DHA YURT BÜLTENİ-3

1)FIRAT KALKANI'NDA 154 HEDEF VURULDU, 44 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın 154 hedefi ateş altına alınarak imha edilirken, 44 terörist öldürüldü, 117 terörist de yaralandı.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen harekatın 127'nci gününde terör örgütü DEAŞ'ın ateş altına alınan 154 hedefi imha edildi. Hedef alınan bölgelerde DEAŞ'lı 44 terörist öldürülürken, 117'si de yaralandı. ÖSO'nun 7 askerinin de yaralandığı harekatta 1 bomba yüklü araç da imha edildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Ateş destek vasıtaları ile yapılan atışlar sonucu 44 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, 117 DEAŞ terör örgütü mensubu yaralanmış, DEAŞ terör örgütüne ait 1 bombalı araç imha edilmiştir. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 7 muhalif yaralanmış, destek sağlayan unsurlarımızda herhangi bir zayiat meydana gelmemiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 154 DEAŞ terör örgütü hedefi ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alınarak teröristler baskı altına alınmış, DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarının bir bölümü kullanılamaz hale getirilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 5 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2392 el yapımı patlayıcı ve 42 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

Görüntü Dökümü

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- Askeri araçlar

- Mayın temizleme aracı

- Sınır hattına girip çıkan askeri araçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU:146 MB



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2)KİLİS'E ASKERİ ARAÇ SEVKİYATI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'ye komşu Kilis'e askeri araç sevkiyatı yapıldı. Harekatın 127 gündür sürdüğü El Bab bölgesinde görev alacağı belirtilen askeri araçları taşıyan konvoy sabah saatlerinde Kilis'e ulaştı. Askeri konvoy, güvenlik önlemleri arasında Suriye'nin El Bab bölgesinde konuşlandırılmak üzere Elbeyli İlçesi'ne hareket etti.

Görüntü Dökümü



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- Askeri araçlar



- Mayın temizleme aracı



- Sınır hattına girip çıkan askeri araçlar



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU:146 MB

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3)ELAZIĞ' DA BELEDİYE OTOBÜSÜ KAZA YAPTI: 11 YARALI

ELAZIĞ Belediyesi'ne ait halk otobüsü buzlanma nedeniyle, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak yol kenarındaki 8 metrelik çukura devrildi. Meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.Bugün sabah saat 07.00 sıralarında personel servisini yapan ve içersinde yaklaşık 35 kişinin bulunduğu, Oğuz Gültekin'in kullandığı 23 LU 913 plakalı Elazığ Belediyesi'ne ait özel halk otobüsü, Şair Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Caddesi'nden Fatih Lisesi güzergahına seyir halindeyken, Misland Kavşağı'nda yolun aşırı buzlanması neticesinde kaymaya başladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu belediye otobüsü, yolun alt tarafındaki 8 metre derinliğindeki şarampole yuvarlandı.



Kazanın güvenlik ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ekibi ve itfaiye yönlendirildi. Olay yerinde bulunan 11 yaralı, 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından, Elazığ'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Halk otobüsünü yuvarlandığı şarampolden çıkarma çalışmaları başlatıldığı ve kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.



Görüntü Dökümü



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-Kaza yerinden detay



-Murtarma ekiğleri



-112 ekiplerinin yaralılara müdahalesi



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, ()-



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4)GAZİANTEP'TE PTT SERVİSİ DEVRİLDİ: 6 YARALI

GAZİANTEP'te, PTT çalışanlarını taşıyan servis midibüsünün buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. PTT çalışanlarını taşıyan Hasan Mengüç yönetimindeki 27 S 3587 plakalı midibüs, buzlanma nedeniyle rampadan inerken kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen midibüste bulunan PTT çalışanlarından 6'sı yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından midibüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere taşındı. Acil servislerde tedavilerine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.



Öte yandan buzlanma nedeniyle kayganlaşan yollarda hasarlı kazalar meydana gelirken, polis sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.

Görüntü Dökümü



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- Buzlanma nedeniyle devrilen midibüs



- Polis ekiplerinin incelemesi



- Polis ekiplerinin sürücüleri buzlanmaya karşı uyarması



- Yol üzerinde ağacı deviren servis aracı



- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Ahmet ÖZER -GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 189 MB

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5)SÜT FİRMASINA YÖNELİK FETÖ OPERASYONUNDA 19 KİŞİ TUTUKLANDI



DENİZLİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında süt firmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında firmanın yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin de bulunduğu 19 kişi tutuklandı. Tutuklananların arasında TÜBİTAK'tan böcek davası sonucunda ihraç edilen ve şirkette üst düzey yönetici konumunda işe alınan kişilerin de bulunduğu öğrenildi.



Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz 8 Aralık tarihinde Acıpayam İlçesi'nde yaklaşık 1200 kişinin çalıştığı süt fabrikasına FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Türkiye'nin alanında dördüncü büyük şirketi olan kuruluşun yönetim kurulu başkanı Nevzat Serin ile yönetim kurulu üyeleri eski AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Özkan ile Ayhan Batur'un da aralarında bulunduğu toplam 20 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin evlerinde ve fabrikanın idari bölümünde de aramalar yapıldı, bulunan delillere el kondu.

Gözaltına alınanlar, ifadelerinin tamamlanmasının ardından Acıpayam Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 20 kişiden aralarında firmanın patronlarının da bulunduğu 19 kişi tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı. Mahkeme şirketin yönetim kurulu başkanı Nevzat Serin, yönetim kurulu üyeleri Ayhan Batur, Mehmet Ali Özkan ile Tümay Çalışkan, Suat Hamit Salmaşır, Salih Bilgin, Onur Nayman, Mustafa Bağcı, Metin Tural, Mekke Yassıkaya, Mehmet Uysal, Hüseyin Aktürk, Harun Ekinci, Fatih Dikbakan, Erkan Altındal, Ali Rıza Işık, Alie Öztürk, Eren Yazıcıoğlu ve Hasan Hüseyin Pekdemir'i tutukladı. Tutuklanan yönetim kurulu başkanı Nevzat Serin, cezaevine götürülürken, "Şirketi batıranlar kına yaksın" dedi.

Tutuklanan kişilerin arasında TÜBİTAK'tan böcek davası nedeniyle ihraç edilen kişilerin de bulunduğu belirtildi. Şirket yönetiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofislerine böcek konulması ile ilgili TÜBİTAK'tan ihraç edilen 3 kişiyi, finans ve insan kaynakları ile İstanbul bölümlerinin başına getirildiği iddia edildi. Ayrıca şirket üzerinden yurt dışına FETÖ'ye nakit para aktarıldığı ileri sürülürken, aynı adreste başka bir şirketin kurulu olduğu ve Angola'da faaliyet gösterdiği, şirket yöneticilerinin örgütün şifreli haberleşme sistemi olan Bylock'u da kullandıkları iddia edildi.

İŞADAMININ 3 OĞLU DA TUTUKLANDI

Tutuklanan kişilerin arasında bulunan Hasan Hüseyin Pekdemir ile birlikte Pekdemir Marketler Zinciri'nin ortaklarından olan işadamı Cemal Pekdemir'in 3 oğlu da FETÖ kapsamında tutuklanmış oldu. Daha önce Adnan Pekdemir ile Faruk Pekdemir kardeşler tutuklanmıştı.

Tutuklananlar arasında Mehmet Ali Özkan, daha önce Ak Parti Merkez İlçe Başkanlığı yaptı. Firma, daha önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda süt dağıtımı ihalesini aldı ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki okullarda süt dağıtımını yapmıştı. Bir yıl önce iflas erteleme isteyen firmaya denetçi kayyum ataması da yapılmıştı. Avrupa Birliği'ne Türkiye'den ilk süt ihracatı izni alan ve AB ülkelerine ihracat yapan birkaç firma arasında yer alan şirket, Rusya'ya süt ihracat izni de almıştı.

Görüntü Dökümü



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- Sanıkların sağlık kontrolünden geçirilmesi



- Yönetim kurulu başkanı tutuklu Nevzat Serin'in kına yaksın demesi



- Otobüslerin cezaevine gitmesi



- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,()

