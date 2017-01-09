DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ANTALYA' DA OTEL SERVİSİ KAZA YAPTI; 16 YARALI

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde servis midibüsüyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 16 kişi yaralandı.Antalya- Kemer karayolu Beldibi 3 Kavşağı'ndaki kaza, saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Kemer'de bir otelde çalışan personeli taşıyan 46 yaşındaki Paşa Asal'ın kullandığı 07 UU 001 plakalı midibüs, Beldibi 3 Kavşağı'na geldiğinde, çalışma nedeniyle tek şeride düşen yolda karşı yönden gelen Veysel Mir'in kullandığı 05 FG 122 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan midibüs devrildi. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Veysel Mir ile servisteki 15 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, yaralar ilk müdahaleden sonra Kemer ve Antalya'da çeşitli hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan yararlılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.



Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü ve detaylar

55.5 MB /// 01.44

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()



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2)SİVAS'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI; OKULLAR TATİL

SİVAS'ta dün gece başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Dün akşam saatlerinde görülen kısa süreli yağmur, bir süre sonra yerini kara bıraktı. Geceden itibaren sabaha kadar devam eden kar yağışı nedeni ile kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreye yükseldi. Kar yağışının ardından sabah saatlerinde Sivas Valiliği, tüm il genelinde ilk ve orta dereceli okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Kamuda çalışan hamile ve engelli personel de izinli sayıldı. Kar yağışı il genelinde trafikte aksaklıklara neden oldu. Şehir içerisinde oluşan yoğun kar birikintileri nedeni ile araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sivas Belediyesi ekipleri, araç ve yayaların rahat ilerleyebilmesi için kent merkezinde çalışma başlattı. Öte yandan Sivas-Malatya karayolu, Abdalboğan mevkisindeki yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Trafik ekipleri, tüm çevre illerle bağlantı sağlanan yollarda, araçların zincirsiz ilerlemesine izin verilmeyeceğini açıkladı. Kentte kar yağışının gün boyunca kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kent merkezinden görüntüler

-Kar yağışı görüntüleri

-Yayalar ve araç trafiğinden görüntü

-Kar temizleme çalışmaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()



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3)TAKSİCİYİ DÖVÜP, ARACINI YAKTILAR

ADANA'da telefonla arayarak çağırdıkları taksi şöförünü üzerindeki kıyafetleri çıkarıp, yarı çıplak halde bıraktıktan sonra dövdüler ve aracını ateşe verip yaktılar.

Olay, merkez Sarıçam ilçesi Balcalı TOKİ konutlarının girişinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki kişi müşteri gibi, 01 T 0299 plakalı taksi sürücüsünü telefonla çağırdı. Taksiye binen iki kişi TOKİ konutları civarında yol kenarında aracı durdurdu.

KIYAFETLERİ VE CEP TELEFONUNU DA YAKTILAR



Taksiciyi araçtan indiren kişiler, önce üzerindeki kıyafetleri çıkarıp yarı çıplak bıraktı, sonra da dövdü. Saldırganlar, taksicinin kıyafetlerini ve cep telefonunu taksinin içine bırakarak ateşe verip, başka bir araçla olay yerinden kaçtı.



Olayı gören çevredekilerin ihbarıyla itfaiye ve polis geldi. İtfaiye alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. İsmi açıklanmayan taksicinin ifadesi alınırken, kaçan saldırganlar aranıyor.

Görüntü Dökümü



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- Yanan taksi



- Taksiden çıkan dumanlar



- Yanan taksi yanıda duran polis aracı



(Haber - Kamera: ADANA,()

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(ÖZEL)

