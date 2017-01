DHA YURT BÜLTENİ-3

1)İZMİR ADLİYESİ'NDE ŞEHİTLERE HAZİN TÖREN



İzmir Adliyesi'ne dün bombalı saldırıda şehit olan polis Fethi Sekin ile adliye zabıt katibi Musa Can için İzmir Adliyesi'nde tören düzenleniyor. Törene katılmak için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da İzmir Adliyesi'ne geldi.

Tören alanına ilk olarak mübaşir Musa Can' ın cenazesi getirildi, Can' ın yakınlarının tabuta kapanıp gözyaşları döküp ağıtlar yakması yürekleri dağladı. Şehit polisin cenazesinin beklendiği törene Ak Parti ,CHP ve MHP den çok sayıda siyasetçi, hakimler, savcılar ve adliye personeli katılıyor. Avukatlar terörü protesto için cüppeleriyle katılırken, adliye bahçesinde yapılması planlanan töreninin olumsuz hava koşulları nedeniyle binanın içerisinde yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Şehit polis Fethi Sekin in cenazesinin bulunduğu tabutun tören alanında yerini almasının ardından cenaze töreni başladı . Tören alanından sık sık Şehitler Ölmez Vatan bölünmez sloganları yükselirken, adliye bahçesi sağnak yağmura rağmen törene katılmak isteyen vatandaşlarca dolup taştı.

İZMİR

2)ÇORUM'DA ŞEHİTLER TÖRENLE MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

ÇORUM’daki trafik kazasında şehit olan iki asker düzenlenen törenle gözyaşları içerisinde memleketlerine uğurlandı. Çorum’un Laçin İlçesi'nde dün akşam saatlerinde askeri araç ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada şehit olan iki asker için bugün Çorum İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehit Jandarma Astsubay Çavuş 21 yaşındaki Halit Gençer ve Jandarma Uzman Çavuş 31 yaşındaki Bilal Ekinci’nin cenazeleri Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Çorum İl Jandarma Komutanlığı’ndaki tören alanına getirildi. Törene Garnizon Komutanı Jandarma Albay Fatih Üstündağ, Vali Yardımcısı Adem Saçan, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve şehit askerlerin yakınları katıldı.

Gözyaşlarının sel olduğu törende şehit yakınları ağıtlar yaktı. Uzman Çavuş Bilal Ekinci’nin eşi Halime Ekinci eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak, Ne olur saçından bir kaç tel alın, bana verinö diye gözyaşı döktü. Uzun süre tabuta sarılarak ağlayan şehit yakınları güçlükle sakinlirildi. Bilal Ekinci’nin 3 yaşındaki kızı Hira Ekinci’de uzun süre babasının tabutuna baktı. Bekar olan Halit Gençer’in annesi Karakız Gençer ve babası Hasan Gençer'de gözyaşlarına boğuldu. İl Müftüsü Ahmet Akın’ın yaptığı duanın ardından şehit cenazeleri helikopterle memleketlerine gönderilmek üzere Akıncı Kışlasına götürüldü. Uzman Çavuş Bilal Ekinci’nin cenazesi memleketi Kayseri’ye, Halit Gençer ise Ankara’nın Haymana İlçesi'ne gönderildi.

- Şehitlerin morgdan alınışı



- Tören alanından görüntü



- Şehit yakınlarının tabutlara sarılıp ağlaması



- Müftü Ahmet Akın dua



- Tören



- Detaylar

3)YOL KENARINDAKİ 2 TRAFİK POLİSİ VE VATANDAŞA OTOMOBİL ÇARPTI

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, yol üzerinde, yaralamalı kaza nedeniyle tutanak tutan trafik polisleri Ercan Karpuz ve Reşit Aslan ile onları izleyen meraklı vatandaş Nazmi Zorbaş'a, başka bir otomobil çarparak kaçtı. Yaralı yaya ve polisler hastanede tedaviye alınırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaza, dün (perşembe) saat 17.00 sıralarında, Çatalarık Mahallesi'ndeki Osman Kaya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir otomobilin karıştığı yaralamalı trafik kazası sonrası yol üzerinde inceleme yaparak kaza tutanağı tutan trafik polisleri Ercan Karpuz ve Reşit Aslan ile onları izleyen Nazmi Zorbaş'a, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 LG 4849 plakalı otomobil çarptı. Karpuz, Arslan ve Zorbaş yaralanırken; yoldakilere çarpan otomobil sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. Kaza yerine çağrılan ambulanslara alınan Karpuz ile Zorbaş Fethiye Devlet Hastanesi'ne, Aslan ise Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Aranan otomobil ise Babataşı Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.



Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, hastaneleri gezerek yaralı polislerin durumu hakkında bilgi aldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi. 35 yaşlarında ve sakallı olduğu belirtilen sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü



------------------------

- Kaza yerinden görüntü



- Tedaviye alınan polis Ercan Karpuz'un görüntüsü

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla)

4)CİHANBEYLİ'DE ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 43 YARALI

KONYA'nın Cihanbeyli İlçesi'nde öğrenci taşıyan otobüsün, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 2 öğrenci öldü, 1'i şoför 43 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Cihanbeyli- Konya Karayolu ilçe girişinde Meteoroloji Müdürlüğü yakınında meydana geldi. Konya'dan Cihanbeyli'deki Sağlık Meslek Lisesi'ne öğrenci taşıyan Mustafa Tuncel yönetimindeki 42 R 3600 plakalı otobüs, iddiaya göre buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Kazada, otobüsten fırlaması sonucu altında kalan 12'nci sınıf öğrencileri 17 yaşındaki Burak Demirci ve aynı yaştaki Ayşenur Okuş, yaşamını yitirdi. Sürücü Tuncel ve 4'ü ağır 42 öğrenci yaralandı. Otobüsün altında kalan Demirci ve Okuş'un cesetleri iş makinalarının yardımıyla çıkartıldı. Yaralılar, ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri otobüste 44 öğrencinin bulunduğu ve yaralı 42 öğrenciden 4'ünün ağır olduğunu, diğer öğrencilerin çoğunun tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını belirtti. Otobüste ise koltuklarda emniyet kemerinin olduğu, öğrencilerin kemer takıp takmadığının da araştırıldığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

- Kaza yerinden detay



- yaralılardan detay



- Hastaneden detay



- Genel ve detay

Haber- Kamera: KONYA



5)DÖRTYOL'DA PKK SIĞINAKLARINDA CEPHANELİK BULUNDU



HATAY'ın Dörtyol İlçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dörtyol kırsalında bulunan iki ayrı sığınakta terör örgütüne ait çok sayıda silah, silahlara ait mermi ve yaşam maddeleri bulunduğu bildirildi.



Yapılan açıklamada, "Hatay/Dörtyol'da; güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen, iki ayrı sığınak içerisinde; 1 av tüfeği, 29 av tüfeği fişeği, 1 Biksi makineli tüfek monte hamili, 20 Biksi makineli tüfek fişeği, 30 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 mutfak tüpü, 200 metre su hortumu, bir taşınabilir bellek, muhtelif kıyafet, örgütsel doküman, bol miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Ramazan ÇELİK/ HATAY

6)BURSA'DA LODOS, İNŞAAT İSKELESİNİ YIKTI

BURSA'da şiddetli esen lodos yüzünden bir inşaatın iskelesi çöktü. Vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekerken bir çok otomobil ise zarar gördü. Bursa'da iki gündür şiddetini arttırarak devam eden lodos, sabah saatlerine kadar etkili oldu. Saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan lodos, merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde yapımı devam eden bir apartman inşaatının iskelesini çökeltti. Çöken iskele bir kamyonete ve bir otomobili de zarar verdi. Bazı ev ve iş yerlerinin camları ise lodos nedeniyle kırıldı. Vatandaşlar ise yola yürümekte güçlük çekerken, elektrik direkleri ve ağaçlara tutunarak dengede durmaya çalıştılar. Meteoroloji yetkilileri lodosun öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini belirttiler.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Kırılan camlardan görüntüler

-Zarar gören kamyonet ve otomobilden görüntü

-Yıkılan iskeleden görüntü

-Yan yatan elektrik direklerinden görüntüler

-Sallanan vinç

-Duvarın çökemesi sıvanın uçması

Berktuğ ÖNCÜ/Mehmet İNAN/BURSA

7)ŞANLIURFA'DA DBP'Lİ 3 BELEDİYE BAŞKANI İLE BİRLİKTE TOPLAM 29 TUTUKLAMA

ŞANLIURFA'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheliden adliyeye sevk edilen DBP'li Viranşehir Belediye Eş Başkanı Emrullah Cin ile Bozova Belediye eş Başkanları Zeynel Taş ve Fatma Doğan'ın da aralarında olduğu 29 kişi tutuklandı.

