DHA YURT BÜLTENİ-3

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EL BAB'DA YARALANAN 1 ASKER ŞEHİT OLDU

URİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan ve geçen hafta DEAŞ terör örgütü militanlarının El Bab'da düzenlediği saldırıda yaralanan bir asker, tedavi gördüğü Gaziantep'te kurtarılamayarak şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Türkiye sınırının terör örgütü ve terör unsurlarından temizlenmesi için 24 Ağustos günü başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan birliklerden Tatvan 10'uncu Komando Alayı'nda görevli bir sözleşmeli er, geçen hafta El Bab'da, DEAŞ'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda ağır yaralandı. Saldırının ardından önce sınır hattına, ardından ise helikopter ile Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan asker, sabaha karşı tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 38'inci şehidi olan askerin, otopsi işlemlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracının gelişi

- Şehit cenazesinin morga konması

- Şehidin sağlık fotoğrafları

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 66 MB

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2)DOĞALGAZ TANKERİ ÇANAKKALE BOĞAZINI KAPATTI

ÇANAKKALE Boğazı, doğalgaz yüklü Bahama bayraklı 'Berge Arzew' tankerinin geçişi nedeniyle Marmara'dan Ege Denizi'ne tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yüklediği sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) Marmara Ereğlisi'ne götüren 277 metre uzunluğunda ve 93 bin 844 groston ağırlığındaki 'Berge Arzew' isimli tanker bugün saat 08.00'de Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Ardından 09.30'da Çanakkale önlerine ulaştı. Doğalgaz tankerinin geçişi sırasında güvenlik amacıyla, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-6' ve 'Kurtarma-10' adlı römorkörler eşlik etti. Tankerin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı, Marmara'dan Ege Denizine tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Yetkililer, tankerin Marmara Denizi'ne ulaşmasının ardından deniz trafiğinin normale döneceğini bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale boğazından geçen doğalgaz yüklü tankerden görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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3)DENİZLİ'DE 60 SANIKLI ASKERİ DARBE GRİŞİMİ DAVASI BAŞLADI

DENİZLİ'de, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan davada, 11'inci Komando Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da aralarında bulunduğu, 42'si tutuklu 60 sanığın yargılanmasına, Denizli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlattığı soruşturmanın ardından, aralarında 11'inci Komando Tugayı'nın eski komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır, Söke 11. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Erol Akman, 11. Komando Tugayı Merkez Komutanı Yarbay Ziver İnce ' nin de bulunduğu, tamamı rütbeli askeri personelden oluşan, 42'si tutuklu 60 sanık hakkında, 'Anayasal düzeni, TBMM'yi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya, görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme ve FETÖ/PDY'ye üye olma' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 15 Temmuz darbe girişimine fiili olarak katılımla ilgili Türkiye'de başlayan ilk davanın duruşması Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonuna dönüştürülen EGS Kültür ve Kongre Merkezi'nde, kimlik tespitlerinin yapılmasıyla başladı. İzmir F Tipi Cezaevi'nden Denizli Kocabaş D Tipi Kapalı Cezevi'ne nakledilen, aralarında Özbakır'ın da bulunduğu 42 tutuklu sanık, geniş güvenlik önlemleri altında duruşmaya getirildi. Sanık yakınlarından, birinci derece akraba olan üçer kişinin duruşmayı takip etmesine izin verildi.

550 KOMANDO ANKARA'YA SEVK EDİLECEKTİ

Geçen 15 Temmuz'da, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'ndan 550 komando, Ankara'daki kalkışmayı desteklemek üzere Çardak Havaalanı'nı ele geçirerek, Ankara'ya kargo uçaklarıyla nakledilmek istenmiş, durumdan haberdar olunması üzerine uçakların iniş kalkışını engellemek için piste iş makineleri yerleştirilmiş, havaalanının elektriği kesilerek jeneratörler devre dışı bırakılmış, uçaklara yakıt ikmalinin önlenmesi amacıyla yakıt tankları boşaltılmıştı. Bunun yanı sıra Çardak başta olmak üzere çevre ilçelerden gelen vatandaşlar, havalimanının girişini kapatmış ve askerlerin geçişine engel olmuştu. Havalimanına giremeyen askerler, nakil için gelecek uçakların da inememesi üzerine birliklerine dönmüş ve gözaltına alınmışlardı.

