DHA YURT BÜLTENİ-3

1)RUS DENİZALTI 'KOLPİNO', ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

RUS Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 'Kolpino' adlı denizaltı, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Denizaltının geçişi sırasında, Türk Sahil Güvenlik botuyla yakın takip yapıldığı görüldü.

Ege Denizi'nden bugün saat 07.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, dizel- elektrikli denizaltı 'Kolpino', saat 08.45'te Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus denizaltı, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Güvertesinde askerler bulunan Rus denizaltının boğaz geçişine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botuyla yakın takip yapıldığı görüldü.

Görüntü Dökümü

---------------

-Rus Denizaltısının Çanakkale Boğazı'ndan geçmesinden genel ve detay görüntü.

-Rus denizaltısına sahil güvenlik botunun yakın takibi

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

===========================================

2)ASKERİ ÜS BÖLGESİNİN YOLUNU KAR TÜNELLERİ OLUŞTURARAK AÇTILAR



HAKKARİ İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, metrelerce karın olduğu Şemdinli ilçesine bağlı Fidan Tepe Üs Bölgesi'nin yolunu kar tünelleri oluşturarak, güçlükle açabildi.Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, metrelerce karın bulunduğu, Şemdinli ilçesine bağlı Fidan Tepe Üs Bölgesi'nin kapalı olan 6 kilometrelik yolunu açmak için yoğun çaba harcadı. Rüzgarın etkisiyle çukur bölgelerde metrelerce karın oluştuğu üs bölgesi yolunda çalışma yapan ekipler, kar tünelleri açtı. Ekipler, yolları güçlükle açtığı anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()

===========================================

3)OBRUKLAR, EVLERİ YUTABİLİR

KONYA'nın Karapınar ilçesinde oluşan obrukların sayısı 332'ye ulaştı. Yerleşim yerlerinin yakınında veya tarlaların ortasında oluşan obruklar, gün geçtikçe bölge halkı için tehdit olmaya devam ediyor. Konya Jeoloji Odası Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, obrukların bir evi yutabilecek boyutlara ulaştığını belirtti. Arık, "Obrukların çapları 80 ila 100 metreyi, derinlikleri 30-40 metreyi bulabiliyor. Allah korusun eğer böyle bir obruk oluşumu konutun altında meydana gelirse, o evi tamamen yutacak durumda. Dolayısıyla can kaybı her an için olabilir gibi görülüyor "dedi.

Türkiye'nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen ve yaklaşık 50 bin nüfusa sahip Karapınar'da, yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, vatandaşları tedirgin ediyor.

'CAN KAYBI RİSKİ VAR'

Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, bölgede oluşan obrukların insanların hayatını tehlikeye attığını belirtti. Son yıllarda ciddi oranda obruk sayısında artış olduğuna dikkat çeken Fetullah Arık, şunları söyledi:

"Bizim ibretle izlediğimiz nokta geçmişte çok daha seyrek oluşurken, son yıllarda obruk oluşum sayılarında ciddi bir artış meydana geldi. Hatta kimi yerlerde vatandaşlar kendi yerlerinde oluşan küçük obrukları kendi imkanlarıyla, taşla, toprakla doldurup ekime devam ettiği yönünde duyumlar alıyoruz. Vatandaşları bu konuda uyarmamız gerekiyor. Çünkü gördüğümüz büyükçe bir boşluğun sadece yüzeydeki izi. Dolayısıyla yüzeydeki izi kapattığınız zaman aşağıdaki boşluğu kapatmış olmuyoruz. Daha sonra büyükçe bir obruk oluştuğu zaman tedbir almamış oluruz. O nedenle oralarda vatandaşların daha dikkat olması lazım."

Şu ana kadar oluşan obruklar can kaybının olmadığını ve bunun olmayacağı anlamına gelmediğini ifade eden Arık, "Bizim şanslı olduğumuz tek kısım, obruklarda bir can kaybı oluşmadı. Daha çok kırsal alanlarda oluşuyor. Ancak geçmişte oluşan obruklar daha yüksek kotlarda meydana gelirken, son yıllarda oluşan obrukların büyük bir çoğunluğu ise tarımsal alanların içerisinde iş makinalarıyla insanların çalıştığı alanlarda meydana geliyor. O nedenle can kaybı için bir risk teşkil ediyor. Obruk oluşumunu artıran insanı etkiler. Geçmişte doğal olarak oluşan obrukların sayısında hızlı artışın temel sebebi insanı etkiler ve o yörede kullanılan aşırı yeraltı suları olarak söyleyebiliriz." dedi.

