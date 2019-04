DHA YURT BÜLTENİ-3

1)VALİ AKBIYIK, SINIRDAKİ ASKERİ ÜS BÖLGELERİ ZİYARET ETTİ

HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, 19 Nisan'da teröristlerin hain saldırısı sonucu 4 askerin şehit olduğu ve 6 askerin yaralandığı, Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki Seriberi ile Güvendağı ve Yüksekova ilçesinin İkiyaka dağlarındaki Düztepe üs bölgelerinde teröristlere karşı amansız mücadele eden askerleri ziyaret edip, komutanlardan bilgi aldı.

Vali Akbıyık, beraberindeki Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Irak'ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesindeki askeri üs bölgeleri ziyaret etti. Akbıyık, ilk olarak 19 Nisan'da teröristlerin hain saldırısı sonucu 4 askerin şehit olduğu ve 6 askerin yaralandığı, Çukurca ilçesi'nin Irak sınırındaki Seriberi üs bölgesini ziyaret etti. Daha sonra aynı bölgede bulunan Güvendağı üs bölgesini ziyaret edip incelemelerde bulundu. Vali Akbıyık, 19 Nisan günü kandil gecesi hain teröristlerin saldırı yaptığı ve 4 kahraman askerin şehit verildiği üs bölgesi ziyaret ettiklerini söyledi. Akbıyık, "Burada çeşitli incelemelerde bulunduk. Gördük ki; askerlerimiz, kahramanlarımız hakikatten insanüstü bir gayretle gece boyunca çatışmışlar ve daha fazla zaiyat vermeden hem kendilerini, hem de bölgeyi savundular. Biz ülkemizin sınırlarının emin ellerde olduğunu burada bizzat yerinde gördük. Bundan sonra da son terörist kalmayıncaya kadar, tek terörist kalmayıncaya kadar askerimiz, polisimiz ve jandarmamızla güvenlik korucularımızla sınırımızı en iyi şekilde tutacağız vatanımızı ülkemizi kanımızın son damlasına kadar savunacağız" dedi. Helikopterle Yüksekova ilçesi'nin İkiyaka dağlarında bulunan 3 bin 400 rakımlı Düzpete üs bölgesine giden Vali Akbıyık, burada görev yapan jandarma ve güvenlik korucularını ziyaret edip, sohbet etti. Akbıyık, "İkiyaka dağlarında 3400 rakımda jandarmamızın ve köy korucularımızın üs bölgesinde bulunuyoruz. Burada askerlerimizin ve korucularımızın moralleri çok yüksek. Yaklaşık 20 metre karın altında gözlerini kırpmadan vatan millet için nöbet tutuyorlar. İnşallah terörden son kişi kalmayıncaya kadar sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın iradesi ile bu bölgede seve seve bütün görevli kardeşlerimiz canla başla çalışıyorlar. Yani sınırlarımız, vatanımız emin ellerde ve her türlü şartlara rağmen bunu burada görüyoruz."

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Vali Akbıyık, Seriberi ile Güvendağı bölgesini ziyaret etmesi

- Yüksekova ilçesinin İkiyaka dağlarındaki Düztepe üs bölgesini ziyaret etmesi

- Vali Akbıyık açıklaması

- Komutanlardan bilgi alması

- Genel ve detaylar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()

===================================================

2)MEKE GÖLÜ'NDE SU YOK

KONYA'da 'Dünyanın nazar boncuğu' olarak bilinen krater bir yapıya sahip Meke Gölü'nde su kalmadı. Meke Gölü'nü yağışların da artık kurtaramayacağını ifade eden Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, "Meke'de daha önceden görmüş olduğunuz su, yüzey suyuydu. Şu an da bu su yok. Suyu bitirdik." dedi.

