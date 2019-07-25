DHA YURT BÜLTENİ-3

1)GAZİANTEP'TEKİ FABRİKA YANGINI 9 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

GAZİANTEP'te, geri dönüşüm tesisinin plastik deposu bölümünde çıkan yangın, 6 bin ton su, 3 ton da köpük kullanılarak 9 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor. 5'inci Organize Sanayi bölgesinde Yalçın Bozhöyük’e ait olduğu öğrenilen geri dönüşüm tesisinin atık plastik deposunda dün saat 23.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevrede endişe ve korkuya yol açan yangında alevler onlarca metre yükseğe çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi yapmak isteyen güvenlik görevlisi yaralandı. İş makinelerinin de desteğiyle sürdürülen, 30 araç ve 50 personelin katıldığı yangın, 12 bin ton su, 10 ton da köpük kullanılarak 9 saatlik çalışmayla sabah saat 08.00 sıralarında kontrol altına aldı. Hastanede tedavisi tamamlanan güvenlik görevlisinin ise taburcu olduğu öğrenildi.

Tesiste büyük çapta hasara neden olan yangının etkileri gündüz saatlerinde daha net ortaya çıktı. Kullanılmaz hale gelen tesisin duvarlarının ve çatısının alevlere dayanamayarak yıkıldığı görüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının devam ettiği yanığının çıkış sebebi araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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- Yanan fabrika

- İtfaiye ekipleri

- Soğutma çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 178 MB

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2)ARANAN KİŞİLERE YÖNELİK YAPILAN HAVA DESTEKLİ OPERASYON FİLM SAHNELERİNİ ARATMADI

ADANA'da uyuşturucu satma suçlarından aranan 44 kişinin yakalandığı operasyonda polis helikopteri tarafından çekilen görüntüler film sahnelerini aratmadı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü, uyuşturucu suçundan hakkında hapis cezası bulunan ve aranması olan 47 kişinin yakalanması için dün sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda, bazı evlere, demir kapıları özel harekat timlerince kırılarak girildi. 44 kişinin yakalandığı operasyonda, 450 gram bonzai uyuşturucu, 81 uyuşturucu hap, 20 gram esrar, 1 hassas terazi, 7 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ayrıca operasyona katılan polis helikopterininden çekilen görüntüler film sahnelerini aratmadı. Görüntülerde baskının yapılığı sokaklara giren özel harekat timleri ve polislerinin evlerin çatılarında arama yapması saniye saniye kaydedildi.

Gözaltındaki 44 kişinin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Havadan çekim

- Polis ekiplerinin kapıyı kırıp eve girmeleri

- Helikopter görüntüsü

SÜRE04'13 BOYUT:467 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

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3)ESKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Şehmuz Ersait, eski eşi Nuray Anar'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Olay sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi Ozan Sokak üzerinde meydana geldi. Şehmuz Ersait, bir yıl önce boşandığı eşi Nuray Anar'ın evinin önüne gelerek beklemeye başladı. Şehmuz Ersait, işe gitmek için evden çıkan Nuray Anar'ı görünce tabancasını ateşledi. Şehmuz Ersait daha sonra tabancayı başına dayayıp ateşleyerek intihar etti. Olayı görenler durumu polis ve 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Nuray Anar ve Şehmuz Ersait'in öldüğünü belirledi. Haberi duyarak olay yerine gelen Nuray Anar'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Nuray Anar ve Şehmuz Ersait'in cenazeleri morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinde alınan güvenlik önlemleri

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

Nuray Anar'ın yakınlarının sinir krizi geçirmesi

Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli),()



