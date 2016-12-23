DHA YURT BÜLTENİ-3

Kocaeli'de Bylock operasyonunda 12 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kriptolu haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilerek gözaltına alınanlar adliyeye sevk edilmeye devam ediyor. Özel sektörde çalıştıkları belirtilen 12 kişi emniyetteki işlemlerin ardından bugün sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Adliyeye sevk edilmeleri

Haber: Faruk KIYAK/ İZMİT(Kocaeli),()-

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Devrim şehidi Kubilay için bu yıl iki tören düzenlendi



Önce protokol sonra vatandaşlar andı

İZMİR'in Menemen İlçesi'nde 86 yıl önce gericiler tarafından katledilen Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Yıldıztepe'deki şehitlikte, iki törenle anıldı. u kez geçen yılların aksine resmi törene vatandaşlar katılmadı. resmi tören bittikten tren garında toplanan vatandaşlar, Yıldıztepe Şehitliği'ne yürüdü. Vatandaşlar, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye slogan atarak uygulamaya tepki gösterdi.



Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ı anma programı, bu yıl farklı uygulandı. Yıldıztepe Şehitliği'nde iki tören yapıldı. İlki resmi anma oldu. Oraya vatandaşlar katılmadı.



Törende Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Kaymakam Gülihsan Yiğit, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Kubilay'ın torunu Kemal Kubilay eşi Bircan Kubilay ile aile üyeleri Hüseyin Kubilay, Nihat Kubilay, Orkun Kubilay, CHP Milletvekili Mustafa Balbay, Baro Başkanı Aydın Özcan ile bazı ilçe belediye başkanları hazır bulundu. Anıta çelenk bırakılmasıyla başlayan törende Kubilay için tören mangasında saygı atışı gerçekleştirildi.



TSK ADINA ÜSTTEĞMEN ÜNER KONUŞTU



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve vali Erol Ayyıldız'ın mesajlarından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri adına Topçu Üstteğmen Alkan Üner yaptı. İlk olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın mesajını okuyan Üstteğmen Alkan Üner, "Zaferle sonuçlanan milli mücadeleden, yorgun, yoksul ancak gururla çıkmış Türk ulusu, bir yandan uygarlık yolunda büyük adımlar atarken, öte yandan Atatürk devrimlerinden rahatsızlık duyan ve Cumhuriyetin temel niteliklerini içine sindiremeyen çeşitli gruplar ve düşünceler ile de mücadele etmiştir. İrtica daima aydınlık geleceğimizin en büyük düşmanı olagelmiştir. Gençliğimizin bu güçler tarafından ele geçirilmesinin ülkemizin geleceğini de kararttığını unutmayınız. Bunu önlemenin ve gençliğimize gelecekte kendilerini bekleyen tehlikeleri anlatabilmenin önemli bir yolu, Şehit Kubilay'ın şahsında simgeleşen bu başkaldırıyı ve sonuçlarını gençlerimizin hafızalarında sürekli canlı tutmaktır. Devrim şehidi Kubilay, Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal'i korumak için boynunu vermiş, fakat boyun eğmemiştir. Kubilay olmak, vatanseverliktir. Atatürk ilke ve devrimlerinden ödün vermemektir. Kubilay olmak karanlıklar yerine aydınlığın, dogmalar yerine bilimselliği ve akılcılığı seçmektir. Kubilay olmak dini ve dini duyguların sömürülmesi değil, dini duyguların özgürce yaşanması, yaşatılmasıdır" dedi. Menemen Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, Ayhan Emre Korkut ve Eray Küçük'ün Kubilay şiirlerini okumasından sonra, Kaymakam Gülihsan Yiğit, anıt defterini imzaladı, Kubilay'dan alınan gücün 15 Temmuz'da kendisini ortaya koyduğunu vurguladı. Protokol üyeleri, daha sonra Şehit Kubilay'ın aile üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra şehitlikteki mezarlara karanfil bıraktı.