Meke Gölü, Karapınar ilçesinde sönmüş bir volkan kraterinin gaz patlaması sonucu suyla dolmasıyla oluşan ve ortasında adacıklar bulunan göldür. Göl, kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle yeraltı su seviyesinin hızla azalması sonucu kurudu. Gölde adeta bir avuç su dışında su kalmadı. Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, Meke Gölü'nde yüzey suyunun da bittiğini ve artık tekrar geri kazanılmasının güç olduğunu belirtti. Bölgenin Türkiye ortalaması altında bir yağış aldığına dikkat çeken Fetullah Arık, şunları söyledi: "Bölge Türkiye ortalamasının yarısından daha az bir yağış alıyor. Bölgenin asıl sorunu kuraklık. Yıllık ortalama metrekareye 300-320 milimetre yağış düşüyor. Bu yağış neredeyse kuraklığın sınırı olarak söylenebilir. Bu bölgede tarımsal anlamda yeraltı suyunda aşırı miktarda yararlanıyoruz. İkisi birlikte olunca bu durum her geçen yıl yeraltı sularının aleyhine işliyor. Kışın yağan yağışlar, kar ya da yağmur neredeyse yeraltı sularına ulaşmadan buharlaşmayla ya da bitkiler tarafından alınarak kullanılmış oluyor. O nedenle üzerine herhangi bir şey koymaksızın yıllardır mevcut bir kaynağı tüketiyoruz."

MEKE İÇİN, YERALTI SU KULLANIMININ BÖLGEDE DURMASI GEREKİYOR

Fetullah Arık, Meke Gölü'nün yeniden eski su seviyesine ulaşabilmesinin güç olduğunu; ancak yine de çözüm olarak yeraltı su kullanımının tamamen bitmesi gerektiğini kaydetti. Arık, şöyle konuştu: "Özellikle tarımsal sulamada yeraltı sularına yoğun bir şekilde kullanmamızdan önce Meke'de su yüksekliği 5-6 metreyi bulmuştu. Meke'nin 5-6 metre su yüksekliğine tekrar ulaşabilmesi için bölgede yeraltı su kullanımının tamamen durması gerekiyor. Bölgede tarımsal üretimi devam ettiren şey yeraltı su kullanımı. Yeraltı suyunu kullanmayın dediğimiz zaman bu defa tarım bitecek. İkisi arasında belki de bir tercih yapmak zorunda kalacağız. Ama yapılabilecek en akıllı yöntem şu an da bölgede tarımsal üretimde kullanılan suyun kontrollü olarak ve tasarruflu olarak kullanılması. Yoğun bir şekilde su kullanıyoruz. Bitkinin ihtiyacından çok daha fazla su tüketiyoruz. Bölge genelinde daha az su tüketen bitkilere yönelmek mümkün olabilir. Geçmişte bölgede arpa, buğday gibi tarım ürünleri yer alırken şu an da mısır çok yaygın. Bir teşvik modeliyle çiftçiler yeniden buğday ve arpaya döndürülebilir. "

HAYVANCILIKTA YERALTI SUYUNU AZALTIYOR

Bölgede yapılan büyükbaş hayvancılığından yeraltı su kullanımında etkin bir şekilde rol oynadığına değiren Arık, "Geçmişte bölgede küçükbaş hayvan yaygınken, günümüzde çiftliklerde büyükbaş hayvanların daha da yaygınlaştığını görüyoruz. Dolayısıyla bu hayvanlar için yemlik bitkiye de ihtiyaç doğuyor. Mısır gibi bölgede yonca bitkisi de çok yaygın. Oda çok fazla su isteyen bir bitki. Büyükbaş hayvancılık hem kendi kullandığı su hem de yemlik bitkiler için kullanılan su hayvancılığında yeraltı suları için negatif etki oluşturduğunu gösteriyor. Hem tarım hem de hayvancılık ikisi birden kuraklığa ilave olarak yeraltı suyunu azaltan etkiler yapıyor." dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------

- Meke Gölü, havadan drone ile görüntü

- Yerden farklı açılardan gölden detay

-Gölden detay

- Fetullah Arık

(Haber- Kamera: Tolga YANIK- Mehmet OKUYUCU- Hasan DÖNMEZ KONYA )

