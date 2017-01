DHA YURT BÜLTENİ-3

Bitlis'te şehit düşen uzman çavuş, 15 ay önce evlenmiş

BİTLİS'te yürütülen operasyonla güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Samet Kaya'nın acı haberi Adana'nın Yumurtalık İlçesi'ndeki ailesini yasa boğdu.

27 yaşındaki Samet Kaya'nın şehit olduğu haberini askeri yetkililer sabah saatlerinde Yumurtalık İlçesi'nde bağlı Zeytinbeli Mahallesi'nde oturan ailesine bildirdi. Bir kardeşi de Diyarbakır'da uzman çavuş olduğu belirtilen Samet Kaya'nın 15 ay önce evlendiği öğrenildi. Samet Kaya'nın cenazesi Yumurtalık'ta toprağa verilecek.

- Şehitin eşiyle ve tek çekilen fotoğrafları

Haber-Kamera:ADANA,()

Hatay'a şehit ateşi düştü

BİTLİS'n Tatvan İlçesi'nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 36 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Veysel Şirin'in acı haberi Hatay'ın Hassa İlçesi'ndeki baba evine ulaştı.

Askeri yetkililer, Veysel Şirin'in şehit olduğu haberini sabah saatlerinde Akbez Mahallesi'nde oturan baba Mehmet ve anne Gülsüm Şirin'e bildirdi. Anne ile baba acı haberle sinir krizleri geçirdi. Şehidin eşi Servet Şirin'in çocuklarıyla birlikte Bitlis'te olduğu öğrenilirken, şehidin cenazesi Hassa'da toprağa verilecek.

Haber: HATAY ()

Askeri aracın çarpması sonucu şehit olan astsubay Konya'da toprağa verilecek



ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde zırhlı askeri aracın çarpması sonucu şehit olan Afyonkarahisarlı Tankçı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Özdil'in cenazesi, eşinin isteği üzerine Konya'da toprağa verilecek.

Silopi'deki 172'nci Zırhlı Tugay Hudut Tabur Komutanlığı Şehit Binbaşı Ercümet Türkmen Kışlası'nda görevli 50 yaşındaki Tankçı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Özdil, zırhlı askerin aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Astsubay Özdil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Acı haber, askeri yetkililer tarafandan Afyonkarahisar'ın Sultandağı İlçesi'ndeki yakınlarına verildi. Şehit babası İsmail Özdil'in 2013 yılında hayatını kaybettiği, anne Fahriye Özdil'in ise bir ziyaret için Mersin'de olduğu belirlenince, acı haber şehidin emekli asker kardeşi Mehmet Özdil'e verildi.2 çocuk babası şehit Mustafa Özdil'in cenazesi Konyalı olan eşi Gülistan Özdil'in isteği üzerine bugün Mürşitpınar Camii'nde ikindide kılınacak namaz ardından Konya Şehitliği'nde defnedilecek.

Haber: Tolga YANIK/KONYA, ()-

Şemdinli arazide yapılan aramada 63 bin 600 av tüfeği fişeğinin bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari Şemdinli Ortaklar'da araziye yapılan aramada 63 bin 600 adet av tüfeği fişeğinin bulunduğunu açıkladı.

Hakkari Şemdinli'deki 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı tarafından Ortaklar'da 12 Aralık 2016 tarihinde arazide yapılan arama tarama faaliyetleri esnasında arazide sahipsiz olarak bırakılmış 63 bin 600 adet av tüfeği fişeği bulundu.

Mermer fabrikasında öldüren iş kazası

BURSA’nın İnegöl ilçesinde mermer fabrikasında meydana gelen iş kazasında, 12 tonluk mermer bloğunun altında kalan Suriye uyruklu işçi 25 yaşındaki Ferah Hurşit Onbaşı feci şekilde hayatını kaybetti.

Bursa-Ankara Karayolu Kurşunlu Alibeyköy Kavşağı yakınlarında bulunan bir mermer fabrikasında ki iş kazası, burada işçi olarak çalışan Suriye Uyruklu Ferah Hurşit Onbaşı'nın, 12 ton ağırlığındaki mermer bloğun altında kalması sonucu meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası işci olay yerinde yaşamını yitirirken, cesedi ise haber verilmesi sonucu fabrikaya gelen İnegöl İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri tarafından uzun süren çalışmanın ardından çıkartıldı.

