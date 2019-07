DHA YURT BÜLTENİ-3

1)LİCE'DE 1 MİLYON 378 BİN 700 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇTİ

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 milyon 378 bin 700 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

2)ROMALILAR DÖNEMİ TİTUS TÜNELİ’NE ZİYARETÇİ AKINI

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Titus Tüneli ve Beşikli Mağara yaz döneminde yerli ve yabancı turistlerin ve doğa tutkunlarının akınına uğruyor. Romalılar döneminde, kenti sel sularından korumak için bin esire yaptırılan Titus Tüneli, bitişiğindeki Beşikli Mağarası ve Hz. Hızır Türbesi ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği mekanların en başında yer alıyor.

Roma İmparatoru Vespasian'ın emriyle yapımına başlanan ve oğlu Titus döneminde tamamlanan tünel, Musa dağından gelen suların neden olduğu selin taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasına engel olmak için bin esire yaptırılmış. Doğal yapıya uygun, yeşillikler içerisinde oluşturulan yürüyüş yolunun takip edilmesiyle tünele varan ziyaretçiler, bu ilginç görüntü karşısında adeta büyüleniyor. Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli olarak bilinen Titus Tüneli, doğanın içerisindeki büyüleyici dokusuyla ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor. Tümüyle dağ içine oyulan tünel bin 380 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğinde.

Tünelin yaklaşık 100 metre doğusunda bulunan Beşikli Mağaralar da gelen yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görüyor. İçerisinde Roma dönemine ait elle oyulmuş mezarların bulunduğu bölge adeta doğayla bütünleşmiş. Mağaralarda ki mezarların ise soylu bir yönetici ve ailesine ait olduğu sanılıyor.

Titus Tünel'i ve Beşikli Mağaraların da eteklerinde yer aldığı Musa Dağı semalarında uçan yamaç paraşütleri eşliğinde güneşin denize yolculuğunu izlemek de mümkün.

Titus Tünel'ini internet sayfasında görerek arkadaşlarıyla birlikte buraya gelen Umut Çelik, " Adana'dan geliyorum. Titus Tüneli'ni internet sayfalarında gördüm, çok hoşuma gitti. Biz arkadaşlarla birlikte karar verdik gezmeye. Türkiye'nin her yerinden gelen insanlar var burada. Çok güzel tarihi yerler. Çok uzun yıllara dayanan bir yermiş. Bizde merak ettik geldik. Herkese tavsiye ederiz" dedi.

DOĞA, DENİZ VE TARİHİN BİRLEŞTİĞİ BİR YER

Türkmenistan'dan gelen hemşirelik öğrencisi Jemile Galpakova ise 'Hatay'a da öyle gezmeye geldik arkadaşlarla. Samandağ gerçekten güzel bir yer. Titus Tüneli dediler övdüler böyle. Doğa, deniz ve tarihin birleştiği bir yer. Manzara da çok güzel. Günbatımı da izlenebilir bence burada. Gerçekten çok güzel ve herkese gelmelerini tavsiye ederim buraya" diye konuştu.

3)BALKONDAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ YUSUF, HAYATINI KAYBETTİ

ADIYAMAN’da, 2'nci kattaki evlerinin balkonunda oynarken beton zemine düşen 2 yaşındaki Yusuf İliter, hayatını kaybetti. Olay, gece geç saatlerde Turgut Reis Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İliter ailesinin yaşadığı 2 katlı evin en üst katındaki balkonda yalnız başına oynayan Yusuf İliter korkulukların olmadığı balkonda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çocuklarının balkondan düştüğünü fark eden aile durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan minik Yusuf'u ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan Yusuf İliter doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çocuklarının ölüm haberini alan aile hastane bahçesinde gözyaşlarına boğuldu.

