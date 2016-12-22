DHA YURT BÜLTENİ-3

1)EL BAB'TAKİ IŞİD SALDIRISINDAN ACI HABER İZMİR'E DÜŞTÜ



AİLENİN ACI FERYADI: SAKIN ÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEYİN

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Fırat Kalkanı harekatında El Bab'ta yaşanan çatışmalarda şehit olan bordo bereli askerlerden Astsubay Kıdemli Çavuş Furkan Yavaş'ın İzmir'deki baba evine ateş düştü. Askeri yetkililer gece yarısı ailenin Gaziemir'deki evinin kapısını çaldıklarında dışarıya çıkan emekli özel harekat polisi Süleyman Sırrı Yavaş, anne Zeynep Yavaş, "Sakın öyle bir şey söylemeyin" sözleriyle feryat etti. Şehit askerin ailesinin oturduğu apartmana ve sokağına dev Türk bayrağı asıldı.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) IŞİD kontrolündeki El Bab kentine yönelik operasyonunda acı haber geldi. Çatışma sırasında IŞİD'in düzenlediği intihar saldırıları sonrasında 14 asker şehit oldu, 33 asker yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yazılı açıklamasıyla acı haberlerin alınmasından sonra askeri yetkililerde, ailelerle bağlantıya geçti. Şehit olan bordo bereli askerlerden 30 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Furkan Yavaş'ın acı haberini de, askeri yetkililer gece yarısı aileye ulaştırdı. Ailenin Gaziemir'deki evinin kapısını çaldıklarında dışarıya çıkan emekli özel harekat polisi Süleyman Sırrı Yavaş ile anne Zeynep Yavaş, "Sakın öyle bir şey söylemeyin" sözleriyle feryat etti. Ailenin acısını ilk olarak eve gelen yetkililer ile komşuları paylaştı. Haberi duyan yakınları da eve akın etti. Bu arada şehit askerin ailesinin oturduğu apartmana ve sokağına dev Türk bayrağı asıldı. Şehit olan Yavaş, İzmir'e en son Ramazan Bayramı'nda geldiği zaman zaman ailesini arayarak operasyonların yapıldığını ancka kendisinin iyi olduğunu bildirdiği öğrenildi. Şehit askerin cenaze töreninin ne zaman yapılacağına ilişkin bir planlamanın henüz yapılmadığı açıklandı.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin yaşadığı apartmana büyük türk bayrağının asılması

- Acı haberi alan yakınlarının şehidin evine gelmesi

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ

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2)SINIR ÖTESİNDEN BURSA’YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen askerlerden Uzman Çavuş Ferhat Demir’in Bursa'da yaşayan ailesine acı haberi ulaştı.Fırat Kalkanı harekatında DEAŞ’ın kontrolündeki El Bab’da çıkan çatışmalarda şehit düşen 14 askerden biri olan Piyade Uzman Çavuş Ferhat Demir’in acı haberi, dün gece Bursa’nın merkez Yıldırım İlçesi Samanlı Mahallesi Cevher Sokak’ta oturan ailesine verildi. Şehit askerin baba evi ve evin bulunduğu sokak bayraklarla donatılırken, Yıldırım Belediyesi de taziye çadırı kurdu.

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesi’nden Bursa’ya gelen Bahri- Fadime Demir’in 5 çocuğunun en büyüğü olan 26 yaşındaki Ferhat Demir’in Kayseri 1’inci Komando Tugayı’nda görevli olduğu ve buradan Suriye’deki Fırat Kalkanı harekatına katıldığı öğrenildi.

Üç ay önce evlendiği öğrenilen Ferhat Demir’in cenazesinin Bursa’da toprağa verilmesi bekleniyor. Uzman Çavuş Demir’in şehit haberinin ulaşması üzerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, başsağlığı mesajı yayınladı.

Görüntü Dökümü



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-Evin dıştan görüntüsü



-Bayraklarla donatılması



-Jandarma ekibinin gelmesi

Mehmet İNAN/ BURSA, ()

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(GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE YENİDEN)



3)ANNE SURİYE'NİN OĞLU SURİYE'DE ŞEHİT DÜŞTÜ

Suriye'de El Bab bölgesinde yaşanan DAEŞ saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in acı haberi Argıncık Mahallesindeki babaevine ulaştı. Şehit annesi Suriye, oğlunu Suriye topraklarında kaybetmenin acısını yaşadı.

