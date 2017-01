DHA YURT BÜLTENİ-3

Adıyaman kırsalında PKK'ya hava harekatı



ADIYAMAN kırsalında belirlenen terör örgütü PKK'ya ait hedefler, düzenlenen hava operasyonuyla imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen silah mevzileri, barınak ve sığınaklara yönelik Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Hedeflerin imha edildiği kaydedilen açıklamada, görevlerini başarıyla tamamlayan uçakların emniyetle üslerine döndükleri de vurgulandı.

Görüntü Dökümü

-ARŞİV

-Hava harekatı görüntüleri

(DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜ)

ADIYAMAN

- Olay yeri

- Askerlerin önlem alması

- Dağdaki askerler

- Askeri araçların geçişi

- Askerlerin bölgeye intikal etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ADIYAMAN, ()-

341 DEAŞ hedefi vuruldu, 62 terörist etkisiz hale getirildi

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait 341 hedef, karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edildi. Harekatta DEAŞ'lı 46 terörist öldürüldü, 16'sı da yaralanarak etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 151 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik operasyonlara devam edildi. Özgür Suriye Ordusu, 227 meskun mahalde kontrolü ele geçirirken, bin 875 kilometrekarelik alan terör örgütlerinden temizlendi. Karadan ateş destek vasıtalarıyla 318 DEAŞ hedefinin vurulduğu harekatta 21 hedef de havadan uçaklarla hedef alındı. Gün içerisinde 46 teröristin etkisiz hale getirildiği, 16'sının da yaralandığı harekatta 2 silahlı araç da imha edildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekatın sonu durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: "Muhalif unsurlarca, harekâtın başlangıcından bu yana 227 meskun mahalde yaklaşık bin 875 kilometrekarede kontrol sağlanmıştır. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 318 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Bab, Bzagah ve Kabbasin güneyinde tespit edilen 21 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda barınma yeri olarak kullanılan 17 bina, bir havan ve bir zırhlı araç imha edilmiştir. Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında tespiti yapılan 46 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 16'sı yaralanmış ve 2 silahlı araç imha edilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 30 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 44 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

Görüntü Dökümü

-ARŞİV

-Hava harekatı görüntüleri

Haber: GAZİANTEP, ()-

Ayvacık'ta 42 mülteci yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasadışı yollardan geçmek isteyen 42 mülteci, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

TCSG 72 Bot Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaparken bugün saat 02.00 sıralarında, Ayvacık İlçesi Sivrice Mevkii'nden lastik botla denize açılan Suriye, Eritre, Kongo, Afganistan, Angola, Kamerun, Eritre, Fas ve Mali uyruklu 42 mülteciyi fark etti. Müdahale eden ekipler, mültecileri yakaladı. Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen mültecilere battaniye, eşofman, çorap ayakkabı, su ve gıda kolileri dağıtılıp giyinmeleri ve ısınmaları sağlandı. Mülteciler kimlik tespitinin ardından Ayvacık'taki Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yakalanan mültecilerden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale), ()

Bursa'da FETÖ bahanesiyle dolandırıcılığa suçüstü

BURSA'da kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yaparken suçüstü yakalandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, S.S.’yi (50) aradı. Şüpheli, S.S.’ye, “Kimlik bilgilerin FETÖ’nün eline geçti. Senin adına hesap açmışlar. O hesaplardan da para aktarımları olmuş. Senin evindeki veya banka hesabındaki altın ile paraları bize vermen gerekiyor. Biz senin suçsuz olduğunu biliyoruz. Karşılaştırma yapacağızö dedi. Bunun üzerine paniğe kapılan S.S., evindeki yaklaşık 20 bin lira değerindeki altını poşete koydu. Telefonda şüphelilerle yaklaşık 5 saat boyunca konuşan kadın, dolandırılma ihtimali üzerine polise haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis ekipleri poşeti almak isteyen Burak K.’yi (21) suçüstü yakaladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan Burak K., "dolandıcılık" suçundan adliyeye çıkartıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şüphelinin emniyetten sevk olması