4)3 METREKARELİK ÇADIRDA YAŞAM SAVAŞI

ADANA'da çoban 35 yaşındaki İsmail Dalkılıç, işsiz kalınca eşi ve kızıyla 3 metrekarelik çadırda yaşam mücadelesi veriyor. 8 yaşındaki kızları Ayşe'yi sokakta yaşadıkları için okula gönderemediğini belirten İsmail Dalkılıç, yetkilerden yardım bekliyor. Köylerde çobanlık yaparak çiftliklerde yaşayan İsmail Dalkılıç, yaklaşık 4 yıl önce işsiz kaldı. Eşi 30 yaşındaki Fatma ve kızı Ayşe ile sokakta kalan İsmail Dalkılıç, merkez Sarıçam İlçesi'nde bulunan katı atık arıtma tesisi civarındaki boş arazide çadırda yaşamaya başladı. Sokakta yaşadıkları için kızları Ayşe'yi 8 yaşına gelmesine rağmen hiç okula gönderemeyen aile ağır kış şartlarında hayatta kalmaya çalışıyor.

3 AYDIR YIKANMADIM

Fatma Dalkılıç, rahatsızlığı nedeniyle yürümekte dahi zorlandığını anlatarak, "Hayvanlara baktığımız zaman bir ineğin tekme atması sonucu karnımdan yaralandım. Bu yüzden ayakta durmakta dahi zorlanıyorum. Halimiz perişan görüyorsunuz. 3 aydır yıkanamadım bile. Kocamın hurdadan kazandığı para çok az. Kızımı okula göndermek istiyorum. Ancak çadırda yaşadığımız için almıyorlar" dedi. Hurdacılık yaparak geçinmeye çalıştıklarını anlatan İsmail Dalkılıç ise, "Hurda toplayarak aileme bakmaya çalışıyorum. Ama kazandığım para çok az. Hayırsever vatandaşların yardımları ile ayakta durmaya çalışıyoruz. Evsizliğin yüzünden kızım okuyamadı. Açıkta yaşadığımız için de kızım zaman zaman korkuyor. Başımızı sokacak bir ev ile iş istiyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- Çadırın içindeki aileden görüntüler



- Çadırın bulunduğu yerden genel görüntü



- Çadırır önündeki mutfak malzemeleri ve lavabo taşının görüntüsü



- Fatma Dalkılıç ile röp.



- İsmail Dalkılıç ile röp.



- Çadır önündeki koltuk



- Ocak olarak kullanılan yerden görüntü



- Çadır önündeki çöplük



- Çamurlu terlikler



- Fatma Dalkılıç ile küçük kızın birlikte görüntüsü



- Çadırın içindeki kedi



- Ailenin çadır önünde görüntüsü



- Küçük kızın ayağındaki terlik



- Küçük kızın yakın görüntüsü



- Çöplerin içinde yürürken görüntüsü



- Yaşadıkları yerden genel görüntü

SÜRE: 05'28" BOYUT:612 MB

Haber:Salih ÜÇTEPE-Kamera:ADANA,()

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5)"KIZLAR OKUSUN" DİYE, EVİNİ SATIP HUZUREVİNE YERLEŞTİ

ÇANAKKALE'de 75 yaşındaki Emine Yelboğa, kız çocuklarının okuması için yaşadığı evini satıp, huzurevine yerleşti. Evin satışından gelen 200 bin TL'yi bağışladığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ise, 6 kız öğrenciye burs vermeye başladı. Tüm Türkiye'ye örnek olacak davranışı sergileyen 75 yaşındaki Emine Yelboğa, Konya'da doğdu. Gençliği Akşehir'de geçti. Çok istemesine rağmen üniversite eğitimi alamadı. Liseyi bitirdikten sonra iş hayatına koyuldu. Ankara'ya yerleşti ve 30 yıl çocuk eğiticisi olarak çalıştığı Sosyal Hizmetler'den emekli oldu. 2005 yılında yerleştiği Çanakkale'de, ÇYDD ile tanıştı. Yönetim Kurulu'nda görev aldı. Son olarak da herkesin takdirini kazanacak bir davranışa imza attı.

