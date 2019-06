DHA YURT BÜLTENİ - 3

Van'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın PKK/KCK'lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda, araziye gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Başkale ilçesi, Tahıl Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Şehit Güvenlik Korucusu Halil Gezgin' adı verilen operasyonda yapılan arazi arama faaliyetlerinde toprağa gömülü, 3 sırt çantası, 2 telsiz, 3 yelek, 7 battaniye, 4 güneş paneli, 12 jelikan, 1 met, 1 ocak, 200 kilo küp şeker, 120 kilo kuru fasulye, 49 kilo tuz, 10 kilo tahin-pekmez, 2 takım terörist kıyafeti, 2 uyku tulumu, 47 kilo çay, 6 kilo helva, 5 kilo zeytin, 60 kilo ayçiçek yağı, 60 kilo silah yağı, 7 çakmak gazı, 4 kilo ikramlık şeker, 1 çift ayakkabı, 11 karton sigara, 1 çamaşır ipi, 20 kilo makarna,18 kilo salça, 4 kilo reçel, 17 kilo peynir, 1 kilo toz deterjan, 11 strafor, 20 litre mazot, 1 çanta ve 1 kadın montu ele geçirildi.

Malzemeler imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

Haber: Behçet DALMAZ/VAN

=================

Sulama kanalında yüzen çocuklar havuza götürüldü

Adana'da polis, sulama kanalında yüzen çocukları ekip otosuna bindirerek havuza götürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sulama kanallarına giren çocuklarla ilgili uygulama yaptı. Havaların ısınmasıyla birlikte boğulma olaylarının artması üzerine polisler, Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı üzerinde bulunan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) sulama kanalı çevresinde kontrolle çıktı. Polisler, sulama kanalına giren çocukları ikaz edip, boğulma olaylarına karşı yaptırılan uyarıcı broşür verdi. Çocuklar daha sonra, ekip otolarına bindirilerek yakında bulunan havuza götürüldü. Havuza girerek serinlemeyen çoçuklar, ekiplere teşekkür ederek sulama kanalları yerine havuzları tercih edeceklerini söyledi.

Uygulamaların devam edeceği öğrenildi.

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Eser PAZARBAŞI/ADANA

==================

Tülüşah'a koruma kalkanı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, adını Samson Dağları'nın antik ismi Mykale'den alan Tülüşah (Rhaponticoides Mykalea ) isimli endemik bitki türü için eylem planı çerçevesinde koruma alanı oluşturuldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinin endemik bitki türü 'Tülüşah' için kamu kurumları ile doğa dostları seferber oldu. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi, Kuşadası Kaymakamlığı, Kuşadası Belediye Başkanlığı ile Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tür koruma eylem planı çerçevesinde deneme parseli oluşturdu. Özel arazilerdeki yok olma tehlikesi altında olan 80 kök Tülüşah başka yerlere taşınarak dikildi. EKODOSD, Tülüşah'ın korunması için yaptığı girişimlerde Küresel Çevre Fonu'ndan destek alındı.

'TÜLÜŞAH İÇİN EYLEM PLANI YAPIYORUZ'

Dünyada endemik olarak bilinen ve bilim dünyasına 1979 yılında Kuşadası'nda tanıtılan Tülüşah'ın (Rhaponticoides mykalea) ismini antik Mykalea'dan aldığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Son 30 yılda meydana gelen yapılaşma, arazilerin tarımsal amaçla açılmasıyla birlikte yaşam alanları oldukça azalmış. EKODOSD olarak 10 yıldan bu yana izleme çalışmaları, son 2 yıldır da Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü ile birlikte tür eylem koruma eylem planı yapıyoruz. Yayla Mahallesi'nde Kuşadası Belediyesi'ne ait olan ve Tülüşah'ın yoğun olarak görüldüğü alanın etrafı tel örgüyle çevrildi. Koruma altına alındı. Doğada çok az sayıda kalan bu bitkinin habitatının doğal yaşam alanının korunması önem taşıyor" dedi.

'BOTANİK TURİZMİNE KAZANDIRILABİLİR'

Tülüşahın yaşam alanlarının korunarak gelecek nesillere bırakılmasının mümkün olabileceğine dikkati çeken Sürücü, "Tülüşahlar dünyada yapılan botanik turizmine kazandırılabilecek özellikte bir bitki. Turizmcilerle çalışmalarımız var. Tanıtım kitaplarında yer alması için çalışmalar yapıyoruz. Yurt dışında tanıtılmasıyla ilgili girişimler var. Bu bitkinin içinde bulunduğu makiliklerinin ve yaban hayatının korunması ve kırsal mahallelerde eko turizmin yaygınlaşması için Küresel Çevre Fonu (Global Environment Facility) başvurduk. Kabul edildi. Haziran ayı itibariyle çalışmalara başladık" diye konuştu. Sürücü, Kuşadası Kaymakamlığı'nın farkındalık yaratmak için tülüşahı logosuna aldığını kaydetti.