Kazaya tanğık olan arkadaşlarının sinir krizi geçirdiği iş kazası sonrası Ferah Hurşit Onbaşı'nın cansız bedeni kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Hafif ticari araç bariyerlere çarptı, 5 yaralı

OSMANİYE'de meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Yaklaşık 200 metrede savrularak durabilen araçtaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza dün saat 17.30 sıralarında E90 otoyolu Mamure Tren İstasyonu mevkiinde meydana geldi. Osmaniye'den Bahçe İlçesi yönüne giden, 45 yaşındaki Ömer Özkan'ın kullanığı 46 ND 971 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, yolun sağındaki demir bariyerlere çarptı. Arka lastikleri patlayan araç yaklaşık 200 metre sonra durabildi. Kazayı görevlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ambulansı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Ömer Özkan ile araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11 aylık bebeğin ağlaması aileyi ölümden kurtardı

ZONGULDAK'ın Kilimli İlçesi'ne bağlı Gelik Beldesi'nde 5 kişilik Fidan ailesi, gece sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 34 yaşındaki Yeter ve 33 yaşındaki Mesut Fidan çifti, yanlarında uyuyan 11 aylık bebekleri Selen'in, gazın etkisiyle öksürüp ağlaması üzerine uyanarak çocuklarıyla birlikte ölümden döndü.

Olay, Fidan çiftinin Kırımsa Mahallesi'ndeki evlerinde meydana geldi. Yeter ve Mesut Fidan, geçen salı akşamı sabaya kömür attıp çocukları 13 yaşındaki Sumru, 8 yaşındaki Simge ve Selen ile birlikte aynı odada uyudu. 5 kişilik aile, gece sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabaha karşı 04.00 sıralarında yer yatağında anne ve babasının arasında uyuyayn Selen bebek, gazın etkisiyle öksürüp ağlamaya başladı. Kızının ağlama sesi üzerine uyanan Yeter Fidan, yarı baygın halde eşini uyandırıp yatağa yığıldı. Gazdan etkilenen Mesut Fidan da yarı baygın halde güçlükle dışarıya çıkıp akrabası olan komşusunu uyandırarak yardım istedi. Anne ve çocukları, eve giren yakınları tarafından dışarıya çıkarıldı.

Anne, baba ve çocukları, yakınları tarafından otomobille Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. 5 kişilik aile hastanede tedaviye alındı. Fidan çifti, aynı gün yapılan tedavinin ardından taburcu oldu. Sumru, Simge ve Selen bebek ise dün akşam tamamlanan tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Yeter Fidan, bebeğinin ağlama sesini üzerine uyandığını söyleyerek, "Eğer o olmasaydı uyanamazdık" dedi. İşsiz olan Mesut Fidan ise "Bebeğimizin öksürme ve ağlama sesine eşim uyandı. Sonra beni uyandırdı yarı baygındı. Kusuyordu. İkimiz de öksürüyorduk. Sonra ben çıkıp komşumuzu uyandırdım. Bebeğimiz bizi kurtardı. Çocuklarıma bir şey olacak diye korktum. Allah bizi birbirimize bağışladı" dedi.

Atatürkevi 'ne bırakılan klima tüpü panige yol açtı

Kayseri’de Atatürk evi yanına bırakılan içi boş klima tüpü, bomba paniğine neden oldu. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, tüpü çöpe atılması için Uluslararası Öğrenci Derneği yetkililerin bıraktığını belirledi

Merkez Melikgazi İlçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 3 katlı Atatürk evi yanına bırakılan turuncu renkli klima tüpü heyecan yarattı. Şüpheli tüple ilgili bomba ihbarı yapan mahalle sakinlerin uyarısı üzerine olay yerine gelen polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Özel kıyafet giyen bir bomba imha uzmanı, şüpheli tüple ilgili inceleme yaptı. Bomba uzmanın yaptığı incelemede 6 kilogramlık tüpün klima gazı içerdiği, içindeki gazın dolumundan sonra boş haliyle, çöpe atılmak üzere kaldırıma konulduğu belirlendi. Gazı klimaya bastıktan sonra boş haliyle atan Uluslararası Öğrenci Derneği yetkilileri hakkında polis, zabıt tuttu. Boş tüp ise çöpe bırakılmak üzere, dernek yöneticilerinde kaldırımdan alındı.

