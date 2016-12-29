DHA YURT BÜLTENİ-3

1)TUNCELİ ŞEHİDİ UZMAN ÇAVUŞ KARADAVUT, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

TUNCELİ'de terör örgütü DHKP-C mensupları ile çıkan çatışmada ağır yaralanan ve helikopterle kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi'nde şehit olan Uzman Çavuş Hasan Karadavut, Elazığ Hava Limanı'nda düzenlenen askeri törenle, toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlandı. Şehit Uzman Çavuş Hasan Karadavut için Elazığ Hava Limanı'nda düzenlenen uğurlama törenine Elazığ Valisi Mıurat Zorluoğlu, Tunceli Valisi Osman Kaymak, Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar ve şehidin yakınları katıldı. Törende bir konuşma yapan Tunceli Valisi Osman Kaymak, güvenlik güçlerinin olumsuz kış şartlarına rağmen kararlı bir şekilde terörle mücadele ettiğini belirterek, "Terörle mücadele kapsamında Tunceli'de güvenlik güçlerimiz yaz, kış demeden eksi 25 derecede operasyonlarına devam etmektedirler. Bu kararlı mücadelemiz; topraklarımız hainlerden tamamen temizleninceye kadar devam edecektir. Bu hainler Tunceli'de artık kendilerine yaşam alanı bulamayacaklardır. Teröristlerin güvenlik güçlerine teslim olmaktan da başka yolu yoktur. Şunu belirtmek isterim ki milletimizin birlik ve beraberliğine, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne göz diken, hain emmeler peşinde koşturan vatan hainleri bilsinler ki, bizler var olduğumuz müddetçe sinsi plan ve emellerine asla kavuşamayacaklardır" dedi. Elazığ Müftüsü Peyami Güngör'ün yaptığı duanın ardından şehit Uzman Çavuş Hasan Karadavut'un naaşı, toprağa verilmek üzere askeri uçak ile memleketi Tokat'a uğurlandı.

Görüntü Dökümü

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-Şehidin yakınlarının uçaktan inmesi

-Şehidin naaşının getirilmesi

-Törene katılanlardan detay

-Tunceli valisi konuşma

-Müftü dua yaparken törene katılanlardan detay

-Şehidin uğurlanması

-Uçaktan detay

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, ()-

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MERSİN'DE YAĞMUR YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ, OKULLAR TATİL EDİLDİ



2)BABA KIZ SEL SULARINDA BÖYLE SÜRÜKLENDİ

MERSİN'de yağan şiddetli yağmur yaşamı olumsuz etkiledi, 7 ilçede okullar bir günlüğüne tatil edildi. Mersin'de gece yarısından itibaren başlayan yağış sabah saatlerinde etkili bir şekilde devam etti. Sabah okula ve işe gitmek isteyenler güç anlar yaşadı. Kentin farklı noktalarında birçok araç yağmurun oluşturduğu sel sularında kaldı. Yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışanlar zor anlar yaşarken, bazı veliler çocuklarını sırtında taşımak zorunda kaldı. Vatandaşların kullandığı belediyeye ait toplu taşıma araçlarını da su bastı. Kenar mahallelerde bazı ev ve işyerlerini su basarken, can ve mal kaybı olmadı. Bu gelişmeler üzerine Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, il genelindeki sağanak yağışın beraberinde getireceği olumsuzlar nedeniyle merkez Akdeniz, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Erdemli, Tarsus ile Çamlıyayla ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarından bir gün süre ile eğitime ara verildi.

Meteoroloji yetkilileri, cuma günü öğlene kadar yağışın devam edeceğini bildirirken, Büyükşehir Belediyesi de yaptığı açıklamada, kentte etkisini gösteren sağanak yağmur nedeni ile oluşan olumsuz durumlardan etkilenmemek için vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları istedi.

