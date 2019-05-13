DHA YURT BÜLTENİ-3

1)KIRKAĞAÇ'TA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybının olmaması sevindirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre bugün saat 01.24'te merkez üssü Kırkağaç olan bir deprem meydana geldi. Yerin 13.07 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, can ve mal kaybına yol açmadı. Depremden tedirgin olan bazı vatandaşlar, sokağa çıkıp bir süre bekledi. Bu depremin ardından saat 08.45'e kadar en küçüğü 1.3, en büyüğü 2.6 olan 13 artçı sarsıntı daha oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

Görüntü Dökümü

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- Sokaktan görüntü

- Bin vatandaş ile röp.

- Genel ve Detay görüntü

(Haber- Kamera: Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa), ()

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2)KİRAZ ÜRETİCİSİ VERİMDEN MEMNUN, YÜKSEK MALİYETTEN DERTLİ

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki kiraz üreticisi, bu yıl verimden memnun. İç pazarın yanı sıra başta Almanya olmak üzere bir çok ülkeye de ihraç edilen kiraz, üreticinin yüzünü güldürdü. Ancak iyi kirazın kilogramının 10 liradan satıldığını bunun da maliyetlerini karşılamadığını belirten üretici Ahmet Özışık, devletten destek beklediklerini söyledi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde geçimini 185 dönüm üzerinde bulunan 15 bin kiraz ağacından sağlayan Özışık Ailesi'nin üyeleri, bu yıl verimden oldukça memnun. Bir yıl boyunca emek verdikleri kiraz bahçesinde, artık mahsulü toplamaya başlayan üretici, bahçede mesaiye sabahın erken saatlerinde başlıyor. Özışık Ailesi'nin bütün fertleri, önce dalından topladıkları kirazları, daha sonra tek tek ayıklıyor. Kirazlar büyüklüklerine göre ayrı kasalara konuluyor. Daha sonra iç pazara ve yurt dışına gönderilmek üzere satışı yapılan kirazın, maliyetleri karşılamadığını söyleyen bahçe sahibi Ahmet Özışık (39), devletin üreticiye destek vermesini istedi. Bu yıl mevsim koşullarından dolayı kirazın henüz tam olarak olgunlaşmadığını söyleyen Ahmet Özışık, ürünün yetiştiği zaman, 150 kişiye kadar işçi çalıştırdıklarını ancak şuan sadece ailesi ile birlikte kiraz topladıklarını kaydetti. Özışık, her yıl ürün veriminin farklı olduğunu, en fazla 100 tona kadar ürün elde ettiklerini vurguladı.

'MALİYETLER YÜKSEK'

Bu yıl kiraz ağaçlarının veriminden memnun olduklarını ancak maliyetlerin yüksek olmasından dolayı kar edemediklerini söyleyen Ahmet Özışık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl verimli bir yıl ama fiyatlar çok düştü. En iyi kirazın kilogramı 10 lira ama maliyetler yüksek. Elektrik iki katı arttı, mazotun fiyatı yüksek. Gübrenin çuvalı 100 lira. Gübre atamıyoruz. Bir ton ilaç atmak istesek 700 lira ama manolya, yaprak büken, iç kurdu gibi hastalıklar var ve bunlara karşı devamlı ilaç atmak zorundayız. Atmadığımız zaman mahsul alamayız veya ürün kurtlu olur, satılmaz. İşçiler günlük 100 liraya çalışıyor. Bir işçi günde 50 ile 70 kilogram arasında kiraz topluyor. Bunun için kirazın kilogramının 10 liranın altında satılmaması gerekir. Ama biz en iyi kirazı 10 liraya satıyoruz. İyi ürün satılıyor fakat bize para bırakmıyor. Çiftçilik bizim buralarda öldü. Devletin çiftçilere devletin elektrik, mazot, gübre desteği vermesi lazım. Girdilerimiz yüksek olduğu için maliyetlerimizi kurtarmıyor."

'KİRAZ AĞAÇLARI KURUYOR'

Mert Özışık (30) da, Kemalpaşa'da, fabrikaların tarım arazilerinin en verimli olduğu bölgelere kurulduğunu, bunun da toprağı olumsuz şekilde etkilediğini, ağaçların kuruduğunu ve ürün veriminin düştüğünü söyledi. Özışık, "Böylesine önemli bir ürünü biz kullanamıyoruz. Çünkü arazilerimizin hemen bitişiğinde fabrikalar kuruldu. Buradan çıkan zehirli gazlar, atıklar ürünleri de etkiliyor. Hava kalitesinin değişmesinden dolayı da ağaçlar kuruyor. Daha önceden kirazlar, ceviz büyüklüğündeydi. Dekar başına aldığımız verim daha fazlaydı. Şuanda fabrikaların kiraz bahçelerine yakın olmasından dolayı verim düştü. Kullandığımız bir ilaç başka bir hastalığı tetikliyor" diye konuştu.