'İZMİR VE MUĞLA'DA DA YAŞIYOR'

Kuşadası dışında Ege Bölgesi'nde bu bitkinin yaşadığı iki ayrı bölge daha bulunduğuna dikkati çeken Sürücü, "Asıl yaygın olduğu yer Kuşadası. Buna karşın biri İzmir'de diğeri Muğla'nın Yatağan ilçesinde iki bölgede Tülüşah'a rastlandı. Kuşadası'nda yaşayanlar zaten bu bitkiyi yıllardır 'yabani enginar' veya 'delice enginar' isimleriyle tanıyordu. Endemik bir bitki olduğunu bilmiyordu" dedi. Sürücü, Kuşadası'ndaki bir tarlanın içindeki taşlık alanda Tüllüşah'ın yeni bir popülasyon alanı bulduklarının da altını çizip, "Tarla sahibi bu yıl orayı sürecekti, ikna edip sürdürmedik. Onlar da şimdilik koruma altına alınmış oldu. Yok olmaları kaçınılmaz olan bazı bölgelerdeki tülüşahları geçen yıl Kuşadası Belediyesi'nin iş birliği ile taşıdık. Bunlardan 72'sini Güvercinada'ya 8'ini de doğal botanik parka diktik. Bu yıl hepsi çiçek açtı. Umuyoruz ki bunların sayısı hızla çoğalacak" dedi.

'SAKIN KOPARTMAYIN'

Koruma altındaki Tülüşahları koparanları çok ağır parasal cezaların beklediğine dikkati çekip, uyaran EKODOSD Başkanı sürücü, şöyle devam eti:

"Endemik türlere zarar verildiğinde Milli Park yetkililerinin ceza kesme yetkisi var. Ancak bulunduğu arazi vatandaşa ait tapulu arazi ise, bu arazinin koruma altına alınabilmesi için kamulaştırılması veya takas edilmesi gerekiyor. Buradaki bitkiyi korumanın başka bir çözümü yok. Ancak şikayet olursa bu bitkileri kopartanlara 40-50 bin Türk lirası civarında bir ceza var."

Haber - Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın)

====================

Sivas'ın 'Şirin Babası', 24 yıldır bıçak üretiyor

SİVAS'ta 'Şirin Baba' olarak anılan bıçak üreticisi Erdoğan Güzel, 24 yıldır yaptığı çalışmalarla kentin simgelerinden biri haline geldi. Dünyaca ünlü 'Şirinler' çizgi filminden esinlenilerek kentte bu isimle anılan Güzel, yaptığı minyatür bıçaklarla da dikkat çekiyor. Atölyesinde ürettiği bıçakların bir kısmını yurt dışına gönderiyor

1995 yılında bıçakçılığa başlayan Erdoğan Güzel, Atatürk Caddesindeki küçük atölyesinde 24 yıldır bıçak üretiyor. Güzel, Türkiye ve Avrupa'da ün kazanan Sivas bıçağının tüm aşamalarını büyük bir özenle yapıyor. Kemik ve ahşaptan yaptığı saplara bıçağı yerleştiren Güzel, ayrıca üzerine çeşitli figürler de çiziyor. İsteğe göre de özel bıçak üretimi yapan Güzel, Sivas bıçağına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için ayrıca yaptığı 1,5- 2 santim ebatındaki mini bıçakları da ilgi görüyor. Yurt dışına da talep üzerine bıçak gönderen Erdoğan Güzel, sakal yapısı ve dış görünümü ile kentte 'Şirin Baba' olarak biliniyor.

Sivas sevdalısı olduğunu belirten Erdoğan Güzel, "Yurdumun bayrağımın olduğu gibi Sivas'ımı güzel yerlerde görmek isteyen biriyim. Ahilik kültürü ile yetiştim. Kaybolmaya yüz tutmuş olan meslek grubu bıçakçılığı 24 yıldır yapıyorum. Amacım zanaat dalında Sivas'ı dünyanın bıçak merkezi yapmaktır. Farkındalık edindirmek için minyatür bıçaklar yaptım. Türkiye'nin en küçük bıçağını yaptım. Guniess rekor adayıyım. Benim amacım zanaatımı, daha geniş kitlelere yaymak ve duyurmaktır. Evliya Çelebi gibi bir Fransız kaşif Sivas'a uğruyor ve hatıratında Sivas neşter ve bıçaklarının kaçak yollarla Avrupa'ya girdiğinden bahsediyor. Ben ahilik kültürü ile genç jenerasyona bir şeyler vermek ve yansıtmak üzere minik bıçakları yaptım" dedi.

