DHA YURT BÜLTENİ -3

İşçi servisi TIR ile çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı

Konya'da işçi servisi ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada işçi Abdullah Pala (32) öldü, 24 kişide yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Konya-Aksaray karayolu üzerinde bulunan Tümosan Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü henüz tespit edilemeyen ve organize sanayi bölgesine işçi götüren 42 FIK 90 plakalı işçi otobüsü, Aslım Caddesi üzerinde karayoluna çıkmakta olan Bahri Alu idaresindeki 02 HP 383 plakalı patates yüklü TIR ile çarpıştı. Çarpışma sonrası otobüs refüje devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası işçilerden Abdullah Pala'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer yaralalır ise ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada sürücülerle birlikte 24 kişinin yaralandığı belirtildi. Kaza sonrası Aksaray yolu trafiğe kapatılırken olay yerinde polisin incelemeleri sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapar aralardan detay

-Cenazenin kaldırılması,

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA,()

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Söke'deki cinayetin zanlısı 5 yıl sonra Gelibolu'da yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde otogarda 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının zanlısı Cevat Bademkıran, 5 yıl sonra Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polisler tarafından yakalandı.

Aydın'a bağlı Söke ilçesinde 2014 yılında otogarda meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet zanlısı Cevat Bademkıran firar ederek kayıplara karıştı.

Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin kent merkezindeki uygulamaları sırasında şüpheli hareketlerde bulunan Cevat Bademkıran yapılan inceleme sonrası, 5 yıl önce Söke Otogar'ındaki cinayet olayının zanlısı olduğu tespit edildi. Şüpheli, polisler tarafından gözaltına alındı. Zanlının 5 yıl boyunca kardeşi Halis Bademkıran'a ait kimlik bilgilerini kullanarak İzmir'in yanı sıra Çanakkale'nin Gökçeada ve Ayvacık ilçelerinde saklandığı öğrenildi. Cevat Bademkıran emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Cinayet zanlısının emniyetten çıkarılışından görüntü.

-Cinayet zanlısının adliyedne çıkarılışından görüntü.

Haber-Kamera: Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), ()

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Yuvadan düşen yavru güvercinlere yardım eli

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, rüzgar nedeniyle ağaçtan beton zemine düşen 2 yavru güvercin, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tekrar yuvalarına bırakıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir binanın önünde bulunan 10 metre uzunluğundaki palmiye ağacında yer alan kuş yuvasından, 2 yavru güvercin beton zemine düştü. Düşen yavru kuşları gören vatandaşlardan Beyhan Kahveci, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdivenli araçla yuvaya ulaştı. Sağlık durumları iyi olan yavru kuşlar, tekrar yuvaya bırakıldı.

Beyhan Kahveci, "Bugün 2 can kurtarılmış oldu. İtfaiye ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- İtfaiyenin çalışması

- Kuşları kurtaran Beyhan Kahveci ile röp.

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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Kudüs hurmasının kilosu 80 lira

Kütahya'nın Simav ilçesinde satışa sunulan Kudüs hurması, 80 liralık kilogram fiyatıyla cep yaktı.

Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi hurma, bu yıl da sofralarda yerini alacak. Kalitesine göre en az 10 liradan satılan hurmanın en pahalısı ise 80 liralık fiyatıyla Kudüs hurması. Onun ardından 75 liralık fiyatıyla Medine hurması geliyor. Ağdacılar Caddesi'nde dükkanında yıllardır hurma satan Mehmet Kahraman (36), en pahalı hurmanın Kudüs'ten, en ucuzunun ise İran'dan geldiğini söyledi. Kahraman, "Kudüs hurmasının kilosu 70-80 lira arasında değişiyor. Kaliteli ve lezzetli olduğu için vatandaşlar, Kudüs hurmasından 1 kilo yerine yarım kilo alıyor. İran hurmasının kilosu 10 lira. En çok da İran hurması satılıyor" dedi. Kudüs hurmasının tanesinin 2 liraya denk geldiğini de belirten Kahraman, "Kudüs hurmasının fiyatı yüksek olduğu için talep az. Vatandaşlar tadına bakmak veya şifa niyetine taneyle alıyorlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Simav Ağdacılar Caddesinde hurma satışı yapan Mehmet Kahraman'ın işyeri ile ilgili detaylar

-İş yeri sahibi Mehmet Kahraman ile röp.

Haber- Kamera: Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), ( )

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Kampüsteki ağaçlara 4000 kitap astılar

Erzurum, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, kitap okumayı yaygınlaştırmak amacıyla geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda kampüsteki ağaçlara 4000 kitap astılar. Öğrenciler ve vatandaşlar ağaca asılı ders, roman ve hikaye kitapların iplerini keserek aldı. Askıda ekmek gibi kitaplardan ücretsiz yararlananlar, 1 saat içinde ağaçtaki bütün kitapları topladı.

Gün boyu öğrenciler tarafından üniversite kampüsündeki ağaçlara asılan kitaplar, okuyucularla buluşturuldu. "Kampüste ağaçlar kitap açacak" projesini geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Melike Güneş, "Projemiz sayesinde kampüste ağaçlar her yıl kitap açacak. Bu projeyi yapmaktaki amacımız okuma alışkanlığını artırmak. Aslında bunun farkındalığı insanlarda zaten mevcut. Ama kitap fiyatlarının fazla olmasından dolayı okuma oranları düşük oluyor. Bu sebepten dolayı biz burada 4 bin tane kitabı üniversiteli arkadaşlarımıza ücretsiz bir şekilde sunuyoruz. Hem okuma alışkanlıklarını artırmak hem de onların okuma alışkanlıklarının devamlılığını sağlamak için bu projeyi yaptık. Bu projede 55 öğrenci görev aldı. Kitapları Erzurum TÜYAP fuarına katılan bir çok kitapevi hediye etti. Aynı zamanda Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ve Büyükşehir Belediyesi bize yardımcı oldu. Ağaçlara astığımız kitaplar yoğun bir talep üzerine sergide fazla kalmadı. Ortalama 1 saat içerisinde tükendi" diye konuştu.

Ellerinde makaslarla gezen görevli öğrenciler, beğendikleri kitabı almak isteyenlere yardımcı oldu. Kampüsteki ağaçlara asılan 4000 kitap, 1 saat içinde tükendi. Ağaçlara asılı olan kitaplardan alanları askıda ekmek alanlara benzettiğini söyleyen öğrencilerden Gizem Yılmaz, "Çok güzel bir etkinlik. Üniversitemiz içinde güzel oldu. Projede emeği geçen öğrenci arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kitapların ağaçlara asıldığı alandan detay

-Etkinliğin yapıldığı alana asılan pankart

-Öğrencilerin ağaçlara asılı kitapları alması

-Öğrencilerden detay

-Gizem yılmaz ile röp

-Melike Güneş ile röp

(Süre: 02.42 Boyut:302 mb)

Haber: Turgay İPEK-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

