DHA YURT BÜLTENİ-3

1)BOYDAK'LARIN DA ARALARINDA BULUNDUĞU FETÖ DAVASINDA İKİNCİ DURUŞMA YARIN

FETÖ/PYD soruşturması kapsamında aralarında Boydak kardeşlerin de olduğu 28'i tutuklu, 30'u tutuksuz, 9'u firari toplam 67 sanık, 70 gün aranın ardından ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

Davanın ikinci duruşması yarın Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Geniş güvenlik önlemlerinin alınmasının beklenirken, davanın 1 Kasım’daki ilk duruşmasında olduğu gibi ikinci duruşmasında da gazetecilerin cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlarının alınmayacağı ifade edildi. Toplam 771 sayfalık iddianamesi bulunan davanın yarınki duruşmasında tutuklu sanıklardan Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak, Boydak Holding eski Yönetim Kurulu üyeleri Şükrü Boydak, GESİAD eski başkanı Hamdi Kınaş, işadamları Necmi Somtaş, Nurullah Sarıöz, Halit Gazezoğlu, Arap Ali Aksoy ve Haşim Emirdağ Ankara Sincan ve Keskin Kapalı Cezaevinden; Boydak Holding eski Yönetim Kurulu üyesi Murat Bozdağ, Kayseri Ticaret Odası eski Meclis Başkanı Mehmet Filiz, muhasebeci Mehmet Fındık, Kayseri Mobilyacılar Derneği (KAYMOS) eski başkanı Mahmut Alak, işadamları İsmail Tuna, Mustafa Ahi, Kimse Yok mu Derneği eski başkanı Hacı Osman Büyükata ile Adem Çelik, Mehmet Albayrak, Nurullah İlgün, Abdullah Haskahraman ise Nevşehir Kapalı Cezaevinden getirilerek mahkemede hazır bulunacak.

7 KİŞİ SEGBİS'DEN KATILACAK

Ses, Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ise duruşmaya tutuklu sanıklardan Yahya Karadeniz (Eskişehir), Salih Akay (Çorum), Metin Çiftçi (Malatya), Metin Gök (Kocaeli), Engin Yanık, Ömer Pekşen ve Ömer Yazıcı (Trabzon) katılacak.



SUÇLAMALAR



Davanın ikinci duruşmasında savunma yapamayan tutuklu ve tutuksuz sanıklar savunma yapacak. Davada sanıklar, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve başkaca suç işleme", "Cumhurbaşkanına hakaret", "Devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak", "Devlet büyüklerine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini düşürmeye teşebbüs", "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", "Resmi belgede sahtecilik", "Hizmet sebebiyle emniyete suistimal", "ÖSYM Kanununa muhalefet", "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından yargılanıyor.



Davanın ilk duruşmasına tutuklu katılan Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak’ın kardeşi Bekir ve oğlu İlyas Boydak ile işadamı Mehmet Karakaya ise ikinci duruşmada tutuksuz olarak yargılanacak.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, ()-

===================================================

2)BU LİSEDE HEM DURUŞMA SALONU, HEM CEZAEVİ VAR

BURSA’da, Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Adalet bölümünde okuyan toplam 68 öğrenci, okullarındaki bir çok adliyede bile bulunmayan modern duruşma salonunda hakim, savcı, avukat, sanık, davacı ve izleyici olup yargılama yapıyor. Merkez Osmangazi İlçesi Yenikent Mahallesindeki Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki öğrenciler, uygulamalı dersler sayesinde ileride yapacakları meslekleri daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Lisede 68 öğrenci Adalet, 57 öğrenci Radyo TV, 69 öğrenci Bilişim Teknik, 375 öğrenci Muhasebe ve 43 öğrenci pazarlama bölümlerinde eğitim alıyor. Adalet bölümünü okuyan toplam 68 öğrenci, uygulama sınıflarında, senaryo gereği mahkeme kuruyor ve suçluları yargılayıp cezaevine gönderiyor. Ayrıca öğrenciler, okul içinde demir parmaklıklar ile kaplanan ve içerisinde maket mahkumların konulduğu cezaevinde mahkumların üst aramalarının nasıl yapıldığını, kelepçenin ne şekilde takıldığını öğreniyor.

EŞİNİ BIÇAKLAYAN SANIĞI YARGILADILAR

Öğrencilerin teoride öğrendiklerini pratiğe dökmek için okul yönetimi tarafından gerçek mahkeme salonunu aratmayacak şekilde donatılan sınıfta öğrenciler, senaryo gereği eşini bıçaklayan ve cezaevinde bulunan sanığın duruşmasını gerçekleştirdi. Cübbelerini giyerek hakim, savcı, avukat olan öğrenciler, mahkeme salonundaki yerlerini alarak celseyi başlattı. Diğer öğrenciler ise izleyici koltuklarına oturdu. Senaryoda cezaevinden mahkemeye getirilerek sanık sandalyesine oturtulan öğrenci, hakimin sorularını cevapladı. Temsili mahkemede sanık, sanık avukatı, tanık, mağdur ve mağdur avukatı dinlendikten sonra savcı mütalaasını okudu ve hakim kararı açıklayarak yargılamayı bitirdi. Ceza alan sanık ise okulun içindeki cezaevine gönderildi.