BABA KIZ SEL SULARINDA SÜRÜKLENDİ

Merkez Yenişehir ilçesi 50' nci yıl mahallesindeki evlerinden çıkıp işe gitmek üzere yola koyulan baba kız 34' ncü caddeden geçerken sel sularına kapıldı. Sel sularında bir süre sürüklenen baba kız daha bir süre sürüklenmekten kurtulup kendi imkanlarınyla kurtulup ayaga kalktılar

Görüntü Dökümü



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Yolda biriken sel suları



Araçlar sel sularında geçerken



Batı çıktı yolunda suların birikmesiyle birlikte göl olması



Araçlar geçemiyor



Baba kız sel sularından tutununarak karşıya geçmeye çalışırken



Baba kız bir birlerin esarılarak geçmeye çalışırken



Baba kız sel sularına kapılırken



Sel sularında sürüklenirken



Baba kızına sarılıp kurtarırken

( Haber : -Kamera: Mustafa İNSAN /MERSİN ()



Süre. 02.30.00 boyut: 112.18

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3)BOLU DAĞI'NDA KAR ULAŞIMI AKSATTI

TEM ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı. D-100 Karayolu'nda İstanbul yönü TIR'ların geçişine kapatıldı.Ankara-İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle D-100 Karayolu'nda zeminde etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı araçlar kayarak yolda kaldı. Sürücüler yol kenarlarında araçlarına zincir taktı. Araçların kayması nedeniyle maddi hasarlı kazalar da meydana geldi. İstanbul yönü, TIR'ların geçişine kapatıldı. Elmalık mevkisinde önlem alan trafik ekipleri, TIR'ları geri çevirdi. TIR'ların kayarak ulaşımı aksatması riskine karşı önlem alan trafik ekipleri, diğer sürücüleri de yavaş gitmeleri konusunda uyardı. Karayolları ekipleri de sürekli küreme araçlarıyla kar temizleme ve tuzlama çalmışması yaptı. Ekipler, TEM Otoyolu'nda da aynı şekilde çalışma yaptı. Burada da sürücüler elektronik tabelalar ile kar yağışına karşı uyarıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kar yağışı altında ilerleyen araçlar

-Elmalık kavşağı polis ekibi

-Zincir takan sürücü

-Kazalardan görüntü

-Karayolları ekiplerinin çalışması

-Uyarı levhasından görüntü

Haber-Kamera:Mutlu YUCA/BOLU()

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4)ÇORLU’DA KAR YAĞIŞI

TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde sabah erken saatlerde etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Çorlu Havalimanı'ndan yapılması planlanan eğitim uçuşları da iptal edildi.

Çorlu'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının sıfır dereceye düştüğü ilçe beyaza bürünürken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ve belediye ekipleri tuzlama ile kar küreme çalışmalarına başladı. Çorlu Havaalalimanı'nda yapılması planlanan 19 okulun eğitim uçuşları da hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının gün boyunca devam edeceğini belirtti.



Görüntü Dökümü

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-Kar yağışı

-Trafikte ilerlemeye çalışan araçlar

-Detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()–

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5)VAN'DA KAR YAĞIŞI DURDU; KAPALI YOLLAR AÇILIYOR

VAN'da bir haftadır etkili olan kar yağışının durup, havanın açmasıyla kardan dolayı kapalı mahalle yolları açılmaya başlandı. Çocuklar kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla kaydı.

Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışının durmasının ardından birçok mahalle yolunun kapalı olduğu Van'da Karayolları ve Van Büyükşehir Belediyesi ekiperi karla mücadele çalışması başlattı. Her yıl aylarca kapalı kalan Van-Bahçesaray karayolunda ise ekipler dünden itibaren çalışmaya başladı. Kalınlığı yaklaşık 1 metreyi bulan kar, bir yandan savurma makinesi ile açılırken, diğer taraftan greyderlerle de yol kenarına atılıyor.

Havanın açması çocukları sevindirdi. Çocuklar, okul sonrası kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklar ve bidonlarla mahalle aralarında kayarak karın keyfini çıkardı.

