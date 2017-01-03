DHA YURT BÜLTENİ-3

SÜRE: 01,37 saniyeBOYUT: 54 MB

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6)ADIYAMAN'DA, KAZALAR MOBESE KAMERALARINA YANSIDI

ADIYAMAN ve ilçelerde dikkatsizlik, hız ve kural ihlali nedeniyle meydana gelen yaralamalı ve hasarlı kazalar, mobese kameraları tarafından görüntülendi. dıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından olaylara engel olmak ve erken müdahale etmek amacıyla merkez ve ilçelerin farklı noktalarına yerleştirilen mobese kameralarına hasarlı ve yaralamalı kazalar yansıdı. Görüntülerde kazaların genellikle dikkatsizlik, hız ve kural ihlali nedeniyle meydana geldiği görüldü. Yetkililer, sürücülerin kurallara uyarak trafik kazaların önüne geçilebileceğini söyleyerek, uyarılarda bulundu.

Görüntü Dökümü



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- MOBESE kameraları görüntüleri



- Yaralamalı ve hasarlı kazalar



- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 250 MB

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