İKİNCİ KUTLAMAYI HALK YAPTI



Resmi anmanın ardından bu kez vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Atilla Sertel, Özcan Purçu, Mustafa Balbay, İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'in yanı sıra çok sayıda ilçe belediye başkanının da katılımıyla, Menemen Tren Garı'ndan, Yıldıztepe Şehitliği arasındaki bir kilometrelik yolda, yürüdü. Yürüyüşe, Atatürkçü Düşünce Derneği, sendika ve sivil toplum örgütü üyeleri de büyük ilgi gösterdi. Yürüyüşte Türk bayrağı, Atatürk ve şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın resimleri taşındı, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye slogan atıldı. Şehitlikte sesli yayına izin verilmediği için anıt önünde saygı duruşunda bulunan İstiklal Marşı'nı okuyan vatandaşlar, bu yıl yapılan ikili anma töreni uygulamasına tepki gösterdi. Vatandaşlar şehitliği ziyaretlerinden sonra ayrıldı. Menemen Belediye Başkanı CHP'li Tahir Şahin'in törenden sonra yaptığı değerlendirmede, "Herkesin burada yapmak istendiğini iyi düşünmesi lazım. Ders çıkarması lazım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Resmi anma töreninden görüntü.



Şehitlik ziyaretinden görüntü.



Yürüyüşten görüntü.



Vatandaşların töreninden görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Timur TARLIĞ / İZMİR ()

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Nusaybin'in Koruköy Mahallesi'nde operasyon öncesi sokağa çıkma yasağı

MARDİN'in Nusaybin İlçesi kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi Koruköy Mahallesi'nde bugün saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Nusaybin İlçesi kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi, Koruköy Mahallesi'nde bugün saat 06.00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Mardin Valiliği'ince konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Nusaybin ilçesi kırsal alanlarında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve bölgedeki mahallelerde mevcut aranan şahısları yakalamak amacıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 23 Aralık 2016 Cuma günü saat 06.00 itibari ile Nusaybin İlçesine bağlı olan, Koruköy Mahalleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" denildi.

Haber: MARDİN,()-

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Kamışlı'daki rejim askerlerinden Halep kutlaması

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nin hemen karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde bulunan Beşar Esad'a bağlı askerler, Halep'in rejim karşıtı güçlerden kurtarılmasını, havaya ateş açarak kutladı. Havaya sıkılan izli mermiler, Nusaybin'den görüldü.



Suriye'nin Kamışlı kentinde saat 21.00'da başlayan silah sesleri, Nusaybin'de önce paniğe yolaçtı. Önce kimsenin anlam veremediği silah seslerinin, Kamışlı'da bulunan rejime bağlı askerlerin havaya ateş açmasından kaynaklandığı öğrenildi. Esad rejiminin Halep'i tamamen ele geçirdiği haberleri üzerine Kamışlı'da bulunan rejime bağlı güçlerin kutlama amaçlı havaya ateş açtığı belirtildi. Saat 22.30'a kadar süren silahlı kutlamalarda, havaya sıkılan izli mermiler Nusaybin'den çıplak gözlerle izlenebildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Kamışlı'da havaya açılan ateş



-Silah sesleri



-Havada uçuşan izli mermiler



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), ()-

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Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde bugün yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



Kuzey Ege'deki fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan saat 13.00 ve Kabatepe'den 15.00 seferleri ile Bozcaada-Geyikli arasında yapılması planlanan Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve gece seferleri ile Geyikli'den saat 11.00, 15.00 ve gece seferleri geçici olarak durdurdu.



Yetkililer, Bozcaada'dan yapılması planlanan 17.00'deki seferin saat 16.00'da, Geyikli'den saat 18.00'de yapılması planlanan seferinin de 17.00'de yapılacağını duyurdu. Çanakkale Boğazı'ndaki diğer hatlardaki seferlerin ise normal olarak devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Ferifot iskelesinden görüntü



-Sefer yapan gemiden görüntü



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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Karısı dolandırıldı, kendisini dolandırılmaktan son anda polis kurtardı

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde kendisini komiser olarak tanıtıp, terör örgütü yalanıyla 65 yaşındaki Kıymet Doğan'ı dolandırıp 40 bin liralık altınını alan, dolandırıcı kocası 66 yaşındaki Nahit Doğan'ın dolandırmasını son anda polis önledi.