Emniyetten detaylar

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()-

Sakin şehir Seferihisar'da balık çiftliği tepkileri sürüyor

İZMİR'in sakin şehir unvanlı ilçesi Seferihisar'da Sığacık Körfezi'ne kurulması planlanan yıllık 8 bin 500 ton üretim kapasiteli balık çiftliğine karşı protesto gösterisi düzenlendi. Sığacık'ta balık çiftliği istemeyen tepkili vatandaşlar, amaçların ulaşana kadar eylemlerinin süreceğini belirtti.

Seferihisar Belediyesi öncülüğünde çevreciler, balıkçılar, doğaseverler, sivil toplum kuruluşları, çeşitli sendikaların üyeleri Sığacık Mahallesi'nde bir araya geldi. Çevrecilerin itirazları üzerine mahkemenin iptaline karar verdiği alana, bu kez 9 kat büyüklükte yeni bir balık çiftliği kurulmak istendiğini söyleyen topluluk, tepki gösterdi. Vatandaşlar Sığacıklı balıkçılarla birlikte teknelerle denize açılarak, balık çiftliğinin kurulacağı alana gitti. Balık çiftliğine karşı pankart açıp sloganlar attı.

"TURİZM VE BALIK ÇİFTLİĞİ BİR ARADA OLMAZ"

Eylemde konuşan Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, "Memlekette bu kadar kabus, bu kadar bulanıklık, bu kadar kaos varken, bir bu eksikti diyorum. Ama öyle yağma yok, bu memleketi birilerinin rantı için bırakıp gidecek halimiz yok. Bundan 7 yıl önceydi. Seferihisar Belediye Başkanı olarak göreve başladığımız zaman gazeteci-yazar Nihat Demirkol moderatörlüğünde arama konferansları yapmıştık. Bu konferanslarda Seferihisar'ın tarım ve turizm kenti olması gerektiği sonucunda hem fikir olmuştuk. Çalışmalarımızı bu yönde şekillendirdik. Fakat bu 2 sektörün bazı sektörlerle bir arada olmasına imkan yok. Yani eğer tarım yapacaksanız, ağır sanayiyle aynı anda yapamıyorsunuz. Veya turizm yapacaksanız, bir orkinos çiftliğiyle bir balık çiftliğiyle yapamıyorsunuz. Çünkü eğer mavi bayraklı marinanız varsa, eğer mavi bayraklı plajlarınız artıyorsa, eğer yeni turizm yatırımları alıyorsanız, bütün bunların olduğu yerde balık çiftliği kurmamanız gerekiyor. Bunun çok basit bir örneği var. Hong Kong'da göz alabildiğine balık çiftliği vardır, denizde. Ama bir tane yelkenli, bot, tekne göremezsiniz. Çünkü orada bir tercih yapmışlar. Balık çiftliği üzerine tercihlerini olgunlaştırmışlar. Aynı şekilde örneğin Portofino'da da 1 tane balık çiftliği göremezsiniz. Yüzlerce binlerce tekne, motor, bot, yat hepsini bir arada görürsünüz. Bu ikisi bir arada olmaz" dedi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNU OKUDU

Boğaziçi Üniversitesi'nden bilim adamlarının bölge için bilirkişi raporuna değinen Soyer, "Sığacık Körfezi açık deniz özelliği taşımadığı gibi ayrıca dava konusu bölge Akdeniz fokunun üreme ve yaşama alanı içinde yer aldığından, ulusal mevzuatımız ve uluslararası sözleşmelere göre korunması gereken hassas bir alandır" dedi. Konuşmasını sürdüren Soyer, "Ama bu memlekette haklı olmak yetmiyor. Ne yazık ki siz hukuken istediğiniz kadar haklı olun eğer sesiniz gür çıkmıyorsa, hakkınızı elinizden alıveriyorlar. Biz o nedenle o vakit sesimizi gür çıkartmış ve buradaki ÇED olumlu raporunu iptal ettirmiştik ve o orkinos çiftliği kurulamadan bir başka yere nakledilerek götürülmüştü" dedi.

