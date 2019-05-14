DHA YURT BÜLTENİ-3

1)DENİZ KURDU-2019 TATBİKATINDA HEDEFLER VURULDU

DENİZ Kurdu-2019 tatbikatının ikinci gününde savaş gemilerinden belirlenen hedeflere kara bombardımanı atışları yapılırken, tam isabet sağlandı.

Savaş gemileri gece boyunca seyrederek Çanakkale Boğazı’nı geçip atış eğitim sahasına intikal etti. Saros Körfezi'nde bulunan Büyükada'ya firkateynler, hücumbotlar ve korvetlerinden kara bombardıman atışları yapıldı. 10 kilometre uzaklıkta Büyükada da bulunan 40 metre yarı çaplı 2 farklı hedefe 10 adet salvo top atışı yapıldı. Tam isabet eden hedefler imha edildi. Tatbikat kapsamında gün boyunca su üstü ve kara hedeflerine yönelik top atışları icra edilecek. Ayrıca savaş gemileri tarafından manevra eğitimleri

yapılacak.

Görüntü dökümü

---------------------Bombardıman atışları

-Savaş gemisi içindeki hedef belirleme çalışmaları

-Gemi kontrol merkezinden detaylar

-Gemilerden detay

HABER-KAMERA: Ergün AYAZ/ÇANAKKALE, ()

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2)EŞİNİN VÜCUDUNA SARDIĞI ESRARLA YAKALANDI

ADANA'da, eşi Zeynep K.'nın (34) vücuduna 2 kilo 300 gram esrar saran Ramazan K. (35) yakalandı. Şüpheliler sağlık kontrolüne 5 yaşındaki çocuklarıyla birlikte getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda yaptıkları uygulamada şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araç içindeki Zeynep K., eşi Ramazan K. ve Serdar Ş.'nin panik yapması üzerine polis, detaylı arama yaptı. Otomobilde herhangi bir suç unsuruna rastlamayan polis, üst aramasında Zeynep G.'nin vücuduna sarılmış 7 paket içinde toplam 2 kilo 300 gram esrar ele geçirdi. Yakalanmak için üzerine bol kıyafetler giden Zeynep K., eşi Ramazan K. ve Serdar Ş. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularında ise yol kontrolü sırasında dikkat çekmemek için aile görüntüsü verdiklerini, doğu illerinden getirdikleri esrarı burada piyasaya süreceklerini söyledi. Ayrıca Zeynep K. esrarları vücuduna kocasının gizlediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Zeynep K., eşi Ramazan K. yanlarında 5 yaşındaki erkek çocuklarıyla birlikte sağlık kontrolüne getirildi. Eliyle çocuğunun yüzünü kapatan Zeynep K., Ramazan K. ve Serdar Ş. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ramazan K. ve Serdar Ş.tutuklandı. Zeynep K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin 5 yaşındaki çocukları ile adli tıp birimine getirilmesi

- Adli tıp biriminden çıkarılması

SÜRE:01'00" BOYUT:112 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

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3)SURİYELİLERİN RAMAZAN LEZZETİ, MAĞRUK

İÇ savaş nedeniyle ülkelerini terk ederek Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen Suriyeli tatlı ve simit ustaları Ramazan ayında kendi geleneklerini yaşatıyor. İftar ve sahurda vatandaşlarına kendi damak tatlarına uygun olarak ekmek ve simit yapmak için yoğun bir çalışma içerisine giren ustaları özellikle ramazan ayında Suriye'ye özgü 'mağruk' imal ettiklerini söyledi. Pastaneci Bessem Alaaddin, peynirli, hurmalı ve çikolatalı çeşitleri bulunan mağrukun özellikle Suriyeliler tarafından tüketildiğini söyledi. Alaaddin, "Mağruk Suriyeliler için vazgeçilmeyecek bir ekmek çeşididir. Peynirli, hurmalı, çikolatalı, olanlar var. 6 çeşitten oluşan mağruk susamla da süslenince tadı daha da güzel oluyor. Tanesi 3.5 liradan günde 1500 adet satışa sunuyorum. Suriyeliler alıyor, hatta denemek için alan Türk vatandaşları da oluyor, alışıyorlar, bir daha alıyorlar" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Mağruk ve çeşitleri

-İşyeri sahibinden görüntü ve röp.

-Mağruğun yapılışı

-Fırına atılması

-Pişmiş halinden görüntü

-Genel ve detayları

-Satın alanlar

SÜRE:05’07’’ BOYUT:572 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU-Eser PAZARBAŞI/REYHANLI(Hatay),()

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4)ASHAB-I KEHF MAĞARASI'NA RAMAZAN İLGİSİ

MERSİN’in Tarsus ilçesinde, Kehf Suresi'nde geçen ve halk arasında 'Yedi Uyurlar Mağarası' olarak bilinen Ashab-ı Kehf Mağarası'na Ramazan ayı nedeni ile ziyaretçi ilgisi sürüyor.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler putlara tapmayı reddederek dönemin hükümdarından kaçıp sığındıkları mağarada 309 yıl uyudukları rivayet edilen 7 gencin hikâyesinin geçtiği yer olduğuna inanılanı Ashab-ı Kehf Mağarası, ziyaretçi akınına uğruyor.

Mağarayı gezenler, ilginç sarkıtları ve mistik havasını yakından görme şansı buluyor. Ziyaretçiler, 7 gencin uyuduğuna inanılan bölmeleri gezip dua etmenin yanı sıra ibadetlerini de, mağaranın üzerindeki mescitte namaz kılarak gerçekleştiriyor. İbadetlerini sürdürmek ve putlara tapmamak için dönemin hükümdarı Dakyanus'un zulmünden kaçan Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş ve Kefeştatayyuş'un sığındıkları bu mağarada 309 yıl uyudukları rivayet edilirken, köpekleri Kıtmir'in de bu süre zarfında gruba eşlik ettiğine inanılıyor.

'Yedi Uyurlar Mağarası' olarak bilinen mağaranın dünyanın çeşitli kentleri ile Tarsus ilçesinin yanı sıra Kahramanmaraş'ın Afşin ilçelerinde de Ashab-ı Kehf'e atfedilen mağara yer alıyor.

Türkiye’nin dört bir yanından mağarayı ziyarete gelen vatandaşlar, Kuran’ı Kerim’in tefsirinden mağara ile ilgili bilgiler öğrendiklerini gelip yerinde görmek istediklerini belirterek, kutsal mekanların ziyaret edilmesi gerektiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Bölgenin drone ile çekilen görüntüsü

-Ziyarete gelenler

-Mağaraya girmeleri

-Mağara içinden genel ve detay

-Mağarada dua edenler, gezenler

-Vatandaşlarla yapılan röportajlar



(BOYUT: 636 MB) (SÜRE: 5,40 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()



