DHA YURT BÜLTENİ-3

1)AFYON'DA 11 ARAÇLIK ZİNCİRLEME KAZA

AFYONKARAHİSAR'da 8 TIR, 2 otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 10'u aşkın kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar- Antalya karayolunun Sinanpaşa İlçesi yakınlarındaki Damlalı Boğazı'nda meydana geldi. Gizli buzlanma nedeniyle 8 TIR, 2 otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada toplam 10'u aşkın kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere götürülürken, ulaşıma kapanan yolun açılması için çalışmalar sürüyor.

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-: Ahmet DAĞLI- Onur BAYRAM/AFYONKARAHİSAR, ()

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2)BOLU DAĞI’NDA KAR VE SİS ULAŞIMI YAVAŞLATTI

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM geçişlerinde etkili olan hafif kar yağışı ve yoğun sis ulaşımı yavaşlattı. Bolu Dağı'nda sabaha karşı kar yağışı etkili oldu. Yol kenarları, tabelalar ince kar örtüsü ile kaplandı. Kar sabah saatlerinde ise kısa süreli yağdı ve zeminde etkili olmadı. Karayolları ve trafik ekipleri güzergahta önlemlerini artırdı. Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde yağışlı hava ile birlikte sis de etkili oldu. Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Yoğun sis ulaşımı yavaşlatırken sis lambaları yakılarak görüş mesafesi açılmaya çalışıldı.

Görüntü Dökümü

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-Sis altında ilerleyen araçlar

-Sis lambalarından görüntü

-Karla kaplı alanlar

Haber-Kamera:Mutlu YUCA/BOLU()

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3)ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLER VARKEN, OKULUN DEMİR KAPISINI ÇALDILAR



İZMİR'in Konak İlçesi'ndeki bir ilkokul binası içindeki demir kapı, öğle saatlerinde öğrenci ve öğretmenlerin de bulunduğu sırada yerinden söküp çalan 2 kişi, polisin çalışmasıyla yakalandı. Sevk edildikleri adliyede tutuklanan ve hırsızlık anı güvenlik kamerasına da yansıyan şüphelilerden B.S.'nin yaralama suçundan arandığı ortaya çıktı.Eşrefpaşa Semti'ndeki bir ilkokulun müdürü geçen perşembe saat 12.30 sıralarında polise gidip, okul binası içindeki demir kapının yerinden sökülerek çalındığı yönünde ihbarda bulundu. Harekete geçen polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, hırsızlık olayını B.S. ve A.Y.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. 2 şüpheli Çimentepe Semti'nde yakalandı. Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen 2 şüpheliden B.S.'nin, yaralama suçundan hakkında aranma kararı bulunduğu ortaya çıktı.

Okulun güvenlik kamerası tarafından da görüntülenen şüphelilerin, öğrenci ve öğretmenlerin okulun bahçesinde olduğu sırada soğukkanlı bir şekilde hareket ettikleri görüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüsü

Tufan HAMARAT/ İZMİR, () -

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4)CAMİDEN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

BURSA'nın merkez Osmangazi İlçesi’nde, sabah namazı sonrası camiye giren hırsız, yardım paralarının toplandığı çelik kasayı açmaya çalıştı. Ağır kasayı kaldıramayınca sürükleyerek depo bölümüne götüren hırsız, 45 dakika uğraşıp açamayınca yeniden sürükleyip yerine getirdi. Camiinin güvenlik kamerasınca görüntülenen şüpheli polis tarafından aranıyor.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi'nde meydana geldi. Tayakadın Camisi'ne sabah namazını kılan cemaatin dağılmasının ardından giren hırsız, yardım paralarının toplandığı çelik kasayı çalmaya kalkıştı. Bir süre cami içinde dolaşan hırsız, güvenlik kamerasını da fark etmesine rağmen, kasayı önce kaldırmaya çalıştı. Ağır kasayı kaldıramayınca sürükleyerek depo bölümüne götüren hırsız, 45 dakika uğraşıp açamayınca yeniden sürükleyip yerine getirdi. Şüpheli daha sonra camiden çıkarak kayıplara karıştı. Bu anlar ise caminin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekipleri kasada parmak izi araması yaparken şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin camiye gelmesi ve çevreyi kolaçan etmesi