SABAH SAAT 06.00'DA ÇALIŞMAYA BAŞLIYORLAR

Oruç tuttukları için sabah saat 06.00'da kiraz bahçesine gelerek ürünleri toplamaya başladıklarını söyleyen Teslime Özışık da "Sabah saat 06.00'da kalkıp geliyoruz. Oruç tuttuğumuz için sabah erken gelip öğlen saatlerinde işi bırakıyoruz. Burada güzel bir iş yapmak zorundayız. Bunu işlemeden olmuyor. Fiyatlar düşüyor. O nedenle biz tek tek seçiyoruz" dedi.

Elif Bıçak (36) da "Biraz yorucu ama yapmak zorundayız. Kendi işimiz ve severek yapıyoruz" diye konuştu. Ahmet Özışık'ın eşi Melek Özışık (31) da, "3 oğlum var, onlar okula gidiyor. Ama bunu da yapmak zorundayız. Düzgün seçilmediği zaman fiyat düşüyor. Ürün geri geliyor. Bizim de geçim kaynağımız bu, çalışmak zorundayız" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kemalpaşa'daki kiraz bahçesinden görüntü

-Kadınların kiraz toplaması

-Kirazların seçilmesi ve kasalara konulması

-Özışık Ailesi üyeleri ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN- Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR, ()

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3)KAÇKARLARDA DÜŞEN DAĞCI BÖYLE KURTARILDI

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağları'nda zirve tırmanışı yaptıktan sonra dönüş yolunda dengesini kaybederek kayalıklara düşen dağcı Esra Emet yaralandı. Yaralı dağcı, 5 saatlik bir operasyon sonucu ekiplerce alımarak sedye ile kar üstünde taşınarak hastaneye ulaştırıldı. O anlar kameraya yansıdı. Çamlıhemşin ilçesinden Kaçkar Dağları'na tırmanış gerçekleştiren bir grup dağcı, zirve dönüşüne geçti. Bu sırada Altıparmak mevkiinde ekipteki Esra Emet dengesini kaybederek kayalıklara düşüp yaralandı. Ekipteki arkadaşlarından bazıları kamp alanına inerek yardım çağrısında bulundu. Bölgeye AFAD, AKUT, İDAK VE UMKE ekipleri sevk edildi.

Dağcı Esra Emet, 25 kişilik ekip tarafından bulunduğu yerden sedye ile alınarak alınarak kar üstünde 5 saatlik zorlu yolculukla ambulansa ulaştırıldı. Yaralı dağcı Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralı dağcının kurtarılma görüntüleri kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Ekiplerin dağa tırmanması

-Yaralının alınması

-Sedye ile taşınması

-Detaylar

Haber-Kamera: Adem AKATİN - RİZE-

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4)EVİN BAHÇESİNE GİREN YILAN KORKUTTU

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde evin bahçesine giren yılan, burada aileyi korkuttu. Yılan, itfaiye ekibince yakalanıp, doğaya bırakıldı.

Yeşilkent Mahallesi, Zeybek Sokak'taki evin bahçesine giren yılan, burada oturan aileyi korkuttu. Haber verilmesiyle eve gelen itfaiye ekibi, mandal tipi tutacakla yılanı yakaladı. Yılan, evin dışında doğal yaşamına bırakıldı. Evde yaşayanlar, itfaiyeye teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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- Eve giren yılan

- İtfaiyenin yılanı yakalamaya çalışması

- Yakalanan yılan

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet AKKUŞ- Kamera: NUSAYBİN (Mardin),()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 198 MB

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(ÖZEL)

5)GÖÇMEN KUŞLAR İÇİN 'KUŞ KÖYÜ' İNŞA ETTİLER

MARDİN'de, toplumda hayvan sevgisini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla proje hazırlayan öğrenciler, göçmen kuşların güzergahına Osmanlı dönemindeki modelleri örnek aldıkları 'kuş köyü' inşa etti.

Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri göçmen kuşların geçiş güzergahında olan merkeze bağlı Ortaköy’deki İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile birlikte okul duvarına kendi yaptırdıkları kuş evleri ile 'kuş köyü' inşa etti. Öğrencilerin hayvan sevgisini ve merhamet duygusunu arttırmak maksatlı öğrencilerin hayata geçirdiği 'kuş köyü' projesi ile Mardin’de bir ilke imza attı. Proje kapsamında önce öğrencilere doğal yaşam ve çevre bilinci ile ilgili bilgilendirme yapılarak kuş evlerini birlikte yapan öğrenciler arasında kardeşlik duygusu pekiştirildi. Lise öğrencilerinin beraberinde getirdikleri tahta maketlerle önce kuş evleri tasarlandı. Daha sonra farklı modellerde yapılan kuş evleri yine öğrenciler tarafından farklı renklere boyandı.