(ÖZEL) - 20 işyerinde hırsızlık yaptılar, markete 'Sıra sizde' notu bıraktılar

Güvenlik kamerası görüntüleri

GAZİANTEP'te, son 1 ayda 20'ye yakın hırsızlık olayının meydana geldiği Şahintepe Mahallesi'ndeki bir markete kimliği belirsiz kişiler tarafından 'Sıra sizde :)' yazılı not bırakıldı.

Şahintepe Mahallesi'ndeki işyerlerinde son bir ay içerisinde 20'ye yakın hırsızlık olayı meydana geldi. Kimlikleri henüz belirsiz hırsızlar, mahallede bulunan manav, kasap, kebapçı, fırın ve kafeterya gibi 20'ye yakın işyerine girip hırsızlık yaptı. Kimliği belirsiz hırsızların girdikleri işyerlerinin sahibi esnaf, duruma tepki göstererek çözüm bulunmasını istedi. Hırsızlar mahallede son olarak girdikleri markette 4- 5 bin lira tutarındaki sigara ve madeni paraları çaldı. Marketin güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde 3 kişinin markette, raflardaki sigara paketlerini çaldıkları görülüyor. Hırsızlar, marketten ayrıldıktan sonra yakın mesafede bulunan başka bir markete de üzerinde 'Sıra sizde :)' yazılı not bıraktı.

Not bırakılan marketin işletmecisi Burak Yavuz, mahalle esnafının hırsızlık olaylarından dolayı tedirginlik yaşadıklarını belirterek, "Hırsızlar özellikle son iki haftadır daha yoğun bir şekilde işyerlerine girmeye başladı. Biz en azından polislerin geceleri burada devriye gezmesini istiyoruz. Gece doğru düzgün uyku uyuyamıyoruz. Sürekli tetikteyiz. Biz polisi arıyoruz, gelmeleri en erken yarım saati buluyor. Şuan elimiz, kolumuz bağlı oturuyoruz, yardım istiyoruz. Geçen gün bitişiğimizdeki işyerine giren hırsızlar giderken bizim dükkanın kapısının altından kağıda 'Sıra sizde' diye yazıp gülümseme işareti yapmışlar" dedi.

Mahallede kasaplık yapan Adnan Karababa ise, işyerine iki kez giren hırsızların kesilmiş yaklaşık 3 bin lira değerindeki iki koyun gövdesinin tamamen çalındığını ifade ederek "Yılbaşı sabahı saat 03.00 gibi benim dükkanıma girdiler. Aradan bir hafta geçmeden bir daha girdiler. Kapıdan ve camları patlatarak girip dükkanımdaki etleri çaldılar. Yukarıdaki komşular duymuş ama onlara da tepki göstermişler. Yılbaşından bu yana bölgemizde 20'ye yakın hırsızlık var. Bunun önüne geçilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Bölgede daha yoğun güvenlik önlemi alınmasını isteyen esnaftan Serap İngeç ise, "Biz alnımızın teriyle kazanıyoruz. Biz burada hırsızlık istemiyoruz. İşyerimizden bilgisayarımızı çaldılar. İçinde bütün hesaplarımız, bilgilerimiz vardı. Matkaplarımız da çalındı. Bizim kapımızı kırarak işyerimize girdikleri gün 10 yere daha girmişler. Yetkililerden daha yoğun güvenlik önlemi alınmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yolcu otobüsünde 600 paket kaçak sigara böyle bulundu

Bursa-Ankara karayolu üzerinde güvenlik denetimleri sürdüren İnegöl Emniyet Ekipleri, arama yaptıkları şehirlerarası otobüsün bagajındaki bavullarda gizlenmiş 600 paket kaçak sigara ele geçirdi. Bavulların sahipleri olan iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; Bursa-Ankara karayolu üzerinde güvenlik denetimlerini sürdüren İnegöl Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyonu ekipleri, durdurdukları Mardin’den Bursa’ya yolcu taşıma yapan şehirlerarası otobüste arama yaptılar.

Durdurulan otobüsteki yolcuların GBT sorgulamaların ardından otobüsün bagajları didik didik arayan ekipler, iki bavul içersinde ki giysilerin aralarına gizlenmiş kaçak sigara paketleri buldular. İki bavulda yapılan aramada 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Polis, bavulların sahipleri olan 23 yaşındaki M.A. ile 41 yaşındaki M.E. gözaltına alındılar.

