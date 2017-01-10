DHA YURT BÜLTENİ-3

1)İZMİR'DE KAR ETKİLİ OLDU

İZMİR'de sabah saatlerinde etkisini arttıran kar, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Şehir beyaza büründü, trafik akışında da aksamalar yaşandı. Menderes Cumaovası'nda makas arızası nedeniyle İZBAN seferlerinde de kısa süreli aksama yaşandı. İstanbul başta olmak üzere tüm yurtta hayatı esir alan kar, İzmir'de de sabah saatlerinde etkili oldu. Gece boyu karla karışık yağmur şeklinde olan yağış, sabah saatlerinde yerine kara bıraktı. Kar sürpriziyle güne uyanan İzmirliler trafiğin de etkilenmesiyle işe, okula gitmekte zorlandı. Menderes Cumaovası'nda meydana gelen makas arızası nedeniyle İZBAN seferlerinde kısa süreli aksamalar yaşandı. Balçova-Bornova arasındaki çevre yolunda yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle sürücüler ters yönde ilerleyip geri dönmek zorunda kaldı. İzmir'in simgelerinden biri haline gelen palmiyeler de karla kaplandı. Kentin yüksek kesimlerinde yollar kar nedeniyle kapandı.

Görüntü Dökümü

----------------------

Karda şemsiyesiyle yürüyenler

Trafikte ilerleyen araçlar

Karla kaplanan palmiyeler

Karda yiyecek arayan kargalar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Timur TARLIĞ Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, ()

======================================================

2)İZMİR'DE SERALAR DONDU



İZMİR'deki çiçek seraları, Sevgililer Günü'ne kısa bir süre kala, hava sıcaklıklarının eskilere düşmesi nedeniyle dondu. Son yılların en soğuk günlerini yaşayan İzmir'de fırtına seraların örtülerini yırttı, uçurdu. Serada yetiştirilen bitkiler ve çiçekler, eksi 9 dereceyi kadar düşen soğukta dondu. Balçova İlçesi'ndeki İnciraltı bölgesinde yaklaşık 500 dönümde üretilen çiçekler buz kesti. 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde yaşanan don olayı, çiçek fiyatlarını şimdiden dörde katladı. Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooparatifi Müdürü Muhammet Kazdal son 20 yılda böyle bir don olayı yaşamadıklarına dikkat çekerek, seraların ısıtılması konusunda yetkililerden istedikleri desteği göremediklerini söyledi. Kazday, "Menderes, Urla Kuşçular ve İnciraltı'ndaki çiçek üretiminde yüzde 30'lara varan bir kayıp var. Çoğunun kökü değil sadece üstü dondu ama bu durumda çiçekler üç ay daha geç büyüyecek. Dona karşı üretici çift kat noylon, elyaf ve soba yakarak çiçeklerin üzerlerini de gazete kağıtı ile örterek önlem almaya çalışıyor. Sıkıntılarımızı yıllardır dile getiriyoruz fakat destek görememek biz üretecileri üzüyor" dedi.

Görüntü Dökümü



---------------------



-Zarar görmüş seralar



-Donan çiçeklerden görüntü



-Seradan sarkan buz sarkıtları



-Üreticinin çiçeklerin üzerini gazete kağıdı ile örtmesinden görüntü



-Üretici ile röp

MUSTAFA OĞUZ / İZMİR, ()

=======================================================

MUĞLA'DA 6 YIL SONRA YAĞAN KAR OKULLARI TATİL ETTİRDİ

3)MUĞLA- MARMARİS KARAYOLU'NDA ULAŞIMA KAR ENGELİ

MUĞLA'da 6 yıl aradan sonra bu saat başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Menteşe, Seydikemer, Yatağan, Ula ve Kavaklıdere ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı. Muğla- Marmaris Karayolu, saat 05.00'ten itibaren kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Ülkenin batı kesiminde de etkili olan kar yağışı, 6 yıl aradan sonra Muğla il merkezine yağdı. Bu sabahtan itibaren yağan kar yağışı, başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Kartopu oynayan vatandaşlar, kardan adam yaptı. Telefonlarına sarılan vatandaşlar, hatıra fotoğrafları çektirdi. Kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Menteşe, Seydikemer, Yatağan, Ula ve Kavaklıdere ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı. Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri ise kırsal mahallelerde ulaşıma kapanan yolları açmak için büyük çaba sarf ediyor.



KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI



Muğla- Marmaris Karayolu'nun Sakar Tepesi Mevkii ise bugün saat 05.00'ten itibaren kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolu ekipleri, yolun çaılması için çalışma yürütüyor.

Görüntü Dökümü



---------------



- Kent merkezinden görüntü



- Çocukların kar oynaması



- Belediye ekiplerinin çalışması



- Okuldan görüntü



- Vatandaşların kar topu oynaması

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

========================================================

4)KARDA MAHSUR KALANLARA SICAK ÇORBA İKRAMI

KAHRAMANMARAŞ-Kayseri Karayolu'nda mahsur kalan araçlardaki insanlara İnsani Yardım Vakfı İHH üyeleri tarafından sıcak çorba dağıtıldı. Yoğun kar yağışı, Kahramanmaraş'ta etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde yolların kapanmasına neden olan kar yağışı, kent genelinde günlük hayatı olumuz etkiledi. Kentte karın en çok etkilendiği bölgelerden Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun Göksun İlçesi ile Tekir Mahallesi arası da zaman zaman ulaşıma kapandı. Ekipler yolu açık tutmak için yoğun çaba gösterirken, karda mahsur kalanlara İHH Kahramanmaraş Acil Yardım Arama ve Kurtarma ekibi oldu.