'DÜNYANIN BIÇAK MERKEZİ SİVAS'

Sivas Bıçağını dünyaya tanıtmak için çaba gösterdiğini söyleyen Güzel, "Sivas bıçağı dünyanın bir numaralı bıçağıdır. Benim bunu yapmamın sebebi Sivas'ın değerlerini tam anlamıyla yansıtamaması. Bir Sivaslı ve zanaatkar olarak ben bundan müştekiyim. Gücümün yettiği kadar, Şirin Baba olarak Sivas bıçaklarını elimden geldiği kadar duyurmaya çalışıyorum. Eskiden profesyonel fotoğrafçıydım sadece Sivas biliyordu, bıçağa başladım artık Avrupa Sivas'ı ve Sivas bıçaklarını biliyor" dedi.

Daha önce Şirinevler Mahallesi'nde fotoğraf stüdyosu işlettiğini ifade eden Güzel, "O dönemlerde Şirinler çizgi filmi gündemdeydi. Sakalım olduğu için çevremde Şirin Baba'ya benzetildim ve lakabım öyle kaldı" diye konuştu.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS

====================

(ÖZEL) - Malatya'da hat sanatı ustası 8 yılda 150 camiye motif işledi

Malatya'da, hat sanatı ustası Hacı Kırnık (35), 8 yılda kentteki 150 camiye el çizimi ile hat sanatı işledi. Kırnık, kullandıkları kalemin ucunu açtıkları sırada dökülen tortuları ise ölümü hatırlamak için sakladığını söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde hat kursu eğitmeni olan hattat Hacı Kırnık, 60 öğrenciye kurs veriyor. 15 yıldır eğitmenlik yapan Kırnık, altın tozuyla eskitilmiş kâğıt üzerine Kur'an-ı Kerim ayetlerini işliyor. Hat ustası Kırnık, 8 yılda 150 caminin el çizimini gerçekleştirdi.

Kırnık, ibadethanelere yaptıkları gibi hat sanatının farklı alanlarında da çalışmalarının olduğunu belirterek, "Bugüne kadar yaklaşık bin öğrenci yetiştirdik burada. Başarılar içerisinde şu an yaklaşık 27 öğrencimiz bu meslekte eğitimci olarak görev yapmaktalar. Bir hattatın hayali Kur'an- ı Kerim'i yazmaktır ve ibadethaneleri süslemektir. Biz de bu noktada üzerimize düşen sorumluluğu yapmaya çalışıyoruz. Şu an Malatya'nın yaklaşık 150 mescit ve camisinin kalem işini yaptık" dedi.

Hat sanatında kullandığı kalemlerin tortularını da sakladığını anlatan Kırnık, şöyle konuştu:

"Hüsn-i hat sanatı 'tasavvuf' anlamında ve dini anlamında insanı doyuran bir sanat, maddeden ziyade manaya geçen bir sanattır. Böyle olduğu için de bizler de her an ölümü hatırlıyoruz. Her açtığımızda kalemlerin tortularını biriktiririz, 'bunlar neden biriktirilir' derlerse de, 'öldüğümüzde gasil suyumuzu ısıtılması için' deriz. Aslında bunun sebebi şudur; kişinin her gün ömrü kalem gibi açtığını anlatmak ve her açtığımız kalemde de ömrümüzün geçtiğini hatırlamak, ölümü hatırlamaktır."

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA

==================

Başkanın yöresel yemek tarifleri hemşehrisi Nusret'i aratmadı

Erzurum'un İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, yöresel yemekleri tanıtmak için mutfağa girdi. İlçenin yemek kültürünü tanıtan Başkan Coşkun'un yaptığı 'tavada İspir döneri'ni yapması hemşehrisi Nusret'i hatırlattı. Nusret'e rakip olmadığını belirten Başkan Coşkun, "Nusret kardeşime şükran duygularımı ifade ediyorum. Bir memleket markalarıyla vardır, markalarına sahip çıktığı sürece kendini bir üst lige taşır" dedi.