Çalıştığı midibüsü ateşe verdi

ANTALYA'da midibüs şoförlüğü yapan Bülent Balcı, araç sahibinin oğluyla telefonda tartışınca minibüsü ateşe verdi. Yanan midibüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kepez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi toplu taşıma depolama durağında dün saat 17.30'da meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi denetiminde kent içinde toplu taşıma hizmeti veren 07 ATT 083 plakalı midibüsün alev alev yandığını görenler durumu polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürüp durumu kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma yapan polis ekiplerine, bazı midibüs şoförleri araç sahibinin belediyenin yeni toplu ulaşım sistemine tepki olarak midibüsünü ateşe verdiğini söyledi. Bu sırada olay yerinde yaşananları cep telefonuna kaydeden bir kişi, "Antalya'da para kazanamayan otobüslerin son durumu bu. Bütün ulaşım mutlu olsun adam yaktı arabasını. Bir araca günlük 30 TL kalırsa sonucu budur. Para kazanmadığı için arabasını yaktı" dedi.

SİNİRLE YAKTIĞINI İTİRAF ETTİ

Ancak midibüsü yaktığı belirlenen şoför Bülent Balcı, polise verdiği ifadede araç sahibinin oğlu Ata Ufuk Atalay ile telefonda tartıştıklarını ve bir sinirle midibüsü ateşe verdiğini itiraf etti.

PARASINI ÖDERSE ŞİKAYETÇİ OLMAYACAK

Olayın ardından Atalay ile telefonda bir kere daha görüşen Balcı, aracın parasını ödemeyi teklif ederek barışmak istedi. Bunun üzerine yaklaşık değerinin 50 bin TL olduğu ifade edilen midibüsün parasını ödemesi halinde şoför Balcı'dan şikayetçi olmayacağını belirten Atalay, sosyal medya üzerinden olayın farklı şekilde çarpıtılmasına da tepki gösterdi.

Av tüfeğiyle karnından yaralandı

AYDIN'ın Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesi'nde 50 yaşındaki Mustafa Uyanık, karnının sol tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Aydın'ın Efeler Kaymakamı'nın yakını olan Uyanık, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kimin ateş ettiğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün (cuma) saat 23.00 sıralarında, Atça Mahallesi'ndeki futbol sahasının yanında yer alan zeytinlik alanda yaralı bir kişinin bulunduğunun öğrenilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karnının sol tarafından yaralanan kişinin, Mustafa Uyanık olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri, yaralı Uyanık'ı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan ilk müdahale sonrası Uyanık, Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı, delil aradı. Yapılan araştırmada, yaralının bulunduğu yere 10 metre mesafede, tek kırma av tüfeği bulundu. Polis, Uyanık'ın kim tarafından vurulduğunun tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürüdüğü bildirildi. Uyanık'ın Aydın'ın Efeler ilçesi Kaymakamı İzzettin Sevgili'nin yakını olduğu öğrenildi.

Yanlış anlama pahalıya mal oldu

İZMİR'in Torbalı İlçesi'nin gözde kırsal mahallelerinden Dağtekke'de, belediyeye ait bir kahvehane, ihaleyle 3 yıllığına aylık 25 bin liradan mevcut kiracı 42 yaşındaki Nevzat Aydın'a kiralandı. Eskiden aylık 600 lira ödeyen, yapılan ihaleye göre yıllık 25 bin lira ödeyeceğini sanan, ancak bu parayı her ay ödeyeceğini öğrenen Aydın, şaşkına döndü. Aydın, "Ben yıllık 25 bin lira teklif sunduğumu sandım, meğer belirtilen tutar aylıkmış. Eğer sözleşme feshedilmezse 3 yılda 1 milyon liraya yakın ödeyeceğim" dedi.

