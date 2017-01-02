DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ANTALYA HAVALİMANI'NDA PANİK (1)

ANTALYA Havalimanı'nda iç ve dış hatlar terminallerinin ortak kulandığı 'Giden Yolcu' kısmında saat 09.55'te X-Ray cihazından geçen Suriyeli bir genç "Üzerimde bomba var, Allahuekber" diye bağırınca, panik yaşandı. Polis ve özel güvenlikçiler 25-30 yaşlarındaki Suriyeliyi kısa sürede etkisiz hale getirip gözaltına aldı.



GÖRGÜ TANIĞI:EL BAGAJIYLA X-RAY DAN GEÇMEK İSTEDİ



Olayla ilgili bir görgü tanığı "Şahıs el bagajıyla x-ray cihazından geçmek istedi. Güvenlik görevlileri izin vermeyince Şüpheli " Gidin teröristlerle uğraşın benimle ne uğraşıyorsunuz" diye tepki gösterdi. Bunun üzerine polis ve güvenlik görevlileri şahsa müdahale etti. Şüpheli yere yatırılıp gözaltına aldı. Çantası elinden alınarak polis tarafından havalimanı dışına çıkarılan şüpheli havalimanı polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Antalya Havalimanından ARŞİV ve GÜNCEL görüntüler FEED' ten geçiliyor

-Gündem - Türkiye-Antalya

====================================================

2)ASILSIZ BOMBA İHBARININ GEREKÇESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

EVİNİN HACİZDEN SATIŞINI ENGELLEMEK İÇİN İCRA MÜDÜRLÜKLERİNİN BULUNDUĞU BİNAYA BOMBA İHBARI YAPMIŞ

İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde bir ay içerisinde iki kez bir iş hanıyla ilgili yapılan asılsız bomba ihbarının altından çıkan gerçek, duyanları şaşkına çevirdi. İhbarları yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 66 yaşındaki A.U.'nun evinin haciz yoluyla satışını engellemek için icra müdürlüklerinin bulunduğu iş hanıyla ilgili bomba ihbarı yaptığı ortaya çıktı. A.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karşıyaka'da geçen 2 Aralık ve 27 Aralık tarihlerinde iki kez, çarşıdaki Vakıflar İş Hanı'na bomba konulduğu ihbarı yapılması üzerine polis alarma geçti. İlk ihbarda yalnızca bomba konulduğu ikinci ihbarda ise "Suriye'de öldürdüğünüz IŞİD'cilerin hesabını vereceksiniz" ifadeleri kullanıldı. Geniş güvenlik önlemi alan polis, işhanı ve çevredeki binalarda bulunanları tahliye etti, iş hanını didik didik aradı. Bomba imha uzmanları ve özel eğitimli köpeklerle yapılan aramalarda herhangi bir patlayıcı ya da bomba düzeneğine rastlanmadı.



ŞAŞKINA ÇEVİREN GEREKÇE



Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, ihbarın bir ankesörlü telefondan yapıldığını belirledi. Bölgedeki güvenlik kameraları incelenerek ihbarı yapan kişinin A.U. olduğu tespit edildi. Polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan A.U. ilk ifadesinde, 50 bin lira borcu olduğunu, bu nedenle evine haciz geldiğini anlattı. A.U.'nun haciz işlemini durdurmak için, icra müdürlüklerinin bulunduğu iş hanıyla ilgili bomba ihbarı yaptığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından geçen cumartesi günü adliyeye sevk edilen A.U., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Zanlı adliyeye sevk edilirken görüntü



(Haber: Tufan HAMARAT- Kamera: İZMİR, )

===============================================



3)GAZİANTEP'TE, YOLCU OTOBÜSÜ TIR'A ÇARPIP DEVRİLDİ: 8 YARALI

GAZİANTEP'te, önündeki TIR'a çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Nizip- Gaziantep otoyolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Mardin'den Mersin'e giden İhsan Başçanak yönetimindeki 33 BYB 66 plakalı yolcu otobüsü, bilinmeyen nedenle önünde giden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 73 EA 745 plakalı kömür yüklü TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, devrilerek durabildi.Kazada otobüs yolcularından Abdurrahman Ayvaz (30), Ömer Bostan (36), Uğur Doğan (28), Mehmet Yılmaz (34), Ahmet Ali Tanrıkulu (28), Ferit Altan (28), Abdurrahman Akyol (27) ve Mevlit Acar (48) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere taşıdı. Acil servislerde tedavilerine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Kazanın ardından inceleme başlatan polis, otobüs ve TIR sürücülerini ifade almak üzere polis merkezine götürdü.

