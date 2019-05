DHA YURT BÜLTENİ -3

Çamburnu Ormanları yakınındaki çöp depolama alanı yargıya taşındı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde katı atıkların düzensiz bertaraf edilmesi ve gelişigüzel vahşi depolama yöntemlerinin uygulanması, uzun süreden beri çözülemeyen çevre sorunu olmaya devam ediyor. Dünyada sarıçam ormanlarının deniz seviyesine inebildiği nadir alanlardan Trabzon’un Sürmene ilçesindeki Çamburnu Tabiat Parkı'nın bitişiğinde yer almasıyla sürekli tartışmaların odağı olan çöp depolama alanı yargıya taşındı. Yöre sakinleri, deniz seviyesinden 290-340 metre yüksekteki çöp depolama alanından sızan kirli suların derelere ve toprağa karıştığı, insan sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde katı atıkların düzensiz bertaraf edilmesi, gelişigüzel vahşi depolama yöntemlerinin uygulanmasına çözüm için bir araya gelen Trabzon ve Rize ile ilçe belediyeleri, 'Trabzon ve Rize illeri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ni (TRAB-Rİ-KAB) kurdu. Birlik, bakanlıklar ve belediyelerin katkıları ile Trabzon'un Sürmene ilçesi Kutlular mevkisinde deniz seviyesinden 290-340 metre yüksekte çöp depolama alanı oluşturdu. 2007 yılında katı atık depolanmaya başlanan ve yaklaşık 10 yıl ömür biçilen alanın dolması üzerene çöpler için bölgede yeni bir çöp depolama alanı daha oluşturuldu. Çamburnu Tabiat Parkı'nın bitişiğinde yer almasıyla sürekli tartışmaların odağı olan çöp depolama alanı yargıya taşındı. Yöre sakinleri, çöp depolama alanından sızan kirli suların derelere ve toprağa karıştığı, insan sağlığını tehdit ettiği ve arazilerinin işgal edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

'İKİNCİ BİR ÜMRANİYE VAKASI İSTEMİYORUZ'

Yöre sakinlerinin avukatı Ozan Karagöz, vahşi depolama yapılarak hem insan sağlığına hem de çevreye zarar verildiğini belirterek çöplüğün inşası sırasında ÇED raporunda vaat edilen rakamlar, bilimsel veriler ve metotlar aşıldığını öne sürdü. Karagöz, "ÇED raporunda belirtilen verilerin kat be kat üstüne çıkıldı. Vahşi depolama yüzünden Gökçesu ve Kutlular derelerinde ciddi kirlilik var. Bu su kirliliği bölgedeki toprak verimini ve tarımı etkiliyor. Çöp suları denize ulaşarak Çamburnu sahilindeki deniz turizmi ve kıyı balıkçılığına zarar veriyor. Çöp tesisinde alan incelemesi yaptığımızda tıbbi atıklarla katı atıkların, hatta hayvan leşlerinin bir arada olduğu çirkin bir depolama şekli var. Bölge eski bir maden ocağı alanı. Kapasitesini aşan bir depolama yapıldığı için burası heyelan tehlikesi taşıyor. Bu tehlike, bölge sakinlerini olumsuz etkileyecek. Belki de ölümlere varan bir noktaya taşıyacak. Hukuk devletinde bunu kabul edilebilir bir yanı yok. Ne yazık ülkemizin acı tecrübesi olan 1993 yılında Ümraniye örneğini kıyasladığımızda, Çamburnu’nun Türkiye tarihinde ikinci Ümraniye vakası olarak yer almasını istemiyoruzö diye konuştu.

'PSİKOLOJİMİZ BOZULDU'

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü'nü 2011 yılında 1'incilikle tamamlayan ressam Gökçe Erhan, yaşamını sürdürmek için memleketi Trabzon'un Sürmene ilçesine geldi. Evine yakın Çamburnu Kutlular Katı Atık Tesisi'nden yayılan kötü kokudan rahatsız olan Erhan, çöp depolanan tesisi protesto için bölgenin görüntüleri ve fotoğraflarıyla klip hazırladı. "Çöpler depolanarak değil, geri dönüşümle kazanılmalı" diyen Erhan'ın klibi sosyal medyada ilgi görmüştü. Çöplüğün kapatılması için mücadele yürüten Gökçe Erhan da alanın 2012 yılında kapatılacağının sözünün verildiğini hatırlatarak şunları dedi:

"Modern çağların çok daha gerisinde yaşıyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir çöp tesisi asla olmamalıdır. Burada vahşi depolama yapılıyor ve çöpler kesinlikle ayrıştırılmıyor. Su arıtma tesisi kesinlikle yeterli değil. Buradaki yaşam bunaltıcı ve zahmetli bir şey. İnsanların psikolojisi bozulmuş durumda. Biz kendimizi gerçekten çok değersiz hissediyoruz. Doğanın ve buradaki insanların hakları zapt edilmiş durumda. Bizler hiçbir şekilde yılmadık ve mücadeleye devam edeceğizö

'TAPULU ARAZİM İZİNSİZ KULLANILIYOR'

