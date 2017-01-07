DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ŞIRNAK ŞEHİTLERİ, SİİRT'TE DÜZENLENEN TÖRENLE UĞURLANDI

ŞIRNAK ile Siirt arasında bulunan Küpeli Dağı'nda dün teröristlerle çıkan çatışmada, şehit olan Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan ve Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel'in naaşı, Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Törene katılan şehitlerin yakınları sinir krizi geçirirken, aynı çatışmada yaralanan silah arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.



Şırnak merkez Küpeli Dağı'ndaki İnceler Köyü kırsalında dün akşam saatlerinde devam eden operasyon kapsamında ilerleyen güvenlik güçleri, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan ve Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel için Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı eğitim alanında uğurlama töreni düzenlendi. Törene, şehitlerin yakınları, Siirt Vali Yardımcısı Bünyamin Kuş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Siirt İl Jandarma Komutanı Albay Halidun Eren, Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı. Şehitlerin naaşlarının alana getirilmesiyle başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Şehit özgeçmişlerinin okunmasının ardından Siirt İl Jandarma Komutanı Albay Halidun Eren şehitleri, makamların en ulvisi olan şehitlik makamına uğurlamak için toplandıklarını belirterek, "Birlik ve beraberliğimiz hedef alan hain ve kalleş terör örgütüne karşı yürütülen mücadelede kahraman silah arkadaşımız Teğmen Mustafa Yazgan ile Uzman Çavuş Faruk Yüksel'i bugün burada Peygamberlik'ten sonraki en yüksek makama uğurluyoruz. Acımız büyük, hüznümüz dağlar kadar; ama boynumuzu bükmüyoruz. Kor ateş de olsa acımızı yüreğimize gömecek, gözyaşlarımızı içimize akıttıracağız. Hainleri de sevindirmeyeceğiz. Çok açık ifade ediyorum; kazanamayacaklar, kendi karanlıklarında ve pisliklerinde boğulacaklar. Bizler şehitlerimiz sayesinde daha da güçleniyoruz, daha da kinleniyoruz. Daha da geçecek adına ümitleniyoruz. Bizlere bu acıyı yaşatanlar bilsin ki bunların bedelini çok ağır ödeyecekler" dedi.

ŞEHİT ANNESİ: FARUK, ÇOCUKLARINA BE NE DİYECEĞİM?

Şehit Uzman Çavuş Faruk Yüksel'in annesi Fendiye Yüksel, oğlunun cenazaesine sarılarak ağıtlar yaktı. Ağıtlarla birlikte gözyaşlarına hakim olamayan şehit Uzman Çavuş Faruk Yüksel'in annesi Fendiye Yüksel, "Faruk, ben çocuklarına ne diyeceğim? Allah bunu yapanların belasını versin. Herkesin evine ateş düşürüyorlar. Komutan ben ne diyeceğim çocuklarına? Komutan bana söyle, ben ne diyeceğim? şeklinde ağıtlar yakması tören alanında duygulu anların yaşanmasına yolaçtı. .

SİLAH ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Şehit Teğmen Mustafa Yazgan ve şehit Uzman Çavuş Faruk Yüksel'in şehit olduğu sırada yanlarında olan silah arkadaşları, törene katıldı. Meydana gelen patlamadan ötürü çeşitli yerlerinde yaralanan ve Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi gören şehitlerin silah arkadaşları cenaze törenine karıtılarak, son görevlerini yerine getirdiler. Şehitlerin silah arkadaşları, şehit naaşlarının omuzda taşınması sırasında gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Törende okunan duaların ardından şehit Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan'ın naaşı memleketi Gaziantep'e, şehit Uzman Çavuş Faruk Yüksel'in naaşı ise memleketi Yozgat'a uğurlandı.

