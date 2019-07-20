DHA YURT BÜLTENİ-3

1)EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE ATANAN ŞIRNAK VALİSİ AKTAŞ, VEDA ETTİ

ŞIRNAK Valiliği görevinden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Mehmet Aktaş için veda programı düzenlendi. Aktaş, Şırnak'ta huzur ve güven ortamının hakim olduğuna dikkat çekerek, "Devletimizin, hükümetimizin bizlere verdiği bu görevi Şırnak'a hizmet noktasındaki görevleri el birliği ile yapmaya çalıştık" dedi. Emniyet Genel Müdürü olarak atanan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş için veda programı düzenlendi. Programa Aktaş'ın yanı sıra Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Sosyal, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

'ALLAH'A ŞÜKÜR ŞIRNAKIMIZ DAHA İYİ BİR NOKTAYA GELDİ'

Programda konuşan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şırnak'ın başta terörden kurtulması için ve kentin gelişip kalkınması için el birliğiyle çalıştıklarını söyledi. Şırnak'ta huzur ve güven ortamının hakim olduğunu belirten Aktaş, "2015 ve 2016 yılında bölücü terör örgütü PKK'nın çukur ve barikat terörü nedeniyle birçok yiğidimiz canını verdi. Birçok yiğidimiz de gazilik mertebesine ulaştı. Bu yönüyle çok büyük bir bedel ödedik. Bunun yanında da şehrimiz maalesef büyük bir yıkıma uğradı. PKK terör örgütü 30-35 yıllık yaptıklarına ilave olarak çukur ve barikat terörüyle Şırnaklı hemşerilerimizin evlerini başlarına yıktı. İl merkezimiz ve ilçelerimizi büyük oranda tahrip etmişti. Ama şükürler olsun önce kahraman güvenlik kuvvetlerimiz jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız büyük bedeli de göze alarak önce bu terör tehdidini bertaraf etti. Allah'ın izniyla Şırnak'ımız huzura kavuştu. Devletimizin buraya aktardığı kaynaklarla yine o örgütün yaktığı, yıktığı şehrimizi hem altyapımızı hem üst yapısıyla bugün için çok daha iyi bir noktaya getirdik. Allah'a şükür Şırnakımız daha iyi bir noktaya geldi. Devletimizin, hükümetimizin bizlere verdiği bu görevi Şırnak'a hizmet noktasındaki görevleri el birliği ile yapmaya çalıştık. Bu görevlerimizi tabi ki her kademedeki mesai arkadaşımızla birlikte yaptık. Ben Şırnak'ın geldiği bu noktayı her şeyden önce en başta kahramanca bu bölücü terör örgütü ile mücadele eden şehrimizin terörle anılmasına rağmen özellikle son yıllarda askerimizin polisimizin, jandarmamızın korucularımızın ortaya koyduğu kahramanlığın bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Eğer bu huzur ve güven ortamı sağlanmamış olsaydı biz bu hizmetleri de alamazdık ve ilimiz hem sosyal yönüyle, hem ekonomik yönüyle bu noktaya gelemezdi. Onun için bu emeği ortaya koyan güvenlik kuvvetlerimize teşekkür ediyorum. Bu mücadelede kanını döken şehitlerimiz rahmetle yad ediyorum. Allah bizleri onlara mahcup etmesin" dedi.

Konuşmaların ardından Aktaş'a yaptığı hizmetlerden dolayı Şırnak Valiliği, belediye ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından plaket verildi. Emniyet Genel Müdürü Aktaş'ın bugün Ankara'ya giderek görevine başlayacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Yemeğe katılanlardan detay

Aktaş'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber:Sekvak KÜDEN-Mehmet Selim YALÇIN Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1200 MB

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2)SULAMA KANALINDA KADIN CESEDİ BULUNDU

ADANA'da Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında 70 yaşlarında kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu. Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nden geçen sulama kanalında saat 08.00 sıralarında ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Vatandaşlar, akıntında ilerleyen ve gözden kaybolmaması için takip ettikleri cesedi, polisin yardımıyla Gürselpaşa Mahallesi'nde sudan çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 70 yaşlarında olduğu belirlenen kadının cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kadının kimliği ve kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

'ÇUVALA BENZETTİK'