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab bölgesindeki bombalı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in şepadet haberi, Merkez Kocasinan İlçesine bağlı Argıncık Alsancak Mahallesi, 6225 sokaktaki baba evine gelen askeri yetkililer tarafından baba Ali, anne Suriye'ye verildi. 5 yıldır Uzman Çavuş olarak görev yapan Çelik'in bekar olduğu ve 10 kardeşin 8'ncisi olduğu belirtildi. Kayseri 1. Komando Tugayında görevli olan uzman çavuş Çelik'in geçici görevle Suriye'ye gönderildiği ifade edildi. Acı haberi alan şehit yakınların, şehidin Alsancak mahallesindeki evine akın ederken, şehidin ağabeyi Süleyman Çelik, " Kardeşimle en son 5 ay önce evimize izinli olarak geldikten sonra Zincidere'deki birliğine götürüp, ugurlarken görüşmüştüm diyerek gözyaşı döktü.

Görüntü Dökümü



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- Şehidin evinden genel görüntü



- Şehit yakınlarının ev önünde bekleyişi



- Şehidin ağabeylerinin taziyeleri kabul etmesi



- Şehidin baba evine taziye çadırı kurulması



- Şehidin kardeşi Süleyman ile röportaj



- Detaylar

Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ /KAYSERİ, )



2 dakika 57 saniye /94 MB



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4)KİLİS'TE, KAR YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

KİLİS'te, dün başlayan ve halen devam eden kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Suriye sınırındaki Kilis'te, dün sabah başlayan ve halen devam eden kar yağışı kentte aksaklıklara yol açtı. Okulların tatil edildiği kentte, ulaşım güçlükle sağlanırken, zincirsiz veya kar lastiksiz yola çıkan araçlar mahsur kaldı, çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Zaman zaman elektrik kesintilerinin de yaşandığı Kilis'te, kar yağışının gün içerisinde duracağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Kar nedeniyle ulaşımda yaşanan sıkıntı

- Ekiplerin yol açma çalışması

- Araçların yolda ilerlemeye çalışması

- Vatandaşlar ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 200 MB

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5)SURİYELİ SIĞINMACI ÇADIRLARI DA KARA TESLİM



YOĞUN kar yağışı Suriye’nin Türkiye sınırına yakın İdlib, Azez ve kırsalında bulunan çadırları da etkisi altına aldı.

Bölgede bulunan çok sayıda sığınmacı kampında yaklaşık 400 bin kişi yaşıyor. Ağır kış şartları nedeniyle karın etkisi altında kalan sığınmacı kamplarında yaşayanların her şeye rağmen hayata tutunmaya çalıştıkları bildiriliyor.

Yerel kaynaklar, daha önceden kurulduğunu belirttikleri bölgedeki derme çatma çadırlarda yaşayanların acil olarak ısınma ve gıdaya ihtiyaçları olduğunu soğukla mücadele ettiklerini ve en çok yaşlı ve çocukalrın olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()-

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6)MENDERES'TE "PKK İMAMI"NA GÖZALTI

İZMİR'in Menderes İlçesi'nde, terör örgütü PKK'nın kentteki imamı olduğu öne sürülen 1 kişi, jandarma tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün (çarşamba), terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. İlçede sosyal medya siteleri aracılığıyla vatandaşların dini duygularını istismar edip, PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı, vatandaşları örgütü desteklemeye yönlendirerek devlete karşı kışkırttığı öne sürülen pazarcı esnafı F.D., gözaltına alındı. Şüphelinin örgütün sözde imamlarından olarak görev yaptığı belirtildi. Yapılan operasyonda ise çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, cep telefonları, tablet, masa üstü bilgisayar ele geçirildiği belirtildi. F.D.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü



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- Ele geçirilen malzemelerden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

(Haber: Kadir ÖZEN- Kamera İZMİR, ()



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7)KONYA'DA ÖĞRETMENLERE FETÖ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

KONYA'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapmasında hakkında yakalama kararı çıkan 22 öğretmenden aralarında kadınlarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. 16 öğretmenin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Konya Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bugün örgütün 'Bylock' adlı haberleşme programını kullandığı ileri sürülen öğretmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı çıkan, daha önce açığa alınan ve emeklilerinde bulunduğu 22 öğretmenden aralarında kadınlarında bulunduğu 6 öğretmen gözaltına alındı. 16 öğretmenin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2.5 aylık hamile N.E.'nin düşük yapma riski üzerine Kadın Doğum Uzmanı tarafından tedavi yapıldı. Yapılan tedavisinin ardından taburcu olan N.E., diğer şüpheliler gibi sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü



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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi



- Sağlık kontrolünden çıkartılması



- Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA )

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8)MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

MERSİN' de Narkotim ekipleri son 20 ayrı yapılan operasoynda 40 kişi yakalanırken 19 kişi tutuklanırken 21 kişi ise denetim serbestliğinde bırakıldı.