"DÜPEDÜZ ALAY EDİYORLAR"

Aynı yere şimdi 9 misli büyüklükte balık çiftliği için ÇED olumlu raporu verildiğini söyleyen Soyer, "Arkadaşlar bizim gönderttiğimiz çiftlik, 900 ton/yıl kapasiteliydi. Şimdi yerine kurulmasını düşünülen çiftlik, 8 bin 500 ton/yıl kapasite. Düpedüz alay ediyorlar, dalga geçiyorlar ya da bizi hiç umursamıyorlar. Asla razı gelmeyeceğiz, asla rıza göstermeyeceğiz, bunu burada yaptırtmayacağız değerli arkadaşlar. Bu memleket bizim ve birileri para kazanacak diye bizim gelecek nesillerimizin, torunlarımızın, çocuklarımızın geleceğini karartmalarına izin vermeyeceğiz. Atalarımızın bize bıraktığı bu mirası korumak bizim boynumuzun borcudur. Onların aziz hatırasına sahip çıkacağız, onların bize bıraktığı temiz denizi sonuna kadar tertemiz korumak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

--- KUTU ---

SON DURUM

İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yapılan yeni proje başvurusu sonrasında hazırlanan proje için ÇED süreci tamamlandı. Hazırlanan proje ve raporlar valilik tarafından yeterli bulunarak 'nihai olur' kararı verildi. Yeni projede firma, yıllık 300 tonluk 3 üretim tesisindeki 900 ton olan üretim kapasitesini 9 kat büyüterek 8 bin 850 bin tona çıkaracak. Projenin taşınmasıyla Gerence Körfezi'ndeki 9 bin 600 metrekaredeki üretim alanı Sığacık Körfezi üzerinde toplam 88 bin 200 metrekareye yükselecek. Taşıma sonrası levrek ve çipura türüne ek olarak sarıağız balığı da üretime eklenecek. Ayrıca Sığacık'ta orkinos balık semirtme çiftliklerine karşı Seferihisar Belediyesi, Teos Marina ve oteller devam eden davalarla ilgili bilirkişi incelemesi yapıldı. Ve bu çiftliklerin kümülatif (toplam) etkisi hatırlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Eylemden görüntü

- Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşmasından görüntü

- Vatandaşlarla röp.

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: İZMİR, ()

Bozburun'da tanrıça heykeli bulundu

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ne bağlı Bozburun Mahallesi'nin açıklarında, Türk sualtı arkeoloji tarihinin en büyük seramik heykeli bulundu. Kasım ayında bulunan Tabak batığında yapılan araştırmalarda bulunan 2 bin 700 yıllık heykelin Kıbrıslı bir tanrıçaya ait olduğu saptandı.

Marmaris'e bağlı Bozburun Mahallesi açıklarında geçen kasım ayında tespit edilen 2 bin 700 yıllık Tabak batığında, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü tarafından yapılan sualtı araştırmaları çalışmasında, 43 metre derinlikte, 2 bin 700 yıllık ve arkaik döneme ait olduğu saptanan 60 santimetre uzunluğunda heykel bulundu. enstitüye bağlı Ege Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (EBAMER) Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Harun Özdaş başkanlığındaki kazının, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan izin ve Kalkınma Bakanlığı desteğiyle yürütüldüğü belirtildi. Sadece belden aşağısı bulunan seramik heykelin ortaya çıktığı yerde ayrıca seramik tabaklar ve amforalar da gün ışığına kavuştu.