-Şüphelinin kasayı devirmesi ve sürükleyerek taşıması

-Kasayı geri bırakması

-Polis ekiplerinden görüntü

-Kasadan görüntü

SÜRE: 02 dakika 18 saniye



BOYUT: 78 MB



Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()-

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6)'ANTALYALI HAWKİNG' ERSİN

Antalya'da kas hastası olan ve 6 yıldır yatağa bağımlı yaşayan 23 yaşındaki Muammer Ersin Çelik, ALS hastası fizik profesörü Stephen Hawking'i kendisine örnek aldı. Kas hastası Ersin Çelik, 17 yaşına geldiğinde tamamen yatağa bağlı hale geldi. Nefes almakta zorluk çeken Çelik'in nefes borusundan da delik açıldı. Son dönemde sadece parmak uçlarını kımıldatabilen Çelik, yaptığı çalışmalarla ailesinin gururu oldu. Ailesiyle gecekonduda oturan Çelik, uyku dışındaki zamanını bilgisayarda geçiriyor. Oynadığı bilgisayar oyunlarında eksiklikler gören Çelik, oyun programları yazmaya başladı. 3 boyutlu oyunların programlarını yazan Çelik, bu yazılımları da kendi çabasıyla öğrendi. Kendi çabasıyla İngilizceyi öğrenen ve ana dili gibi konuşan Çelik, aynı zamanda Almanca, Rusça, Fransızca yazabiliyor. Aile, Ersin'in yaşama bağlılığını görünce oğullarıyla gurur duyuyor.

Görüntü Dökümü

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- Muammer Ersin Çelik'e annesinin yardım etmesi

- Muammer Ersin Çelik ekrana bakıp bilgisayar oynaması

- Muammer'in yakın plan görüntüsü

- Muammer'den detay görüntüler

- Monitörden Muammer'e pan

- RÖP 1: Muammer Ersin Çelik

- RÖP 2: Emine Çelik (anne)

- RÖP 3: Muharrem Çelik (baba)

- Babanın röportaj sonunda ağlaması

HABER: Hasan DEMİRBAŞ - KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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7)MÜZE GİBİ İKTİSAT FAKÜLTESİ

İZMİR'in Bornova İlçesi'ndeki Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin(İİBF) koridorunda, İspanyol heykel sanatının önemli isimlerinden Gaudi'nin izlerini taşıyan mozaikle yapılmış Atatürk köşesi yer alıyor. Müze fuayesini andıran fakültenin giriş katında müzikal dinletiler, edebiyat söyleşileri, kısa metrajlı film gösterimlerini de yer alıyor. Fakültenin dekanlığına yaklaşık 4 ay önce atanan Prof. Dr. Engin Berber, 10 yıllık müzecilik geçmişini okulun her köşesine yansıttı.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden 1983 yılında mezun olduktan sonra, aynı üniversite bünyesinde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yapan Engin Berber, eğitiminin sürecinin bir bölümünü Yunanistan'da geçirdi. Daha sonraki çalışmalarına İzmir ve Londra'da devam eden Berber, 2007 yılında profesör oldu. Çalışmalarıyla birçok ödüle de layık görülen Prof. Dr. Engin Berber, yaklaşık 4 ay önce, 20 yıldır hizmet ettiği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin dekanlığına atandı. Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi (ÖYKAM) ile Kuşadası Arabul Kültür Merkezi (KUAKMER) kurucusu olan Berber, şu anda Turgutlu Kent Müzesi (TURKEM) ve Milas Kent Belleği'nin kurucu danışmanlığı görevini de yürütüyor.