Sulama kanalın kıyısındaki çocukların sudan bir şeyin geçtiğini söylemesi ile durumu fark ettiklerini belirten Nevzat Aktaş, "Biz çuvala benzettik ama ceset olduğunu gördük. Sonra arkadaşlarla burada yardımcı olduk, el birliğiyle cesedi çıkarttık" dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Vatandaşların, yaşlı kadının cesedini sulama kanalından çıkartılması

- Polis araçlarından görüntü

- Üzeri örtülü cesetten görüntü

- Polisin cesette inceleme yapması

- Polislerden ve üzeri örtülü cesetten görüntü

- Ceseti görüp, polise bildiren ve çıkartılmasına yardım eden Nevzat Aktaş ile röp.

- Sulama kanalından görüntü

Süre: 01'34" Boyut: 175 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

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3)ORDU'NUN MENDERESLERİNE ZİYARETÇİ AKINI

ORDU'nun Aybastı ilçesinde deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikteki Perşembe yaylasında doğa harikası menderesler, yaz aylarında yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Ordu'nun Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası, her mevsim yerli- yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Orta Doğu ve MENAR ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin ziyaret ettiği deniz seviyesinden bin 500 metre yükseklikteki Perşembe yaylası, ziyaretçileri hayran bıraktırıyor. Doğa harikası menderesler ve yayla göllerinin turizme kazandırılması için çalışmalar sürdürülürken, bölgenin tanıtımı için de çeşitli şenlik ve etkinlikler düzenleniyor.

'GOLF SAHASI YAPILACAK'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, yaylaya yoğun bir turist akımı olduğunu belirterek sayının her geçen yıl arttığını söyledi. Güler, "Yerli ziyaretçilerimiz her yıl giderek artıyor. 100 binleri bulan rakamlarla sürekli artıyor. Yabancı turistlerin ziyareti de yüksek. Mendereslerde bilimsel araştırmalarda yapılıyor. Burada tatlı su midyeleri bulduk. Bir yenilik daha yaparak burada kano yarışı başlattık. Yeşille mavinin arada olduğu bir yerde rengarenk kanolar burada sportif faaliyetleriyle ilgi odağı oldu. Burası golfede çok müsait, golf sahası yapacağız. Üst gelir grubunun da buraya gelmesini sağlıyoruz. Bununla ilgili pansiyon turizmini geliştirdik, burada pansiyon turizmi de başladı. Bundan sonra uygun yerlere Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteğiyle büyükşehir belediyesi olarak oteller yapmak istiyoruz" dedi.

'YAYLADA 25 BİN KUZU YENİLİYOR'

Yaylada yılda 25 bin kuzu yenildiğini, bunun 15 bininin yayladan, 10 bininin ise dışarıdan temin edildiğini, tarım ve hayvancılığa önem vererek talebi bu bölgeden karşılamaya çalışacaklarını da anlatan Güler, "Tarım ve hayvancılık konusunda yeni projeler başlattık. 300 damızlık koyun ve 30 damızlık koçla Ordu ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Bunlar turistler içinde bir ihtiyaç. Yaylada 4 bin tane de kaz dağıtacağız. Dünya çapındaki tabiat harikası bu güzelliği dünyaya tanıtacağız. Değişik fotoğraflarını aldık, önemli albüm oluşturuyoruz. Dünyanın değişik yerlerindeki tanıtım şirketleri ve Büyükelçiliklere göndereceğiz. Burada büyük bir çekim merkezini oluşturacağız" şeklinde konuştu.

"12 AYLIK BİR ORDU DÜŞÜNÜYORUZ"

Ordu'da turizmi 12 aya yayacaklarını, dünya çapında bir çekim merkezi yapmak için çalıştıklarını da ifade eden Hilmi Güler, "Yaylamızın kışıda, yazıda, siside, şelaleside güzel. Şelalelerle önemli bir güzellik taşıyor. Golf sahalarıyla beraber yazıyla kışıyla güzel bir yer olacak. Eskiden Ordumuz 3 aylık bir şehir olarak kabul ediliyordu. Yazın belli bir dönemde halkımız Ordu'yu tanıyordu. Şimdi 12 aylık bir Ordu'yu düşünüyoruz. Bunun içinde yaylasıyla, şelalesiyle, deresiyle, menderesiyle bu çekim merkezlerini dünya çapında bir merkez yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