"YOK OLAN MEDENİYETLERİ İNCELEMEKTEYİZ"

Yaklaşık 300 metrekarelik bir alana yayılan eserlerin Akdeniz'de çok önemli bir tarihe ışık tutacağını belirten Doç Dr. Harun Özdaş, "Ülkemiz kıyılarında ilk defa bu boyutlarda pişmiş toprak bir heykel tespit ettik. Antik dönemlerde Akdeniz medeniyetlerinin aralarındaki en önemli iletişimi ve etkileşimi deniz yoluyla sağladığını günümüz araştırmalarınla artık anlayabiliyoruz. Bugüne kadar yapılan araştırmalara ek olarak, en son teknolojik cihazlar ve yöntemlerle de yaptığımız çalışmalarda, medeniyetlerin arasında sadece ürün ve malların değil, akıl, düşünce ve felsefenin de deniz yoluyla taşınmış olması gibi bir sonuca ulaşıyoruz. Akdeniz medeniyetleri çağlar boyu denizde iz bırakarak ilerlemiştir. Bizlerde bu izlerden yola çıkarak ülkemiz kıyılarındaki tarihsel süreçte ortaya çıkan ve yok olan medeniyetleri incelemekteyiz" dedi.

BELDEN ÜSTÜ ARANACAK

Bozburun açıklarında 43 metrede tespit edilen batıkta yapılan detaylı araştırmalar sonunda yüzeye yakın kum yığını altında farklı bir seramik bulduklarını belirten Özdaş, "Etrafını temizlediğimizde önce heykelin ayak parmakları görüldü. Çok heyecanlandık. Daha sonra ise heykelin sağlam belden aşağı bölümü ortaya çıktı. Belden aşağısı bulunan tanrıça heykelinin üzerinde elbisesi vardı. Pişmiş toprak heykelin iki parçadan oluştuğu ortaya çıktı. Bu tür heykeller birbirine geçmeli iki parça olarak yapıldığını biliyoruz. Bu nedenle, ikinci yani tanrıça heykelinin üst bölümünde aynı bölgede olduğunu tahmin ediyoruz. Bu eşsiz eser, uzun bir etek giymiş çıplak ayaklı bir kadına olasılıkla da bir tanrıçaya ait. Orijinal boyunun yaklaşık 120 santimetre olduğunu tahmin etmekteyiz. Gerek hava şartları, nedeniyle araştırmamızı kısa kesmek zorunda kaldığımızdan heykelin üst parçasını bulamadık. Fakat 2017 yılında bölgede kazı çalışmalarına başlamayı planlıyoruz. İlk verilere göre heykeli ve batığı MÖ. 7'inci yüzyıl sonuna tarihlemekteyiz. Büyük bir olasılıkla Kıbrıslı bir tanrıçaya ait" diye konuştu.

Eserin konservasyon çalışmalarının Bodrum sualtı Arkeoloji Müzesi laboratuvarında yapıldığını belirten Özdaş, "Heykeli bulduğumuz batığın ana yükünü ise tabaklar oluşturmakta. Geniş bir alana dağılmış olan batık alanından Kıbrıs kökenli amforalar bulunmakta. Gerek buluntular gerekse pişmiş toprak heykel geminin Kıbrıs kökenli olabileceğini göstermekte. Arkaik dönemde Akdeniz'den Ege'ye seyahat eden gemi kendi dönemi içinde Akdeniz Medeniyletleri ile Ege arasındaki ilişkiyi açıklayan önemli veriler sunmakta" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Heykelin su altında Özdaş ve dalış ekibi ile birlikte bulunma anı, heykelin çıkarılma anı

- Bölgeden genel detay görüntü

- Özdaş ile röp.

Haber: Yaşar ANTER- Kamera: Hülya ELTEŞ / MARMARİS (Muğla), ()

Aşkı ile eşini hayata döndürdü

VAN İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, uyuşturucu kullanımının yoğun olduğu ilde 'Hayatlar Solmasın' sloganıyla proje başlattı. Uyuşturucu ve madde bağımlılarının tedavisine destek için açılan Danışma Merkezi'ne 100'den fazla kişi başvurdu. Bunların arasında yıllarca uyuşturucu kullanan ve eşi I.M.'nin kendisine verdiği destek ile tedaviye sonuç veren S.M. de bulunuyor. 15 yıllık evli ve 2 çocuk annesi I.M., her gün eşiyle birlikte danışma merkezine geliyor. Eşini çok sevdiğini belirten I.M., "Eşim benim bu dünyadaki her şeyim. Ona duyduğum aşk ile onu hayata döndürmeye çalıştım. Onu hiç yalnız bırakmadım. Ve bunu başardığım için çok mutluyum" dedi.