Görüntü Dökümü



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Şehit askerlerin silah arkadaşlarının tören alanına gelmesi



Şehit Askerlerin naaşlarının tören alanına gelmesi



Şehit askerlerin öz geçimişinin okunması



Siirt Jandarma Alay Komutanı Haludun Eren'in konuşması



Şehit ailelerinin tabuta sarılması ve ağıtları



Cenazelerin Memleketlerine uğurlanması



Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, ()-

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2)DEAŞ'A KATILMAK İSTEYEN 4 ÇEÇEN TUTUKLANDI

MERSİN'de terör örgütü DEAŞ'a katılmak üzere Hatay'a gitmeye çalışan Çeçen uyruklu 4 kişi sahte kimlikle yakalanıp tutuklandı.İhbar üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a katılmak üzere Hatay'a gitmek istediği saptanan 4 Çeçen'i, Tarsus İlçesi'nde takibe aldı. Ardından operasyon düzenleyen ekipler, M.A., A.R., F.A. ve H.A.'yı yakaladı. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara verilen geçici kimliklere benzer sahte kimliklerle yakalanan zanlılar, Hatay üzerinden Suriye'ye geçmeyi planladıklarını söyledi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü



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- Zanlıların adliyeye getirilmesi



- Polislerin arasında yürümelere



- Polis otobüsüne bindirilmeleri

SÜRE:01'00"



Haber-Kamera:Mustafa İNSAN/MERSİN ()

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3)ÇANAKKALE DONUYOR

ÇANAKKALE-KİLİTBAHİR FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

ÇANAKKALE BOĞAZI TRAFİĞE KAPANDI

ÇANAKKALE'de gündüz başlayan yoğun kar yağışı, gece boyu etkili oldu. Eksi 6 dereceye kadar düşen soğuk nedeniyle kentte hayat, durma noktasına geldi. Kent merkezinde yollarda biriken kar yüzünden belediye ekipleri, tuzlama ve temizlik çalışması başlattı. Çanakkale'de dün (cuma) öğlen başlayarak gece boyu etkisini sürdüren kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu Çanakkale kent merkezi ve ilçelerinde ulaşım felç oldu. Hava sıcaklığının eksi 6 dereceye kadar düştüğü kentte, yollar buz pistine dönüştü. Kent merkezi ise adeta donma noktasına geldi. Kent merkezinde biriken kar nedeniyle belediye ekipleri, geceden itibaren tuzlama ve temizlik çalışmasına başladı. İşyerini açan esnaf ise kaldırımda oluşan buzlanma ve kar birikintilerini, kendi imkanlarıyla temizleyeme çalıştı.



BAYRAMİÇ-ÇAN YOLU TRAFİĞE KAPATILDI



Dün (cuma) saat 21.00'den itibaren kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapanan Bayramiç-Çan Karayolu, hala ulaşıma açılmadı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bayramiç'e bağlı dağ köyleriyle ulaşım koptu. Belediye ekipleri, hoparlöründen yapılan anons ile vatandaşları yola çıkmamaları konusunda uyarmaya başladı. Biga İlçesi'nde de süren kar yağışı, gece boyunca etkisini arttırınca kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Biga'ya yakın köylerle yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın koptuğu öğrenildi. Diğer ilçelerde de kar yağışının yoğun bir şekilde devam ettiği öğrenilirken, ekipler karayollarında aralıksız tuzlama ve kar küreme çalışmasına devam ediyor.



ÇANAKKALE-KİLİTBAHİR FERİBOT SEFERLERİ İPTAL



Kar yağışı ve Ege Denizi'nde etkili olan poyraz rüzgarı nedeniyle, Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri iptal oldu. Yetkililer, Çanakkale-Eceabat hattında olumsuz hava şartları ve karayollarının kardan dolayı kapalı olması nedeniyle seferlerin 2 saatte Çanakkale'den tek saatlerde 09.00, 11.00, 13.00, Eceabat'tan çift saatlerde 10.00, 12.00 ve 14.00 olarak yapılacağı duyuruldu. Lapseki- Gelibolu hattında olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle karayolu ulaşımının aksamasından dolayı seferlerin karşılıklı olarak 2 saatte bir yapıldığı belirtildi.