Malkara İlçesi'nde kendisini komiser olarak tanıtan telefon dolandırıcısı iletişim bilgilerini ele geçirdiği Doğan çiftinden 65 yaşındaki Kıymet Doğan'ı dolandırırken, kocası Nahit Doğan'ı dolandırmasını son anda polis önledi. Kendisini komiser olarak tanıtın dolandırıcı, telefonla aradığı Kıymet Doğan, "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün elinde. Çok dikkat edin. Şu anda da evinizde bulundurduğunuz altınların sahte olduğundan şüpheleniyoruz. Terör örgütüyle aynı olabilir. O altınları şimdi size gelecek komiser arkadaşa verin. Kontrol edildikten sonra altınlarınızı tekrar size geri göndereceğiz" dedi. Yaşlı kadını korkutan dolandırıcı daha sonra evden çıkmamasını isteyerek eve yönlendirdiği bir kişiye altınların verilmesini istedi. Eve gelen dolandırıcı Kıymet Doğan'ın 40 bin lira değerindeki altınlarını alıp kayıplara karıştı.



POLİS SON ANDA ÖNLEDİ



Dolandırıcı daha sonra Kıymet Doğan'ın ilçede çiftçilik yapan eşi 66 yaşındaki Nahit Doğan'ı telefonla oyarak yine kendisini komiser olarak tanıtıp, "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti. Banka hesaplarınız sıkıntıda. Acilen bankadan paranızı çekin ve paranız cebinizde dursun. Terör örgütüne operasyon yapacağız. Biz emniyet olarak o kişileri belirledik. Şimdi o elinizdeki parayı bize gönderin" dedi.



Nahit Doğan, gittiği bir bankadan çektiği 50 bin lirayı poşete sardı. Bu sırada banka görevlileri Doğan'ın durumundan şüphelenerek durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Doğan'ın çektiği parayı PTT şubesinden dolandırıcılara göndermek üzereyken bulup, kendisinin dolandırıldığını belirterek, parayı göndermemesini sağladı. Bu sırada dolandırıcı yine telefonla aradığı Doğan'a parayı sorunca devreye giren polis, dolandırıcının hesap numarası ve telefon bilgilerine belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü



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-Nahit Doğan'ın dolandırıcılarla telefonda konuşması



-Polis ekiplerinin bankaya gelişi



-Doğan'ın polisle banka ve PTT şubesine gitmesi



-Doğan'ın bankadan çektiği para



-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()

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Cesedi 2.5 saat yağmur altında bekletildi

ANTALYA'da pazar alışverişine çıkan 71 yaşındaki Naim Kara, ayağı kayınca dengesini kaybedip başını elektrik diğerine çarptı. Olay yerinde yaşamını yitiren Kara'nın cesedi, işlemler için 2.5 saat yağmur altında kaldı.



Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi Yıldız Mahallesi Hamidiye Caddesi'nde meydana geldi. Pazar alışverişi için evinden çıkan Naim Kara, kaldırımda yürürken zeminin ıslak olmasından dolayı ayağı kaydı. Dengesini kaybeden Kara, arkasındaki elektrik direğine başını çarptı. Kara'nın yere yığıldığını görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kara'nın olay yerinde öldüğünü tespit etti. Polis, yağmurda kalan Kara'nın cesedine, ıslanmaması için poşet örttü.



Polis, ölümün şüpheli olup olmadığının belirlenmesi için hükümet tabibine durumu bildirdi. Bir süre sonra olay yerine gelen hükümet tabibi, Naim Kara'nın ölümünün şüpheli olduğunu ve otopsi yapılması gerektiğini belirterek ayrıldı. Yağmur altında kaldırım üzerinde 2.5 saat bekletilen Kara'nın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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- Cesetten görüntü



- Polis ve vatandaşlardan detay

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, ()

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Ayı saldırısından köpekleri sayesinde yaralı kurtuldu

BARTIN'ın Ulus İlçesi'ne bağlı Akörensöküler Köyü'nde bahçesindeki arı kovanlarını kontrol ederken 2 ayının saldırısına uğrayan 81 yaşındaki Mustafa Demirel, köpekleri sayesinde yaralı kurtuldu.



