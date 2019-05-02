DHA YURT BÜLTENİ -3

Tabancalı saldırgana yaralı halde sopayla direndi

Denizli'de nakliye firması sahibi Ercan Sert'in (45) üç gün önce iş yerinde uğradığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, vücuduna 2 kurşun isabet eden Sert'in, kendisini tabancayla yaralayan Doğan H.'ye (23) karşı sopayla mücadele vermesi yer aldı.

Olay, pazartesi günü saat 10.00 sıralarında, Pamukkale'nin Sümer Mahallesi Çal Caddesi'nde bulunan nakliyat firmasında meydana geldi. Nakliyat firması sahibi Ercan Sert, geçen şubat ayında sahibi olduğu TIR'a, minibüsle çarparak ağır hasar veren Doğan H.'ye karşı dava açtı. Tır'da oluşan hasar nedeniyle Denizli 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada, bilirkişi tarafından yapılan inceleme sonucu; değer kaybı, iş gücü ve TIR'daki hasarın giderilmesi için Doğan H.'nin, yaklaşık 150 bin TL ödemesine karar verildi. Doğan H., geçen pazartesi günü Sert'in iş yerini basarak tabancayla yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sert'in tedavisi sürerken, kaçan Doğan H.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İŞ YERİ KAMERASI O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Sert'in yaralandığı gün yaşananların, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Kameranın kaydettiği görüntülerde, iş yerine giren Doğan H.'nin, tartışma sonrası belinden çıkarttığı tabancayla masasında oturan Sert'e iki el ateş etmesi yer aldı. Karın ve bacağından yaralanan Sert'in, masanın altındaki sopayı alıp, elinde tabanca olan Doğan H.'ye karşı koyduğu görüldü. Sonrasında Doğan H.'nin iş yerinden kaçmaya çalışırken, Sert elindeki sopayı arkasından fırlatıp, dışarı çıkarak yardım istediği de görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-İşyerine gelen Doğan H.'nin masada oturan Ercan Sert ile tartışması

-Doğan H.'nin tabancayı çıkartıp ateş etmesi

-Yaralanan Ercan Sert'in sopayla kendini savunmaya çalışması

-Tabancalı saldırganın kaçması ve Sert'in arkasından sopayı fırlatması

-Ayrıca geçtiğimiz pazartesi işyerinden çekilen polis inceleme görüntüleri

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

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Otomobiliyle yön levhası direğine çarpan sürücü öldü

Konya'da yönetimindeki otomobille refüjdeki yön levhası direğine çarpan sürücü Yahya Temurtaş, yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Yahya Temurtaş yönetimindeki 42 EFE 11 plakalı otomobiliyle refüjdeki yön levhası direğine çarptı. Çarpmanın sonucu yaralanan Temurtaş, çevredekiler tarafından çağrılan sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Temurtaş'ın cesedi otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA ))

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42 yıldır muhtarlığı kimseye bırakmıyor

Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesinde 67 yaşındaki Tahir Sağsöz, 1977 yılından bugüne muhtar seçilerek büyük bir başarıya imza attı.

Fahri Korutürk'ün Cumhurbaşkanlığı, Bülent Ecevit'in Başbakanlığı döneminden itibaren muhtarlığı kimseye kaptırmayan evli ve 3 çocuk babası Sağsöz, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Yakutiye ilçesinin Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde 14 bin 800 seçmenden büyük bir çoğunluğununun oyunu alarak 10'uncu defa muhtar olmayı başardı. Halka hizmet etmeyi, mahallenin sorunlarıyla ilgilenmeyi çok sevdiğini söyleyen Sağsöz, "Muhtarlığa başladığım ilk günkü heyecanla çalışıyorum. 42 yıldır Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesinin muhtarıyım. Muhtarlık serüvenim oturduğumuz evlerin gecekondu olması ile başladı. Mahalleden dozer gibi iş makineleri geçtiği zaman hep yıkılacak korkusu ile yaşadık. O zamanın muhtarı Allah rahmet eylesin ne kadar ilgilendiyse tabi evlerin içinde oturan kadar ilgilenemezdi. Çünkü ateş düştüğü yeri yakardı. Ben mücadele ettim. Ev başı bir miktar para toplayıp yerleri belediyeden satın alarak 68 kişiyi ev sahibi yaptım. 1977 yılında da muhtar seçildim. Hatta TOKİ'den bana TOKİ gibi muhtar diye mektup gelmişti. O günden bugüne kadar çok çalıştım ve mahallede yaşayan herkesin bir muhtarı değil, yakını oldum" diye konuştu.

