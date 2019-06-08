DHA YURT BÜLTENİ-3

1)BAYRAMDA MARMARİS 1 MİLYON CİVARINDA TATİLCİYİ AĞIRLADI

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, uzun Ramazan Bayramı tatilinde 1 milyon civarında kişinin Muğla'nın Marmaris ilçesini ziyaret ettiğini söyledi.Ramazan Bayramı'ndaki tatilde Muğla'nın turizm cenneti ilçelerinden Marmaris de payına düşeni aldı. İlk günden itibaren tatilcilerin akın akın geldiği ilçede otel, tatil köyü, pansiyon, günlük kiralık evler tamamen doldu. Yer bulamayan pek çok kişi de çadırlarda tatilini geçirdi. Gündüz plajlar, havuz başları ve su parkları akşam ise sahil boyunca uzanan caddeler ve çarşılarda yoğunluk yaşandı.

'TURİZMCİNİN YÜZÜ GÜLDÜ'

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, bayram tatilinde turizmcinin yüzünün güldüğünü söyledi. 9 günlük bayram tatilinde Güney Ege Bölgesi'nde nitelikli otellerin hepsinin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirten Bülbüloğlu, "Güney Ege'nin turistik ilçeleri en dolu günlerini yaşadı. Turizmciler için çok verimli bir tatil oldu. Turizmciler için bayram iç pazarda hareketliliğin başladığı gündü. Bunu da devam ettirmeyi düşünüyoruz. İstanbul seçim tarihi belli olmasından önce vatandaşımızın ön rezervasyonları vardı. Okulların kapanması ve seçim bittikten sonra yerli turist sayısı daha da artacaktır. Marmaris ve kırsal turistik mahallelerimizde nitelikli 77 bin yatak kapasitemiz mevcut. Marmaris ve çevresindeki turistik mahallelere dokuz günlük bayram tatilinde 1 milyon civarında yerli turist ziyaret etti. 23 Haziran'daki İstanbul seçimlerinin ardından Eylül sonuna kadar herşey dahil sistemi çalışan 3 yıldız ve üzeri tüm oteller dolu olacaktır. İç pazar dediğimiz yerli turist ile verimli ve güzel bir turizm sezonu geçireceğiz" dedi. Bülent Bülbüloğlu, Ramazan Bayramı tatilinde 1 milyon civarında kişinin Marmaris'i ziyaret ettiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Marmaris'in hakim tepeden görüntüsü

-Otogardaki tatilcilerden görüntü

-Marmaris ilçe merkezinde tatilcilerin oluşturduğu araç kuyruklarından görüntü

-Marmaris plajlarından görüntü

-TÜROFED Başkan Yardımcısı ve GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu ile sahilde röp.

(Toplam: 4 dakika 58 saniye-359 MB HD görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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2)ADANALI KEBAPÇI, OĞLUNUN DÜĞÜNÜNDE 60 METRELİK KEBAP YAPTI

ADANA'da kaburga etinin 'zırh' diye tabir edilen büyük bıçakla çekilmesinin ardından boruda pişirilmesiyle hazırlanan metrelik Adana boru kebabının mucidi Yaşar Aydın, oğlunun düğününde 60 metre uzunluğunda kebap yaparak, davetlilere ikram etti.

Kentte kaburga etinden yaptığı kebapla meşhur olan Yaşar Aydın'ın oğlu Uğur Aydın ile Kübra Diker, Osmaniye'de düzenlenen törenle evlendi. Düğün merasimi öncesinde kebap ustaları, özel olarak hazırladıkları 60 metrelik boruya koyun ve kuzuların kaburga etlerinden zırhla çektikten sonra kıyma haline getirildikleri etleri dizdi. Boru kebabı ardından tek parça olarak hazırlanan 60 metrelik mangala konuldu. 60 metrelik kebabın pişme anını davetliler büyük bir merakla izledi. Pişirilen kebabı Uğur-Kübra çifti keserek birbirlerine ardından da düğün merasimine katılan davetlilere ikram etti.