Minik çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

4)KEDİDEN KURTARDIĞI YARALI KARGA SEMTİN MASKOTU OLDU

ERZURUM'un Yakutiye İlçesi'nde yem satışı yapan Yüksel Özpolat'ın kedinin elinden kurtardığı yavru karga ile olan dostluğunu görenler şaşırıp kalıyor. Zaman zaman peşinden yürüyen kargayla kahveye bile giden Yüksel Özpolat, 'Gak' ismini verdiği karganın 3 oğlundan sonra kızı olduğunu söylüyor. Mahalle esnafının da sevgisini toplayan yavru karga adeta semtin maskotu haline geldi. Merkez Yakutiye İlçesi Gölbaşı semtinde yem satış işiyle uğraşan Yüksek Özpolat, 15 gün önce park halindeki araçların arasında sokak kedisinin yavru kargayı avlamak üzere olduğunu gördü. Kediyi kovalayan Yüksel Özpolat, yavru kargayı da yakalayarak işyerine getirdi. Karganın yaralarını tedavi ettiren Özpolat, işyerinde bir de yuva yaptı. Kısa süre içerisinde Özpolat ile karga arasında oluşan dostluk semt esnafının da dikkatini çekti. Zaman zaman peşinden yürüyen bazen de uçan kargayı eliyle besleyen Özpolat, bazen de birlikte oyun oynuyor. Komşu esnafın da sahip çıktığı karga adeta bölgenin maskotu durumunda. Cağ kebapcı Ali Karataş, karganın günlük et ihtiyacını karşılarken, başka bir esnaf tavuk etini gönderiyor. Gün boyu bir an olsun Özpolat'ın yanından ayrılmayan yavru karga, tanıdığı bölge esnafının üzerine de konarak onlarla oyunlar oynuyor.

3 OĞLUM VAR KARGA DA KIZIM

Yakaşık olarak 15 gün önce işyerlerinin önüne parkeden araçların arasında kedinin kavgayı kovaladığını gördüğünü söyleyen Yüksel Özpolat, "Kediyi kovaladıktan sonra zor da olsa yavru kargayı yakaladım. İşyerimde kendisine bir de yuva yaptım. Özel yem ve komşu esnafın gönderdiği cağ kebabı, tavuk eti gibi yemlerle besliyorum. Benim 3 oğlum vardı bu da kızım oldu. Ben hayvanları seviyorum. Güvercin beslerim, kedi, köpetleri severim. Karga da bendeki bu pozitif enerjiyi görmüş ki aramızda bir bağ oluştu" dedi.

'Besle kargayı oysun gözünü' sözünü hatırlatan Yüksel Özpolat, "Bizde tam aksi oldu. Her türlü canlı sevginin karşılığını veriyor. Ben de hayret ettim yaşananlara ama. Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var; 'Sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semâda bulunanlar da size rahmet etsinler.' diye. Ben de de merhamet var. İsmini 'Gak' koydum, seslendikçe o da bana karşılık 'gak' diyor. Komşu esnafımız da destek oluyor. Kıyma, tavuk eti, yumurta beyazı ya da bendeki özel yemle besliyoruz" diye konuştu.

5)DENİZ FENERİNDE 99 YILDIR AYNI AİLE GÖREV YAPIYOR

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, Özkan ailesi fertlerinin görev yaptığı Bafra Deniz Feneri, 138 yıldır denizciler için Karadeniz’i aydınlatıyor. 21 yıldır Bafra Deniz Feneri'nde seyir yardımcısı olarak çalışan Fikret Özkan (56), "Ailemiz bu fenerde 99 yıl görev yaptı. Burada doğup büyüdüm. Hayatım bu fenerin yanında geçti. Şimdi de eşim ve kızımla birlikte burada yaşıyoruz. Mesleğimi çok seviyorum" dedi.