"ESTETİK KAYGILAR GÜTTÜK"

Dekanlık görevine getirildikten sonra yeni yönetimle dekanlık binası dışında kalan fakülte binalarını elden geçirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Berber, "Çalışmalarımızda estetik kaygılar gütmeye özen gösterdik. Yaklaşık 10 yıldır müzecilik de yapan bir akademisyenim. Türkiye'nin değişik bölgelerinde kent müzeleri ve kültür merkezleri kurdum, kurmaya da devam ediyorum. Müzeciliğimden de kaynaklanan deneyimi, yaklaşık 20 yıldır hizmet yaptığım bu fakülteye de getirdim. Küçük dokunuşlarla çok estetik, kültür sanat etkinliklerinin yapılmasına imkan verecek mekanlar yarattık. Ayrıca, üniversitemizin ilk bankolu öğrenci işlerini hayata geçirdik. Bu, öğrenci işleri bürosu üzerindeki yükü büyük ölçüde azalttı, başka bürolarımızda da çalışanlarımıza rahat koşullarda mesailerini geçirebilecekleri mekanlar yarattık. Asistanlarımızı aynı koridordaki odalara topladık, konferans salonumuzu elden geçirmek üzereyiz. B blok önünde Rektörlüğümüzün katkısıyla eskiden Ege Stratejik Araştırmalar Merkezi (ESAM) binası olan yapı bize tahsis edildi. O bina da elden geçirildi, ideal bir okuma salonu oluşturduk. Aynı zamanda hemen önünde A bloktaki öğrenci yoğunluğunu bu bölgeye kaydırmaya yönelik ve öğrenci kulüplerimizin etkinliklerinin yoğunlaşacağı, Gaudi Sanat Bahçesi yapıyoruz. İspanyol heykel sanatının önemli isimlerinden biridir Gaudi, mozaiği etkin olarak kullanır. Onun tarzı Atatürk Köşesi'nde de var" dedi.

ÜNLÜ HEYKELTIRAŞ İLE ÖĞRENCİLERDEN ATATÜRK KÖŞESİ

Fakültenin ana binasındaki Atatürk Köşesi'ni Türkiye'nin en iyi heykeltıraşlarından Ekin Erman'ın öğrencilerle yaptığını söyleyen Prof. Dr. Berber, çalışmaların neredeyse tümünde öğrencilerin de parmağının olduğunu anlattı. Akademik faaliyetlerle kültür sanat etkinliklerinin bir arada yürütülebileceğini dile getiren Prof. Dr. Berber, "Yeni üst yönetim olarak bu fakülteyi sadece akademi ve eğitim etkinliklerinin yapıldığı bir mekan değil, aynı zamanda kültür sanat etkinliklerinin yapıldığı bir mekan haline getirmek istiyoruz. Önümüzdeki süreçte öğrencilerimiz, müze fuayesini andıran fakültemizin giriş katında müzikal dinletiler, edebiyat söyleşileri, kısa metrajlı film gösterimlerini de izleyebilecek. Kültür sanat anlamında da kendilerini donatabilecekler" diye konuştu. Çalışmaların ardından öğrencilerin olumlu geri bildirimler aldıklarını belirten Prof. Dr. Berber, "Mezun olan öğrencilerimiz yeni çalışmaları görünce hayıflanıyor, 'Biz gittikten sonra bunlar oldu, keyfini süremedik' diye. Bunlar bizi motive ediyor. Böyle bir bildirim beklentisi içinde değiliz ama insanız, bu tür şeyleri görmek keyfimizi arttırıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Çalışmalardan görüntü

-Fakülteden görüntü

-Kütüphaneden görüntü

-Prof. Dr. Engin Berber ile röp.

-Atatürk Köşesi'nden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber: Tufan HAMARAT, Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, ()