42 YIL RAKİP ÇIKMADI

Bu döneme kadar kendisine hiç rakip çıkmadığını söyleyen Tahir Sağsöz, "Seçimlerde 8 muhtar adayı ile sandığa gittik. Onların almış olduğu oyun 2-3 katını aldım. Millet biliyor. Ben artık onlarla etle tırnak olduk. Allah can sağlığı verdiği sürece halkıma hizmet için çalışacağım. Elbet bir gün bırakacağım. Muhtarlık bize babamızdanda miras kalmadı. Bu bir hizmet yarışı. Allah için, millet için hizmet yapacaksan en güzel varlık odur" dedi.

Muhtar Tahir Sağsöz'ü çok sevdiklerini söyleyen mahallede ekmek fırını işleten Yılmaz Bayramoğlu, "Ben doğduğum yıllarda muhtar seçilen Tahir Sağsöz'ü hep amcam olarak gördüm. Mahallede kimin sorunu varsa yılların vermiş olduğu bilgi ve tecrübe ile kısa sürede halletti. Biz kendisinden memnun olduğumuz için seçimlerde hep onu destekledik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Tortum şelalesinden detay görüntüler

-Drone ile çekilen detaylar

-Toplantıdan detaylar

-Vali Okay Memiş'in konuşması

-Pirinkayalar tünelinden detay

SÜRE: 06.47 BOYUT: 759 MB

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

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2 motosiklet çarpıştı, kaskları kurtardı

Düzce'de, kavşakta 2 motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi kaskları sayesinde ölümden döndü.

Kaza gece saatlerinde Kalıcı Konutlar Yenikent Kavşağı'nda meydana geldi. Saim Batmaz idaresindeki 34 LM 1251 plakalı motosiklet ile Yusuf Eren Gül idaresindeki 34 LG 0457 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada, Saim Batmaz ile arkasında bulunan Beyzanur Daştan motosikletten düşerek yaralandı. Batmaz ve Daşkan kask takmaları sayesinde ölümden döndü. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Batmaz ve Daştan tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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112 ekiplerinin yaralılara müdahale görüntüsü

Motosiklet ve kaskların görüntüsü

Yaralı motosiklet sürücüsünün ambulansa bindirilirken görüntüsü

Kaza alanından görüntü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Cezaevi arkadaşı 2 kadın, kuyumcuya sahte altın satmak isterken yakalandı

Mersin'de kuyumcuya sahte altın satmak isterken yakalanan cezaevinden arkadaş olan 2 kadın, adliyeye sevk edildi. Kadınlardan S.U. kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bizim annemiz babamız yok mu? Bu rezillik değil mi bir tane altın için" diyerek, tepki gösterdi.

Merkez Akdeniz ilçesinde F.K.'ya ait kuyumcu dükkanına gelen 2 kadın, 7 gram ağırlığındaki altın künyeyi 1600 TL karşılığında sattı. Parayı kadınlardan birine teslim eden F.K., künyeyi sahte olup olmadığını anlamak için çalışanı ile atölyeye gönderdi. Kadınlar dükkanda beklerken geri gelen çalışan, künyenin sahte olduğunu söyledi. Bunun üzerine kaçmak isteyen kadınlardan biri, F.K. tarafından yakalandı. Diğeri ise kaçtı.

İhbar üzerine kuyumcuya gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ş.I. olduğu belirlenen kadını gözaltına alıp, diğer kadının peşine düştü. S.U. olduğu öğrenilen kadın da Adana'da yakalandı.

Tarsus Kapalı Cezaevi'nde aynı koğuşta yatarken tanıştıkları öğrenilen kadınlar, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Kadınlardan S.U. kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bizim annemiz babamız yok mu? Bu rezillik değil mi bir tane altın için" diyerek, tepki gösterdi.

Kadınların sahte altın bozdurma girişimi ise işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamera görüntüsü

-Emniyet Müdürlüğü'nün görüntüleri

-Zanlıların emniyetten çıkarılması ve polis aracına bindirilmesi

-Polis aracının emniyetten ayrılması

SÜRE: 02'00" - BOYUT: 705 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

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5 bin öğrenciden 3 milyon toplu iğne ve pul ile Van Gogh tablosu

Mersin’de 'Kültürel Mirasa Rekor Yolculuğu' Projesi için 15 farklı okuldan bir araya gelen 5 bin öğrenci, ünlü ressam Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' eserine 63 metrekarelik bir alanda 3 milyon toplu iğne ve pulla yeniden hayat verirken Hollanda Büyükelçiliği de çalışmanın Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesi için müracaatta bulundu.