İstanbul Beşiktaş'ta çevik kuvvet polislerine yönelik saldırıdan sonra Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında DBP'li Viranşehir Belediye Eş Başkanı Emrullah Cin ile Bozova Belediye Eş Başkanları Zeynel Taş ve Fatma Doğan'ın da bulunduğu 52 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen ve mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 23'ü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Emrullah Cin, Zeynel Taş ve Fatma Doğan'ın da aralarında bulunduğu toplam 29 şüpheli ise 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü



------------------------



- Şanlıurfa Adliyesi



- Polisin önlem alması



- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi



- Tutuklananların adliyeden çıkarılması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA



8)MARMARİS'TE YANMIŞ ALANLARIN YARALARI SARILIYOR

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde çeşitli zamanlarda çıkan orman yangınlarında yanan alanlarda temizlik yapıldı. Kağıtlık tomruk, lif yonga, yakacak odun ayrımı tamamlandı. Bördübet mevkiinde yanan 46 hektarlık alana başlatılan fidan dikimi sürerken, sadece bu bölgeye 50 bin kızılçam dikileceği belirtildi.



Hisarönü Mahallesi Bördübet Mevkii'nde geçen yıl 9 Mart'ta çıkan orman yangını sonrası, 46 hektarlık alan zarar gördü. Yanmış alanlardan 362 metreküp kağıtlık tomruk sanayi türü ağaç ile birlikte 916 ster (1 ster 300-500 kilo arası) lif yonga ve 340 ster de ibreli yakacak odun üretilerek, açık artırmayla satılmak üzere Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü depolarına taşındı. Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, Bördübet Mevkii'nde yanan 46 hektarlık alana 50 bin kızılçamın dikimine başlandığını belirtti. Dikim öncesinde yanmış sahalarda dozer ve mini ekskavatörler ile toprak işlemeleri, diri ve ölü örtü temizleme çalışmaları tamamlanarak dikim başlatıldı. Bölgeye 50 bin kızılçam fidanı dikilecek.



STER NEDİR?



Uzunluğu ve genişliği 1, yüksekliği 1.10 metre olan odun istifine 1 ster denir. Ster ağırlığı ağaç türüne, istifin dizilişine, kesimden sonra geçen süreye bağlı olarak 300-500 kilo arasında değişir, standart bir ağırlığı yoktur. Marmaris'te ağırlık kızılçam ağacı olması nedeniyle kızılçamda 1 ster, Yarma Sanayi Odunu olarak yaş 500, yarı yaş, yarı kuru 399, kuru 354 kilo civarında. Yakacak odun olarak bakıldığında yaş 473, yarı yaş, yarı kuru 382, kuru 334 kilo civarında geliyor.

Görüntü Dökümü



------------------------



- 9 Mart 2016 Bördübet orman yangını ve sonrası ARŞİV görüntüleri



- Yanmış alanlardan kesilen ağaç görüntü



- Yanmış arazi görüntü



- Ster haline getirilmiş satışa hazır ağaçlar

Haber- Kamera: Mustafa SARIİPEK / MARMARİS(Muğla)

9)GÖKYÜZÜNDE KUŞLARIN GÖSTERİSİ BÜYÜLEDİ

SAMSUN'da gökyüzünde adeta dans edercesine ilginç hareketler yapan kuşların oluşturduğu görsel şölen, vatandaşlar tarafından ceptelefonlarıile görüntülendi.



Samsun'da dün akşam üzeri gökyüzünde adeta dans eden kuşlar ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Bir görsel şölen oluşturan kuşların bu birbirinden güzel hareketleri vatandaşların da dikkatini çekti. İzleyenlere adeta görsel bir şov sunan kuşları vatandaşlar da cep telefonları ile görüntüledi. Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen gösteri, havanın kararmasıyla son buldu.

Görüntü Dökümü :



------------------------



- Kuşların gökyüzündeki dansı



- Detaylar



- Vatandaşların cep telefonu ile görüntülemsi



Haber-Kamera : SAMSUN

10)BURDUR'DA KAN BAĞIŞINA DESTEK

TÜRK Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, kan stoğunun yetersiz olduğunu belirterek çağrıda bulunması zerine Burdur'da vatandaşlar kan bağışında bulundu.



Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın çağırısı üzerine Burdur Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı başta olmak üzere çok sayıda vatandaş, kan verdi. Düzenli kan bağışında bulunan Vali Yardımcısı Sandıkçı, 67'nci kez kan bağışında bulundu.



Meslek hayatı boyunca toplumsal duyarlılığa dikkati çekmek için kan vererek örnek olmaya çalıştığını belirten Sandıkçı, "Hem toplumun ihtiyacını karşılamak hem de sosyal sorumluluk anlayışı içinde kan veriyorum. Kızılay Genel Başkanı'nın davetine uyarak manevi bir katkı olması için kan verdim. İnsanlara yardımcı olmak ve kan ihtiyacını giderme konusunda bir nebze olsun sorumluluğumu yerine getiriyorsam ne mutlu bana. Bütün insanlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.



Burdur Kızılay Kan Merkezi Sorumlusu Dr. Deniz Erkaya da kış aylarında kan stoğunun azaldığını belirterek bağış çağrısı üzerine Burdur'da kan bağışına yoğun destek verildiğini söyledi. Dr. Erkaya, "Kış aylarında her yıl aynı sorunu yaşıyoruz. Burdur Kızılay Kan Merkezi'nin açıldığı 2006 yılından bu yana ilk defa bir günde 41 ünite kan aldık. Normalde 15- 20 ünite oluyordu. Yoğun bir ilgi oldu. Burdur halkı kan bağışına duyarlı. Ülke ortalamasının üzerinde kan bağışı alıyoruz. Vatandaşımızı kan bağışına davet ediyoruz" dedi.



Kan bağışında bulunan vatandaşlardan Mevlüt Hakan Turgut ise çağrı üzerine kan bağışlamaya geldiğini belirterek "Bütün vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum. Asker, polis can veriyor. Biz sadece kan vermişiz çok mu" dedi.

Görüntü Dökümü



------------------------------------



- Kan bağışından detay,



- Hayri Sandıkçının açıklamaları,



- Deniz Erkaya'nın açıklamaları,



- Vatandaşla röportaj



Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR

11)AVCILARIN VURDUĞU KUĞU KURTARILAMADI

ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'ndeki Filyos Çayı'nda, avcıların vurması sonucu yaralanan kuğu, veteriner müdahalesine rağmen telef oldu.



İlçedeki Filyos Çayı'nda yüzen 3 kuğuya kimliği belirsiz avcılar tarafından ateş edildi. Kuğulardan 2'si kaçarken, birisi yaralandı. Su seviyesi yüksek olduğu için çaya giremeyen avcı uzaklaşırken, durumu gören çevredeki bir kişi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne (DKMP) haber verdi. Gelen ekipler suya girip yaralı kuğuyu alarak Zonguldak’taki Veteriner Tıp Merkezi’ne götürdü. Veteriner Önder Alkan'ın yaptığı kontrolde kuğunun vücuduna 7 saçma isabet ettiği belirlendi. Saçmalar çıkarılıp gerekli tedavisi yapılan kuğu, 6 saat sonra telef oldu. Kuğunun ölmesi, hem klinik çalışanlarını, hem de DKMP ekiplerini üzdü.



Veteriner Önder Alkan, kuğunun yarı felç halde kliniğe getirildiğini söyleyerek, "Vücudunun çeşitli yerlerinde 5'den fzala saçma vardı. Saçmanın bir tanesi beynin sol tarafında, diğer saçmalar omuriliğe zarar vermiş. Boynundaki omurilikte birden fazla saçma var. Bu saçmalar omuriliğe zarar vermiş. Kanadında da bir kırık var. Gerekli tüm tedavileri uyguladık ancak gece geç saatlerde öldü" dedi.



Alkan, yaban hayatının yoğun olduğu bölgelerde denetimlerin daha yoğun yapılması gerektiğini de ifade ederek, "Bu kuğu av kuşu değil. Bunu vuranların bulunup cezalandırılması gerekir" diye konuştu.



Kuğuyu vuranların bulunması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü



-----------------------------



-Yaralı kuğunun ırmaktan alınması



-Kuğuya klinikte müdahale edilmesi



-Görevlilerin üzüntüsü



-Kuğuya isabet eden saçma izleri



-Yaralı kuğu



-Veteriner Önder Alkan ile röp.

Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK