DHA YURT BÜLTENİ-3

AKŞEHİR'DE PAZAR YERİ ÇATISI ÇÖKTÜ: 4 YARALI (EK)



1)EN KAZ ALTINDA 1 KİŞİNİN KALMASINDAN ŞÜPHE EDİLİYOR

Akşehir'de kapalı semt pazarının çatısının yoğun kar yağışı nedeniyle çökmesi sonucu, enkaz altında 1 kişinin kalma ihtilami üzerinde, vinçlerle enkaz kaldırma çalışması sürüyor. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Semt pazarında esnaflar daha yeni tezgahlarını açtığı sırada, çatı biriken yoğun kar nedeniyle, çatının 4'e 1 oranı çöktü. Şu ana kadar 1'i ağır 4 pazarcı esnafımız yaralı olarak kurtarıldı. Şu an vinçlerle enkazın kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Enkaz altında 1 kişinin kaldığı şüphesi üzerinde duruluyor. "dedi.

2)SEL SULARI ALTINDA KALAN SERALARDA SANDALLARLA HASAT

MERSİN'de geçen hafta yaşanan sel felaketi sonrası seraları su altında kalan çiftçiler, tarla ve bahçelerine ancak sandalla girerek hasat yapıyor. Hasadın güçlükle ya da hiç yapılamaması nedeniyle sebze fiyatları da üçe katlandı. Tarsus İlçesi'ne bağlı 12 mahallede bulunan seraları yutan sel suları çiftçilere geçit vermedi. Hasat dönemi başlayan örtü altı patlıcan ve kabaklarını su dolu seralardan kurtarmak isteyen üreticiler, çareyi hasat ettikleri ürünleri sandallarla taşımakta buldu. Bel seviyesine gelen sulara giren üreticiler, zorlu koşullarda ürün topladı. Sera sahipleri, topladıkları ürünleri sandalla karaya taşıdı. Merkez Akdeniz ilçesi ile Tarsus'ta 60 bin dekarlık örtülü tarım arazisi sular altında kalırken, üreticiler yetkililerden gelecek yardımı bekliyor. Selden etkilenen 30 bin dekara yakın tarım arazisinin bulunduğu Tarsus'ta kurtarabildiği ürünü kar sayan üretici, tüm enerjisini ürünlerini hasat edebilmek için harcıyor. Daha önce traktör ve küfelerle taşınan ürünlerin bu sefer sandallarla taşınması, sel suları karşısındaki çaresizliğin fotoğrafı olarak göz önüne serildi.

KAYIKLA HASAT YAPTIK, TARİH BİZİ YAZSIN

106 dönümlük serasının tamamı sular altında kalan çiftçi Bilal Tekerlek, perişan olduklarını ifade ederek, "Kayıkla yetişmiş olan mahsulümüzü toplamaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza okul harçlığı çıkarabilmek için topluyoruz. Kayıkla hasat yapmaya çalışıyorum. Tarih yazmış mı böyle bir şeyi? Ama biz yaptık, artık yok derlerse inanmayın. 106 dönüm yer işliyorum ve tamamı sular altında. Tohumlarımız çok pahalı, kabaklarımız sular altında. Patlıcan 1.50 TL idi, şimdi 7 TL'den bahsediliyor. Türkiye genelinde halk, bu bölgeyi sel aldığı için 1 liraya yiyeceği sebzeyi 3 liraya yiyecek. Selin etkisi vatandaşa da yansıyacak" dedi.

ÖLÜMÜ GÖZE ALIP KAYIKLA ÜRÜN TOPLUYORUZ

Ürünlerini toplamak için 1 metre suyun içine girip hayatlarını tehlikeye attıklarını söyleyen üretici Hüseyin Özer ise "Belimize kadar suda ürünlerimizi kayıkla çıkarmaya çalışıyoruz. Yer yer 4 metreyi bulan su kanalları var. Ölümle savaşıyoruz, suya girip hayatımızı tehlikeye atıyoruz. 5 aylık bebeğim var, ölsem ne olacak? Çok zor şartlarda mahsul yetiştiriyoruz ve şu an bu mahsulleri toplamak için de ölümle burun burunayız. Yaklaşık 35 bin dekar sera, su altında ve 100 milyon TL zararımız var. Zararımız karşılansın. Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız buraya gelsin halimizi görsün" diye konuştu.

CHP VE MHP HEYETİ BÖLGEDE

Öte yandan, beraberindeki heyetle bölgede sulara gömülen seraları gezen CHP Genel Başkan Başdanışmanı İstemihan Talay, üreticilerle görüşüp sorunlarını yerinde dinledi. Kahvehanede yapılan buluşmada tek tek üreticilerin sorunlarını dinleyip not ettiren Talay, istekleri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na aktaracağını ve CHP grubunun durumu meclise taşıyacağını söyledi.



MHP'den bir heyette bölgede üreticiler ile görüşerek içinde bulundukları durumu inceledi.

3)OLTU'NUN RAKİ'Sİ KAR, KIŞ DİNLEMİYOR







ERZURUM'un Oltu ilçesinde yaşayan 'Raki Dede' lakaplı 57 yaşındaki Nizam Kul, 30 yıldır yaz-kış demeden her gün 1700 metre yükseklikteki Sitare Dağı'na tırmanıyor.



Evli, 3 çocuk ve 3 torun sahibi 'Raki Dede', spor yaparak yaşamını renklendiriyor. Yaz-kış, kar-çamur demeden her gün ağaçlara tırmanıp, büyük kaya parçalarını kaldırıp, ilçenin hemen yanındaki Sitare Dağ'na tırmanan Nizam Kul, spor yapınca mutlu olduğunu bildirdi. Bugüne kadar geçimini sağlamak için sabit bir işi olmadığını ve ara işlerde çalıştığını söyleyen Nizam Kul, çok sağlık olduğunu ve kololay kolay doktora gitmediğini belirtti. Nizam Kul, şunları söyledi:"En son ne zaman doktora gittim hatırlamıyorum. Sağlımı her gün zirvesine çıktığım Sitare Dağına borçluyum. Atalarımızın dediği gibi işleyen demir pas tutmaz. Kendimi bildim bileli spor yaparım. Benim için bu dağa çıkmak bir tutku. Tırmanmadan önce ağaçlara çıkıp, kayaları kaldırarak ısınma hareketleri yapıyorum. Bu parkurda rakip tanımıyorum. Gençlere tek öğüdüm kötü alışkanlıklardan uzak durup, kendilerini spora vermeleridir."

4)ADANA'DA 600 POLİSLE 'HUZUR' UYGULAMASI

ADANA'da, terör örgütü PKK yandaşlarının gösterilerine sahne olan bölgelerde 600 polisin katıldığı 'huzur' uygulaması yapıldı.



Merkez Yüreğir İlçesi'ndeki Çukurova Caddesi'nde düzenlenen uygulamaya Terör, Asayiş ve Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı 600 polis katıldı. Özel Harekat Şubesi'ne bağlı timler tarafından desteklenen uygulamada görevli polisler, Anadolu, 19 Mayıs, Yunus Emre ve Başak Mahallelerinden geçen caddeye, farklı yönlerden girdi. Hareket kabiliyeti yüksek olan motosikletli Yunus, Güven ve Narkotimlerden oluşan polisler, cadde üzerindeki işyerlerine girerken, Özel Tim'e bağlı keskin nişancılar ise sokakların köşe başları ve kritik noktalarda güvenliği sağladı. Şok baskınlarla kahvehane, internet kafe ve işyerlerinde arama yapıldı. Şüpheli şahısların kimlik kontrolü yapılarak aranan 6 kişi gözaltına alındı.

5)ÖĞRENCİLER SOKAK KEDİLERİ İÇİN EV YAPTI

SAMSUN'da bulunan Kışla Yaşardoğu İlkokulu'nun 4-E sınıfının sınıf öğretmeni Hümeyra Atay'ın hazırladığı 'Yaşatmak daha güzeldir' projesi kapsamında sokak kedilerinin soğuk kış aylarında barınmaları için 25 adet kedi evi yaptı.



Samsun'un İlkadım İlçesi'nde bulunan Kışla Yaşardoğu İlkokulu'nun 4-E sınıfının sınıf öğretmeni Hümeyra Atay'ın hazırladığı 'Yaşatmak daha güzeldir' projesi kapsamında 25 öğrenci sokak kedileri için kendi imkanlarıyla kedi evi yaptı. Kedi evleri okulun bahçesindeki yeşil alana yerleştirildi. Kedi evlerinin daha sonra öğrencilerin yaşadıkları bölgelerdeki uygun alanlara yerleştirileceği ve soğuk kış günlerinde kedi evlerinde kalan kedilerin çocuklar tarafından beslenileceği belirtildi. Özellikle soğuk kış döneminde sokak hayvanlarının olumsuz etkilendiğini söyleyen Atay, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 'Samsun Maarife hareketi projesi' kapsamında öğrencilerimizle bir proje gerçekleştirdik. Amacımız çocuklarımıza hayvan sevgisini kazandırmak. Kediler için soğuk kış günlerinde barınabilecekleri küçük yuvalar yaptık. Öğrencilerimiz evlerinde anne ve babaları ile birlikte bu evleri hazırladılar. 25 öğrencimin 25'i de kedi evi yaptı. Projemizin adı gibi yaşatmak daha güzeldir. Sokak hayvanları için soğuk kış döneminde yaşamak çok zor" dedi.