200 BİN TL'Yİ BAĞIŞLADI, 6 KIZ ÖĞRENCİYE BURS OLDU

Yelboğa, Çanakkale'de yaşadığı evini, 'Kız çocukları okusun' diye satıp, huzurevine yerleşmeye karar verdi. Ev 350 bin TL'ye satıldı. Bu paranın 200 bin TL'sini, okuyan kız çocuklarına burs verilmesi için ÇYDD'ye bağışladı. Kalan 150 bin TL'yi kendi hesabına yatırdı. Ancak, kalan tüm mal varlıklarını da, yaşamını yitirdiğinde ÇYDD'ye bağışlayacağını taahhüt etti. Yelboğa, yaşamının kalan bölümünü Kepez Beldesi'nde bulunan Çanakkale Valiliği Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sürdürmeye devam ederken, ÇYDD ise Yelboğa'nın hayalini gerçekleştirip, 200 bin TL'lik bağışın faiziyle 6 kız öğrenciye burs vermeye başladı. Yelboğa'ın şimdiki en büyük mutluluğu ise, kendisini gerek derneğe geldiğinde, gerekse yaşamını sürdürdüğü huzurevindeki tek göz odada biran bile yalnız bırakmayan kız öğrenciler ile çocuklar için el emeğe ürünleri yaptığı huzurevindeki el işi atölyesi.

"ÇOK ONURLU BİR DAVRANIŞ"

ÇYDD Çanakkale Şube Başkanı Kenan Kaynaş, Emine Yelboğa'nın derneğe çok sayıda yardımda bulunduğunu belirterek, kendisine bir teşekkür belgesi sundu. Kaynaş, "Emine hanım, son olarak oturduğu evi satarak, kendisi bakımevine yerleşti. Sattığı evin parasının büyük bölümünü de kız öğrencilerin okuması için derneğimizin burs fonuna bağışladı. Şimdi bu paranın getirisiyle 6 öğrenci okutuyoruz. Ama gelecek yıllarda bu sayı 7-8 öğrenciye çıkabilir. Bu düşünceyle hareket ederek bize bağış yapmasını çok onurlu bir davranış olarak değerlendiriyoruz. Değerli halkımızın da bu şekildeki bağışlarını dernek olarak bekliyoruz" dedi.

KIZLAR OKUSUN DİYE…

Sosyal Hizmetlerde çocuk eğiticisi olarak 30 yıl çalışıp emekli olduktan sonra Çanakkale'ye yerleştiğini anlatan Emine Yelboğa ise, "İyi ki de gelmişim. ÇYDD'ni tanıdım. Bu da güzel çocuklarla tanışmama vesile oldu. Bir evim vardı. Satıp parasının bir miktarını derneğe bağışladım. Gönlümde hep kızların ve çocukların okuması yatıyordu. Ortada tahsilsiz insan kalmasın istiyordum" dedi.

BEN HER ORTAMDA MUTLU OLURUM

Huzurevinde mutlu olup olmadığını sorulduğunda ise Yelboğa, şu cevabı verdi:"Her ortamda mutlu olurum. Mutsuz olduğum hiçbir yer yok benim. Dar dünyam yok daha doğrusu benim. İşte 30 sene çalıştım. Bir evim vardı. Onu sattım. 200 bin TL'sini derneğe bağışladım. Bir miktarıyla da Kepez Beldesi'nde adımın verildiği bir çocuk parkı yaptırdım. Allah nasip ederse öbür dünyaya borçsuz gideceğim. Eğer biz çocukların elinden tutsaydık çocuklar daha rahat okurlardı. Çocukluğumu yaşamadım.

Çocukluğumu yaşamadığım halde, özgürce sokaklarda oynadım. Ama şimdi bakıyorum, silahların, bombaların altında çocuklar hiç yaşamıyorlar çocukluklarını. Aileler çocuklarını okutsunlar. Park yaptırdım, özgeçmişimi yazmamı istediler. Liseyi yazdım. Üniversiteyi bitirip de yazamadığım için çok ağladım o zaman. Bu yüzden kızlar hep okusun."

Görüntü Dökümü



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-Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Emine Yelboğa'ya teşekkür belgesi vermesi



-ÇYDD Çanakkale Şube Başkanı Kenan Kaynaş'ın konuşması



-Emine Yelboğa'nın konuşması



-Öğrencilerin Yelboğa'ya sevgi göstermesi



-Dernek binası önünde toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesi



-Yelboğa'nın huzurevi önünde tek ve öğrencilerle çekilen görüntüsü



-Yelboğa'nın huzurevindeki odasından görüntüsü



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE, ()

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6)ZONGULDAK'TA MADENDE ÖLEN 8 İŞÇİ DUALARLA ANILDI

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne maden ocağında 7 Ocak 2013'te meydana gelen iş kazasında ölen 8 maden işçisi, 4'üncü yıldönümünde facianın meydana geldiği ocak girişinde dualarla anıldı. Yerin 630 metre altında meydana gelen faciada, galeri açma çalışması yapan taşeron firmada çalışan madencilerden 5'i açığa çıkan metan gazından zehirlenerek, 3'ü de göçük altında kalarak öldü. Ölen işçiler, kazanın 4'üncü yıl dönümünde 'kuyubaşı' olarak tabir edilen ocak girişinde anıldı. Törene, TTK Genel Müdürü Ercan Gebeş, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci ve yönetim kurulu üyeleri, Kozlu Müessese Müdürü Kazım Eroğlu, maden işçileri katıldı. Ölen madenciler için Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi. İşçilere mevlit şekeri dağıtıldı. Ardından ölen maden işçileri ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.



GMİS Kozlu Şube Başkanı Hüseyin Kolçak, ölen 8 işçinin acısı ve anılarının hala yüreklerinde taze bir şekilde yaşadığını söyledi. Ölen işçilerin taşeron sistemde çalışan madenciler olduğunu, TTK'nın 14 bin norm kadro olmasına rağmen 8 bin işçiyle çalıştığını anlatan Kolçak, şöyle konuştu:



"Biz taşeron sistemin ölüm sistemi olduğunu her defasında söylüyoruz. Norm kadrosundan bu kadar az bir şekilde üretim yapmaya çalışan hiçbir kamu kuruluşu yok. Genel müdürlük ve sendika ile işçilerle birlikte bu kurumu ayakta tutamak için her türlü mücadeleyi vermemize rağmen maalesef bizim sesimizi duymayan hala sağır kulaklar var. Biz üretmek istiyoruz, çalışmak istiyoruz. Bu kadar işçi açıklarıyla, iş güvenliği açıklarıyla çalışmak istemiyoruz. Bundan sonraki doğabilecek kazalardan da biz sorumlu değiliz. Lütfen Ankara bizim sesimi duysun."



Maden işçileri, törenin ardından ocağa inerek mesailerine başladı.

Görüntü Dökümü:



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-Madencilerin toplanması



-Hüseyin Kolçak'ın konuşması



-Saygı duruşu ve dua edilmesi



-İşçilerden detaylar



-İşçilerin ocağa girişi



-Bir madenci ile röp.



Süre: (5.35) Boyut:(178 MB)



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/KOZLU,(Zonguldak),()

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7)KARACADAĞ’DA, KAYAK SEZONU AÇILDI

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’ne 45 kilometre uzaklıktaki Karacadağ'da kayak sezonu açıldı.



Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nin 1919 rakımlı noktasındaki Karacadağ'da, kar yağışının ardından kayak merkezi sezonu açtı. Bölge illerinden yüzlerce kişi, hafta sonu Karacadağ'a akın etti. Kar kalınlığının 40 santimi bulduğu merkezde, yöresel kıyafetleri ile kayak yapanların görüntüsü profesyonel kayakçıları aratmazken, bazı çocuk ve kadınlar ise plastik kızaklarla kaymaya çalıştı.



Merkezin işletmecileri, sezonun açıldığı ilk hafta gösteriler ilgiden mutlu olduklarını, kayak yapmak isteyenlerin sayısının her yıl arttığını ifade etti.

Görüntü Dökümü



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- Kayak merkezi



- Kayak yapanlar



- Naylon kızaklarla kayanlar



- Düşen acemi kayakçılar



- Şalvarlı kayanlar



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 149 MB