'Bizde kebap pişirmesini bilmeyen gelin olmaz' diyen Yaşar Aydın, oğlunun düğünü için özel bir organizasyon yaptığını söyledi. Aydın, "Ailemizin mesleği kebapçılık. Bir kebapçı olarak oğlumun bu mutlu gününü daha da özel hale getirmek için, düğün merasiminde rekoruna imza attık. Özel olarak hazırlatmış olduğum tek parça mangal ve tek parça şiş ile tek seferde 60 metre uzunluğundaki boru kebabını misafirlerimizin gözü önünde pişirdik. Daha önce tek seferde 40 metre uzunluğunda kebap pişirilmişti. Oğlumun düğününde böyle bir rekora attığım için çifte mutluluk yaşıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- 60 metrelik kebabın hazırlanması

- Pişirilmesi

- Gelin damadın gelmesi

- Kebap pişirmeleri

- Düğünden genel ve detay görüntüler

- Kebaptan ve düğünden drone görüntüleri

SÜRE:06'27" BOYUT:714 MB

Haber: Akif ÖZDEMİR-Kamera:ADANA, ()

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3)OTOMOBİL VE TAKSİ ÇARPIŞTI: 4 YARALI

ANTALYA'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Karacaoğlan Caddesi ile Kızılırmak Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Kızılırmak Caddesi'nde seyreden Osman Kaygısız'ın kullandığı 34 EGF 26 plakalı otomobil, Karacaoğlan Caddesi'ne döndüğü sırada Ferhat Yılmaz yönetimindeki 07 T 2453 plakalı taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Osman Kaygısız'ın aracı savrularak refüje de çarptı. Kazada, Osman Kaygısız ile araçtaki 3 kişi daha çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza sonrasında haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafiği durdurup yol güvenliği alırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkardı. Yaralılardan genç bir kız, sedyeye alınan annesinin yanına gelerek, "Anne korkma, buradayım" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

İlk müdahalesi olay yerindeki ambulanslarda yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

Kazadan yara almadan kurtulan taksi sürücü Ferhat Yılmaz, sağlık kontrolünden sonra işlemleri için polis merkezine gitti.

Görüntü Dökümü

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- Yaralının sedyede taşınması

- Genç kızın abulansa bindirilmesi

- Ambulansta oturması

- Kaza yapan araçlar

- Çevre detay

Haber- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,()-

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4)YÜZME BİLMEYEN ÇOBAN İNTİHAR ETMEK İÇİN NEHRE ATLAYAN KADINI KURTARDI

ERZİNCAN'da bunalıma giren genç kadın Karasu Nehri'ne atladığı sırada tesadüfen oradan geçen yüzme bilmeyen çoban tarafından kurtarıldı. Erzincan – Çağlayan Karayolu üzerindeki köprüde meydana gelen olayda, aile içi sorunlar nedeniyle bir süredir bunalımda olan 4 çocuk annesi A.C.(35) köprünün ayağından kendisini Karasu Nehrine attı. O sırada köprünün aşağısında koyun sürüsünü otlatan 5 çocuk babası Orhan İlçi(34), kadının atladığını görünce peşinden atlayarak, akıntıya kapılmadan kurtardı. Yüzme bilmemesine rağmen düşünmeden suya atlayan Orhan İlçi, alihsiz kadını suyun kenarına çıkarmayı başardı. Kadını köprünün ayaklarına kadar taşıyan Orhan İlçi, karayolundan geçen sürücülerden yardım istedi. Orhan İlçi'nin yardımına o sırada aracıyla yoldan geçen bir doktor koştu. Çobanla köprü ayaklarına inen doktor kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra olay yerine sağlık ekibi istedi. A.C isimli genç kadın daha sonra ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Polisler, kahraman çoban ile birlikte olayın yaşandığı yerde incelemede bulundu.

Uzun yıllardır çobanlık yaparak geçimini sağlayan Orhan ilçi, bir anda kadının kendisini suya attığını gördüğünü belirterek; "Arkasından koşarak, suya atladım, akıntıya kapılmadan yakaladım. Nehrin dibi çamurdu ve bir yandan batıyordum, zor bela suyun kenarına çıkardım. Ayıltmaya çalıştım, yoldan geçen doktor yetişti. Eşiyle sorunları varmış, kendisine eziyet ediyormuş" diye konuştu.

Çoban İlçi ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürülürken, hastanede tedavi altına alınan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Köprüden genel detay görüntü

-Polislerin olay yerinde inceleme yapması

-Çobanın polislere olayı anlatması

-Çobanın açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, ()

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(ÖZEL)

5) BEL FITIĞI TEDAVİSİNDEKİ BU YÖNTEM AMELİYATTAN KURTARIYOR

SİİRT'in Kurtalan İlçesi Devlet Hastanesi'nde uygulanmaya başlanan 'Faset eklem enjeksiyonu' yöntemiyle, 1,5 ayda 100'e yakın hastanın ağrılarına son verildi.