ÇANAKKALE BOĞAZI TRAFİĞE KAPANDI



Çanakkale Boğazı, dün öğlenden başlayarak aralıklarla süren kar yağışı, sabaha karşı etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra düşmesinin ardından çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) yetkilileri, kuzey ve güney yöndeki gemileri telsiz ile uyarıp hava durumu hakkında bilgi verdi. Yetkililer, yağışın durması ve görüş mesafesinin normale dönmesinin ardından boğazın tekrar gemi geçişlerine açılacağını kaydetti.

Görüntü Dökümü



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- Çanakkale kent merkezinden kar görüntüsü



- İşyerlerinin önündeki kaldırımları temizleyen esnaf görüntüsü



- Kordonda vatandaşlardan görüntü



- Gestaş feribot iskelesi görüntüsü

(Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()







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4)KAR ALTINDA TERÖR PROTESTOSU

MANİSA'da hafta sonu beklenen kar yağışı, gece yarısından itibaren başladı. Gündüz de süren kar yağışı, şehir merkezini beyaza bürüdü. Yunusemre İlçesi'nde genci, yaşlısı kartopu savaşı yapan mahalle sakinleri, dev Türk bayrağı açarak, terörü lanetledi. Manisa'da meteoroloji tarafından günler öncesinden uyarısı yapılan kar, bu gece saatlerinden itibaren yağmaya başladı. Gündüz saatlerinde de etkisini gösteren kar yağışı, şehrin yüksek yerleri Spil Dağı'nın yanı sıra şehir merkezini de beyaza bürüdü. Şehir merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Manisa'da birçok noktada kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Güne beyaz örtüyle uyanan Manisalı vatandaşlar, beyaz örtünün tadını çıkardı. Kartopu oynadı, kardan adam yaptı.



Yunusemre'nin Yeni Mahalle sakinleri, sokağa inerek kar yağışının keyfini çıkardı. Genci, yaşlısı kartopu savaşı yapan mahalle sakinleri, dev Türk bayrağı açarak, "Terörü Lanetliyoruz" diye haykırdı. Öte yandan; sabah işe araçlarıyla gitmek isteyen vatandaşlar, zaman zaman zor anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü



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- Kartopu oynanırken görüntü



- Kardan adam yapılırken görüntü



- Türk Bayrağı açarak terörü lanetleyen mahalle sakinlerinden görüntü



- Genel ve Detay görünü



Haber- Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()







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5)BARAKADA DONMAK ÜZERE OLAN YAŞLI ADAMI İTFAİYE KURTARDI

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde yoğun kar yağışı ve eksi 8 dereceye düşen hava sıcaklığında yalnız yaşadığı barakada donmak üzere olan 70 yaşındaki Ali Gürel'i itfaiye ekipleri kurtardı.



Çorlu'da dün öğleden sonra etkili olan kar yağışı ve gece eksi 8 dereceye düzen hava sıcaklığı, hayatı olumsuz etkiledi. Gece dondurucu soğukta Hürriyet Mahallesi'ndeki bir barakada yalnız yaşayan Ali Gürel'den uzun süre haber alamayan arkadaşları, sabaha karşı durumu itfaiyeye bildirdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ihbar üzerine gittikleri barakada Ali Gürel'i donmak üzere buldu. Barakadan alınan Gürel, itfaiye aracı ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.



Çorlu'da kar yağışı ve karayollarındaki buzlanma nedeniyle gece özellikle karayollarında ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çerkezköy karayolu üzerinde bir TIR'ın buzlanma nedeniyle yoldan çıkıp devrilmesi üzerine karayolu ulaşıma uzun süre kapalı kaldı. TEM otoyolunda ise trafik ekipleri özellikle kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi. Karayolları ve beleye ekipleri gece boyunca ilçede yol açma ve kar temizleme çalışması yaptı.

Görüntü Dökümü



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-Yolda kalan araçlar



- muhabiri Mehmet Yirun'un anonsu



-Vatandaş ile röp.



-Barakada yalnız kalan adamın kurtarılması



-Devrilen TIR



-Trafik polislerinin lastik kontrolü

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),() -

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6)SELİN VURDUĞU ÇİFTÇİYE SON DARBE YETERSİZ POMPA KRİZİ

MERSİN'de geçen hafta yaşanan sel felaketi sonrasında su altında kalan seralardaki sular, pompaların yetersizliği nedeniyle hala boşaltılamadı.



