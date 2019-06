DHA YURT BÜLTENİ - 3

Tunceli'deki çatışmada yaralanan 4 askerden 2'si şehit oldu (2)

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Tunceli'de, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerin kimlikleri belli oldu. Şehit askerlerin, uzman çavuşlar, Kütahya nüfusuna kayıtlı Emre Üçkan ile Osmaniye nüfusuna kayıtlı Ökkeş Ede olduğu açıklandı. Silah arkadaşı olan 2 askerin, birlikte fotoğraf çektirdiğikleri ortaya çıktı.

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede, memleketi Osmaniye'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Tunceli'de Geyiksuyu Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli olan Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede, 11 Haziran'da PKK'lı teröristlerle merkeze bağlı Pınar Köyü Vezgür Tepe bölgesinde çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin cenazesi Tunceli'de yapılacak törenin ardından uçakla Adana'ya gönderilecek.

ANNESİ VE BABASI VEFAT ETMİŞ

12 Nisan'da nikah kıyan ancak hala düğün yapmadığı öğrenilen Ökkeş Ede'nin anne ve babasının da daha önce yaşamını yitirdiği öğrenildi. Şehit Ökkeş Ede'nin cenazesi Osmaniye'de bugün ikindi namazının ardından düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

'CAN VERMEYE HAZIRIZ'

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede, sosyal medya adresi Facebook'ta hain darbe girişimi ile ilgili yaptığı paylaşımda vatan için can vermeye hazır olduğunu yazdığı ortaya çıktı. Şehidin paylaşımı şöyle:

'Türk Silahlı kuvvetlerinin mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğumu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. 15.07.2016 tarihinde devletimize ve milletimize karşı yapılan saldırıları hain,alçak ve bir o kadar da nefretle kınıyor aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu hiç bir zaman unutulmamalıdır ki, Türk askeri her daim aziz milleti ve devleti için el ele yılmadan terör, terör yandaşları ile mücadelede kararlılık içersinde olacaktır. Milletimizin refahı, devletimizin bekası adına can vermeye her daim hazırız.'

Simav'a şehit acısı düştü (Görüntü ekiyle yeniden)

Tunceli'de terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen 2 askerden Uzman Jandarma Çavuş Emre Üçkan'ın (23) acı haberi, Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeniköy köyünde yaşayan ailesine ulaştı. Şehit Üçkan'ın, operasyondan önce ailesini arayıp, helallik istediği öğrenildi.

Tunceli'de dün saat 21.00 sıralarında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Şehit askerlerden Uzman Jandarma Çavuş Emre Üçkan'ın acı haberi, bu sabah sağlık ekipleri ve yetkililer tarafından Simav'a bağlı Yeniköy köyünde yaşayan ailesine verildi.

Şehit haberini alan çiftçi baba Mustafa Üçkan (50), anne İftadiye Üçkan (47) ve ağabey Oğuz Üçkan (28), gözyaşı döktü. Şehit ailesinin tek katlı evine, Türk bayrağı asıldı.

İki kardeşin küçüğü olan şehit Emre Üçkan'ın, 5 yıldır Tunceli'de görev yaptığı ve görev süresinin dolmasına 6 ay kaldığı belirtildi.

2,5 ay önce izne geldiği öğrenilen Emre Üçkan'ın ağabeyi Oğuz Üçkan, kardeşinin kendilerini dün telefonla aradığını anlatarak, "Operasyona çıkıyorum. Belki bir daha görüşemeyebiliriz. Hakkınızı helal edin' dedi" diye konuştu.