Görüntü Dökümü

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-Tutuklu sanıkların cezaevi aracıyla getirilmelerinden görüntü

-Duruşmanın yapıldığı binanın dışarıdan görüntüsü

(Haber: Osman Nuri BOYACI - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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4)EGE'NİN GÜREŞ DEVELERİ 2100 RAKIMDA İDMAN YAPIYOR

VAN'ın Başkale İlçesi'ne Ege illerinden getirilen develer, 2100 rakımda karlar üzerinde Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak güreşlere hazırlanıyor. İzmir, Aydın ve Muğla'dan 1 ve 1.5 yaşındayken satın alınan develer, Başkale'de eğitiyor. Kondisyonlarının arttırılması için her gün idman yaptırılan develer 3- 4 yaşına kadar iyi bir güreşçi olarak yetiştiriliyor. Bu develer, Ege illerinde deve güreştirenlere 60 bin liraya kadar yükselen fiyatla satılıyor.

Daha çok çöl hayvanı olarak bilinen develer Van'ın en soğuk bölgelerinden biri olan İran sınırındaki Başkale İlçesi'nin Kocaköy Mahallesi'nde güreşlere hazırlanıyor. Ege illerinden yavru olarak alınan ve Van'ın Başkale İlçesi'ne getirilen tek hörgüçlü 35 güreş devesi, 2100 rakımda bakıcılarının gözetiminde hergün 2 kez kondisyon idmanı yapıyor. Zaman zaman 1 metreyi bulan kar üzerinde soğuk havaya rağmen koşturulan ve güreştirilen develer, 3- 4 yaşına gelince güreşe hazır oluyor.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SATIYORUZ

Başkale'de babası Aydın Erbay ile 12 yıldır bu işi yaptığını belirten Levent Erbay, develeri 40 bin ile 60 bin lira arasıda sosyal medya üzerinden satışa çıkardıklarını söyledi. Erbay şunları anlattı:

"Yavru olarak Ege illerinden aldığımız develere burada özenli bir şekilde bakıyoruz. Buranın rakımı çok yüksek olduğu için kondisyonları çok iyi oluyor. Hergün idman yaptırıyoruz. Büyük bir zevkle bu işi yapıyoruz. Güreşmeye başlayan develerin görüntülerini çekip sosyal medya üzerinden paylaşıyoruz. Taliplileri gelip bizden satın alıp, güreştirmek için İzmir, Aydın, Manisa gibi illere götürüyor."

Görüntü Dökümü

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-Kar üzerinde antrenman yaptırılan develer

-Devlerden detaylar

-Bölgeden ve kar üzerinde koşan deve detayları

-Devlerin sahibi ile röp

Osman BEKLEYEN- Murat ÇAĞLAR- Engin ERTÜRK / VAN, () -

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ŞANLIURFA SEMALARINDA GÜVERCİNLERİN 'GECE TÖKÜŞÜ'

ŞANLIURFA'da, kuş tutkunları tarafından düzenlenen etkinlikte, gökyüzüne salıverilen güvercinler birbiriyle savaşıyor. Yörede ‘gece töküşü’ olarak adlandırılan etkinlikte, kazanan mahalleye 100 tepsi tatlı ikram ediliyor.

Akabe Mahallesi’nde düzenlenen ‘gece töküşü’ etkinliğine Bağlarbaşı ile Sigorta semtlerinde oturan yaklaşık 500 kuş tutkunu katıldı. Karton kutu ve kafeslerinde yarışmanın yapıldığı alana getirilen güvercinler, burada organizasyonu yapan görevlilerin yönlendirmesiyle aynı anda gökyüzüne salıverildi. İki mahallede 1500 güvercinin katıldığı etkinliği organize eden Haleplibahçe Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Eskiler, "Bu yıl Bağlarbaşı ile Sigorta semtleri arasında ‘gece töküşünü’ düzenledik. Kuş tutkunları tarafından büyük özenle yetiştirilen güvercinler, bu yarışmayla gökyüzündeki hakimiyetini ve sadakatini ölçmek için her yıl bu aylarda bu organizasyonu yapıyoruz. Yarışma sonucunda hangi mahalleye daha çok kuş çekilirse o mahallenin kuş tutkunu gençlerine 100 tepsi tatlı ikram ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- Yarışma alanına kutu ve kafeslerde getirilen güvercinler

- Yarışma katılanlar

- Mehmet Eskilerin açıklaması

- Gökyüzüne salıverilen güvercinler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - )



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 236 MB