Yurt dışından yasa dışı uyuşturucu sevkiyatının önemli geçiş noktalarından biri olan Van'da her yıl yapılan operasyonlarda tonlarca uyuşturucu madde ele geçiriliyor. Van'da uyuşturucu madde kullanımının da fazla olduğu belirtilirken, 2.5 yıl önce Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi) kuruldu. AMATEM'e şimdiye kadar 6 bin 300 kişi başvurdu, 450 kişi ise yatarak tedavi gördü. Başvuran madde bağımlılarının tedavisi yapılırken, madde kullanımına karşı etkin mücadele edebilmek için de 1 yıl önce Van Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı'nın (SODES) desteğiyle 'Hayatlar Solmasın' projesi başlatıldı. Proje kapsamında tedavi gören madde bağımlılarının tedavilerine destek amaçlı her gün ahşap, seramik, yüzme, takı tasarımı, ebru sanatı, folklor ve dini sohbetler gibi etkinlikler düzenleniyor. Buraya gelen danışanlar, her gün düzenlenen farklı etkinliklerle vakitlerini geçirip meslekte öğreniyor.

EŞİNİN YANINDAN AYRILMIYOR

Yıllarca madde kullanan ve son olarak tedaviye başlayan 2 çocuk babası, 50 yaşındaki S.M. de atölye çalışmalarına katılarak tedavisini destekliyor. S.M.'yi 15 yıllık eşi 47 yaşındaki I.M., de bir an olsun yalnız bırakmıyor. 'Hayatlar Solmasın Projesi' kapsamında atölye çalışmalarına her gün eşiyle birlikte gelen I.M, bazen destek ofisinde çay dağıtıyor, bazende etkinliklere katılıyor. Eşini çok sevdiğini anlatan I.M, "Eşim yıllarca madde kullandı. Ben ve çocuklarım o süreçlerde çok büyük zorluklar yaşadık. Ben eşimi terk etmek yerine, ona destek olmayı seçtim. Onu duyduğum aşkı anlatamam. Zaten yüreğimdeki bu aşk olmazsa mücadele edemezdim. Her gün eşimle birlikte evden çıkıp onunla etkinliklere katılıyorum. Onu çok seviyorum. Şu anda normal hayatımıza döndüğümüz için çok mutluyum" dedi.

AİLELER YALNIZ BIRAKMASIN

15 yıldır evli olan I.M., madde kullanan insanların yakınlarına çok büyük görevler düştüğünü de belirterek, "Aslında bizlere de çok büyük görevler düşüyor. Onları tedavi olma konusunda yalnız bırakmamalıyız. Boşlukta kalmalarına izin vermemeliyiz. Eğer benim mücadelem olmasaydı belkide eşim şimdi ya hayatta değildi yada halen madde kullanıcısı olarak sürünüyordu. Ama ben gerçekten eşimi çok seviyorum. Bunu kelimelerle bile anlatmakta güçlük çekiyorum. Şu anda çok şükür huzurumuz yerinde ve eşim bizim yanımızda. Maddi durumumuz kötü ama eşim benim yanımda olsun başka bir şey istemiyorum" diye konuştu.