Tacizle suçladıkları kişiye fırlattıkları terlik, 'silah' sayıldı

Denizli'de yaşayan H.H. (25) adlı kadın ile 2 kadın arkadaşının birlikte tatil için gittiği Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eğlence mekanından çıktıktan sonra kendilerini elle taciz ettiğini iddia ettikleri kişiye tepki gösterip, fırlattıkları terlik, 'silah' sayıldı. İki yıl önce yaşanan olayla ilgili taciz soruşturması açılmazken, terlik atan 3 kadına, 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, 9 Temmuz 2017 tarihinde Kuşadası ilçesinin Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'de yaşayan fotoğraf stüdyosunda çalışan H.H., çalışmayan iki kadın arkadaşıyla birlikte tatil yapmak için Kuşadası'na gitti. Gece bir eğlence mekanına giren ve saat 03.00 sıralarında kaldıkları Türkmen Mahallesi'ndeki eve gitmek için yola çıkan H.H., iddiaya göre kendisiyle aynı yaştaki iki kadın arkadaşıyla yolda yürürken karşılarından gelen M.E.K.'nin (24) tacizine uğradı. 3 genç kadın, karşıdan iki kolunu da yana açarak gelen M.E.K.'nın, göğüslerine dokunduğunu ileri sürüp, tepki gösterdi. H.H. ve yanındaki iki kadın arkadaşı ile M.E.K. arasında çıkan başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.H. ile kadın arkadaşları M.E.K.'ya ayaklarındaki terliği fırlattı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya ayırdı. Taraflar, polis merkezine götürüldü.

İKİ YIL SONRA GELEN TERLİK DAVASI

Polis merkezinde ifade veren H.H. ile iki arkadaşı daha sonra memleketleri Denizli'ye döndü. Olaydan iki yıl sonra gelen mahkeme tebligatıyla H.H. ile arkadaşları şaşkına döndü. Kuşadası'nda meydana gelen olayla ilgili kadınları taciz ettiği iddia edilen M.E.K.'nin darp edildiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu, savcılığın ise soruşturma başlattığı öğrenildi. Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli konumunda olan H.H. ile iki kadın arkadaşı hakkında, saldırıda kullanmaya elverişli terlik ve ayakkabı ile yaralamaya teşebbüs ettikleri, kasten basit yaraladıkları, şüphelilere atılı suçun bu haliyle silahla basit yaralama suçunu oluşturdukları ve eylem birliği içinde hareket ettikleri gerekçesiyle Kuşadası Asliye Ceza Mahkemesi'nde 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'TACİZ MAĞDURUYKEN SUÇLU OLDUK'

Attıkları terliğin silah sayılmasına çok şaşırdıkları belirten H.H., "Eğlence mekanından çıktıktan sonra eve giderken, karşımızdan gelen kişi, iki kolunu da yanlara açarak üzerime doğru geldi. Elleriyle bizim göğüs bölgemize dokundu. Biz de tepki gösterdik ve aramızda arbede çıktı. Bu sırada ayağımızdaki terlikleri fırlattık. Terlikler ona isabet etmedi. Kendisi de ilk mahkemede terliğin isabet etmediğini söyledi. Terlik silah sayıldı ve hakkımızda dava açıldı. Mağdurken, suçlu konumuna döştük. Bir taciz olayı var ama karşı taraf darp edildiğini söyleyince biz yargılanmaya başladık. Bu durumda hapis cezası alabiliriz. 2 yıl önce yaşanan bir olayda mağdurken sanık olduk" dedi.

'SORUŞTURMA AŞAMASINDA İHMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Üç kadının avukatı olan Ozan Orpak ise soruşturma aşamasında ihmal olduğunu düşündüklerini belirterek, "2 yıl önce yaşanan bir olay için yeni dava açılıyor. Tatil için gittikleri yerde tanımadıkları bir kişinin kollarını açarak gelmesiyle tacize uğruyorlar. Üç kadın müvekkilim her kadının vereceği tepkiyi veriyor. Karşı tarafın şikayetçi olması üzerine dava açılıyor. Ancak biz soruşturma aşamasında ihmal olduğunu düşünüyoruz. Polis merkezinde tacize uğradıklarını söylemelerine rağmen taciz soruşturması açılmamış. Neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Tacize uğrayan kadınlar olmasına rağmen, şüpheli konumunda oluyorlar ve silahla basit yaralama suçundan yargılanmaya başladılar. Terliğin silah olup olmadığı tartışılan bir konu. Ancak, tacize uğrayan bir kadının kendisini korumak amacıyla kullandığı terlik bir silah değildir" dedi.