28.12.2016 - Haber Kodu : 161228004

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6)SOĞUKTAN ETKİLENEN MÜLTECİLERE BATTANİYE VE YİYECEK

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde yasa dışı yollardan tekneyle İtalya'ya kaçmaya hazırlanırken jandarma tarafından yakalanan 260 mülteciden 215'inin Fethiye Kapalı Spor Salonu'ndaki bekleyişi sürüyor. Soğuktan etkilenen mültecilere, battaniye ve gıda dağıtıldı.Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 25 Aralık'ta göçmen kaçakçılığı şüphesiyle takip ettiği 'Hebatallah' isimli tekneye Çığlık Koyu'nda operasyon düzenledi. 148 mülteci teknede, minibüslerle koya getirilen 112 mülteci ise tekneye binmeye hazırlanırken yakalandı. Suriye, Pakistan, Sri Lanka, Filistin, Eritre, Lübnan, İran ve Irak uyruklu toplam 260 mülteci, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alındıktan sonra Tuzla Mahallesi'ndeki Fethiye Kapalı Spor Salonu'na yerleştirildi. İşlemleri tamamlanan 45 kaçak, Muğla Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne gönderilirken işlemleri devam eden 215 kaçak geceyi yine salonda geçirdi.

HAVA SICAKLIĞI 5 DERECEYE DÜŞTÜ

İlçede akşam saatlerinden itibaren 5 dereceye düşen hava sıcaklığı, ısıtma sistemi bulunmayan salondaki mültecilere zor anlar yaşattı. İki gecedir süren ısınma problemine çözüm üretmeye çalışan jandarma ve polis ekiplerine, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Muğla Şubesi ile Hayrat Vakfı Fethiye Şubesi'nden destek geldi. Dernek ve vakıftan gelen 330 battaniye ile gıda kutuları mültecilere dağıtıldı.

4 BİN EURO ÖDEMİŞ

Spor salonunda işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen Suriye uyruklu 18 yaşındaki Ahmed Seyid, çok üşüdüklerini belirterek, jandarma ve polis ekiplerine teşekkür etti. İtalya'ya gidebilmek için organizatörlere 4 bin Euro ödediğini belirten Seyid, Suriye'deki savaştan kaçtığını belirtti.Mültecilerden Suriye uyruklu Mild Aljbaoi ise cep telefonundaki çocuk cenazelerinin fotoğrafını göstererek, 3 çocuğunun Suriye rejimi tarafından yapılan bombardımanda yaşamını yitirdiğini öne sürdü. Aljbaoi Suriye'ye geri dönmek istemediklerini belirtti.Kalan mültecilerin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Muğla Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne gönderileceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Battaniye ve gıda kutularının salona taşınması

- Battaniye ve gıda kutularının kaçaklara dağıtılması

- Salondaki kaçaklardan görüntü

- Ahmet Seyid ile röportaj

- Çocuklarını Suriye'deki bombardımanda kaybettiğini öne süren Mild Aljbaoi'nin cep telefonundaki fotoğrafları göstermesi

( Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()

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7)AMCASINA KARACİĞERİNİ VERDİ

İZMİT'te bir kafeteryada garsonluk yapan 2 çocuk annesi 44 yaşındaki Şebnem Sarı siroz hastası olan amcasına karaciğerinin yüzde 60'ını verdi.İzmit kent merkezinde bulunan bir kafeteryada yaklaşık 1 yıldır garsonluk yapan Şebnem Sarı, İzmir'de yaşayan ve 4 ay önce siroz hastalığına yakalanan amcası 67 yaşındaki Osman Sarızeybek'i hastanede ziyaret etti. Karaciğer nakli gereken Osman Sarızeybek'e yapılan tetkikler neticesinde 50 yaşın altında olan, kan grubu aynı olan ve yaşamsal organları dengede bulunan Şebnem Sarı'nın karaciğerinin yüzde 60'ının nakil yapılabileceği söylendi.Bunun üzerine İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan operasyonla karaciğer nakli gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 ay hastanede kalan daha sonra da 2,5 ay evinde dinlenen Şebnem Sarı işine geri döndü. Şebnem Sarı amcasının görmek için hastaneye gittiğini belirterek, "Amcamın rahatsızlandığını öğrenince son bir kez de olsa görmek için İzmir'e gittim. Orada yapılan incelemelerde karaciğer nakline uygun görüldüm. Çocuklarımla konuştuktan sonra karaciğerimi amcama vermeye karar verdim. Başarılı bir operasyon sonrasında ikimiz de sağlığımıza kavuştuk. Amcamı kurtardığım için çok mutluyum. Ben tüm organlarımı bağışladım. Organ bağışı çok önemli ve herkesin organlarını bağışlaması gerekli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

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-Şebnem Sarı ile röp



-Kafetaryada çalışırken detaylar



-Amcası ile fotoğrafı

(Haber: Ergün AYAZ-Kamera: Orhan UZUN-KOCAELİ/)