Görüntü Dökümü



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-Karla mücadele çalışması yapan kar savurma aracı



-Aracın karı savurmasından detaylar



-Kayan çocuklar



-Çocuklarla röportaj

Osman BEKLEYEN-Murat ÇAĞLAR / VAN,()

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6)SİS, GAZİANTEP'TE ETKİLİ OLDU

GAZİANTEP’te, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, sürücüleri zor durumda bıraktı. Görüş uzaklığının yoğun sis nedeniyle yer yer 5 metreye kadar düştüğü kent merkezinde, sürücüler sis lambalarını yakarak ilerlemeye çalıştı. Polisler, ana güzergahlarda sürücüleri olası kazalara karşı hızlarını düşürmeleri konusunda uyardı. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise sisin yağması beklenen yağmurla dağılacağını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Siste yolda yürüyenler

- Siste ilerlemeye çalışan araçlar

- Sisin kapladığı binalar

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Metin Faruk TAMER-Kamera:Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 92 MB

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7)TEDAVİ EDİLEN 2 KAPLUMBAĞA DENİZLE BULUŞTU

HATAY Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Tedavi Merkezi'nde (DEKİYM) tedavi gören ve yaklaşık 10 aylık rehabilitasyon sürecini tamamlayan 'Obüs' ve 'Fırat' adları verilen iki yeşil deniz kaplumbağası Samandağ sahilinden denize bırakıldı. Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Tedavi Merkezi (DEKİYM) Müdürü Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, biri 10 ay diğeri ise 6 ay önce yaralı halde merkeze getirilen iki Chelonia Mydas türü deniz kaplumbağasının tedavisinin tamamlandığını söyledi. Tedavileri tamamlanan ve rehabilitasyon sürecini başarıyla atlatan deniz kaplumbağaları, Samandağ sahilinde düzenlenen etkinlikle denize bırakıldı.

55 KAPLUMBAĞADAN 20'Sİ TEDAVİ EDİLDİ

2010 yılında kurulan merkeze, bölgede yaralı halde bulunan 55 deniz kaplumbağasının getirildiğini belirten Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, bunlardan 20'sini tedavi ederek yeniden denizle buluşturduklarını anlattı. Bölgenin en kapsamlı deniz kaplumbağaları tedavi merkezinin Hatay'da bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Altuğ, "Merkezimize şu ana kadar 55 yaralı deniz kaplumbağası getirildi. Bunlardan 20 civarındakileri iyileştirdik ve gönderdik. Kafa travmalı ve boyun bölgesinde derin kesici cisim yaraları olan deniz kaplumbağalarının tedavisini merkezimizde gerçekleştirdik ve bugün özgürlüklerine kavuşturduk" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Kaplumbağaların araçtan indirilip sahile taşınması

-Denize doğru ilerleyen kaplumbağalar

-Denize girip kaplumbağaları yönlendiren öğrenciler

-DEKİYM Müdürü Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ konuşması

SÜRE: 02' 12" BOYUT: 147 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, ()

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(ÖZEL)

8)FACİAYI 6 YAŞINDAKİ CANAY ÖNLEDİ

GAZİANTEP'te, anaokuluna giden 6 yaşındaki Canay Babaoğlu, okulda aldığı yangın eğitimi sonrası, evde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen ailesinin yaşamını kurtardı. Burç Mahallesi'nde yaşayan, Canay ve Habibe Babaoğlu çifti 17 yaşındaki kızı Kezban ve 6 yaşındaki oğlu Canay Babaoğlu ile önceki gece soba yanan odada uykuya daldı. Gece saatlerinde uyanan, babasıyla aynı adı taşıyan küçük Canay Babaoğlu, odadaki kötü kokudan etkilenerek anne ve babasını uyandırmaya çalıştı.

İTFAİYENİN SÖYLEDİKLERİNİ HATIRLADI

Gittiği anaokuluna bir süre önce gelen ve zehirlenmelere karşı kendilerine eğitim veren itfaiye ekiplerinin anlattıklarını hatırlayan Babaoğlu, kapı ve pencereleri açarak komşularından yardım istedi. Komşularıyla beraber eve geri dönen küçük çocuk, bir süre sonra uyanan babasına '110 İtfaiye' ve '112 Acil Servis' numaralarını armasını söyledi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri aileyi ambulanslarla hastaneye götürdü. Aileye, acil serviste yapılan müdahale ile oksijen tedavisi yapılırken, gecikmeleri halinde hayati tehlikelerinin söz konusu olabileceği söylendi.