Üreticilerin ürünlerini sandalla hasat etmek zorunda kaldığı Tarsus İlçesi’ne bağlı Özelbahşiş ve Kulak Mahallesi'nde binlerce dönüm sera adeta denizi andırıyor. Su boşaltmada kullanılan pompalar, 1-1.5 metreye kadar ulaşan sel sularını tahliye etmekte yetersiz kalıyor. Bölgede incelemelerde bulunan Mersin Milletvekili CHP'li Aytuğ Atıcı, üreticilerin sorunlarını dinledi. Bölgenin acilen afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyleyen Atıcı, "Bütün seralar su altında kalmış durumdadır. Bu suların acilen tahliye edilmesi gerekiyor. Burada hiçbir şekilde particilik yapılmaz. Burada bir afet var. CHP, AKP, MHP milletvekilleri ve bakan bu acı tabloyu gördük. Siyasi çatışmaları bir kenara bırakıp el birliğiyle çiftçinin sorununa çözüm getirmemiz lazım. Bunun yolu da burayı afet bölgesi ilan etmekten geçer. Çiftçinin zararının birazcık karşılayayım, çiftçiye biraz can suyu verelim. Afet bölgesi ilan edilirse çiftçi ele güne muhtaç olmaz" dedi.

'DEV POMPALAR ŞART'

Bölgedeki suyun çekilmesi ve bir daha sel baskınlarının yaşanmaması için dev pompaların kurulmasını öneren Atıcı, "Bundan 40 yıl önce yapılan pompalar bu suyu atamıyor. Çözüm zor değil. Köprüler yapan, boğazın altından Marmaray yapan, tüp geçitler yapan ülkeyiz. Bunu mu yapamayacağız? Buraya dev pompaların zaman geçirilmeden konulması gerekir. Ürün öldükten sonra drenaj yapsan ne olacak? İktidarıyla, muhalefetiyle el ele verip sorunu halletmek lazımö diye konuştu.

'KÖYLÜ MAĞDUR'

Kulak Köyü Muhtarı Süleyman Bağdaç ise şunları söyledi:

"Şu an pompalar yetersiz. Buraları kurutmak, baskını yaşamamak için dev pompalar lazım. Pompalar su dolduktan sonra boşaltsa bir işe yaramaz çünkü ürünlerimiz ölüyor. Köylü çok mağdurdur. Bu vaziyette 15-20 günde anca boşalır bu su. Bir de yağmur geliyor ve belki köyümüz su altında kalacak. Dev pompa lazım. Bu ihtiyacımızı gelen tüm yetkililere söylememize rağmen herhangi bir gelişme yaşanmadı."



Öte yandan, 3 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları da sürüyor.

Görüntü Dökümü



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- CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın sular altıdaki seraları incelemesi



- Atıcı üreticilerden bilgi alması



- Su altında kalan seralardan görüntüler



- Kulak Pompa istasyonundan görüntüler



- Pompalar çalışırken



- Tahliye edilen sular



- CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ile Röp



- Kulak Mahalle Muhtarı Süleyman Bağdaç'ın konuşması

SÜRE:07'43" BOYUT:505,67 MB

Haber:Ali Ekber ŞEN-Kamera:İbrahim MAŞE/MERSİN,()





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7)MEŞALELER SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YANDI

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Sarıkamış Harekatı’nın 102’nci yıldönümünde Sarıkamış'ta meşaleli ve bayraklı olarak şehitliğe yürüyen vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye slogan attı.