Yağ dökülünce saçlarını kaybeden küçük Zeynep'in hayali 'peruk'

Samsun'un Terme ilçesinde üzerine kızgın yağ dökülmesi sonucu ağır yaralanan ve yanan saç derisine 4 ameliyatla bacak ve kalça kısmından alınan deri nakledilen Zeynep İkra Kırcel (4,5) sağlığına kavuştu. Ancak dökülen kızgın yağ nedeniyle hücreleri ölen başında bir daha saç çıkmayan küçük kız, tül ve el işçiliğinden üretilmiş özel peruk alarak başına takma hayali kuruyor. İnşaatlarda günlük işlerde çalışan baba Emrah Kırcel, maddi durumu olmaması nedeniyle fiyatı 2 bin ile 6 lira arasında değişen peruğu alamadığı kızı "‘Saçım olmadan okula nasıl gideceğim?" diye soruyor.

Terme ilçesinde, 26 Aralık 2016'da komşularının evinde oynayan Selma (26) ve Emrah Kırcel (27) çiftinin tek çocukları olan Zeynep İkra Kırcel'in üzerine kızgın yağ döküldü. Ağır yaralanan küçük kız Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde 2 ay boyunca tedavi altında tutuldu. Yanan saç derisine 4 ameliyatla bacak ve kalça kısmından alınan deri nakledilen Zeynep İkra sağlığına kavuştu. Ancak dökülen kızgın yağ nedeniyle deri kısmı yanan ve saç hücreleri ölen kızın başında bir daha saç çıkmadı. Zeynep İkra, tül ve el işçiliğinden üretilen özel peruk alarak başına takma hayali kuruyor. İnşaatlarda günlük işlerde çalışan baba Emrah Kırcel ise maddi durumu olmaması nedeniyle fiyatı 2 bin ile 6 lira arasında değişen peruğu kızına alamıyor. Küçük kız oyuncak bebeklerin saçlarını tarayarak saç özlemini gideriyor.

'KIZIMIN SAÇI OLMASINI İSTİYORUM'

Kızının saçı olmasını istediğini söyleyen Emra Kırcel, “Çocuğum bir yıl sonra okula başlayacak. Okulda arkadaşları onunla saçı olmadığı için dalga geçebilir diye tedirgin oluyoruz. Okula başlayana kadar en azından yüzünün ve saçını tedavi olmasını istiyoruz. Çocuğumda psikolojik olarak çok fazla etkilendi. Bütün kadınlara 'sizin saçınız var mı?' diye soruyor sürekli. Şuan da yaşı biraz küçük olduğu için tam anlamıyor ama büyüyünce daha fazla etkilenecek. Biz daha kötü olmaması için tedavi olmasını istiyoruz. Ancak bizim bunu karşılayabilecek durumumuz yok. Çocuğumuz güneşte dışarı çıkamıyor. Hemen yüzü ve başı kızarmaya başlıyor. Şapka takmadan evden dışarı çıkmıyor” dedi.

'SAÇIM OLMADAN NASIL OKULA GİDECEĞİM'

Kızının saçları olmadığı için psikolojik olarak olumsuz etkilendiğini söyleyen Selma Kırcel de, “Doktorlar bize ilk başta söylemediler, çünkü ilk başta hayati tehlikesi de varmış. Bize kafa derisinin yandığını sonradan açıkladılar. Daha sonra çocuğum 4 ameliyat geçirdi. 2 ay boyunca hastanede tedavi gördü. Ameliyatlarda bacaklarından ve kalçasından deri alıp kafatasına yama yaptılar. Çocuğum saç hücreleri öldüğü için saçı çıkmıyor. Gün içerisinde arkadaşlarıyla arasında bir sorun olmuyor. Kendisi diğer kadınlara soruyor ‘Senin saçına bakacağım, senin saçın var mı’ onlarda ‘Yok bizimde saçımız yok’ diyerek kızımın moralini düzeltmeye çalışıyorlar. Kızım bana ‘Anne saçım olmadan okula nasıl gideceğim’ diye sürekli soruyor. Bizim maddi durumumuz yok, imkanımız yok. Yüzünde oluşan yaraları tedavi edebilmek için burada estetik imkanımız da yok. Saçı ve yüzü için ne yapılması gerekiyorsa biz yapılmasını istiyoruz. Protez saç yada doğal peruk yapılması gerekiyor. Biz en azından çocuğumuzun bir peruğu olsun istiyoruz. Biz çocuğumuz için ne yapılması gerekiyorsa yapılması istiyoruz” diye konuştu.