Mustafa Demirel, dün akşam saatlerinde evinin yanındaki bahçede bulunan 5 arı kovanını kontrol etmek istedi. Demirel, bahçeye girdiğinde 2 ayı ile karşılaştı. Ayıların üzerine geldiğini gören yaşlı adam kaçmaya başladı. Ancak ayılar yere düşen Demirel'i bacaklarından yakaladı. Yaşlı adamın bağırması üzerine sesini duyarak gelen 2 köpeğinin havlamasıyla ayılar ormanlık alana kaçtı. Köpekleri sayesinde yaralı kurtulan Mustafa Demirel, Bartın'daki oğlunu telefonla arayarak yardım istedi. Oğlunun haber vermesiyle gelen 112 Acil ekibi, Mustafa Demirel'i ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bacaklarındaki yaralara toplam 40 dikiş atılan Demirel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



'KÖPEKLERİM OLMASAYDI HAYATTA OLMAZDIM'



Eşinin Bartın'da çocuklarının yanına gittiğini, ayıların saldırısına uğradığında evde yalnız olduğunu söyleyen Mustafa Demirel, "Kovanlara baktığım sırada gördüm. Çok korktum, kaçmaya başladım. Ama beni yakalayıp düşürdüler. Onlarla mücadele etmeye çalıştım. Bacağımı pençeleriyle parçaladılar. Bağırınca köpekler geldi. Ayılar köpeklerden korkup kaçtı. Köpeklerim olmasaydı, şimdi belki hayatta olamazdım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Yaşlı adam detay



-Mustafa Demirel ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()







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Ereğli'de 'Sunak' taşı ele geçirildi

KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde ihbar üzerine park halindeki bir kamyonetin kapalı olan kasasında Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen Sunak taşı (adak adanan ve kurban kesilen dini yapı) ele geçirildi. Kamyonet sahibi 36 yaşındaki M.U. da gözaltına alındı.



Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nün 'Alo Polis İmdat' hattına Ereğli İlçesi Gülbahçe Mahallesi'nde M.U.'ya ait park halindeki kamyonette tarihi eser bir taş olduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne haber verildi. Verilen adrese giden polis, park halindeki kamyonetin kapalı olan kasasında, tarihi eser taş ele geçirildi. Bunun üzerine kamyonet sahibi M.U. gözaltına alındı. Ele geçirilen taşta incelenmek üzere Ereğli Müzesi'ne götürüldü. Müze'de görevli uzmanlar yaptığı incelemede taşın 200 kilo ağırlığında, 88 santimetre boyunda, 44 santimetre eninde olduğunu, üstünde boğa başı, insan büstü gibi figürler bulunduğunu, Roma dönemine ati sunak taşı olabileceğini belirtti.

Görüntü Dökümü



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- Tarihi eser taştan detay



- Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ / KONYA ()

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Oğluna yeni yıl hediyesi böbreği (2) (Geniş Haberi)

ANTALYA'da 62 yaşındaki Sultan Küçüktaka, 6 yıldır kronik böbrek yetmezliğiyle mücadele eden oğlu 42 yaşındaki Tevfik Küçüktaka'yı böbreğiyle yaşama bağladı. Tevfik Küçüktaka, "Bu böbrek annemden bana 'yeniden doğuş' hediyesi oldu" dedi



Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde oturan ve 6 yıldır kronik böbrek yetmezliğiyle mücadele eden inşaat ustası Tevfik Küçüktaka'nın böbreklerinin iflas etmesi üzerine, nakil olması gerektiği söylendi. Oğlu için verici olan Sultan Küçüktaka'nın bir böbreği, MedicalPark Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi'nde Tevfik Küçüktaka'ya başarıyla nakledildi.



6 yıldır sürekli ilaç kullandığını, son birkaç aydır sağlık durumunun bozulduğunu anlatan Tevfik Küçüktaka, “Dört gün diyalize girdikten sonra nakil oldum" dedi. Annesinin ellerini öpen Küçüktaka, “Bu böbrek annemden bana 'yeniden doğuş' hediyesi oldu. Çok heyecanlı ve mutluyum. Annem bana yeni bir hayat verdi. Allah ondan razı olsun. Anneme canım feda" dedi.



BEN VARKEN DİĞER ÇOCUKLARIMA NE GEREK VAR?



Sultan Küçüktaka ise oğlunun böbrek nakli olması gerektiğini öğrendiğinde hiç düşünmeden kararını verdiğini belirtti. Diğer 3 çocuğunun da Tevfik Küçüktaka'ya böbrek vermek istediğini anlatan Küçüktaka, “Diğer çocuklarımın da yıpranmalarını istemedim. Uyarsa ben vereceğim dedim. Ben varken diğer çocuklarıma ne gerek var" diye konuştu.