-Görüntü Dökümü

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-Perşembe yaylasından görüntü (drone)

-Mendereslerden görüntü (drone)

-Araplardan görüntü

-Yerli ve yabancı turistlerden görüntü

-Yaylada koyunlardan görüntü

-Çiseli şelalesinden görüntü (drone)

-Yayladan detay görüntü (drone)

Süre: 4.14 DK Boyut: 632 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-

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4)BURASI ANTALYA DEĞİL BAYBURT; BARAJ GÖLÜNDE TEKNE TURU KEYFİ

BAYBURT'un Demirözü ilçesinde tarım arazilerinin sulaması amacıyla inşa edilen baraj gölünde tekne turları düzenlenmeye başladı. Deniz olmayan kentte, baraj gölündeki tekne turları ilgi görüyor.

Demirözü ilçesinde Lori Çayı üzerinde, sulama amacıyla 1996-2003 yılları arasında inşa edilen toprak gövde dolgu tipi olan Demirözü barajı ile 5,68 kilometrekare göl oluştu. Kentte tarım arazilerinin sulamasında kullanılan baraj, aynı zamanda turizm destinasyon alanı haline geldi. Demirözü Belediyesi'nin girişimleriyle göl kıyısında ahşap kamelyalar konuldu, piknik alanları ve yürüyüş yolları oluşturuldu. Baraj gölünde tekne turları da düzenlenmeye başladı. Deniz olmayan kentte, baraj gölündeki tekne turları ilgi görüyor. Bayburt'un yanı sıra Gümüşhane, Erzurum ve Erzincan'dan kente gelenler, tekne turuna çıkıyor. Baraj gölü kıyısında kamp kuranlar, kırmızı benekli alabalık avcılığı da yapıyor.

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, geçen yıl yaklaşık 80 bin kişinin baraj gölünü ziyaret ettiğini belirterek ilginin her geçen gün arttığını söyledi. Gürer, "İlçemizde turist sayısı her geçen gün artıyor. Bu yıl beklentilerimiz biraz daha yukarıda. Nasip olursa yaptığımız birkaç tane peyzaj düzenlemesiyle burayı daha farklı bir boyuta getireceğiz. Böylece 100 ile 150 bin arasında bir turist ziyareti beklentimiz var. Buranın diğer bir güzelliği sulama kanalı olduğu için doğal kırmızı benekli alabalık barındırması. Bu sebeple civar illerden balık tutmaya ve baraj çevresinde kamp kurmaya gelenler oluyor" dedi.

Demirözü Barajı’nın doğal olduğunu kaydeden Gürer, "Baraj gölü kıyısında peyzaj çalışması yaparken sadece çamurlu yerleri ıslah ettik. Onun dışında yaptığımız çalışmaların tamamı doğal bitkilerle elde edilen malzemelerle inşa edilmiş bir tesisimiz mevcuttur. Barajımızda iki tane gemimiz mevcut. Bu gemilerle gelen ziyaretçilere baraj üzerinde çok uygun fiyata 45 dakikalık turlar düzenliyoruz. Devletimizin tasarruf tedbirlerini uyguladığı zamanlarda bile bizim fiyatlarımız dışarıdan gelecek ziyaretçiler çok uygun. Ziyaretçilerimiz, İstanbul Ankara gibi illerde ödeyecekleri ücretin yarısından azını ödeyerek ayrılıyorlar. Tüm vatandaşlarımızı, buranın havasından ve doğal güzelliklerinden yararlanması için buraya davet ediyoruz" diye konuştu.