"HAYATLAR SOLMASIN' İLE UMUT OLUYORUZ"

Başlattıkları `Hayatlar Solmasın` projesiyle bağımlı kişiler ve ailelerine, tedavi olmuş kişiler ve aileleri, risk altındaki kişiler ve ailelerine danışmanlık hizmeti verildiğini anlatan İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yakup İmren, "Tedavi altındaki bireyleri farklı iş ve uğraşlara yönlendirmek için birçok sertifikalandırılmış eğitimlerimiz oluyor. Risk altındaki bireylerin çeşitli sosyal ve sportif aktivitelerle zamanlarının değerlendirmesini sağlamak içinde birçok çalışmamız var. Bu projeden olumlu sonuçlar alıyoruz ve daha da yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Proje ofisimizde şuanda 100 danışanımız var. Ve biz 100 kişiye umut olduğumuzu düşünüyoruz. Bu sayıyı aşmayı binlere ulaşmayı hedefliyoruz. Biz onlarında hayatlarını soldurmayacağız. Gereken ne varsa yapmaya çalışacağız" dedi.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI İYİ GELİYOR

Danışma merkezinde görevli Psikolog Emine Bayraktar da 'Hayatlar Solmasın' danışma merkezinde madde bağımlılarına ve yakınlarına danışmanlık hizmeti verdiklerini belirterek, "Atölye çalışmalarımızın en büyük nedeni, madde bağımlılığın hastalık itibariyle ve doğası itibariyle, kayma ihtimalinin her zaman olması. Kayma demek hastanın maddeyi kullanmadığı temiz geçirdiği dönemden sonra, tekrar madde kullanımına başlaması demek. Kaymayı da en çok tetikleyen şeylerden birisi, hastalarımızın boş vaktinin çok olması. Bir uğraşılarının olmaması. Biz burada madde bağımlısı kişilere hiç bir etiketleme damgalama olmadan, sosyalleşebilecekleri bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda beceri kazanmalarını sağlıyoruz. Genel olarak hastalarımız çok memnunlar atölye çalışmalarından. Hem sosyalleşebildikleri hemde burada kendilerine ön yargı ile yaklaşılmaması, iyi hissetmelerini sağlıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Merkezdeki atölye çalışmaları

-Piskolog Emine Bayraktar ile röp

-Madde bağımlıları ile röportaj

-Yüzleri gözükmeyecek şekilde kadın ve kocasından görüntüler

-Yüzleri gözükmeden kadın ve kocası ile röportaj

-İl Sağlık Müdürü Yakup İmren ile röportaj

-Merkezden ve madde bağımlılarının yaptığı çalışmalardan detaylar

Haber - Kamera :Gülay KUYUCU- Murat ÇAĞLAR/ VAN,()-

Lüks villada yangın

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ne bağlı Güvercinlik Mahallesi'ndeki lüks villada, elektrik kontağından yangın çıktı. Maddi hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'da yaşayan ve yaz aylarında ilçeye gelen işadamı Mehmet Aktaş'a ait, Güvercinlik Mahallesi Okul Sokak'taki villada, bugün saat 00.30'da yangın başladı. Bahçe hortumuyla yangına müdahale eden komşuları, yangını itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada villanın müştemilatında uyuyan bakıcısı Erol Özçelik (45) ve oğlu Samet Özçelik (19) uyandırıldı. Olay yerine gelen 5 itfaiye aracının müdahalesiyle, yangın 2 saatte söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Bahçedeki müştemilatta kalan villanın bekçisi Erol Özçelik, "Oğlum Samet ile birlikte uyumuştuk. Yangın var seslerini duydum, rüya görüyorum sandım. Sonra komşular kapıya gelip çalmaya başlayınca, 50 metre ilerideki villanın yandığını öğrendim; şoke oldum. Üçüncü kat tamamen ahşap ve polyesterdi o nedenle yangın oradan başlamış ve hemen büyümüş, hala şok içindeyiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Alev alev yanan villadan görüntü

- Erol Özçelik ile röp.