Torbalı Belediyesi, 30 Mart 2014 yerel seçimlerden sonra mahalleye dönüştürülerek kendisine bağlanan köylerdeki taşınmazları sırayla ihaleye çıkartıyor. Belediye mallarının daha iyi bir fiyata kiralanması için gayret gösteren Torbalı Belediyesi, son olarak ilginç bir ihaleye imza attı. Dağtekke Mahallesi meydanında yer alan kahvehaneni ihalesi yapıldı. İhaleye eski işletmeci Nevzat Aydın ile birlikte Erdal Şahin ve Şükrü Bardak da katıldı. Kahvehanenin ihalesinde, rayiç bedeli 630 TL'den başladı. 3 isim arasında yaşanan kıyasıya mücadele nefesleri kesti. 3 isim de kahvehaneyi alabilmek için arka arkaya teklif yaparken, işletmenin aylık kira bedeli de bir anda yükseldi. Bedel 20 bin liraya ulaştığında ise kural gereği kapalı usul teklifler sunuldu. Şükrü Bardak'ın 22 bin, Erdal Şahin'in ise 23 bin lira teklif ettiği ihaleyi, 25 bin lira teklif eden Nevzat Aydın kazandı. Dağtekke'deki kahvehanenin aylık kira bedelinin, ilçe merkezindeki Sadık İleri Bulvarı'ndaki lüks kafelerin kiralarından bile yüksek olduğu belirtildi.

İHALENİN FESHİNİ İSTİYOR

İhale sonrası, Aydın'ın hata yaptığı ortaya çıktı. Kahvehanenin 2014'ten beri aylık 600 lirayla mevcut kiracısı olan Aydın'ın, ihaleyi yıllık kira üzerinden yapıldığını sandığı öğrenildi. Aylık kira bedelini yıllık bedelle karıştıran Nevzat Aydın, 3 yılda kahve için belediyeye yaklaşık 1 milyon lira ödeyecek. İhalenin feshi için belediyeyle masaya oturacağını söyleyen Aydın, "Ben yıllık 25 bin lira teklif sunduğumu sandım, meğer belirtilen tutar aylıkmış. Eğer sözleşme feshedilmezse 3 yılda 1 milyon liraya yakın para ödeyeceğim" dedi.

Otomobil bagajında ölü domuzlar

BURDUR'da bir otomobilin bagajında öldürülmüş iki yaban domuzu bulundu.

Burdur merkez Bahçelievler Mahallesi'nde dün park halindeki bir otomobilin bagajında öldürülmüş iki yaban domuzu görenler polise haber verdi. Olay yerine polis, zabıta ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri geldi.

Yapılan incelemenin ardından otomobilin sahibine ulaşıldı. Olay yerine gelen otomobil sahibi domuzları başkasının vurduğunu, kendisinin de beslediği köpeklere yedirmek amacıyla getirdiğini söyledi.

Domuzlar, Burdur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir çöplüğüne götürüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün olayı araştırdığı belirtildi.

Kartalkaya hafta sonunda doldu

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya, hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı. Kayakseverler, güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Köroğlu dağlarının zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da son dönemde yağan kar ile birlikte kar kalınlığı 2.5 metreye ulaştı. Hafta sonunda güneşin de yüzünü göstermesiyle kayak merkezi yoğun ilgi gördü. İl Özel İdaresi ekiplerinin Kartalkaya yolunda yaptığı çalışma sonucu sorun yaşamadan kayak merkezine ulaşan tatilciler, otelleri tamamen doldurdu. Tatilciler, kayak için son derece uygun olan pistlerde güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkardı. Telesiyejlerle farklı yüksekliklerdeki pistlerin zirvelerine çıkan kayak tutkunlarının kimisi de snowboard yaparak heyecan yaşadı.

arlı yaylalarda off road heyecanı

ANTALYA'da bir grup doğasever, karla kaplı yaylalarda off road heyecanı yaşadı.

Aralarında işadamı, turizmci ve doktorların bulunduğu doğaseverler, yaklaşık 1 metre 40 santim karla kaplı yaylalarda 25 araçlık konvoyda macera yaşadı. Vinç, telsiz ve diğer ekipmanların bulunduğu 4x4 ciplerle Çakırlar'da bir araya gelen grup, Geyikbayırı- Çitdibi- Yarbaşçandır- Kökez Yaylası- Çukurcuma Yaylası- Beycik Yaylası ve civarlarını kapsayan rotalarında 800 ile 1600 metre arasında değişen rakımda karla kaplı doğanın fotoğraflarını da çekti. Gün boyu süren macerada çeşitli zorluklarla da karşılaşan doğaseverler maceranın sonunda ise kar içinde mangal keyfi yaptı.

