DHA YURT BÜLTENİ-3

1)İNEGÖL’DE 4 GÜNDEN BERİ KAYIP OLAN ENGELLİ KÖYLÜ 100 KİŞİLİK EKİPLE ARANIYOR

BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, Hayriye Mahallesi’ndeki evinden 4 gün önce “şehir merkezineö gitmek amacıyla çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan konuşma ve zihinsel engelli 40 yaşındaki Erkan Başyiğit’i bulmak için jandarma ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu.İnegöl'e bağlı Hariye Mahallesi’ndeki evinden 9 Ocak günü İnegöl merkeze gitmek üzere yola çıkan Erkan Başyiğit, akşam saatleri olduğunda evine dönmedi. Başyiğit’i merak eden ailesi ve yakınları, mahalle çevresinde ve İnegöl İlçe merkezindegidebileceği yerleri aradılar. Başyiğit’e ulaşamayınca İnegöl Emniyet Müdürlüğü ve İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdiler. Kayıp ihbarı üzerine Jandarma komutanlığı, Bursa AFAD İl Müdürlüğü, Yıldırım Belediyesi, İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (İNDAK), Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri İnegöl’de bir araya gelerek arama çalışmalarına başladılar. 100 kişilik arama- kurtarma ekibi Erkan Başyiğit’in en son İclaliye Mahallesi’ndeki metruk bir binada konakladığı yönündeki bilgi üzerine mahalledeki 50’ye yakın metruk ve kullanılmayan ev tek tek arandı. Eğitimli köpeklerin de katıldığı İclaliye’deki aramada bir sonuç alınamadı. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.

Erkan Başyiğit’in arkadaşı Ahmet Tümer, “Evden ayrıldığı günün akşamı eve dönmeyince mahalle sakinleri olarak İnegöl merkezde ve mahallemizin çevresinde arama yaptık. İki gün süren aramalarda bir sonuca ulaşamayınca jandarmadan yardım istedikö dedi.

Görüntü Dökümü



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-Arama kurtarma



-Jandarma ve kayıp şahsın yakınlarının arama çalışmaları,



-Köpekli arama çalışmaları,



-Metruk evleri arama görüntüleri

BURSA/

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2)VAN GÖLÜ'NDE BATIK RUS ŞİLEBİ BULUNDU

VAN Gölü'nün altında 1.5 yıldan bu yana sürdürülen araştırmalarda 1915 yılında Ruslar tarafından yaptırılan, askeri mühimmat ve yük taşımacılığında kullanıldığı belirlenen batık Rus şilebi bulundu. Sualtı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan, Van Gölü Sualtı Araştırmaları Derneği (VANSAD) Başkanı Dr. Mustafa Akkuş ile 6 kişilik ekip tarafından yapılan çalışmayla Bitlis'in Reşadiye bölgesi Çanakdüzü açıklarında bulunan 40 metrelik batık Rus şilebi büyük heyecan yarattı.

Türkiye'nin en büyük gölü olan ve 800 bin yıllık geçmişe sahip Van Gölü'nde yapılan araştırmalarda gizli bir sır daha ortaya çıkarıldı. YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı'nın 2 yıl önce Sualtı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekebiyle yaptığı araştırmalarda dünyanın en büyük mikrobiyalitlerinin ortaya çıkarıldığı Van Gölü'nde bir ilke daha ulaşıldı. VANSAD Başkanı Dr. Mustafa Akkuş, Sualtı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan ve 6 kişilik araştırma ekibi tarafından yapılan çalışmalarda 1958 yılında fırtınada sürüklenen, kayalıklara çarptıktan sonra batan ve Ruslar'dan kalan bir şilep bulundu.



VAN GÖLÜ'NDEKİ İLK BATIK



Bitlis'in Tatvan İlçesi Çanakdüzü açıklarında 3 Rus gemisinin battığı bilgisini alan Tahsin Ceylan ve ekibi, bu bölgede 1.5 yıllık bir çalışma sonucu 23 metre derinlikte 1 Rus şilebine ulaştı. Görüntüledikleri üzerinde 'Akdamar' yazısı bulunan 40 metre uzunluğundaki şilebin her yerinin çok sağlam olduğunu belirten Sualtı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan, şöyle dedi:



"Van Gölü sırlarla dolu. Bu sırları çözmek içi çaba gösteriyoruz. Van Gölü'nün Bitlis bölgesinde batık Rus gemileri olduğu bilgisini aldık. Bu yönde yaptığımız araştırmalarda bu bölgede Rusya işgalinden sonra kalan 1900 yıllarda yapılmış 3 şilep olduğunu öğrendik. Bu şileplerin askeri mühimmat ve yük taşımacılığında nakliye amaçlı kulandıldığı öğrendik. Ruslar çekildikten sonra birinin yandığını ve ikisinin kayıp olduğu bilgisine ulaştık. Batan bu şilepte koyunların telef olduğu bilgisi var. Bu şileplerin bir tanesinin yandığını, 2 tanesininde kayalıklara çarparak batıp kaybolduğunu öğrendik. Bunu görüntüledik. Çok heyecan verici bir gelişme. Ruslar'a ait gemi olduğu için burada Ruslar'la birlikte çalışma yapmak isteriz. Şilebin birçok mekanizması ilk günkü gibi sağlam duruyor. Bu şilep Ruslar'dan, Osmanlı'ya oradan da Türkiye Cumhuriyeti'ne kalarak 3 dönem görmüştür. bu yüzden çok önemli."

Görüntü Dökümü



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-Sualtı kamerasınndan alınan görüntüler



-Batık Şilepten detaylar



-Tahsin Ceylan'ın açıklamaları



-Tahsin Ceylan'ın göl içindeki görüntüleri



-Cumali Birol ile röp



-Detaylar

Osman BEKLEYEN-Orhan AŞAN/VAN, ()

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3)BURSA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI KAPSAMINDA 11 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, geçen hafta yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan örgüt imamı ile mütevelli heyetinde yeraldığı bildirilen 11 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 Ocak'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı operasyonunda gözaltına alınan, aralarında, "imam" olarak nitelendirilen örgütün alt kademe yöneticileri ve mütevelli heyeti üyelerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müüdürlüğü'nde yapılan sorgulamalarının ardından zanlılar 'Terör örgütüne finans sağlamak' ve 'Örgüte üye kazandırmak' suçlamalarıyla bu sabah adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:



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-Zanlıları getiren aracın adliyeye girişi



-Zanlıların adliyeye gidişi

Süre: 1 dakika 57 saniye Boyut: 90,4 MB



Mehmet İNAN/BURSA,()

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(ÖZEL)

4)TARİHİ HANDA TANDIR İLE ISINILIYOR

GAZİANTEP'te 10 yıl önce yılında restore edilerek turizme kazandırılan tarihi Tütünhan'a gelen ziyaretçiler, avluda kurulan yer masalarının altına konulan tandırlarla ısınıyor. Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda yer alan, yaklaşık 200 yıllık geçmişi olan tarihi Tütünhan, 2007 yılında restore edilerek turizme kazandırıldı. Kafeye dönüştürülen hanı ziyarete gelenler, avludaki yer masaların altına yerleştirilen tandırlarla ısınıyor. Mangallara köz ateşi konularak üzeri yorganla örtülen tandırlara ayaklarını uzatarak ısınan ziyaretçiler, tarihi yolculuğa çıkıyor.Bu geleneğini bilmeyenlerin ilk başlarda şaşırdığını ve tandırda ısınabileceğinden tereddüt ettiğini söyleyen han çalışanlarından Kamil Şingin, ziyaretçilerin daha sonra tandırın içine girince çıkmak istemediğini belirtti. Kamil Şingin, kent kültürünün tandırla ısınma yöntemiyle yaşatıldığını ifade ederek, "Eskiden Gaziantep’te insanlar yemek yapıldıktan sonra artan ateşi mangala alırlar. Bu ateşi hazvel dediğimiz kömür tozu ile karıştırıp kül ile beraber mangala koyar ve bu şekilde ısınırlardı. Günümüzde böyle bir ısınma yöntemi kalmadı. Handa geniş ve açık bir mekan olduğu için ısınma yöntemi olarak bu yola başvurduk. Bu yöntem sayesinde hem kültürümüzü yaşatıyoruz, hem de ısınıyoruz. Eskiden tüm evlerde ısınmak için bu yöntem kullanırdı. Biz de bu handa bu yöntemi kullanarak ziyaretçilere kültürümüzü tanıtıyor, nostalji yaşatıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- Tütünhan

- Avludaki masalar

- Tandır masalarda ısınanlar

- Vatandaşlarla röp.

- Kamil Şingin ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 259 MB