Baraj gölünde tekne turuna çıkanlarda keyifli anlar yaşadıklarını belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Baraj gölü detayları

-Tekne ile tura çıkanlar

-Belediye Başkanı açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ BAYBURT

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5)ADANA'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU

ADANA'da polis, bir eve yaptığı baskında 180 litre etil alkol, bandrolsuz 30 şişe, pet şişeler içine hazırlamış 20 litre içki ve pet şişede 250 mililitre viski aroması ele geçirdi. Olayla ilgili firari V.K. ve H.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak içkiden 10 kişinin ölmesi üzerine harekete geçti. Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bir evde içki üretimi yapıldığı ihbarını alan polisler adrese baskın düzenledi. Eve giren polis tüm odalarda, dolapların içinde içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi. Aramalarda 180 litre etil alkol, bandrolsuz 30 şişe, pet şişeler içine hazırlamış 20 litre içki ve pet şişelerde 250 mililitre viski aroması bulundu. Olayla ilgili firari V.K. ve H.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ayrıca polisler Sarıçam ilçesindeki baskında da 5 litrelik plastik şişeler içinde 2 bin 20 litre etil alkole el koydu. Depoda bulunan R.D ve M.A. gözaltına alındı. Operasyonların devam edeceği açıklandı.

Görüntü Dökümü

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- Polislerin eve girmesi

- Evde arama yapılması

- Koliler içindeki etil alkol

- Pet şişelerdeki içki

- Dolaptan çıkarılan içki dolu şişeler

SÜRE:02'26" BOYUT:269 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

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6)YEŞİLIRMAK’TA 'İSRAİL SAZANI' TEHDİDİ

SAMSUN'da, Yeşilırmak nehrinde yaşayan İsrail sazanı, yılda 9'u bulan üreme dönemleri ile nehirde baskın tür haline geldi. Tatlı sulardaki doğal fauna balıkların yumurtaları ile beslenen sazan türü, nesli tükenme tehlikesi altındaki doğal balık türlerini yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı. Sivas'ın kuzeyinde Kösedağ eteklerinden doğan ve Samsun'un Çar?amba ilçesinden Karadeniz'e dökülen 418 kilometre uzunluğundaki Yeşilırmak nehrinde yaşayan İsrail sazanı, yılda 9'u bulan üreme dönemleri ile nehirde baskın tür haline geldi. Tatlı sulardaki doğal fauna balıkların yumurtaları ile beslenen sazan türü, nesli tükenme tehlikesi altındaki doğal balık türlerini yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisi Prof. Dr. Nazmi Polat, göl, gölet ve akarsu gibi iç sulardaki balık faunasında büyük değişiklikler meydana geldiğini belirterek havuz balığı olarak bilinen İsrail sazanın bu alanlarda baskın tür haline geldiğini söyledi. Tüketilmeyen balığın, diğer balık türlerinin sayısının artmasına engel olduğunu belirten Prof. Dr. Polat, "Yeşilırmak Nehri’nde artık bu balık baskın tür haline geldi. Normal tatlı su balıkları yılda bir kez ürerken İsrail sazanı ise 6- 7 bazen 9 defa üreme yapıyor. Ondan öte bu balık, tatlı sulardaki doğal fauna balıkların yumurtaları ile besleniyor. Bu balık, ekolojik ortama çok kolay uyum sağlayabilen, çok değişik habitatlarda rahatlıkla yaşayabilen; sıcak, soğuk, kirli, akarsu ve durgun suda yaşayabilen, çok fazla üretme yeteneğinde olan bir balık türü" dedi.

'DOĞAL TÜRLER ORTADAN KALKABİLİR'

Ekolojik sistemde yok olan her bir halkanın bir gün insanları etkileyeceğini ve sıranın bir gün insana geleceğinin unutulmaması gerektiğini savunan Polat, "Debisi oldukça yüksek olan Yeşilırmak’ta bile istilacı türler baskın hale geldi ise çok acil bir şekilde tedbir alıp, istilacı türler ile ilgili çözüm uygulamalarına başlamamız gerekir. Yoksa doğal türlerimiz ortadan kalkması gibi bir sonuçla karşılaşırız. Kaybolan, nesli tükenen hiçbir türü tekrar doğal hayata kazandırmak kolay bir iş değildir. Geçen yıl yaptığımız çalışmalarda Yeşilırmak’ın hemen hemen tüm kolların en fazla rastlanılan tür İsrail sazanı olmuştur. 2005 yılında yapılan bir çalışmada sadece birkaç yerde bulunan bu balık türü, şu anda neredeyse bütün iç sularda baskın tür haline gelmiştir. Çok acil olarak bu istilacı türlerin popülasyondan çekilmesi gerekirö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yeşilırmaktan detaylar

-Detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera:Hüseyin KALAY/SAMSUN,()