Kurtalan Devlet Hastanesi'nde fizik tedavi bölümünde görevli Dr. Özkan Yükselmiş, bel fıtığı hastalığına uyguladığı yöntemle 100'e yakın hastanın bel fıtığı ağrısına son verdi. Hastaneye sedyeyle gelenlere yapılan tedavinin ardından yürüyerek çıktığını anlatan Dr. Özkan Yükselmiş, "Bel fıtığı hastalarımızın ağrılarını dindirmek için 'Faset eklem enjeksiyonu' yapıyoruz. Bu enjeksiyonu, ultrason eşliğinde yapıyoruz. Ultrason cihazımız, hastane yönetimi tarafından bize tahsis edildi. Bu bölgede ilk kez bir fizik tedavi uzmanına ultrason cihazı verildi. Ultrason cihazımızla tedavi yapacağımız yeri gayet iyi görüp, nokta atışı şeklinde fıtığa müdahale edebiliyoruz. Bu yöntem sayesinde bazı hastalarımız ameliyattan kurtarılıyor. Hastalarımızın tanı ve tedavisinde daha etkin rol alabiliyoruz. Fıtığın ağrı verdiği sinirlerde sıkışma yaptığı bölgelere çok basit, birkaç dakikalık yöntemle iğne yardımıyla girip, fıtığın ödem oluşturduğu bölgeye bir steroid enjeksiyonu yapıp, bir ilaç veriyoruz. Bu ilaç oradaki ödemi azaltıyor ve ağrıya sebebiyet verebilecek diğer medyatörleri azaltıyor. Böylece bazen sedye ile gelen bir hastanın bile yürüdüğünü ve rahatladığını görüyoruz" dedi.

'ŞU ANA KADAR 100'E YAKIN HASTANIN İYİLEŞMESİNİ SAĞLADIK'

Dr. Yükselmiş, uyguladığı yöntemle bel fıtığı hastalığı yaşayanların cerrahi yöntemlerden kurtulduğunu ifade ederek, "Hastalarda iyileşmenin hızlandığını, egzersiz toleransının artığını görüyoruz. Bu yöntemle birlikte gereksiz cerrahilerin önüne geçildiğini görüyoruz. Bu tarz yöntemler, genelde büyük üniversitelerde ve büyük hastanelerde uygulanıyor. İlk kez Kurtalan ilçemizde bu yöntemi yapıyoruz. Şu ana kadar 100'e yakın hastanın iyileşmesini sağladık" diye konuştu.

HASTALAR YÖNTEMDEN ÇOK MEMNUN

Kurtalan'da yaşayan bel fıtığı hastası Abdurrahman Altındağ, faset eklem enjeksiyonu yöntemiyle tedavi olduğunu belirterek, "Bel ağrısı şikayetiyle buraya geldim. Fizik doktoruna gittim. Belimi bir iğneyle tedavi etti. O iğne çok faydalı oldu. Buraya gelirken zor yürüyordum, tedavinin ardından çok rahat bir şekilde hareket etmeye başladım" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Hastaneden görüntü

- Hasta tedavisi

- Fizik tedavide kullanılan cihazlar

- Yükselmiş'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet DERYELER/KURTALAN(Siirt),()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 445 MB

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6)GÜZEL SANATLAR ÖĞRENCİLERİNİN ALBÜMÜNE İLGİ

RİZE'de Türk Telekom Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencileri, kentin beğenilen türkülerini çalıp söyleyerek yeteneklerini, hazırladıkları 'Rize Türküleri' albümü ile sergiledi. Albümün, düzenlenen gala ile tanıtımı yapılırken, 'Peştemalin Duğumi' adlı türküye ise kentin turistik yerlerinde çekilen klip, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Rize Türk Telekom Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencileri, yeteneklerini hazırladıkları türkü albümü ile sergiledi. Rize Valiliği'nin de katkıları ile hazırlanan ‘Rize Türküleri’ albümü için 4 ay çalışan lise 11 ve 12’nci sınıf öğrenci grubu, okulda hazırlanan stüdyoda kentin yanı sıra bölgenin en çok beğenilen türkülerini çalıp söyledi. Güzel Sanatlar Liseleri arasında ilk kez albüm çıkarıp başarılı çalışmaya imza atan öğrenciler, albümlerini düzenlenen galayla tanıttı, konser verdi. Müzik öğretmeni Nur Yasemin Başkan Günal koordinesinde hazırlanan albümün tanıtımı için il protokolünün de katılımı ile İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde verilen konser, katılımcılardan tam not aldı. Öğrenciler, ‘Sarı çiçeğim sarı’, 'Oy dağlarım dağlarım', 'Kerez çiçek açıyor, 'Çayeli’nden öteye’ gibi türkülerin yer aldığı albümde; ‘Peşatamalin duğumi' isimli türküye ise klip çekti. Rize’nin turistik yerlerinin öne çıkarıldığı klip, paylaşıldığı sosyal medyada da ilgiyle izlendi, beğeni topladı.