"HAYATIMIZI OĞLUMA BORÇLUYUZ"

Baba Canay Babaoğlu, yaşamlarını küçük çocuklarına borçlu olduklarını dile getirdi. Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarının tutamayan Babaoğlu, "Gece saatlerinde oğlumun ağlaması üzerine uyandık. Oğlum daha önce bizi uyandırmaya çalışmış uyandıramayınca komşulara haber vermiş. Gözümü açtığımda oğlum ağlıyordu, komşular vardı. Biz ona bir şey oldu sandık oysa ki biz zehirlenmişiz. Oğlum kapıyı pencereyi açmış, yangın çıktı sanmış elinde su şişesiyle sobayı söndürmeye çalışmış. Biz uyanınca 'baba 110'u ara' dedi. Sonra hastaneye gittik, oradaki tedavimizin ardından oğlumla konuştum. Bana, okula gelen itfaiyecilerin kendilerine eğitim verdiğini burada öğrendiklerini uyguladığını söyledi" dedi.

"İTFAİYEYİ ARAMAK İSTEDİM"

Okula gelen itfaiyecilerin verdiği eğitimi uyguladığını söyleyen Canay Babaoğlu da dumanı görünce ilk olarak yangın çıktığını zannettiğini söyledi. İtfaiyeyi aramaya çalıştığını ifade eden küçük Canay "Dumanı görünce suyu açarak sobayı söndürmeye çalıştım. Sonra annemi ve babamı uyandırdım. Komşularımıza giderek onlara evde yangın olduğunu söyledim. İtfaiyeyi aramak istedim ama telefonu kullanamadım" diye konuştu.

Burç Anaokulu Müdürü Serpil Yılmaz ise bu yaştaki çocuklara verilen eğitimin akılda daha kalıcı olduğunu anlatarak, şöyle dedi:

"Okulumuzda yaşayarak uygulamalı eğitim vermeye özen gösteriyoruz. Gaziantep İtfaiye Daire Başkanlığı'nın böyle bir eğitimi olduğunu duyunca onları okula davet ettik. Sağ olsunlar bize hemen geri dönüş yaparak okulumuza gelip, yangınlar ve zehirlenmeler konusunda eğitim verdiler. Öğrencimiz Canay'ın evinde de eğitimden bir kaç gün sonra böyle bir hadise yaşanmış. Çocuğumuzla konuştuğumuzda burada aldığı eğitimle neler yaptığını söyledi. Böylesi üzücü bir olayın bir faciaya dönüşmesini engelleyen öğrencimize ve itfaiyeci arkadaşlara teşekkür ederim."

Görüntü Dökümü



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- İtfaiyecilerin okulda eğitim vermesi



- Öğrencilerin sorulara cevap vermesi



- Olayın meydana geldiği ev



- Baba Canay Babaoğlu'nun yaşananları anlatması



- Okul Müdürü Serpil Yılmaz'ın konuşması



- 6 yaşındaki Canay Babaoğlu'nun konuşması



- Evdeki soba



- Küçük Canay'ın sobanın yanında durması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN -GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 184 MB

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9)AZILI HIRSIZ YAKAYI ELE VERDİ

KAYSERİ'de, çeşitli tarihlerde hırsızlık yapan Uğur K. son işinde suçüstü yakalandı.

2 gün önce bir otomobilden teyp ve para hırsızlığı yaparken İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 26 yaşındaki Uğur K. suç makinesi çıktı. Zanlının geçtiğimiz 16 Aralık günü özel bir hastaneye girerek hastane çalışanlarının soyunma odalarında bulunan para, cüzdan ve eşyalarını çaldığı öğrenildi. Şüpheli ayrıca 25 Kasım'da da Tanpınar Mahallesi Şehit Mehmet Erciyes Caddesi'nde bulunan bir işyerine girerek miktarı belli olmayan paraları çaldı. Uğur K.'nın yine hırsızlık suçundan kesinleşmiş 2 yıl 4 ay hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zanlının Adli Tabipliğe getirilişi ve çıkarılışı

-Genel detaylar



(Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, )

DV 1 DOSYA, 1 dakika/34 MB