- Bir komşu ile röp

- İtfaiye araçları, jandarma ekipleri, mahalle halkı

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

Sandıklı'da sömestir yoğunluğu

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'ndeki termal tesislerde sömestir sonrası doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Sandıklı Hüdai Kaplıcalarındaki 4 termal otelle apartlarda yarıyıl tatili dolayısıyla hareketlilik arttı. Yıl boyu yüzde 70'e yakın doluluk oranıyla hizmet veren yaklaşık 5 bin ziyaretçi kapasiteli tesislerde, sömestir sonrası doluluk yüzde 100'e ulaştı. Kaplıca tesisleri Antalya, Ankara, Isparta, Burdur ve Denizli başta birçok ilden ziyaretçilerle doldu.

'TESİSLERİMİZ 12 AY HİZMET VERİYOR'

Gürses Termal Otel Genel Müdürü Veli Karaca, "Kaplıcalarımızın doluluk oranı sömestir tatilinin gelmesiyle birlikte yüzde 100'e ulaştı. 2 bin yıldır şifa dağıtan kaplıcamıza gelen müşterilerimizin tesislerimizden şifa bularak ayrılmaları bizleri mutlu ediyor. Sömestirin başlaması ile hem büyükler hem küçükler tesislerimize gelerek yorgunluk atıyor. Kaplıcalarımız diğer tatil yerleri ve bölgeleri gibi sezonluk hizmet vermiyor. Sandıklı kaplıcalarımız yılın 12 ayı faaliyette olarak yerli ve yabancı müşterilerine hizmet vermekte" dedi.

'KARNE HEDİYESİ OLARAK DEDEM GETİRDİ'

6'ıncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Kaan Serpil, "Ankara'dan dedem getirdi. Takdir aldığım içim kaplıcalara getirdi. Çok mutluyum şimdiden güzel bir tatil oluyor" dedi.

'TAKDİR ALDIĞI İÇİN GETİRDİM'

Dede 67 yaşındaki Kazım Öztürk de "Biz zaten her sene geliyoruz. Bu sene torunum Kaan'ı da takdir aldığı için getirdim. Çamura gireceğiz, saunaya gireceğiz. Tatil yapacağız" diye konuştu.

'2005'TEN SONRA HER YIL GELDİM'

Yıllardır Hüdai Kaplıcalarına tatile geldiğini aktaran Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy da "2005 yılından önce de Sandıklı'ya tatile tek tük gelmişliğimiz var. Ama 2005 yılından sonra her yıl geldim. Grup halinde yaklaşık 30 kişi ile geliyoruz. Türkiye'deki termal suların içinde en iyi buranın olduğunu değerlendiriyoruz. Genelde arkadaşlarım, emniyet amirleri, emekli hakimler ve savcı arkadaşlarımızla birlikte geliyoruz" dedi.

'23 YILLIK MÜŞTERİYİM'

Yurtdışında yaşayan ve tatil için Türkiye'ye gelen 50 yaşındaki Ramazan Anasız, "Fransa'da yaşıyorum. Türkiye'de de Eskişehir'den geliyorum. Sandıklı'nın 23 yıllık müşterisiyim. Hanımımda daha önceden romatizma hastalığı vardı. Hamamın suyu iyi geldi. Yine hanımımda öncelerden omurilik rahatsızlığı vardı. Yani kireçlenme kaynaklı bir hastalıktı. Bu hastalıklar iyi oldu. 23 yıldır da geliyoruz" diye konuştu.

Antalya'da oturan 66 yaşındaki Lifti Helvacıoğlu da kaplıcalara şifa için geldiğini anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kaplıcalar ve Otel girişi,

- Lobi ve resepsiyonda ki yoğunluktan,

- Otelde ki çocuk oyun alanlarında ki yoğunluktan,

- Hamam önünde ki toplu çocukların, ve hamamda ki müşterilerin görüntüleri,

- RÖP1-Gürses Otel Müdürü Veli Karaca,

- RÖP2- 12 yaşında ki 6'ncı sınıf öğrencisi Kaan Serpil ile dedesi Kazım Öztürk

- RÖP3-Kuşadası kaymakamı Muammer Aksoy,

- RÖP4-otel müşterisi Ramazan Anasız,

- RÖP5-Lütfi Helvacıoğlu

Haber- Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), ()