"Vefakar gençlik, cefakar ecdadını unutmayacak' etkinliği nedeniyle Kars Valiliği tarafından Sarıkamış'ta düzenlenen etkinlikler, dün gece başladı. Kars’a davet edilen 15 Temmuz Şehitlerinin yakınları onuruna verilen akşam yemeğinin ardından Sarıkamış Kazım Karabekir Paşa Camisinde şehitler için mevlit okutuldu. Daha sonra Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda toplanan binlerce vatandaş, bayrak ve meşalelerle 3 kilometrelik yürüyüşün ardından Yukarı Sarıkamış Şehitliğine gitti. AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Vali Rahmi Doğan, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta (MHP), Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan'ın da katıldığı etkinlikte vatandaşlar, tekbir getirdi ve 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı. Anma Etkinliklerinin ilk günü Yukarı Sarıkamış Şehitliği önünde toplanan binlerce vatandaşın edilen dualara hep bir ağızdan "Amin" demesiyle son buldu.



Sarıkamış Harekatıyla ilgili bir açıklama yapan Vali Rahmi Doğan, "Burası Çerkezköy. 9. Kolordunun Sarıkamış’a girdiği ve Rus birlikleriyle ilk çatışmanın yaşandığı nokta. 3. Ordunun 9, 10 ve 11 olmak üzere üç kolordusu 90 bin askerle Sarıkamış Harekatına katılmıştır. 9. Kolordu planlanan ve belirlenen günde şu anda üzerinde bulunduğumuz bölgeye geliyor. Ertesi gün 10. Kolordunun gelmesi ve birlikte daha kuvvetli bir taarruz yapılması planlandığı için 10. Kolorduyu bekleme kararı alıyor. Türk ordusu Sarıkamış Harekatı’nı tamamlayacakken, 10. Kolordunun 2 gün geç gelmiş olması savaşın kaderini değiştiriyor ve burada Rus birlikleriyle Mehmetçik ciddi çatışmalar yaşıyor. Ve binlerce askerimiz çatışmalarda şehit düşüyor" diye konuştu.



Kars Milletvekili Selahattin Beyribey ise "Bu meşaleler Anadolu’da daha dün, önceki gün olduğu gibi yüz yıl önce de yüreği yananların gönüllerindeki kordur, ateştir. Işıksa şehitlerimizin ışığıdır. Tıpkı ay yıldız gibi ülkemizi dört bir yandan sarmış ve aydınlatmıştır. Bu vatanı vatan yapanlar var. Bu vatan için canlarını verecek şehitlere ihtiyacımız var. Hepimiz seve seve geleceğimiz için, çocuklarımız, ülkemiz için bu anlamda elimizden geleni yapmalıyız. İyi ve kötü günleri, dostlarımızı ve düşmanlarımızı iyi tanımalıyız" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Kazım Karabekir Camii önünden ve içinden detay



-Müftü Mehmet genç’in duaları ve cami cemaati detay



-15 temmuz şehitleri alanında toplanan vatandaşlar



-Meşaleli yürüyüş detay



-Engelli aracıyla yürüyüşe katılan vatandaş detay



-Yukarı sarıkamış şehitliği önünde duaların yapılması



-Ak parti kars valisi rahmi doğan röportaj



-Kars milletvekili selahattin beyribey röportaj

Haber-Kamera: KARS, ()

Kaset DV. 396 MB – 6 DK 6 SN



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8)HEMZEMİN GEÇİTTE TREN OTOMOBİLE ÇARPI: 1 YARALI

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, tantan görevlisinin uyarısına rağmen kontrolsüz bir şekilde hemzemin geçide girdiği belirtilen otomobilin sürücüsü 42 yaşındaki İsmail Cankara, kazada yaralandı.



Kaza, bugün saat 05.20'de, Üçeylül Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Ödemiş- Basmane seferini yapan yolcu treni, tantan görevlisinin uyarısına rağmen hemzemin geçite kontrolsüz girdiği öne sürülen 42 yaşındaki İsmail Cankara yönetimindeki 35 M 1630 plakalı otomobile çarptı. Otomobil, 10 metre trenin önünde sürüklendi. Kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü Cankara'yı ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Cankara'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otomobil raylardan çekiciyle kaldırıldı. Tren bir saat gecikmeli de olsa seferine devam etti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü



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- Otomobil ve trenden görüntü



- Genel ve Detay görüntü

(Haber- Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), ()