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesindeki 15 okuldan öğrenciler eylül ayından bu yana 'Kültürel Mirasa Rekor Yolculuğu' Projesi için Görsel Sanatlar Atölyeleri'nde yaptıkları çalışmanın sonunda geldi. Proje kapsamında 63 metrekare alan için 3 milyon toplu iğne ve pulu bir araya getirerek ünlü ressam Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' eserini tamamladı. Çalışmanın ortaya çıkmasının ardından farklı okullardan toplanan resmin parçaları Akdeniz ilçesinde şair Umut Yaşar Oğuzcan’ın adını taşıyan parka monte edildi.

Projenin koordinatörü ve Kazanlı Belediyesi Ortaokulu Müdürü ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Nihal Aksay, kendileri için çok önemli olan bir projeyi tamamlanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Eylül ayında 15 okul ile birlikte, 'Kültürel Mirasa Rekor Yolculuğu' adı altında bir proje ile yola çıkmış bulunmaktayız. Amacımız, farklı bölge, ülke ve etnik kimliklerden gelen çocukları bir araya getirerek, sanatın bütünleştirici etkisinden faydalanmalarını sağlamaktı. Bu projede çocuklarla ile birlikte bugüne kadar yapılmamış bir teknik olan pul sanatı tekniği ile ünlü ressam Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' eserini resmettik. Bu teknikte her pula bir toplu iğne geçirilerek resim yapılıyor. Resmin ortaya çıkarılışında da 5 bin öğrencimiz görev almıştır. Yaptığımız ölçümlerde 3 milyon toplu iğne ve pul kullandığımızı düşünüyoruz. Boyut olarak da 63 metrekarelik bir alanı iğne ile kuyu kazar gibi resmini yapmış bulunmaktayız" dedi.

Aksay, projenin uluslararası anlamda da değer bulduğunu ifade ederek, "Biz bu yola çıktığımızda resmin Hollanda'da olduğunu zannediyorduk ama resim ABD’deki bir sergi salonunda, patent hakkı İtalya'daymış. 3 farklı ülke ile kontak kurmak durumunda kaldık. Aslında yarattığımız eser, 4 farklı ülkede değer bulmuştur. Bu anlamda kültürel mirasa rekor yolculuğu yaptığımızı düşünüyorum. Bu projeyi tamamlamamızda bizlere destek olan tüm kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. Bu mutluluğumuz, Hollanda Büyükelçiliği’nin çalışmanın Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesi için müracaat etmesi ile daha da pekişti" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Çalışmanın drone ile çekilen görüntüleri

-Sınıfta çalışma yapan öğrencilerden genel ve detay

-Okul bahçesinde çalışma yapmak için toplanan öğrenciler

-Öğrenciler pul ve toplu iğneleri renklerine göre seçip yerleştirirken

-Öğrenciler montaj alanında çalışırken

-Çalışmayı yerleştiren işçilerden genel ve detay

-Çalışmanın yerleştirilmiş hali

-Projenin koordinatörü Nihal Aksay ile röp

(BOYUT: 477 MB) (SÜRE:4,24 DK)

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

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Öğrenciler, yaya önceliğine dikkat çekmek yolu kapattı

Mersin'in Erdemli ilçesinde ilkokul öğrencileri, yayaların trafikteki önceliğine dikkat çekmek için D-400 karayolunu trafiğe kapattı.

Sultan Akın İlkokulu Müdür Yardımcısı Belkıs Günar'ın hazırladığı 'Trafikte Biz de Varız' projesi kapsamında bir etkinlik düzenleyen öğrenciler, Mersin ile Antalya'yı birbirine bağlayan D-400 karayolunu kısa süreliğine trafiğe kapattı. Ellerindeki pankart ve ağızlarındaki yeşil düdükler ile sürücüleri uyararak, ışıksız kavşak ve yaya geçitlerinde geçiş önceliğinin yayalarda olduğuna dikkat çekti.

Müdür Yardımcısı Günar, "Okul olarak öğrencilerimiz ile birlikte yaya önceliğine dikkat çekmek için, 'Trafikte Biz de Varız' adlı projeyi hazırladık. Bu kapsamda öğrencilerimizin yol düzergahlarından olan D-400 karayolunu kısa süreliğine kapattık. Projemize destek veren Emniyet Müdürlüğümüze, Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve okul müdürümüze çok teşekkür ederiz. İnşallah sürücülerin dikkatini çekmeyi başarmışızdır" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerin genel görüntüsü

-Düdük çalmaları

-Yolu trafiğe kapatmaları

-Öğrencilerin genel ve detay görünütleri

SÜRE: 02'53" - BOYUT: 288 MB

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), ()