GENİŞ HABER GEÇİLECEK

Görüntü Dökümü



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Nakotim ekipleri köpekle eve girerken



polisler evin içerisinde arama yaparken



Narkotik köpekleri evin içerisinde gezerken



Köpek aracın isletme lastiğini incelerken



Polisler isletme lastiğini açarken



Lastik içeresinden uyuşturucuları çıkarırken



Köpek araçın çevresinde gezerken



Polisler aracın bağajında sökerken içerisinden uyuşturucu çıkarırken



Zanlılar polislerin arasında minibüse götürülürken



Adliyeye giderlerken



Zanlılar tutuklanıp minibüse götürülürken



Yakalanan uyuşturucuların fotoları

(Haber : -Kamera: Mustafa İNSAN /MERSİN ()

Süre. 03.00 boyut: 107.47

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9)BAŞKASININ SEYAHAT KARTLARINI KULLANAN 1400 KİŞİ YAKALANDI

KOCAELİ Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, 11 ayda başkalarına ait indirimli ve ücretsiz seyahat kartlarının üzerinde değişiklik yaparak halk otobüslerine binmeye kalkan yaklaşık 1400 kişinin yakalandığını söyledi. Mustafa Kurt, indirimli ve ücretsiz seyahat kartı almaya hak kazanan kişilerin başkalarının kullanımına verdiği kartlarının iptal edildiğini söyledi.

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası'na kayıtlı 2 bin 180 toplu taşıma aracı ile hizmet veriyor. Seyahat kartları ile ulaşım sağlanırken, bazı meslek gruplarına indirim sağlanırken, yine bazı meslek grupları ile engelli ve 65 yaş üstü kişiler ücretsiz seyahat kartları ile ulaşım imkanına sahip oluyor. Şehir içi ulaşım 2 lira 30 kuruş olurken, indirimli gruba giren kişilere 50 kuruşluk indirimli seyahat imkanı sağlanıyor. 2016 yılının 11 ayında indirimli ve ücretsiz seyahat kartlarının üzerinde oynama yaparak seyahat eden yaklaşık 1400 kişi tespit edilerek, kartlarına el konuldu. Kartın indirim sağlanan öğretmene ait olmasına rağmen erkek olan kişinin fotoğrafının kaldırılarak eşi olduğu düşünülen kadının fotoğrafının konulması gibi yollara başvurulurken, kart sahiplerinin bilgileri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne haber verilerek kartlarının iptal edilmesi sağlanıyor.



Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, 50 kuruşluk indirim için sahteciliğe başvurulduğunu belirterek, "Kocaeli'nde 2 bin 80 adet toplu taşıma aracımız var. Sahte kart kullanımı hakkında çok ciddi rakamlarla karşılaşıyoruz. Her gün değişik şikayetler alıyoruz. Bazılarını yakalayabiliyoruz, bazılarını da kaçırabiliyoruz. Engelli, indirimli, ücretsiz kartlarda usulsüz şekilde fotoğraf yapıştırıp araçlarımıza biniyorlar. Bazen sahte kartları yakalayan sürücülerimiz bu kartları bize getiriyorlar. Biz de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bu durumu bildiriyoruz. Kendilerine verilen hakkı başkasının kullanması tamamen suçtur. Biz zor şartlarda hizmet veriyoruz. Tasvip etmediğimiz olaylarla karşı karşıya gelebiliyoruz. 2016 yılında yaklaşık bin 400 usulsüz kart ele geçirildi. Kartını başkalarının kullanıma veren kişilerin kartları iptal ediliyor. Biz şimdiye kadar yasal olarak herhangi bir şikayette bulunmadık ama 50 kuruşluk indirim için veya ücretsiz seyahat etmek için bu yollara da başvurulmasın. Ekmek için mücadele ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü



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Otobüslerden görüntü



Otobüsün içerisinde kartların basılması



Kart dolum merkezinden görüntü



Mustafa Kurt ile röp.