13 TÜRKÜ İLE RİZE ANLATILDI

Müzik Öğretmeni Nur Yasemin Başkan Günal, albüm fikrinin ortaya çıkması ile birlikte çok heyecanlı bir süreç yaşadıklarını söyledi. Günal, "Şubat ayında bu proje bize sunulduğunda öğrenci ve öğretmenlerimizle bir araya gelerek neler yapabileceğimizi tartıştık. Repertuarımızı belirledik. Potpurilerle berber 13 esere yer verdik. Albümde söz müziği bana ait olan ‘Ninni' isimli eserime de yer verdik. İnsanların her yerde dinleyebileceği, duyduğunda mutlu olacağı, Karadeniz'in güzelliklerini anımsayacağı hareketli türküler arasından repertuarımız seçtik. Ortaya güzel bir çalışma çıktı. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. ‘Peştamalin Duğumi’ isimli türkümüze de Rize’nin doğal güzelliklerini yansıtabileceğimiz yerlerde klip hazırladık ve sosyal medyada paylaştık. Öğrencilerimiz ve biz böyle özel bir çalışmanın içerisinde yer almaktan büyük mutluluk duyduk. Hem bizim için hem de öğrenciler için çok büyük bir tecrübe çok mutlu oldu. Eminim bundan sonraki yaşamlarında daha güzel işler yapacaklardır, bu albüm onlar için yol gösterici olacaktırö dedi.

'HEYECANLI VE EĞİTİCİ BİR SÜREÇ YAŞADIK'

Albümde 4 eser seslendiren 11’inci sınıf öğrencisi Ceydanur Dursun, 4 ay emek verdikleri albümün beğenilmesiyle mutlu olduklarını ifade etti. Dursun, "Çok heyecanlı, eğitici ve öğretici bir süreç yaşadık. Eğitim görürken öğrendiğimiz bilgilerden de faydalanıp hem de çok daha yeni tecrübeler edinerek hazırladığımız bu albümün içerinde yer almaktan onur ve gurur duygum. 4 aylık süreç bizim için hem yorucuydu hem de çok eğlenceli. Benim seslendirdiğim türküye klip çekilmesi de ayrı bir heyecan kaynağı oldu benim için. Kliptede yer aldım, şimdi sosyal medyada klibimiz paylaşılıyor ve çok güzel geri dönüşler oluyorö diye konuştu.

'KARADENİZ MÜZİĞİNİ ÇOK SEVİYORUM'

Karadeniz yöresine ait müzikleri sevdiğini anlatan Sultan Bayrak "Karadeniz müziğini çok seviyorum, okumaktan büyük bir keyif alıyorum, ayrı bir havası var. Bu albüm sayesinde sesimizi duyurmuş olmak bizler için mutluluk kaynağı oldu. İleriki yıllarda çok daha güzel çalışmaların içerisinde yer almak için mücadele edeceğimö ifadesinde bulundu.

'KEMENÇEMİ HERKESE DUYURMAK İSTİYORUM'

Rize Türküleri albümüne çaldığı kemençesi ve sesiyle renk katan Emrecan Yavuz da, "Kemençe benim için bir ağaç parçası değil, yaşam kaynağı, bir dost benimi için. 5 yaşında tanıştığım kemençe ile hayatımı sürdürmek istiyorum. Bu albüm bir başlangıç oldu. Sevincimi, üzüntümü bütün duygularımı kemençemle ifade ediyorum. Artık çok fazla kemençe çalan kalmadı, ben çok iyi bir kemençe sanatçısı olmak, bu enstrümanı yaşatmak ve sesini herkese duyurmak istiyorumö diyerek kemençenin hayatında önemli olduğunu söyledi.

ÖĞRETMEN HEM ÇALDI, HEM SÖYLEDİ

Gitarıyla albüme destek veren Müzik Öğretmeni Mehmet Ali Cihan ise "Çok zevk alarak güzel bir çalışma ortaya çıkardık. Türkiye’de ilk kez gerçekleşen böyle bir çalışmanın içerisinde olmaktan büyük mutluluk duyduk. Diğer okullarda böyle çalışmalar yapar, kendi yörelerine ait eserleri seslendirirö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerden detaylar

-Prova çalışması

-Enstrümanlardan detay

-Klip detayı

-Röportajlar

BOYUT: 666 MB

HABER KAMERA: Arzu ERBAŞ- Aytekin KALENDER/RİZE, () -