Arazisinin işgal edildiği gerekçesiyle şikâyetçi olan İsmet Bodur ise “Evimle çöplük arasındaki mesafe sadece 50 metre. Çöplük arazimin sıfırına yapıldı. Bize sorulmadı. O zaman şikâyetlerimizi yaptık fakat hiçbiri önemsenmedi. Benim tapulu arazimi benden izinsiz kullanıyorlar. Kendilerinin olduğunu söylüyorlar ancak doğru değil. Bu şekilde kendilerini aklayamazlar. Buraya çok emek verdim, buralar dedelerimin arazisi. Türkiye değil dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Yağmurlu havalarda çöplükten sızan sular sızıntı yapıyor ve hemen aşağıda bulunan bahçeme akıyor. Ne kadar söylediysek anlatamadık. Bizi dinlemiyorlarö diyerek çöplüğün kapatılmasını istedi.

Ormanlık alanların heba edildiğini savunan Fatma Salihoğlu da "Fındıklığımız, 3 yıl emek verdiğim çaylığım gitti. Bizi zor durumda bıraktılar" diyerek dert yandı.

ÇAMBURNU TABİAT PARKI

Trabzon'un Sürmene ilçesi sınırları içerisinde yer alan Çamburnu Tabiat Parkı, deniz ile sıra dışı bir ormanın birlikteliğine ev sahipliği yapıyor. Bir sarıçam alt türü olan 'Pinus sylvestris ssp. Koçhiana'nın Türkiye’de yayılış gösterdiği ve deniz seviyesine kadar inebildiği iki alandan biri olması, alanı nadir kılıyor. Orman havasını soluduktan sonra denizle buluşanlar kendilerini Karadeniz'in serin sularına bırakabiliyor. Dalgaların kayaları döverek oluşturduğu dehlizler, alanı çekici kılan diğer peyzaj değerleri olarak gösteriliyor. Park, doğa yürüyüşü, manzara seyri, foto safari, yüzme, plaj etkinlikleri, rekreasyonel etkinlikler bakımından ideal bir tabiat harikası olarak nitelendiriliyor.

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda kaçak avlanılan bin 950 kilogram inci kefali ile 1 tekne ve 550 metre manyat tipi ağ ele geçirildi.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefali için neslinin korunması amacıyla 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı getirildi. Bu kapsamda Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre Koruma, Edremit ve Erciş Sahil Bot Timleri, hem karadan, hem de havadan drone'la kaçak avcılara karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Van Gölü kıyısında durdurulan araçta, bin 950 kilo inci kefali, 1 tekne, 550 metre manyat tipi ağ ele geçirdi. Ele geçirilen balık ve malzemeler Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yetkililer, 500 metre manyat tipi ağ ile 1 saat içerisinde 10 tona yakın balığın avlanabileceğini, bunun için büyük bir kıyımın önüne geçildiği bilgisini verdi.

İstanbul'daki seçim iptaline Antalya'dan tepki

Antalya, Emek ve Demokrasi Güçleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin kararı protesto etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ve Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının geri alınması Antalya'da Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından protesto edildi. Kalekapısı Meydanı Attalos Heykeli önünde toplanan bir grup slogan atarak tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklaması yapan avukat Tuncay Koç, verilen kararın hukuki değil siyasi olduğunu iddia etti. Koç, “Aynı kurallarla, aynı yöntemlerle yapılan önceki seçimleri meşru kabul edip, İstanbul seçimlerini meşru kabul etmemek hiçbir hukuk düzenine ve mantığa sığmaz. Bu durum, bütün İstanbul ve Türkiye halkının demokrasi sorunudur. Bu kaos sürecinden çıkış ancak demokrasiyle mümkündür" dedi.

Açıklama sırasında grupla tartışan bir kişi polis ekiplerince uzaklaştırıldı.

Fotoğraf merakı yüzünden otomobilleri çakıla gömüldü

Antalya'ya iki arkadaşıyla tatile gelen Çin vatandaşı Seven Yang Yao'nun sahilde otomobil önünde fotoğraf çekme merakı başlarına dert açtı. Ön tekerleri çakıla gömülen otomobil, sahilde bulunanların yardımıyla çıkartıldı.

Olay, Antalya Sahil Yaşam Parkı girişinde bulunan, belediyeye ait plajda meydana geldi. İki arkadaşıyla tatile gelen Çinli Seven Yang Yao, kiraladıkları otomobille sahile geldi. Burada bir süre deniz manzarası eşliğinde fotoğraf çeken 3 arkadaş, ardından otomobili sahile çakılların üzerine indirdi. Burada bir süre fotoğraf çeken arkadaşlar, daha sonra otomobili çıkarmak istedi. Ancak otomobilin ön tekerleri çakıla gömüldü. Seven Yang Yao ve arkadaşlarına, sahildekiler yardımcı oldu. Otomobil bir arazi aracına takılan halat yardımı ile çıkartıldı. Seven Yang Yao, kendilerine yardım edenlere teşekkür etti.

Biga'da metruk binada yangın

Çanakkale'nin Biga ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Biga ilçesi Hükümet Meydanı'nda saat 01.00 sıralarında boş eski binada yangın çıktı. Binanın çatısından alevler yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Yandaki evde yaşayan aile, kısa süreli panik yaşadı. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