Görüntü Dökümü



---------------------------------



- Kazanın meydana geldiği yer



- Kaza yapan otobüs



- Yoldaki temizleme çalışmaları



- Otobüsün yerdeki parçaları



- Genel ve detay görüntüler



Haber:Eyyüp BURUN Kamera:Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 86 MB

===================================================

4)KARS VE ARDAHAN DONUYOR

Dondurucu soğukların etkisi altına giren Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde Ardahan'ın Göle ilçesi, sıfırın altında 30,2 derece ile Türkiye'nin en soğuk kenti oldu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bir süreden beli yağış almayan bölgede soğuklar itkili oluyor. Dün gecenin en düşük sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Göle'de 30,2, Kars Harakani Havalimanı ile Erzurum'un Horasan'da 27,9, Kars merkezde 26,4, Erzurum'un Pasinler, Tekman'da 26, Kars'ın Arpaçay, Karakurt, Erzurum'un köprüköy'de 24, Erzincan'ın Otlukbeli, Kars'ın Susuz, Erzurum Havalimanında 23, Kars'ın Çıldır, Akyaka, Erzurum'un Aşkale, Refahiye'de 22, Ardahan merkez, Kars'ın Selim'de 21, Erzurum'un Yakutiye'de 13, Ağrı'da 11, Muş'ta 10, Iğdır'da 8, Erzincan'da 7 dereceyi buldu. Kar kalınlıkları ise Palandöken'de 70, Muş merkezde 69, Ağrı merkez, Erzurum'un Konaklı, Kars'ın Sarıkamış'ta 60, Erzincan'ın Ergen'de 40, Erzurum'da 25, Kars ve Ardahan'da 22, Iğdır'da 10, Erzincan'da 2 santim olarak ölçüldü.



Öte yandan Kars’ta gece etkili olan sisin ardından nemle birlikte oluşan kırağı, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kenti adeta bembeyaz bir görünüme kavuşturan kırağı, çatı saçaklarında, bina, ağaç, elektrik direkleriyle tellerinde kendini gösteriyor. 75 yaşındaki Mevlüt Başaran, bu yıl kış mevsiminin hem erken geldiğini hem de çok sert geçtiğini söyledi. Vatandaşlar, soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan kuşları beslemeye devam ediyor.

Görüntü Dökümü



----------------------



Kentten kırağı detayları



Karda kalan malzemeler ve elektrik telleri



Kars kalesi, bayrak ve kırağı



Kaleden kent merkezinin bembeyaz görüntüsü



Hastane çevresinde kırağıyla buzla kaplı ağaçlar



Buzla kaplı mobese kameralar



75 yaşındaki Mevlüt Başaran'ın konuşması



Ağaçlar, havalandırma sistemleri



Elektrik direklerinden detaylar



Vatandaşın evinin balkonundan kuşlara ekmek kırıntıları atması



Bacalardan çıkan dumanlar



(Haber-Kamera: KARS, ()



DV. 369 MB – 4 DK 53 SN - 550 MB – 7 DK 24 SN - Görüntüsü

===================================================

5)SİVAS'TA 68 ÖĞRENCİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

SİVAS'ta bir öğrenci yurdunda kalan 68 öğrenci doğalgazdan zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı. Olay sabah saatlerinde Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde bulunan özel bir yükseköğretim kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurtta kalan öğrencilerde gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma başladı. Yurt genelinde şikayetler artınca olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Öğrencilerin bir çoğu ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 39 öğrenci, Numune Hastanesi'nde ise 29 öğrenci tedaviye alındı. Yapılan tetkiklerde öğrencilerde doğalgaz zehirlenmesi belirtilerine rastlandı. CÜ Rektörü Prof.Dr. Alim Yıldız ve Hastane Başhekim Prof.Dr. Ahmet Yılmaz da hastane acil servisine gelerek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi veren Başhekim Prof.Dr. Ahmet Yılmaz, "Zehirlenme bir üniversite öğrencilerimizin ikamet ettiği bir yurtta meydana geldi. İlk olarak acile başvurulduğu ve toplu olduğu için besin zehirlenmesinden şüphe edilmiş. Ancak yapılan takiplerle besin zehirlenmesi değil doğalgaz zehirlenmesi olduğu düşünülerek takipleri yapıldı. Durumu ciddi olan bir vakamız yoktur. Bir süre gözetim altında tuttuktan sonra öğrencilerimizi taburcu edeceğiz" dedi. Binada gaz sızıntısının nasıl gerçekleştiği araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:



----------------------



-Yurt binasının görüntüsü



-Hastaneden görüntüler



-Tedaviye alınan öğrencilerin görüntüsü



-Rektörün ziyareti



-Hastane başhekiminin açıklaması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

=====================================================

6)KARLA KAPLI SPİL'E ZİYARETÇİ AKINI

MANİSA'daki Spil dağı Uludağ'ı aratmadı. İzmir ve Manisa'dan Spil'e gelen binlerce kişi kartopu oynadı, karda kaymanın keyfini yaşadı.1515 Metre yüksekliğindeki Spil Dağı son dört gündür yağan kar sonrasında Uludağ gibi oldu. Hafta arasında tenha olan Spil Dağı'nda yılbaşı tatili ve kar nedeniyle gelenlerin akınına uğradı. Manisalılar'ın dışında İzmir ve diğer il ve ilçelerden gelenler, zirveye kadar araç yoğunluğuna neden oldu. Spil Dağı Milli Parkı'na çıkan yolun kenarındaki kar yığınları nedeniyle bazı yerlerde yolun tek şeride düşmesi, araç trafiğinde sıkışıklık yarattı. Tüm bu zorluğa rağmen kar kalınlığının 60 santimetreyi bulduğu zirveye ve zirve yakınmlarına ulaşmayı başaranlar kardan adam yapıp, kar topu oynayarak beyaz örtünün tadını çıkartırken kimileri de muşamba parçaları, araçlarının paspaslarıyla bol bol kaydı. Keyifli anlar yaşayan kar tutkunları bol bol da hatıra fotoğrafı çektirip, özçekim yaptı.

Görüntü Dökümü



---------------



-Spil Dağı'ndan kar manzaraları



-Karda kayanlardan görüntü



-Kartopu oynayanlardan görüntü



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, ()



=================

7)SİS MUŞ'TA UÇAK SEFERLERİNİ AKSATIYOR

Muş'un büyük kentlerle olan uçak seferleri, yoğun sis nedeniyle yapılamıyor.

Muş’ta kış mevsimiyle birlikte sis olayının sıklaştığına işaret eden THY yetkili bilet satış acenta sorumlusu Ferhat Çağlar, son bir hafta içerisinde yoğun sis nedeniyle Ankara, İstanbul ve Bursa seferlerinin iptal edildiğini bildirdi. Uçakların sis nedeniyle Muş Havalimanı yerine Elazığ, Erzurum ve Van hava limıanlarına inmek zorunda kaldığını hatırlatan Ferhat Çağlar, sise Muş ovasını ikiye bölen Fırat nehrinin kolu Murat'ın neden olduğunu belirtti. Vatandaşlar ise uçak seferlerindeki sis nedeniyle meydana gelen aksamalar nedeniyle perişan olduklarını söylediler.

Görüntü Dökümü

---------------------------:

-Havaalanı pistinden detaylar

-Hava limanından detaylar

-Yolculardan detaylar

-Röportaj

Haber- kamera:Muş, ()

=======================================================

8)DONAN GÖL EĞLENCE ALANINA DÖNÜŞTÜ

BİTLİS'in Adilcevaz İlçesi'ndeki Arin Gölü'ne yakın yerleşim yerlerinde yaşayanlar, doğal buz pistine dönen gölde tehlikeye aldırış etmeden eğleniyor.Bitlis'te etkili olan soğuk hava, Adilcevaz İlçesi'ne 30 kilometre uzaklıktaki Göldüzü Köyü’nde bulunan 1660 hektar alana sahip ve 200’e yakın kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü'nü tamamen dondurdu. Göle kıyısı bulunan Karşıyaka, Esenkıyı ve Göldüzü köylerinde yaşayanlar, 35 santimetreyi bulan buz tabakasıyla doğal buz pistine dönüşen göl üzerinde çeşitli etkinlikler yaparak eğlendi. Tehlikeye rağmen göl üzerinde bağlama çalıp türkü söyleyen gençler piknik havasında bol bol halay çekti. Daha sonra gölün üzerinde semaver yakan gençler, çaylarını yudumlayarak günün yorgunluğunu attı.



Köylülerden Orhan Emen,"Boş zamanlarımızda buz tutan göle gelip burada eğleniyoruz. Burası kışın köyümüzdeki gençlerimizin eğlence yeri oluyor. Gençlerimiz buraya gelip top oynayıp, güreş ve piknik yapıyorlar. Burası gerçekten gelip görülmesi gereken bir yerdir" dedi.







Görüntü Dökümü



-----------------------------



-Donan göl



-Vatandaşlardan detaylar



-Güreşen ve top oynayan vatandaşlar



-Semaver yakılması



-Vatandaşlarla röportaj



BİTLİS/