Öğrencilerden 9 yaşındaki Eyüp Kuzey Çakır, sokak kedilerini korumak için kedi evleri yaptıklarını söyleyerek "Evlerin kenarlarına mamalar da koyuyoruz. Sokak kedileri üşemesin istiyoruz. Böyle bir projeye katıldığımız için arkadaşlarımla ve kendimle gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.



10 yaşındaki Ergi Gül Balcı, kedileri çok sevdikleri için böyle bir proje gerçekleştirdiklerini belirterek "Kedi evlerini yapmak için hepimiz çok uğraştık. Bizim için çok değerli bir proje oldu. Ben bazı kedilerden korkuyorum ama çok şirinler. Kedi evleri çok önemli. Kediler bu evlere girdiklerinde hem mamaları yiyecekler hem de üşümeyecekler, aç kalmayacaklar" diye konuştu.

6)AÇ KALAN DOMUZLAR TRAFİKTE TEHLİKE SAÇIYOR







ISPARTA'da kar yağışı nedeniyle aç kalan yaban domuzları, yiyecek bulmak için zaman zaman karayolundan geçerken, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Isparta'nın Gelendost ve Yenişarbademli ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları zaman zaman kent merkezine iniyor. Isparta- Gelendost karayolundan geçmeye çalışan domuz sürüleri sürücülere de zor anlar yaşatıyor. Sürücüler aniden önlerine çıkan domuzlara çarpmamak için manevralar yaparken, kaza tehlikesi yaşıyor.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () -==============================================================

7)KIZILAY MESAJ ATTI, KAN BAĞIŞLADILAR





KIZILAY'da kış mevsimine bağlı olarak kan stoklarının azalmasının ardından Kızılay Kocaeli Şubesi bağışçılarına kan bağışlaması konusunda çağrıda bulundu. Kızılay'dan gelen mesajı alanlar merkezlere gelerek bağışta bulundu.

Ülke genelinde havaların soğuması ve kan bağışçı sayısının düşmesi nedeniyle Kızılay kan bağışçılarının cep telefonlarına mesaj atarak kan bağışlamaları yönünde çağrıda bulundu. Kocaeli'nde de kan bağışında düşüş yaşanırken, mesajları alan daha önce kan bağışında bulunan kan bağışçıları Kızılay'ın kan merkezlerine giderek kan bağışında bulundu. Kızılay Kan Bağışı Kazanım Uzmanı Gülden Ünal, Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli'nde de kan ihtiyaçlarının yüksek olduğunu belirterek, "Hastanelerimizde operasyonların yoğun olması, bölgemizde büyük hastanelerin olması ve havaların soğuk olması nedeniyle de insanların kan bağışında biraz çekingen davranmaları neticesinde kan stoklarında ciddi bir düşüş gözlendi. 18-65 yaş aralığındaki herkes kan bağışlayabilir. Bölgemizde kan bağışının düşük oranlarda kalması bizi açıkçası üzmekte. Kendini sağlıklı hisseden 18-65 yaş aralığındaki herkesi kan bağışına bekliyoruz. Burada doldurdukları formların ardından kan bağışlarını yapabiliyorlar. Vücutta kan fazlalığı yoksa kan bağışı kabul edemiyoruz" dedi.

Kan merkezine gelerek bağışta bulunan Metin Uçar, "16 kez kan bağışında bulundum. Kan bağışı yapan insan sağlıklı oluyor. 56 yaşına girdim kan vermek beni pozitif anlamda çok etkiledi ve kan vermeye devam ediyorum" diye konuştu.

Kan stoklarının soğuk havalarda azaldığını öğrenince kan vermeye geldiğini söyleyen Bülent Aydın ise, "Gençlerimiz kan verme olayına pek katılmıyorlar. Gençlerimizin de kan bağışı yapmalarını istiyorum. Sağlıklı olduğunu düşünen herkes ve bir gün kendine de ihtiyacı olduğunu düşünerek kan verebilir. Bu insanlık görevidir. Umarım herkes bu kampanyaya destek olur" diye konuştu.