MEMURİYETTE ÖNCELİK ONLARIN

Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Adalet bölümünü okuyan öğrenciler mezun olduktan sonra adliyede infaz koruma memurluğu, mübaşirlik ve zabıt katipliği alımlarında öncelikli hak elde ediyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda 70 puan almaları yeterli olan öğrenciler, memur olduktan sonra açıktan üniversiteyi okumak istiyor. Okulun 11'inci sınıfında öğrenim gören Fatma Çelik, mezun olduktan sonra adliyede zabıt katibi olmak istediğini söyledi. Çelik, "Aslında zabıt katipliği zor gibi görünüyor. Ancak severek yaptığınızda hiçbir iş zor değil. Ayrıca bu okuldan mezun olunca iş garantimiz var" dedi.

Öğrencilerden Şule Yılmaz ise gardiyanlık mesleğinin çok tehlikeli gibi gösterildiğini ifade ederek, "Aslında çok güzelmiş. Cezaevine gidince bunu gördük. Gardiyanlar cezaevlerinde insanları topluma kazandırmak için uğraşıyorlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Okulun dış görüntüsü ve tabelası



-Okuldaki cezaevinden detaylı görüntüler



-Öğrencilerin senaryo gereği mahkeme kurması



-Mahkemede yargılama yapılması



-Öğrencinin senaryo gereği cezaevinden çıkarılıp mahkemeye getirilmesi



-Fatma Çelik, Şule Yılmaz ve Zeynep Dinçer’in konuşması



BOYUT:469 mb



SÜRE:7,41

Edip TEKİN / BURSA, () -

==================================================

3)SOYGUNCULAR PARAYI AZ BULUNCA POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI







ANTALYA'da akaryakıt istasyonuna motosikletle gelen yüzleri maskeli ve silahlı 2 soyguncu, 3 bin TL'yi az bulunca pompalı tüfekle ateş açarak kaçtı.



Olay, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İstasyon çalışanlarının idari ofiste oturdukları sırada motosikletli, yüzleri maskeli ve başlarında kask bulunan iki kişi bir anda içeri girdi. Ellerinde pompalı tüfek ve tabanca bulunan 2 kişi, çalışanlardan üzerlerindeki tüm parayı istedi. Sadece Ali U.'nun üzerinden 3 bin TL çıkması üzerine soygunculardan biri pompalı tüfekle havaya bir el ateş açtı.



KOVALAYAN POLİS ARACI KAZA YAPTI



Ateş sonucu idari ofisin tavan kısmında büyük bir delik açıldı. Kurusıkı olduğu tahmin edilen tabancayla da birkaç el ateş açan 2 kişi, motosikletle Aksu İlçesi'ne doğru kaçtı. Soygunun bildirilmesi üzerine polis, eşkalini belirlediği soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. Kısa süre sonra 2 şüpheliyi motosikletle seyir halinde gören ekipler, Aksu yolu üzerinde durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına ateşle karşılık veren 2 şüpheli, sivil polis ekiplerinin aracının kaza yapmasına neden oldu. Yol kenarındaki direğe çarpan polis aracında hasar meydana gelirken 2 şüpheli gözden kayboldu.





Görüntü Dökümü



----------------------



- Olay yerindeki pompalı tüfek boş kartuşu



- İstasyon çalışanları ve polis ekipleri



- Tavandaki mermi deliğinden detay



- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından detay

51.5 MB /// 01.37ö

HABER- KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

================================================



4)KADINLARDAN KAN BAĞIŞI

AK Parti Burdur Kadın Kolları üyeleri kan bağışında bulundu.



Kızılay'da kan stoklarının azaldığının açıklanmasının ardından başlatılan kampanyalara Ak Parti Burdur Kadın Kolları üyeleri de duyarsız kalmadı. Kadın Kolları Başkanı Serpil Ekinci ve üyeler Kızılay Kan Alma Birimi'nde kan bağışında bulundu.



Serpil Ekinci, "'Bir ünite kan üç can' diyerek arkadaşlarımızla birlikte kan bağışlamaya geldik. Kış aylarında Kızılay'da yaşanan kan sıkıntısına bir nebze çözüm olmak istedik. Tüm vatandaşımızı duyarlı olmaya çağırıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü



--------------



- Kadınların form doldurması



- Kan bağışından detay



- Serpil Ekinci'nin açıklaması



69.1 MB /// 02.01ö

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

===============================================

5)TÜRK GEZGİNLER ZEYBEĞİ AFRİKA'YA TAŞIDI



MASAİ YERLİLERİNE ZEYBEK ÖĞRETTİLER

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nden Afrika'ya belgesel çekmeye giden gezginler, Masai yerlilerine harmandalı zeybeği öğretti.



Kuşadası'dan Afrika ülkelerine belgesel çekmeye giden gezgin Melih Yavaş ile yönetmen Cenk Behram Su, çalışmalarını sürdürüyor. Kasım ayları başında Kenya'dan başlayan çekimler için Tanzanya'nın Morogoro kentine bağlı bir Masai Köyü'ne giden gezginleri, yerliler geleneksel danslarıyla karşıladı. Masai yerlilerinin sıcak karşılaması, dostluk göstergesi olarak çocukların başlarını okşamalarına izin vererek kısa sürede ortama uyum sağlayan gezginler, ağızlarıyla melodileri seslendirerek zeybek oynadı. Zeybek oyununu ilginç bulan yerlilerin bazıları gezginlere katılarak oynamayı deneyince ortaya ilginç görüntüler oluştu. Oynamaya çalışanları arkadaşları kahkahalarla izledi.



Yönetmen Cenk Behram Su, unutulmaz bir deney yaşadıklarını belirterek, "Masai yerlileri bizi çok büyük bir dostlukla karşıladı. Çocuklar dostluk göstergesi olarak ellerini başımıza koydu. Bizi geleneksel danslarıyla karşıladıklarını görünce, bizim de içimizden oynamak geldi. Biz de onlara geleneksel dansımızı, zeybek oyunumuzu göstermeye çalıştık. Öğrenmek istediklerinde ise seve seve öğrettik. Ülkemizden binlerce kilometre uzakta, zeybek oynamak isteyen birilerine rastlamak çok güzel bir duygu, öğretmek de bizim için güzel bir deneyim oldu" dedi.

Görüntü Dökümü



----------------------

-Masai yerlilerinin geleneksel dansı



-Gezginlerin Zeybek dersi ve oynamaları



-Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()

====================================================



7)KİTAP TOPLAMAK İÇİN OKULA ÇADIR KURULDU

SAMSUN'da Kazım Orbay İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Tuğba Çiçek'in hazırladığı 'Kitap çadırı' projesi kapsamında okulun içine çadır kuruldu. Öğrenciler çadırın içindeki sepetlere kitap bağışında bulundu. Toplanan kitaplar bir ilkokul kütüphanesine verilecek.



İlkadım İlçesi'nde bulunan Kazım Orbay İlkokulu 2/A sınıfı sınıf öğretmeni olan Tuğba Çiçek, 2016-2017 eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte eylül ayında 'Kitap çadırı' projesi hazırladı. Kendisi de izci lideri olan Tuğba Çiçek, öğrencilerin kitap bağışına ilgisini çekebilmek için okulun giriş kapısının yanındaki alana çadır kurdu. 'Çadırımda kütüphane' sloganı ile başlatılan proje kapsamında öğrenciler getirdikleri kitapları bağışlamak için çadırın içine girip buradaki sepetlere bırakmaya başladı.

Toplanan kitaplar mart ayında, kitap kardeşi olarak seçilen Asarcık İlçesi'ndeki Yeşilköy İlkokulu'nun kütüphanesine verilecek.

Öğretmen Tuğba Çiçek, çocukların küçük yaşta kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak ve kitap bağışında bulunmalarını özendirmek amacıyla ilgi çekmesi için çadırı kullanmaya karar verdiklerini söyledi. Çiçek, "Öğrencilerimiz çadırın içine girmek için kitap getiriyor ve bağışlıyorlar. Bu proje öğrencilerimizden büyük ilgi çekti. Oyun çağındaki çocuklar oldukları için hemen dikkatlerini çekti. Topladığımız kitapları kitap kardeşi olarak seçtiğimiz ilkokula vereceğiz. Hedefimiz 500 kitap toplamak. İnşallah hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.

Kitap bağışında bulunanlardan ikinci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Buse Alaman, "Köylerde hiç kütüphane yok. Kardeşlerimiz kitap alamıyor. onlar için kitap topluyoruz. Kitapları biriktirip kardeşlerimize göndereceğiz onlarda kitap okuyacaklar. Çadırı da çok beğendim. Rengini çok sevdim" dedi.

İkinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Asude Serra Şirin de kitap bağışladığını, yine kitap getireceğini söyledi. Şirin, "Ben de arkadaşlarım da çok kitap getirdik getirmeye de devam edeceğiz. Topladığımız kitapları, kitap kardeşlerimize göndereceğiz" diye konuştu.





Görüntü Dökümü:



-------------------



-Okul dışından detay



-Çadırın dışı ve içinden detay



-Öğrencilerin çadıra kitap bırakması



-Röportajlar

(SÜRE:5.21 Dk) (BOYUT:170.77 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()