(Haber-Kamera:Ergün AYAZ-Orhan UZUN-KOCAELİ/



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10)ÇANAKKALE'DE ADALARA BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, Gestaş firmasının Gökçeada ile Bozcaada'ya gün içinde yapacağı bazı feribot seferleri iptal edildi.

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı birçok kentte yaşamı olumsuz yönde etkilerken, Çanakkale'de ise kuvvetli esen poyraz deniz ulaşımında olumsuzluklara neden oluyor. Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan kuvvetli poyraz nedeniyle dün (çarşamba) Gökçeada ve Bozcaada'ya deniz ulaşımında aksamalar yaşanmıştı. Fırtına, bugün de etkisini sürdürdüğü için adalara deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., bazı feribot seferlerinin yine iptal edildiğini açıkladı. Gestaş firmasınca yapılan açıklamaya göre; Bozcaada-Geyikli Hattı'nda, Bozcaada'dan saat 10.00 ve 14.00, Geyikli'den ise saat 11.00 ve 15.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi. Ayrıca, Bozcaada'dan yapılacak 17.00 seferi 16.00'ya, Geyikli'den yapılacak 18.00 seferi de 17.00'ye çekildi.



Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise saat 13.00, Kabatepe'den Gökçeaada'ya ise saat 17.00 seferlerinin yapılacağı, gün içindeki diğer seferlerin ise iptal edildiği belirtildi.



Çanakkale Boğaz hattındaki diğer seferler ise henüz bir değişim olmadı.

Görüntü Dökümü



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- Çanakkale feribot iskelesinden görüntü



- Boğazdan ve sefer yapan feribotların görüntü

(Haber- Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()



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11)FAALİYETE GEÇERSE 840 BİN LİRA TASARRUF SAĞLAYACAK

VAN'da yaklaşık 3 bin hükümlü ve tutuklunun bulunduğu cezaevi kampüsüne 400 güneş paneli kuruldu. Önümüzdeki aylarda faaliyete geçmesi beklenen panellerden yıllık 840 bin lira tasarruf sağlanması planlanıyor. Ayrıca bu sayede doğaya da 145 ton karbondioksit salınımı engellenecek. Van Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mecit Demirci, bunun örnek bir proje olduğunu söyledi.



Türkiye’nin en fazla güneş enerjisi potansiyeline sahip illeri arasında gösterilen Van'ın, Cezaevi kampusüne 2 yıl önce 400 güneş paneli kuruldu. Yaklaşık 912 metrekare alana kurulan güneş panelleri teknik nedenlerle henüz faaliyete geçmedi. Güneş panellerinin faaliyete geçmesiyle, yaklaşık 3 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Erciş Yolu'ndaki F Tipi, T tipi ve açık cezaevindeki kampüsün sıcak su ihtiyacı karşılanacak. Karasal iklimin en sert yaşandığı illerden biri olan Van'da aynı zamanda güneş kollektörleri sayesinde doğaya 145 ton karbondioksit salımı da engellenmiş olacak. Kurulan güneş panelleri cezaevindeki mahkumların toplam sıcak su ihiyacını yaz döneminde ilave herhangi bir enerji kaynağına ihtiyaç olmadan karşılayacak, kış aylarında ise ön ısıtmasını yapacak.



'ÖRNEK PROJE'



Van Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mecit Demirci, Van'ın güneş kenti olduğunu belirterek şöyle dedi:



"Türkiye'nin en çok güneş alan yerlerinden biri de Van'dır. Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından da Van'a uygun böyle bir proje yapıldı. Bu projeyle birlikte 840 bin lira tasarruf sağlanacak. Ayrıca çevre kirliliğini önleme açısından da önemli bir proje. Bu sayede doğaya da 145 ton karbondioksit salımı engellenecek. Bu proje örnek bir projedir."

Görüntü Dökümü



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-Güneş panellerinden genel



-Deteylar



-Muhabir anonsu



-Cezaevi tabelası genel



-Bacadan çıkan duman



-Van Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mecit Demirci ile röportaj



(BOYUT: 144 MB)- (SÜRE: 2 DK 19 SNY)



Gülay KUYUCU- Murat ÇAĞLAR / VAN,()