simena Antik Kenti'ni gezen turistler, teknedeki camlı bölmeden denizin altını gözlemledi. Verilen molada suyun güzelliğine dayanamayan iki tatilci denize girdi. Bazı turistler ise tekne önünde güneşlendi.



Denize giren tatilcilerden Muhammet Can Kucur, "Demre'de yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Hava sıcaklığı ve deniz suyu sıcaklığı 18 derece. Ben de bu güzel havaya dayanamayarak denize atladım. Yaklaşık yarım saat yüzdüm. Deniz bir harikaydı. Soğuktan üşüyenler Demre'ye gelebilir" dedi.



Kucur gibi denize giren Rus Andrey Seleznev, "Hava bugün harika. Benim için yaz. Kış ortasında denizde yüzmek benim için hayal edilemeyecek bir anı. Türkiye'ye tatile gelmekten çok mutluyum. İlk kez geldim. Ama artık tüm tatillerimi ailemle birlikte Türkiye'de geçireceğim" diye konuştu.



Rus Galina Kletsova da "Türkiye'ye 15'inci kez gelişim. Artık benim ikinci vatanım Türkiye. Şu havaya, güneşe ve denize bakın. Burada tatil yapmak bir ayrıcalık olsa gerek. Rus arkadaşlarıma sesleniyorum. Bırakın Mısır'ı, başka ülkeyi, tatile Türkiye'ye gelin" dedi.

Görüntü Dökümü



--------------



- Turistlerin tekneye binişi



- Turdan ve kıyafetleriyle güneşlenen turistlerden



- Turdan detay görüntüler



- Denize giren tatilciler



- Teknede güneşlenenler



- Tatilcilerin tekneden inişi



- Röportajlar



130 MB /// 04.05"



HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), ()

========================================================



9)AFGAN MÜLTECİNİN DERDİ BAŞLIK PARASI

AFGAN gazi 27 yaşındaki Nazurullah Ahmad, askerlik mesleğini bırakmak zorunda kalıp, memleketinde iş bulamayınca, nişanlısıyla evlenebilmesi için istenilen başlık parasını kazanmak amacıyla geldiği Manisa'da, sebze ve meyve halinde çalışıyor. 5 bin dolarlık başlık parasını denkleştirene kadar çalışacağını belirten Ahmad, nişanlısına kavuşmak için gün saydığını söyledi.



Afganistan'daki iç savaşta kolu ve ayağından vurulunca askerliği bırakmak zorunda kalan Nazurullah Ahmad, iyileştikten sonra ise ölüm korkusuyla bir daha mesleğine geri dönemedi. Nazurullah Ahmad, Birleşmiş Milletlere (BM) yaptığı başvuru üzerine 6 ay önce Manisa'ya yerleştirildi. Bir yıl önce nişanlandığı kız arkadaşıyla evlenebilmek için gerekli 5 bin doları kazanabilmek amacıyla, sebze ve meyve halinde çalışmaya başladı. Kazancının bir kısmıyla geçimini sağlayan, bir kısmını ise ailesine gönderdiğini belirten Ahmad, parayı denkleştirince ülkesine döneceğini söyledi.



Sekiz kişilik ailenin en büyük çocuğu olduğunu belirten Ahmad, Türkiye'ye geldiği günden bu yana hiç yabancılık çekmediğini, burada kendi evindeymiş gibi hissettiğini dile getirdi. Türk ve Afgan halkının arasında bir fark olmadığını, ülkesinde Türkiye'nin çok sevildiğini belirten Ahmad, "Ben Afganistan'da askerdim. Benim ülkemde iç savaş var. Taliban ve DEAŞ tarafından baskı var. Taliban tarafından kolumdan ve ayağımdan vuruldum. Bir daha da mesleğe geri dönmedim. Nişanlandığım için başlık parası için iş bulmam ve para kazanmam gerekiyordu. 6 ay önce Manisa'ya geldim. 3 aydır burada aralıksız çalışıyor ve kazandığım tüm paraları aileme gönderiyorum. Parayı biriktirdikten sonra Afganistan'a gidip evleneceğim. Türk insanlarıyla, kardeş gibiyiz. Hiçbir farkımız yok. Afganistan insanı nasılsa Türk insanı da aynı. Çok benzer yönlerimiz var. Türkiye'den ve Türk insanından çok memnunum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



- Nazurullah Ahmad sebze ve meyveleri temizlerken görüntü



- Nazurullah Ahmad sebze kasalarını düzeltirken detay



- Nazurullah Ahmad çalışırken detay



- Nazurullah Ahmad röp.

Haber- Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()





=====================================================

10)FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARLA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTU

MERSİN'de omurilik kanseri 14 yaşındaki Nazım Bozdoğan, Fenerbahçeli futbolcularla cep telefonundan görüntülü olarak konuşup hayalini gerçekleştirdi.



Omurilik kanseri tedavisi gören Nazım Bozdoğan'ın motor tutkunu ve Fenerbahçe aşığı olduğunu öğrenen Tebessüm Gönüllüleri grubu, Türk Riders Chopper Club yetkililerine ulaşarak durumu anlattı. Nazım Bozdoğan'ı ziyaret eden motorcular bununla yetinmeyip Fenerbahçe yönetimiyle iletişime geçti, futbolcularla görüntülü bağlantı kurdu. Mehmet Topal, Volkan Şen, Alper Potuk ve Volkan Demirel ile görüntülü olarak konuşan Nazım, en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Nazım, "Motorcu ağabeylerim motor tutkunu olduğumu duyup ziyaretime geldi. Bu büyük bir hayalimdi ve gerçekleşti. Sonra da hiç beklemediğim bir şey oldu. Fenerbahçeli futbolcu ağabeylerimle görüştüm. Anlatamıyorum, çok ama çok mutluyum. İnanılmazdı" dedi.



Organizasyonu gerçekleştiren Türk Riders Mersin İl Başkanı Hakan Tanrıkulu ise, "Nazım, mutlu olduğu sürece biz de mutluyuz. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Futbolculara da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



-------------------------



- Nazım Bozdoğan'ı ziyaret eden motorculardan görüntüler



- Bozdoğan futbolcularla görüntülü konuşurken



- Bozdoğan'ın Fenerbahçe forması ve atkısı ile görüntüsü



- Bozdoğan'ın Fenerbahçe ürünleri ile yatağında yatarken



- Nazım Bozdoğan'ın konuşması



- Turk Riders Başkanı Hakan Tanrıkulu'nun konuşması



- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 07'16" BOYUT: 481.26 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()