1920 yılında Recep Özkan, fenerin bulunduğu yerden kıyıya 700 metre daha yaklaştırılması işinde çalıştıktan sonra fenerde görev yapmaya başladı. Yaklaşık 20 yıl sonra bu görevi oğlu Hakkı Özkan'a devretti. 33 yıl görev yapan Hakkı Özkan'dan sonra bayrağı oğlu Ferşat Özkan aldı. 25 yıl burada çalışan Ferşat Özkan ardından görevini kardeşi Fikret Özkan'a bıraktı. 21 yıldır Bafra Deniz Feneri'nde seyir yardımcısı olarak çalışan Fikret Özkan, ailesiyle birlikte fenere ait lojmanda yaşıyor. Evli ve 1 çocuk babası olan Özkan, ömrünü burada geçiriyor. Deniz feneri, özellikle son yıllarda, denizle ilgilenenlerin yanı sıra fotoğrafçıların da ilgisini çekmeye başladı. Fotoğraf sanatçıları sahilde bulunan asırlık deniz fenerini ziyaret ederek farklı pek çok açılardan fotoğraflıyor.

'HAYATIM FENERİN YANINDA GEÇTİ'

Fikret Özkan, bölgede Fransızlar tarafından inşa edildiğini belirttiği deniz fenerinin gemiler için çok önemli olduğunu söyledi. Özkan, "Bu fener Fransızlar tarafından yapılmış. Bizim ailemiz de bu fenerde 99 yıldır görev yapıyor. Burada doğup büyüdüm. Hayatım bu fenerin yanında geçti. Şimdi de eşim ve kızımla birlikte burada yaşıyoruz. Mesleğimi çok seviyorum. Burada bir arıza olduğunda hemen müdahale ediyorum. Bakımını yapıyorum. Deniz feneri denizciler için çok önemlidir. Gemilerin rota feneridir. Yol gösterir. Kaptanlara geminin kıyıya olan mesafesini gösterir. Önceden feneri her akşam ben yakıyordum şimdi fotoselli olduğu için hava karardığında kendi yanıyor, aydınlandığında ise sönüyor. Arıza yaptığında hemen müdahale ediyorum. Bu meslek seyrek yapılan bir meslek. Ama ben mesleğimi seviyorum. Burası denize sıfır bir nokta. Kışın fırtınası dev dalgaları oluyor ama bu meslek benim için ata, baba mesleği. Onun için bu mesleği sürdürmeye devam ediyorum" dedi.

'MAHALLENİN SİMGESİ FENERE İLGİ ÇOK'

Fener Mahallesi sakilerinden Erhan Erdoğan da, Bafra Deniz Feneri’ni merak edip çok sayıda ziyaret ettiğini kaydetti. Erdoğan, “Kent dışından gelenler çok oluyor. Fransızlar geldi. Her gelen fotoğraf çekiyor. Ayrıca fotoğrafçı sanatçıları da gelip özel çekim yapıyorlar. İnternette de çok fotoğrafları var. Bu fener 138 yıllık. Mahallemizin simgesi bu fenere ilgi çok. Zaten mahallemizin adı da 'Fener Mahallesi' diye geçiyor" diye konuştu.

'FENER, GEMİCİLERİN OLMAZSA OLMAZIDIR'

Bafra Deniz Feneri’ne özellikle son dönemde ilgi odağı haline geldiğini anlatan Berati Özkan ise “Sosyal medyadan görüp gelenler çok oluyor. Vatandaşlar özellikle son dönemde çok ilgi göstermeye başladı. Buranın sahili de çok güzel, deniz fenerinin fotoğraflarını çekiyorlar. Zaten deniz feneri her yerde yok. O yüzden insanlar merak ediyorlar. Bu fener çok önemli. Gemi kaptanlarına kılavuz oluyor. Teknoloji ilerledi ama bu deniz feneri gemiciler için olmazsa olmazdırö ifadelerinde bulundu.

BAFRA FENERİ

Bafra Deniz Feneri, 26 metrelik bir kule üzerinde bulunuyor. Kule demirden yapılması nedeniyle Türkiye'de tek olma özelliğine sahip. Fenere ulaşmak için kulenin içindeki 106 basamağın çıkılması gerekiyor. Kızılırmak Nehri'nin, Karadeniz'e döküldüğü son noktada bulunan fenerin ışığı en fazla 25 mil uzaklıktan görülebiliyor. Fener, kendi ekseni etrafındaki tam bir turunu 4.5 saniyede tamamlıyor.