==========================================================

3)SOKAK HAYVANLARI İÇİN PAZARDA GÖNÜLLÜ SATIŞ YAPIYORLAR

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği gönüllüleri, hafta sonunda kurulan halk pazarında açtıkları tezgahta derneğe bağışlanan giyim eşyalarını satarak, elde edilen gelirle barınakta kalan sokak hayvanlarının veteriner ve mama giderlerine katkı sağlıyor. Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği gönüllüleri tarafından hafta sonlarında kurulan halk pazarında kurulan tezgahta satılan giysiler vatandaşların ilgisini görüyor. Gönüllüler, sabahın erken saatlerinde kurdukları tezgahta derneğe bağışlanan giyim eşyalarını 3 ila 20 TL arasında değişen fiyatlardan satışa sunuyor. Elde edilen gelir sokak hayvanlarının veteriner ve mama giderlerine ayrılırken, özellikle öğrenciler ve dar gelirli vatandaşlar tezgaha yoğun ilgi gösteriyor.

'GELİR, TEDAVİ VE MAMA MASRAFLARINA GİDİYOR'

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Aylin Akyel, derneğe bağışlanan giyim eşyalarının yıkanıp, ütülendikten sonra sokak hayvanları yararına tezgahtaki pazarda satışa sunulduğunu söyledi. Akyel, "Keşan halkının ilgisi büyük. Biz gönüllü olarak buradayız. Burada kazandığımız tüm para, sokak hayvanlarının tedavisi ve maması için harcanıyor. Halkın tepkisi çok güzel. Özellikle her hafta ihtiyacı olmasa da gelip alan var. Fazla fazla para bırakan var. Hepsine teşekkür ediyoruz. Giyecek eşya bağışı yapmak isteyenler de sergimize getirebilir" dedi.

Dernekte gönüllü olarak çalışan Cemile Nişancı da, ilginin yoğun olduğunu ve vatandaşların uygun fiyatlara giyecek eşyası alarak, derneğe katkı sağladığını söyledi.

'ÇÖPE ATILACAĞINA KATKI SAĞLIYOR'

Tezgahtan alışveriş yapan Aliye Ülker ise giyecek eşyalarının çöpe atılmak yerine geri dönüşüme kazandırıldığını ifade ederek, "Bu eşyalar çöpe atılacağına burada satılarak hem hayvanlara hem de insanlara katkı sağlıyor. Bu sayede doğa temiz kalıyor, emeğe saygı duyuluyor. Bu şekilde değerlendirilmesi bunlar çöpte çürüyecek. Bunlar hep insan emeği. Ayrıca yıkanmış mal hepsinden daha sağlıklıdır. İçindeki kimyasallar gidiyor. Fiyatlarda gayet uygun" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Sokak hayvanları için kurulan tezgah

-Gönüllülerin kıyafetleri tezgaha çıkarması

-Tezgaha gelen müşteriler

-Alışveriş yapanlar

-Dernek Başkan Yardımcısı Aylin Akyel röp.

-Dernek gönüllüsü Cemile Nişancı röp.

-Müşteri Aliye Ülker röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-

==========================================================

4)SAHTE ALTIN SATAN KADINI YAKALADI, AMA MAĞDURİYETİ GİDERİLMEDİ

ADANA'da daha önce sahte altın sattığı kuyumcu dükkanında ikinci kez aynı yöntemle satış yapmaya çalışan Ayşegül O.'yu (32) kaçmaya çalışırken yakalayan iş yeri sahibi Erkan Acar, olayın üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen mağduriyetinin giderilmediğini söyledi. Merkez Seyhan ilçesinde 5 Mayıs 2018 tarihinde, Yenibaraj Mahallesi İbo Osman Caddesi'ndeki Erkan Acar'a ait kuyumcu dükkanına gelen Ayşegül O., yanında getirdiği orijinaliyle aynı ağırlığa sahip sahte küpeyi satıp, kaçtı. Acar, aldığı küpeyi tekrar kontrol ettiğinde, sahte olduğunu fark edince polise başvurdu. Güvenlik kamerası görüntülerini alan polis, Ayşegül O.'yu yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken, Acar'a ait kuyumcu dükkanına ikinci kez gelen Ayşegül O., yanında getirdiği altın görünümlü zinciri satmak istedi. Gelen kişinin daha önce kendisini dolandıran Ayşegül O. olduğunu fark eden Acar, kardeşini dükkanın kapısında bekletti. Acar,Ayşegül O.'ya daha önce kendisine altın satıp satmadığını sordu. Acar ve kardeşi, paniğe kapılan Ayşegül O.'yu yakaladı.