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, ilçeye has lezzetleri tanıtmak için ilginç bir projeye imza attı. MHP'li Belediye Başkanı Coşkun, yöresel yemekleri tanıtmak için girdiği mutfakta 'tavada İspir döneri'ni yaptı. Etin hazırlanmasından pişirilmesine kadar olan süreç kameraya alınırken Başkan Coşkun, yemeğin tarifini de yaptı. Çekilen görüntüler 'Başkanımızın Elinden Yöresel Yemeğimiz Tavada İspir Döneri' başlığıyla sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü ve Türkiye'nin dört bir trafından binlerce kez izlendi.

İspir'in mutfak kültürünün çok zengin olduğunu belirten Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, yöresel lezzetleri tanıtmak için mutfağa girdiğini söyledi. Tavada tereyağında hazırlanan İspir dönerinin biraz zahmetli olduğunu ancak tadının hiç bir yerde bulunamayacağını ifade eden Coşkun, yemekle birlikte İspir coğrafyasını da tanıtmayı hedeflediklerini söyledi. Tavada İspir döneri yemeğinden sonra 'güveçte tereyağlı kuru fasulye' yemeğini yapacağını anlatan Coşkun, bu tür videoların sıkça sosyal medyada yeralacağını kaydetti. Başkan Coşkun, "İstedik ki bu tür lezzetler demeti saklı kalmasın. İnsanlarımız bu tarifleri izlerken de satır aralarında memleketini de tanısın" dedi.

Öğrencilik yıllarında mutfağa girdiğini çok iyi yumurta yaptığını söyleyen Coşkun, tavada İspir dönerinin hazırlanısında et kesimiyle Nusret'e rakip olmadığını da vurgulayarak, "Etci Nusret olarak dünyanın tanıdığı Nusret kardeşime şükran duygularımı ifade ediyorum. Bir memleket markalarıyla vardır. Markalarına sahip çıktığı sürece bir üst lige kendini taşır. Ben yüz yüze gelip tanışmadım ama kendisine değer veriyorum. Memleket ve mensubiyet kimliğini inkar etmeden ifadelendirilerek işini yapıyor" diye konuştu.

Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntülerden sonra farklı tepkiler aldığını kaydeden Başkan Coşkun, yöre esnafının "Başkanım bunu yapmak çok zor" dediğini söyledi. Coşkun, "Sosyal medyada yazılanlara mümkün olduğunca cevap veriyorum. Ama yerelde bu işi yapan esnaf 'Başkanım biz bu yemeği biliyoruz, ama zor olduğu için yapmıyoruz. Gelenler istersese ne yapacağız' diyorlar. Ben de kendilerine 'Ben bilmem ben yaptım, gerisi artık size kalmış' cevabını veriyorum" dedi.

===================

Elvan, Katar'a Palandöken'de hazırlanıyor

Avrupa Şampiyonu, Olimpiyat ikincisi ve 'Dünya Fair-Play' ödülüne sahip milli atlet Elvan Abeylegesse, 28 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak olan Dünya Atletizm Şampiyonası için Palandöken'de kampa girdi. Bu şampiyonada maraton koşacak olan Abeylegesse, asıl hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu söyledi.

Başarılarına bir yenisini daha eklemek için 'uğurum' dediği deniz seviyesinden 2000 metre yükseklikteki Palandöken'de kampa giren Elvan Abeylegesse haftada yaklaşık 150 kilometre koşuyor. Şampiyonaya 4 ay olduğu için ağır bir antrenman yapmadıklarını belirten Abeylegesse, "8 Haziran'da kampa başladık. Katar'daki dünya şampiyonasında maraton koşacağım. Hazırlıklarımız devam ediyor. 4 ayımız olduğu için çok ağır bir antrenman yapmıyoruz. Yüksek rakıma alışmak, temel eksiklikleri kapatmak için kuvvet antrenmanları yapıyoruz. Maraton ağır, uzun antrenmanlar gerektiriyor. Dünya şampiyonasında maraton koşusunu başarı ile tamamlayıp Türkiye'ye madalya ile dönmek istiyorum. Ardından geçmişte ikinci olduğun 2020 Tokyo Olimpiyatlarında ipi göğüslemek. Her şampiyonaya Erzurum Palandöken'de hazırlanıyorum. Çünkü burası muhteşem bir yer ve bana uğur getiriyor" diye konuştu.

Elvan Abeylegesse'nin antrenörü olan Sabri Kara, Palandöken'deki kampının çok güzel geçtiğini belirtti. Asıl hedeflerinin 2020 Olimpiyatları olduğunu sözlerine ekleyen Kara, "Şampiyonada maratonda sahne alacak olan Elvan her zaman ki gibi ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Şu an hazırlık dönemi olduğu için daha çok kuvvet ve genel dayanıklılık hazırlıkları yapıyoruz. Daha sonra branşa yönelik çalışmalara başlayacağız" dedi.

==================================================