'BİR EVİ YUTABİLİR'

Arık, obrukların çaplarının 1 kilometreye kadar bulabildiğini bununda yerleşim alanı altında olması durumunda bir evi yutabileceğini belirtti. Arık, şöyle konuştu:

"Obrukların bazıların çapları 1 kilometreyi geçebiliyor. Dolayısıyla bir kilometre çapında bir alan düşündüğümüz zaman, bin metre uzunluğundaki bir alan nerdeyse bir yerleşim alanının içerisine alabilecek bir boyutta. Son dönemde oluşan obrukların çapları 80 ila100 metreyi, derinlikleri 30 ila 40 metreyi bulabiliyor. Allah korusun eğer böyle bir obruk oluşumu konutun altında meydana gelirse onu tamamen yutacak durumda. Dolayısıyla can kaybı her ana için olabilir gibi görülüyor. Çünkü geçtiğimiz yıllarda oluşan obrukların bir bölümü yerleşim alanlarında evlerin kenarlarında bahçe duvarlarında oluştu. Dolayısıyla geçtiğimiz yıl içerisinde obrukların içine birkaç tane iş makinası düştü. Yakın zamanda ölümlü bir kazanında olabileceğini gösteriyor. O nedenle de tedbir almak gerekiyor. "

Obrukların oluşabileceği yerlerin önceden bilimsel yöntemlerde tespit edilebileceğini de belirten Arık, bu alan da çalışmaların da yürütüldüğünü ifade etti.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Obruklardan ve yerleşim yerlerinden drone ile görüntü

- Obruklardan detay

- Genel ve detay

- Fetullah Arık röp.

(Haber-Kamera: Tolga YANIK-Mehmet OKUYUCU-Hasan DÖNMEZ KONYA ))

======================================================

4)ÇÖP DÖKMENİN YASAK OLDUĞU SAHİLDEN YARIM TON ÇÖP TOPLADILAR

SAMSUN'da bir grup gönüllü, çöp ve maloz dökmenin yasak olduğu Tekkeköy sahilinde bir araya geldi, 100 metrelik alanda el birliğiyle yarım ton atık topladı.

Deniztemiz Derneği/TURMEPA ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Deniz Elçileri Topluluğu gönüllüleri, kentte Tekkeköy'deki Organize Sanayi Sitesi sahilinde bir araya gelerek çöp topladı. Yaklaşık 25 gönüllünün katıldığı kıyı temizliğinde 100 metrelik alanda yarım ton ayrıştırılabilir atık toplandı. Temizliğin ardından gönüllüler, çöpün başında motivasyon dansı da yaparken, toplanan atıklar Tekkeköy Belediyesi'ne ait araca konuldu.

'ÇOK FAZLA SANAYİ ATIĞI İLE KARŞILAŞTIK'

TURMEPA Samsun Şubesi Eğitim Proje Koordinatörü Damla Balçık, kıyı temizliğinin önemine dikkat çekerek, "Gelecek nesillere daha yaşanılabilir ve mavi bir dünya bırakmak için 25 yıldır varlığını sürdüren bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bugün burada TURMEPA gönüllüleri ve OMÜ Deniz Elçileri Topluluğu gönüllüleri ile birlikte bir kıyı temizliği gerçekleştirdik. Tekkeköy sahilinde sanayinin bulunduğu bir mevkideyiz. O yüzden çok fazla sanayi atığı ile karşılaştık. Biz, ilerleyen zamanlarda halkın katılımı ile bunu bir seriye dönüştürmek ve Samsun sahilini bir uçtan öbür uca temizlemek istiyoruz" dedi.

'TÜM TÜRKİYE'DE BU MANZARA VAR'

Deniz Elçileri gönüllüsü Sinan Güngör ise, "25 genç ile birlikte sahili temizlemeye geldik. Hiçbir maddi beklentimiz olmadan bu sahili güzelce temizledik. Bu manzara sadece buraya ait değil. Tüm Türkiye'de buna benzeyen bir manzara var" diyerek herkesi kıyı temizliği yapmaya davet etti.

Görüntü Dökümü:

-----------------

- Drone ile temizlik öncesi çöplerden detaylar

- Temizlikten detaylar

- TURMEPA Samsun Şubesi Eğitim Proje Koordinatörü Damla Balçık ile röportaj

- Deniz Elçileri gönüllüsü Sinan Güngör ile röportaj

- Toplanan çöpün tartılması

- Toplanan çöpün başında dans edilmesi

- Çöpün belediyenin atık aracına yüklenmesi

- Temizlik sonrası sahilden detay

(SURE: 04.56 DK) (BOYUT: 551 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,()