OSMANLI DÖNEMİNDEKİ MODELLER ÖRNEK ALINDI

Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Ali Gümüş, akademik çalışmaların yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikleri öğrencilerin önemsediklerini söyledi. Kuş evlerinin yapımı sırasında öğrencilerin dayanışma sergilediğini anlatan Gümüş, göçmen kuşlara yuva yapmanın sevincini birlikte yaşadıklarını aktardı. Gümüş, "Öğrencilerin hazırladığı 'Kuş evi' projesi ile ecdadın yolunda gitmeyi hedeflediler. Göçmen kuşlarının bakımı ve hastalığı için vakıflar kuran bir medeniyettin torunları olarak öğrencilerimiz Türkiye'deki diğer okullara örnek olma adına bir proje geliştirdi. Bizler de onlara destek verdik. Öğrencimiz kuşlar için kendileri kuş evi yaparak astılar. Bu duyarlılığın daha da geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması lazım" dedi.

Göçmen kuşların güzergahında olduğu için özellikle Ortaköy'ün seçildiğini dikkat dikkat çeken Gümüş, kuş evlerini, okul çevresinde bulunan ağaçlara ve uygun yerlere yerleştirdiklerini kaydetti. Okul müdürü Gümüş, öğrencilerin, toplumda hayvan sevgisini artırmak ve farkındalık oluşturmak için hazırladıkları proje ile kuş evlerini, Osmanlı dönemindeki modelleri örnek alarak hayata geçirdiklerini ifade etti.

Projede yer alan Suda Naz Öncel ise "Göçmen kuşların Mardin'de verdikleri molalarını kolaylaştırmak ve çeşitliliği korumak adına beraber kuş yuvaları yapmayı öğrendik. Daha sonra duvara ağaç resmi çizdik. Avuçlarımızın içini boyayarak ellerimizi duvarlara bastık. Çok keyifli vakit geçirdik ve Ortaköy'deki öğrenci arkadaşlarımızla çok eğlendik. Bu işte parmağı olan herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Okuldan görüntü

- Öğretmenlerin öğrencileri bilgilendirmesi

- Duvarın boyanması

- Kuş evlerinin yapımı7

- Kuş evlerinin boyanması

- Kuş evlerinin duvara asılması

- Öğrencilerin açıklamaları

- Uçurtma uçurulması

- Öğrencilerin halay çekmesi

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ / MARDİN, ()

GÖRÜNTÜ EBATI 800 MB

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6)İSLAHİYE’DE., DAVULCULAR MOTOR ÜZERİNDE İNSANLARI SAHURA KALDIRIYOR

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Ramazan davulcuları, sepetli motosiklet üzerinde davul çalarak vatandaşları sahura kaldırıyor.

İslahiye'de yaşayan davulcular, Altınüzüm, Boğaziçi ve Sulumağara Mahallesindeki vatandaşları sahura uyandırmak için sepetli motosiklet ile mahallenin yolunu tutuyor. Davulcular, mahallelerde hem ulaşımlarını kolaylaştırmak hem de köpeklerin saldırısına maruz kalmamak için motosiklet üzerinde davul çalıyor.

Biri motosikleti kullanırken, diğeri sepette davul çalar iki kişilik ekip, 2 saat boyunca 3 mahallede görev yapıyor. Görenleri şaşırtan davulcular, mahalleri motor aracılığıyla daha hızlı dolaştıklarını aynı zamanda olası köpek saldırılarından kendilerini koruduklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü

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- Altınüzüm Mahallesi

- Motosiklet üzerine davul çalınması

- Gökhan Davulcu ile röp

- Sahura kalkan vatandaş ile röp

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:236MB



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7)GÖRSELLİĞİ MUHTEŞEM ANCAK REKOLTEYİ DÜŞÜRÜYOR

HATAY'da buğday tarlalarını gelincik çiçekleri kapladı.

Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde buğday ekilen tarlalarda açan gelincik çiçekleri görsel şölen oluşturuyor. Tarlalara girenler fotoğraflar çektiriyor.

Ancak buğday tarlaları gelincik çiçekleri nedeniyle görünmez hale gelmiş durumda. Ziraat mühendisi ve üretici Semih Karademir, görsel olarak muhteşem görünen gelincik çiçeklerinin rekoltenin düşmesine neden olduğunu söyledi. Karademir, "Gelincikler ne kadar güzel görünse de biz üreticiler tarafından istenmeyen bitkidir. Çünkü hasatta rekolteyi düşürür" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Gelincik tarlasından genel ve detay

- Gelincikten detay

- Muhabiri Murat Kibritoğlu'nun anonsu

SÜRE:01'41" BOYUT:186 mb

Haber:Murat KİBRİTOĞLU-Kamera: Emrah GÜL/HATAY,()

