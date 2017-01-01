DHA YURT BÜLTENİ-3

1)183 DEAŞ HEDEFİ İMHA EDİLDİ, 34 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



SURİYE'de yürütülen 'Fırat kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın karadan ve havadan bombalanan 183 hedefi imha edilirken, 34 terörist etkisiz hale getirildi.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 131 gündür sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik operasyonlara devam edildi. Karadan ve havadan hedef alınarak bombalanan terör örgütü DEAŞ'ın 183 hedefi imha edilirken, 34 terörist öldürüldü. Çatışmalarda ÖSO'nun 3 askeri ise yaralandı. 1 mayın ve 23 el yapımı patlayıcının da imha edildiği harekatın sonu durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: "Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 166 DEAŞ hedefi ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınarak terörist unsurlar üzerinde sürekli bir baskı sağlanmış, Özel Görev Kuvvet Gruplarının harekat alanındaki faaliyetleri kolaylaştırılmış, DEAŞ mensuplarınca kullanılan bazı hedefler de imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Shamaviyah’da bulunan 17 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda barınma, savunma ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 17 bina imha edilmiştir. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 3 muhalif yaralanmış, 34 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından, 1 mayın ve 23 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2 bin 579 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

ANKARA/

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2)BAKANLAR ÖZHASEKİ VE ÖZLÜ YENİ YILA KOMANDOLARLA GİRDİ



ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yeni yıla Kayseri 1'inci Komando Tugayı askerleri ile karavana yiyip sohbet ederek girdi. Bilim Merkezi'nin açılışı başta olmak üzere çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün gün içerisinde yaptığı ziyaretlerin son durağı geçen 17 Aralık'ta Talas Caddesinde yaşanan bombalı saldırıda 14 şehit veren ve 1'inci Komando Tugayı oldu. Askerlerle karavana yiyip sohbet eden bakanlar, ağırlıklı olarak Güneydoğu ve Sınır Ötesi operasyonlarına asker gönderen Tugayın askerlerine moral verdi.

Bakanların Komando Tugayına yaptığı ziyarete Vali Süleyman Kamçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de eşlik etti.

Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, () -

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3)ÇORUM'DA YILIN BEBEĞİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR'İN İSMİ VERİLDİ

ÇORUM'da yeni yılın ilk bebeği Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Cafer ve Türkan Şirin çiftinin dünyaya gelen 4'üncü çocuğuna şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in adının yaşatılması için 'Ömer Halis' ismi verildi. Çorum'da Cafer ve Türkan Şirin çiftinin 4'üncü çocukları saat 00.01'de Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Çorum'da yeni yılın ilk bebeği olan, 4 kilo 420 gram ağırlığında, 52 santimetre boyundaki erkek bebeğe, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in adının yaşatılması için 'Ömer Halis' ismi verildi. Yeni yılın ilk bebeğinin ilk ziyaretçisi de Çorum Valisi Necmeddin Kılıç oldu. Doğum servisinde bebeği ziyaret eden Vali Kılıç, aileyi tebrik etti. Vali Kılıç, yeni yılın ilk bebeğine çeyrek altın hediye etti. Tuğla fabrikasında çalıştığı için doğum sırasında eşinin yanında olamayan baba Cafer Şirin'e müjdeli haberi, kardeşi Menşur Zeybek verdi. Telefonla kardeşini arayan Zeybek, sezeryanla dünyaya gelen bebeğe 'Ömer Halis' ismini verdiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Bebek görüntü

-Çorum Valisi Necmeddin Kılıç'ın bebeğe altın takması

-Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. Sinan Zehir açıklama

-Detaylar

(SÜRE: 1.15 Dk) (BOYUT: 138 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()

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4)FOÇA 2017'YE BURUK GİRDİ

İZMİR'in turistik İlçesi Foça geçmiş yıllara oranla sönük bir yılbaşı gecesi geçirdi. Eğlence mekanlarında kısmen doluluk görülürken, her zamanki coşkuyu yaşamak isteyenler yeni yıla dakikalar kala Demokrasi Meydanı'na geldi. Kapalı mekanların dışında organizasyon yapılmaması nedeniyle, meydanda toplanan vatandaşlar kendi eğlencelerini kendileri yaptı. Dondurucu soğuğu kırmak için birkaç yerde varil içinde yakılan ateşler toplanma yeri oldu. Küçükdeniz Sahili'nde maytaplar yakıldı, havai fişekler atıldı. Davul klarnet eşliğinde zeybekler oynandı. Çiftler, Dedikodu Ağacı dibinde birbirlerini öperek, yeni yıllarını kutladı. Ancak daha önce saatler süren coşku 10 dakikada bitti. Vatandaşlar tekrar sıcak mekanlara ve evlerine döndü.

Meydan yıllar sonra en sessiz haliyle yeni yıla 'Merhaba' dedi.