VİNÇLERLE TAŞINAN KAYALARDAN YOL YAPTILAR

Geçen yıl sosyal medyada oluşturulan ve 15 günde bir araya gelerek farklı rotalarda off road yapan grubun son rotasındaki maceranın unutulmaz olduğunu söyleyen Orsa Group Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Olgun, muhteşem bir doğa manzarasıyla karşılaştıklarını belirtti. Olgun yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Beycik'ten sonra yol tamamen karla kaplıydı. Kar kalınlığı 1 metre 40 santim kadardı. Yoğun kar nedeniyle çok daha yükseklere çıkamadık. Öncü araçta bulunan arkadaşımızın talimatıyla başka bir güzergaha geçtik. Yaklaşık 10 kilometre ormanın içinden ilerledikten sonra bir dere yatağına geldik. Burada yol kapalı olduğu için vinçlerle kayaları taşıyıp yol yaptık. Derenin içinden zorlu bir geçişten sonra 10 kilometre daha gittik ancak yol tamamen kapalıydı. Heyelan vardı. Daha fazla ilerleyemedik."

DİSİPLİN GEREKİYOR

4x4 ciplerde telsiz ve vinç bulunduğunu aktaran Olgun, “Karda karşılaşılabilecek en kötü şey araçların kayması ve uçuruma yuvarlanması. Bu nedenle bir disiplin içerisinde öncü araçtan gelen talimatlar çerçevesinde hareket ediliyor. Sıranın asla bozulmaması gerekiyor" diye konuştu.

OFF-ROAD'UN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ EKİP RUHU KAZANDIRMASI

Off road'un zorlu bir spor olduğunu belirten Olgun, “Ancak bu spor insana ekip ruhu kazandırıyor. Ayrıca doğayla mücadele ediyorsunuz. Kendinizi sınıyorsunuz. Haddinden fazla adrenalin oluyor. İşin sonunda eve döndüğünüzde yorgun ama beyin olarak rahatlamış hissediyorsunuz" dedi.

Olgun son 10 yılda Ege ve Antalya bölgesinde neredeyse ayak basmadığı 1 metrekare yer olmadığını sözlerine ekledi.

Kızılay'a 71 kez kan bağışladı

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde bir rafineride güvenlik amiri olarak çalışan 58 yaşındaki Muammer Eski, Kızılay'a 71 kez kan bağışında bulundu. Muammer Eski, Kızılay'ın dışında yaptığı bağışlarla 100'e yakın kan bağışında bulunduğu söyledi.

Kızılay'a ilk kanı Denizli'de 1986 yılında askerlik yaptığı yıllarda veren Muammer Eski, kan verdikten sonra kendini dinç ve sağlıklı hissedince kan bağışında bulunmayı sürdürdü. Muammer Eski bugüne kadar Kızılay'ın kayıtlarına göre 71 kez kan bağışında bulundu. Muammer Eski, Kızılay organizasyonunun olmadığı yerlerle birlikte 100'e yakın kan bağışında bulunduğu belirterek, "1986 yılında Denizli'de seyyar kan ekibine ilk kez kan vermiştim. Daha sonra devam ettim. O yılar çok gençtim ve çok mutlu olmuştum. Çevremdeki insanlar tarafından takdir edildiğimi gördüm. Büyük bir heyecan yarattı. Bugüne kadar Kızılay'a kayıtlı 71 kez kan bağışında bulundum. Görev yaptığım yerler dolayısıyla Kızılay organizasyonlarının bulunmadığı kana ihtiyacı olan vatandaşlarımıza bulunduğum bağışlarla birlikte 100'ü buldu. İki kez de trombosit transferi gerçekleştirdik" dedi.

Kana ihtiyacı olan insanlara yardımcı olmanın kendisini mutlu ettiğini söyleyen Muammer Eski, "Kan bağışı insanı mutlu ediyor. Ben iyilik yapmak ve yardımlaşma duygusuyla hareket ediyorum. Kızılay'ın motive ettiği bronz, gümüş ve altın madalyaları aldım. Daha sonra madalyalar bitti ve şiltler alıyorum. Bağış esnasında Kızılay kan merkezlerinde bulunduğumda bazılarının iğne ve kan korkuları oluyor ve bu nedenle gelmediklerini görüyorum. Korkacak bir şey yok. Kan sadece insanın ürettiği bir ürün ve bunu diğer insanlara faydalı olmak adına ve bir vatandaşlık görevi olarak gidip Kızılay kan merkezlerinde bunu verebiliriz. Genç arkadaşlarda bu işin bilincine ulaşmışlar, bunları da görünce mutlu oluyorum" diye konuştu.