'SENİ KURTARACAĞIM OĞLUM'



Sultan Küçüktaka, “Yakınlarım böbreğimi vermekten korkacağımı söyledi ama ben hiç korkmadım, hiç heyecanlanmadım. Ana- oğul ikimizi birlikte ameliyathaneye aldılar. Ben oğluma 'Seni kurtaracağım oğlum' dedim" diye konuştu. Oğluna böbreğini seve seve verdiğini söyleyen Küçüktaka, "Oğlum mutlu olsun, yeni yılda yeni hayat olsun" dedi.



İKİSİNİN DE SAĞLIK DURUMU İYİ



Ameliyatı gerçekleştiren ekipte yer alan Yrd. Doç. Dr. Sabri Tekin, anne ve oğlun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Yrd. Doç. Dr. Tekin, böbrek yetmezliklerinin en önemli nedenlerinin diyabet, enfeksiyon ve hipertansiyon olduğuna dikkat çekti. Yrd. Doç. Dr. Tekin, “Tevfik bey bize kronik böbrek yetmezliğiyle geldi. Artık son aşamasındaydı. Her iki böbreğini de tamamen kaybetmişti. Biz de son aşamada yapılması gerekeni uyguladık. Tevkif bey de annesi da gayet iyi. Böbrek çalışıyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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- Hemşireler anne ve oğulun tansiyonun ölçerken



- Hemşirelerin anne ve oğulla konuşması



- Tansiyon aletinden oğula PAN



- Anneden oğula PAN



- Oğul röp



- Anne röp



- Anne röp verirken oğula PAN



- Selma Kunar anons



- Doktor röp

Haber: Selma KUNAR/Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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Öğrenciler harçlıklarını cami inşaatına bağışladı

MANİSA'da inşaatı durma noktasına gelen cami için bir grup lise öğrencisi, topladıkları harçlıklarını bağışladı.



Şehzadeler'in Kazım Karabekir Mahallesi'nde geçen mart ayında inşatına başlanan 1100 kişi kapasiteli, Hz. İbrahim Camii inşaatı, maddi imkansızlık sebebiyle durma noktasına geldi. Mahalle sakinlerince yapımına başlanılan ancak yardım paralarının bitmesiyle duran cami inşatı, mahallede yaşayan TBMM 85. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Harun Bozkurt, Davut Şekerci, Filiz Güleç ve Gülsema Menkü'yü harekete geçirdi. Öğrenciler konuyu, okul müdürü Sami Aydın'a açtı. Aydın ise makbuz karşılığı cami için para toplamaları için öğrencilere destek verdi. 380 öğrencinin öğrenim gördüğü okulda sınıfları dolaşan 4 öğrenci, makbuz karşılığında 265 lira topladı. Öğrenciler daha sonra topladıkları parayı, cami inşaatına giderek, Hz. İbrahim Camii Yaşatma Derneği Başkanı Küllihan Acar'a teslim etti.



Hz. İbrahim Camii Yaşatma Derneği Başkanı Küllihan Acar, öğrencilere, yardım karşısında çok memnun olduğunu dile getirerek, teşekkür etti. Acar, caminin tamamlanması adına 1.5 milyona daha ihtiyaç duyduklarını belirterek, başta Manisa Valisi olmak üzere kentin mülki amirleri ile hayırseverlere çağrıda bulundu.



OKUL MÜDÜRÜ TEBRİK ETTİ



Lise Müdürü Sami Aydın da öğrencilerinin örnek bir davranışta bulunduğunu belirterek, "Her birini ayrı ayrı tebrik diyorum. Resim yapmakta, şarkı söylemekte sosyal sorumluluk projesi içerisinde olabilir ama asıl olan sosyal sorumluluk projesi budur. Sonuçta çevremizde topluma faydalı olan tüm birimlerimize yardımcı olmakta bizim sosyal sorumluluk projelerimiz içerisinde. Bu anlamda öğrencilerimin her birine ayrı ayrı teşekkür etmenin yanı sıra ailelerine de böyle evlatlar yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



- Hz. İbrahim Cami'den görüntü



- Öğrenciler okulda makbuz karşılığında para toplarken detay



- Öğrenciler topladığı yardımı caminin yaşatma derneği başkanı Küllihan Acar?a teslimi



- Okul Müdürü Sami Aydın açıklama



- Hz. İbrahim Camii Yaşatma Derneği Başkanı Küllihan Acar açıklama

Haber- Kamera: ERSAN ERDOĞAN / MANİSA, ()

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