İHH ekibi, yolun açıklamasını bekleyen sürücüler ile araçlarda bulunanlara sıcak çorba ile ekmek ve su ikram etti. Soğuk havada beklerken içtikler sıcak ve çorba ile ısınan vatandaşlar İHH ekibine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

---------------

- Yolda kalan araçlar

- Yolda kalanlara çorba dağıtımı

- İHH görevlisi Çolaklı'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: KAHRAMANMARAŞ-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 152 MB

======================================================



5)DİYARBAKIR BAĞLAR'DAN ÇIKAN TEOG ZAFERİ

DİYARBAKIR merkez Bağlar İlçesi'ndeki Koşuyolu Ortaokul'unda eğitim gören 8'nci sınıf öğrencisi Esra Çukur, bir çok imkansızlıklara rağmen girdiği Temel Eğitimden Ortaöğretime Giriş (TEOG) sınavında tüm soruları doğru yanıtlarayarak, Türkiye birincilerinden biri oldu. Diyarbakır'da devlet okullarında eğitim gören 4 birinciden biri olan Esra Çukur, "Mahallemizde elektrik kesintileri yaşınıyordu. Bir dönem öğretmenlerimizin büyük kısmı açığa alındı. Buna rağmen çalıştım ve birinci oldum. Özel okullarda okumak istemiyorum, devlet okulunda okumak istiyorum"dedi.



TEOG sınavlarının sonuçları geçenh hafta sonu açıklanırken, Diyarbakır'da 12'si özel okul, 4'ü devlet okulu olmak üzere toplam 16 öğrenci sınavda bütün soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincileri oldu. Devlet okulunda eğitim görüp Türkiye birincilerinden biri de Diyarbakır'da toplumsal olayların sık sık yaşandığı Bağlar İlçesi'nde bulunan Koşuyolu Ortaokulunda eğitim gören Esra Çukur oldu. Babası aşçı annesi ev hanımı olan ve 3 kardeşi bulunan Esra, yaşanan olaylar nedeniyle okulunun bir ara kapalı kalması ve ardından bir çok öğretmeninin açığa alınmasına rağmen büyük bir başarı sağlayarak TEOG'da Türkiye birinciliği alması hem okulunu hemde ailesini gururlandırdı. Evinin bulunduğu ilçede sık sık yaşanan elektrik kesintilerine rağmen mum ışığında çalışmak zorunda kalan Esra Çukur, TEOG sınavı yaklaştığında derslere yoğun çalıştığını söyledi. Çukur, "TEOG sınavına 1 ay kala ders çalışmaya yoğunluk verdim. Okul dışında ders çalışmalarımı genelde evde yapıyordum. Mahallemizde elektrik kesintileri yaşınıyordu. Ama bu durum benim ders çalışmamı engellemedi. Hedefim Galatasaray Lisesi'ni gitmek. Buraya gittiğimde çok iyi bir eğitim alacağıma inanıyorum. Özel okullarda okumak istemiyorum, devlet okulunda okumak istiyorum" dedi.



"KENDİMİZE İNANDIK, GÜVENDİK VE EN İYİSİ OLMAYI BAŞARDIK"



Esra Çukur'un eğitim gördüğü Koşuyolu Ortakolu Müdürü Ramazan Özdemir ise, 1,5 yıl önce okula ilk geldiğinde okula geldiğinde koşulların sıkıntılı olduğunu bildiğini belirtirek, "Zor olan yerde kimse çalışamaz. Rahat ve kolay olan yerde herkes çalışabilir. Önemli olan imkansızlıktan bir şeyleri başarmaktır. Öğrencilerimizin ders çalışmalarına hafta sonları uygulanan yetiştirme kursu onlar için çok faydalı oldu. İmkanı olmayan öğrenciler bu sayede hafta sonlarını ders çalışarak değerlendirdiler. Öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu sağlamak amacıyla okulumuzda çeşitli değişiklilikler yaptık. Okul koridoorlarında çeşitli eğitici resimler işledik, bunun yanı sıra bazı yerlere muhabbet kuşu bıraktık. Bilgiye açılan kapı uygulamasını hayata geçirdik. Bu sayede çocuklar kapılarda yazılan yazılarla eğitimleri için önemli bir bilgi imkanı sağladık. Bu zor şartlar altında ve yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen kendimize inandık, güvendik ve en iyisi olmayı başardık"diye konuştu.



"BİZİM İÇİN BÜYÜK GURUR KAYNAĞI"



Esra Çukur'un Türkçe Öğretmeni Nimet Cemal da, okulun bütün imkansızlıklara rağmen TEOG'da Türkiye birincisini çıkarmanın kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, bu başarının öncelikle Esra'ya ait olduğunu söyledi. Okuldaki öğretmenlerin de başarıda katkılarının olduğunu kaydeden Cemal, öğrencileri için büyük çaba sarf ettiklerini, Esra'nın elde başarıyla o çabanın karşılığını aldıklarını aktardı. Okul Müdürü Ramazan Özdemir, öğrencisi Esra Çukur'un elde ettiği bu barışısından dolayı altın ile ödüllendirerek, başarısını okula astığı büyük afişle duyurdu.

Görüntü Dökümü



--------------------



-Esra'ın okulda ders işlemesi



-Esra'nın konuşması



-Okul müdürü ile Esra'ın görüşmesi



-Okulun koridorlarında işlenen resimler



-Okul Müdürü Özdemir'in konuşması



-Esra'ya altın hediye edilmesi



-Öğretmen Nimet Cemal'in konuşması



-Okulun bahçesinden görüntü



-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, ()