Ereğli'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, 35 yaşındaki Hakan K. ve arkadaşı 37 yaşındaki Serkan G., caddede bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları 2 kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Orhanlar Mahallesi Orta Cami mevkisinde meydana geldi. Hakan K. ve Serkan G., iddiaya göre yolda karşılaştıkları B.Y. ve K.Y. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda B.Y. ve K.Y., Hakan K. ve Serkan G.'yi bıçakla yaralayarak kaçtı. Göğüslerine aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan iki arkadaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hakan K. ve Serkan G.'nin sağlık durumlarının ciddi olduğu belirtildi. Polis kaçan iki kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yeri

-Sağlık ekiplerinin gelmesi ve yaralılara müdahalesi

-Yaralıların ambulansa alınması

-Yaralılara ambulansta müdahale

-Yaralıların hastaneye kaldırılması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), ()

Cinayet şüphelisi, 61 kilo esrarla yakalandı

GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu ve 61 kilo esrar ele geçirdiği aracın sahte ehliyetli sürücüsünün cinayet suçundan arandığı ortaya çıktı.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden Gaziantep'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, kent girişinde durumundan şüphelendiği araçları durdurarak aradı, içinde bulunanları kimlik kontrolünden geçirdi. Ekiplerin, durumundan şüphelendiği ve cam taşınan bir kamyoneti durdurdu. Kamyonetin kasasında cam taşıma kabiniyle zemin arasına gizlenmiş 61 kilo esrar bulundu. Esrara el koyan polisler, M.A.K. adına düzenlenmiş ehliyeti bulunan kamyonet sürücüsünü de gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen sürücünün burada yapılan incelemede ehliyetinin sahte olduğu saptandı. Araştırmada, gerçek isminin H.E. olduğu belirlenen şüphelinin aynı zamanda; 'Kasten adam öldürme suçundan' arandığı ortaya çıktı. Sorgulaması tamamlanan şüpheli H.E., 'Kasten öldürme, uyuşturucu madde ticareti yapma ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından adliyeye sevk edildi.

----------------------------

- Uygulama noktası ve ekipler

- Kamyonetin durdurulması

- Sürücünün gözaltına alınması

- Kamyonetten çıkarılan esrarlar

- Ele geçirilen esrar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ -GAZİANTEP-)

KARSANAT'tan yeni yıl konseri

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ndeki Karya Kültür ve Sanat Derneği (KARSANAT) tarafından 'Yeni Yıl Konseri' düzenlendi. Konseri izleyenler, keyifli saatler geçirdi.

Bodrum Belediyesi'nin de desteğiyle Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri, yaklaşık 600 kişi izledi. Konserde piyanosu ile Nurser Ugan, Kemanı ile Fatih Evcil ile mezzosoprano Esen Demirci sahne aldı. Ayrıca müzisyen Carlos Gustavo Battıstessa da 'bandoneonu' adlı enstrümanıyla konserde yer aldı.

Konserin ilk bölümünde Demirci, Wolfgang Amadeus Mozart'ın Rondo Alla Turca, Gıoacchıno Rossini'den Il Barbiere di Siviglia 'Una voce poco fa', La Donna del Lago 'Tanti affetti in tal momento', Othello 'Assisa a pie d'un Salice' ve Georges Bızet'in Carmen 'Seguidilla' bölümlerini seslendirdi. İtalyan Bel Canto Ariaları, İspanyol Şarkıları ve Arjantin Tangolarının seslendirildiği konserde, izleyiciler oldukça keyifli dakikalar geçirdi.

Yaklaşık 2 saat süren konserin ardından müzisyenler ve Demirci, izleyicilerden tam puan alarak ayakta alkışlandı.

Konserin 10 Ocak'ta yapılmasının planladığı, ancak İstanbul'daki hava muhalefeti nedeniyle konseri verecek ekibin kente gelemediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Konserden görüntü

- Konseri izleyenlerden görüntü

Haber- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()

==========================================================