Görüntü Dökümü

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-Küçükdeniz Sahili'nde yeni yıla girenlerden görüntü

-Maytap ve ateşler yakılmasından görüntü

-Davul zurna eşliğinde oynayanlardan görüntü

Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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5)ZİHİNSEL ENGELLİLER GALOŞ ÜRETİMİYLE AİLE BÜTÇESİNE KATKI SAĞLADI

MANİSA'da, mesleki eğitim becerisi kapsamında galoş üreten zihinsel engelli öğrenciler, belediyelerin ve kentteki anaokullarının ihtiyacını karşılayarak, aile bütçelerine katkı sağlıyor. Bir yıl boyunca galoş üreterek 73 bin lira kar elde eden öğrencilere, kazançları eşit bir şekilde dağıtıldı.

Manisa Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde eğitim gören zihinsel engelli 46 öğrenci, ürettiği galoşlarla aile bütçelerine katkı sağlıyor. Mesleki eğitim becerisi kazanmaları amaçlanan öğrenciler, haftada 16 saat atölyede galoş üretiyor. Öğrencilerin, sınıf öğretmenleri eşliğinde bin bir zahmetle ürettiği galoşlar, belediyeler ve anaokullarının ihtiyacını karşılıyor. 2016 yılı boyunca galoş üreten öğrenciler, bir yıl boyunca 73 bin TL kar elde etti. Elde edilen gelirin, öğrenciler arasında eşit bir şekilde dağıtıldığı belirtildi. Ayrıca 4 idareci ve 25 öğretmenin, döner sermayeden hakkı olan ücretini almayarak, öğrencilere bağışladığı belirtildi.

DESTEKLERİN DEVAMINI İSTEDİ

Merkez Müdürü Murat Ceylan, okula destek veren belediye ve anaokullarına teşekkür ederek, desteklerinin devamını talep etti. Ceylan, "Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi olarak orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli öğrencilerimize eğitim vermekteyiz. 46 öğrencimiz haftada 16 saat atölye dersinde galoş üretimi yapmaktayız. Yaptığımız galoşları Yunusemre Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve kentteki anaokullarına vermekteyiz. 2016 yılında döner sermaye ile 73 bin TL'ye ulaştık. Haziran ayı sonu ve aralık ayı sonu olmak üzere iki dönemde elde edilen geliri çocuklarımıza dağıtıyoruz. İdareci ve öğretmenlerimizde döner sermayeden hakkı olan ücretini almayıp, çocuklar için okul aile birliğine bağış yapmaktadırlar. Çocuklarımızın ürettiği galoşları alarak, bize büyük destek olan Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Yunusemre Belediyemize, Şehzadeler Belediyemize ve tüm anaokullarımıza çok teşekkür ederim. Kurumlarımızın bundan sonra da desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Öğrenciler galoş üretimi yaparken görüntü

- Öğretmenler öğrencilere galoş üretimi öğretirken görüntü

- Öğrenciler ürettiği galoşları poşete doldururken görüntü

- Manisa Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu Müdürü Murat Ceylan açıklama



Haber- Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()

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6)DONDURUCU SOĞUĞA YENİK DÜŞTÜLER

DOĞU Anadolu bölgesinde özellikle gece saatlerinde etkili olan dondurucu soğuklar yaban hayatını da olumsuz yönde etkiliyor.

Gece saatlerinde uzun süre dışarıda kalmanın mümkün olmadığı Kars’ta Organize Sanayi Bölgesi’nde bir sokak köpeğinin yavruları soğuktan dondu. Bir araba mezarlığına sığınarak yavrularını korumaya çalışan anne köpeğin 7 yavrusundan sadece 1 tanesi hayatta kalabildi. Bir annenin çaresizlik fotoğrafı olan karede, anne köpek bir taraftan açlıkla mücadele ederken bir taraftan da son yavrusunun hayatta kalması ve soğuktan korunması için bulunduğu yerden kıpırdamıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Köpek ve donan yavruları

-Köpeğin bakışları

-Hurda araç ve detaylar

-Uğur Aydın’ın konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

157 MB – 2 DK 05 SN

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7)YALNIZ YAŞADIĞI EVDE YANARAK ÖLDÜ

SAMSUN'un Terme İlçesi'nde tek katlı bir evde yalnız yaşaşan 80 yaşındaki Fahrettin Yıldızlı dün gece çıkan yangında feci biçimde yaşamını yitirdi.

Olay Terme İlçesi Evci Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Fahrettin Yıldızlı'nın yalnız yaşadığı tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Yangını gören çevredekiler itfaiyeye haber vererek yardım istedi. Sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede yanarak ölen Fahrettin Yıldızlı'nın cesedi bulundu. Yıldızlı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Terme İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Yanan evden Detay

-Çevrede bekleyen vatandaşlar

(SÜRE:1.49 Dk) (BOYUT:5.29 MB)

Haber-Kamera:TERME(Samsun), ()

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TALİH KUŞU İLK BU BİLETLE YÜZ GÜLDÜRDÜ

8)BU KOLEKSİYONDA CUMHURİYET'İN İLK PİYANGO BİLETİ DE VAR

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mithat Atabay'ın piyango bileti koleksiyonu dikkat çekiyor. Koleksiyonda, Cumhuriyet döneminin ilk piyangosu olan 90 yıllık Türk Tayyare Cemiyeti bileti de yer alıyor.

ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mithat Atabay'ın birkaç yıl önce tesadüf eseri incelediği piyango biletleri, onun için tutkuya dönüştü. Piyangonun neden basıldığını ve dönemine ait sosyo-kültürel etkisinin neler olduğunu araştıran Atabay'ın tarihi merakı, kendisini koleksiyoner yaptı. 100'e yakın piyango biletinden oluşan koleksiyonun en önemli parçası ise 90 yıllık Cumhuriyet döneminin ilk piyangosu olan Türk Tayyare Cemiyeti bileti oldu.

"EKONOMİK VE SOSYAL YARDIMLAR İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ"

Türkiye'de ilk piyango biletinin özellikle ekonomik ve sosyal yardımlar için geliştirildiğini söyleyen Atabay, Osmanlı İmparatorluğu'nda yeni bir okul açılması veya bir yurt yapılması gibi konularda halkın desteğini almak amacıyla piyango düzenlenmeye başlandığını ifade etti. Atabay, "Bu kapsamda özellikle kurumsal anlamda 1909 yılında Osmanlı Donanma Cemiyeti kurulduktan sonra, cemiyetin yeni gemiler satın alabilmesi için piyango bileti satışları faaliyetler arasında yer almıştı. 1925 yılında Türk Tayyare Cemiyeti'nin kurulmasından sonra bunun tüzüğünde yer alan piyango düzenleme şeklindeki madde gereği, 1926 yılı Nisan ayında itibaren Tayyare Cemiyeti'nin biletleri satılmaya başlandı. Biletlerin ön kısmı Osmanlı Türkçesiyle, arka tarafında ise Fransızca açıklama metinleri bulunmaktaydı. İlk olarak bu biletler 1926 yılı 19 Nisan tarihli ilk tertip biletler olmuştur" dedi.

Tarihçi olarak tesadüf eseri piyango biletlerini toplamaya başladığını kaydeden Atabay, "Elimde eski tarihli olmak üzere 100'e yakın piyango bileti var. Ama bu profesyonelce yapılan bir işlem değil. Bulduğum ve imkanım olduğu kadar bunları toplamaya çalışıyorum. Bunu tarihsel anlamda değerlendirmek benim için esas. Onun o dönemin sosyal, kültürel etkilerini nasıldı, onlardan birer tane numune olsun şeklinde elimde bulunduruyorum" dedi.

Koleksiyonunun en nadide parçası hakkında bilgi veren Atabay, "Elindeki en eski olan piyango biletleri serisinde 1926 yılı Nisan ayında Türk Tayyare Cemiyeti'nin çıkardığı bilet var. 10'da 1 olarak basılmıştır. Ön kısmında Osmanlıca Tayyare Cemiyeti yazıyor. Arka kısmında ise Fransızca olarak o biletin özelliklerine yer verilmiştir. 1928 yılındaki harf devrimine kadar bu şekilde basılmış, harf devriminden sonra Tayyare Cemiyeti biletleri Latin harfleri ile basılmıştır. Bu biletlerin önemli bir kısmının 1920'li yılların sonu, 1930'lu yıllara tekabül ediyor. Aradan yaklaşık olarak 90 yılı aşkın bir zaman dilimi geçti. Bu biletler özellikle güneşten ve havadaki nemden çok etkileniyor. O yüzden ben bunları özel olarak saklıyorum. Bu biletleri yanımda dolaştırmıyorum" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



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- Mithat Atabay'ın piyango biletlerini bilgisayar ortamından anlatmasından görüntü



- Piyango biletlerinden görüntü



- Mithat Atabay açıklama



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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9)ÇOCUKLARIN KIZAK KEYFİ

TÜRKİYE'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışının keyfini çocuklar doyasıya çıkarıyor. Haftasonu tatilinde çocuklar kızak ve kendi imkanları ile yaptıkları demir cubuk, korniş ve tahtalarla kayarak, kayak merkezlerini aratmayan görüntülere sahne oluyor. Muş merkez Yücetepe ve Taşoluk köylerinde etkili olan soğuk yolları buz pistine çevirdi. Karla kaplı alanlarda toplanan çocuklar düşe kalka kızak keyfini yaşarken, hiç üşümediklerini belirtt. Yeni yıla denk gelen haftasonu tatilini doyasıya yaşayan çocuklardan Ahmetcan Güntay, "Hafta sonları bir araya gelip, kimi kızağı ile kimisi de el becerisi ile yaptığı malzeme ile kayarak eğleniyoruz. Bazen kendi aramızda yarışmalar bile düzenliyoruz" diye konuştu



Bu eğlencede evden aldığı bidonla kayan Taşoluk Köyünden İlkay Akduman ise, "Arkadaşlarım korniş ve kızaklarla dışarı çıkarken ben de evden aldığım bidonumla kayak keyfini çıkarıyorum. Önemli olan bu eğlenceye ortak olmak" dedi

Görüntü Dökümü



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-Çocukların kar kaplı asfalt yolda kayması



-Çocukların sırtlarına kızakları alarak yolu çıkması



-Detay



-Ahmetcan Güntay Röp.



-İlkay Akduman Röp.



Haber-Kamera: Eser AYDIN / MUŞ, ()