Dükkanın önünde çevredekilernden yardım isteyen Ayşegül O., gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Ayşegül O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MAĞDUR OLDUM

Olayın üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen mağduriyetinin giderilmediğini belirten Acar, "Kadını iş yerimizde kendimiz yakalayıp, polise teslim ettik. Ancak serbest kaldı. O günden bu yana mağduriyetimiz giderilmedi, üzerine duruşmalara bile gelmiyor. Ben mahkemeye gidiyorum. O dönemde 1200 liraya sahte altın satın almıştık. Şimdi 2 bin liranın üzerinde mağduriyetimiz bulunmakta" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Dükkan sahibi ile röp.

-Altınlardan detay görüntü

-Kadının bağırması

-Polislerin olay yerine gelmesi

-Olay yerinden genel detay görüntüler

SÜRE: 03'25" BOYUT:378MB

Haber: Akif ÖZDEMİR- Kamera:Can ÇELİK/ADANA,()

===========================================

5)112'LİK AYŞE NİNE 'MAŞALLAH' DEDİRTİYOR

MUĞLA'da yaşayan 112 yaşındaki Ayşe Uçar, zinde ve sağlıklı olmasıyla görenleri şaşırtıyor. Ailedeki diğer büyüklerin de 100 yaşını aştığı belirtilirken; Ayşe Uçar'ın 87, 89 ve 92 yaşına dayanan 3 kızı ise annelerine gözü gibi bakıyor.

Türkiye'nin en yaşlıları arasında yer alan Ayşe Uçar, Menteşe'nin kırsal Gülağzı Mahallesi'nde yaşıyor. Ayağındaki ağrıları nedeniyle yürümekte zorluk çeken 4 çocuk ve 8 torun sahibi Uçar'ın kızları Kadriye Daş (87), Meliha Bozkurt (89) ile Adile Demirtaş (92) ise annelerinin yanından biran olsun ayrılmıyor. Sağlığına iyi bakan, yedikleri ve içtiklerine dikat eden 112'lik çınarı görenler, 'maşallah' diyor. Ayşe Uçar'ın kızı Adile Demirtaş, annesine hastanede yapılan kan tahlilinde bütün değerlerinin normal çıktığını söyledi.

Tek sorunu kulaklarında işitme kaybı olan Ayşe Uçar, "Evlatlarım ile gurur duyuyorum. Beni kimseye muhtaç etmeden bakıyorlar. Bir dediğimi iki etmiyorlar. Ayaklarımda ağrı olduğu için yürüyemiyorum. Bunun dışında herhangi bir sağlık problemim yok. Yaşımdan dolayı beni merak edenler ziyaretime geliyor. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ayşe Uçar'ın gelini Günnaz Uçar (76), "100 yaşındayken dağlardan odun getirirdi. Bir elinde çapa, diğer elinde tahra ile dolaşırdı. Sürekli soğan, sarımsak ve acı biber ile beslenir. Şimdiki nesil gibi mayalı peynir yemez. Sülalesinde 100 yaşından aşağı vefat eden olmadı. Akıl sağlığı yerinde. İki koltuk değneği getirin, ben ayağa kalkarım diyor" dedi.

Öte yandan Ayşe Uçar'ın bir diğer kızı 89 yaşındaki Meliha Bozkurt'in ise, ilkokulda ezberlediği 'Atatürk' isimli şiiri şaşırmadan okuması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Ayşe Uçar'ın yatarken görüntüsü

- Ayşe Uçar, kızları Adile Demirtaş ve Meliha Bozkurt'un yan yana otururken görüntüsü

- Adile Demirtaş ile röp.

- Meliha Bozkurt'un Atatürk şiirini okuması

- Günnaz Uçar ile röp.

(Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

===========================================

6)VAN GÖLÜ'NDE İNCİ KEFALİ İÇİN DRONE İLE DENETİM

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefali neslinin korumaya alınması için 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı sürerken, kaçak avlananlara karşı drone ile denetim yapan jandarma ekipleri, Edremit ilçesinin kıyı şeredindeki sazlık alanda saklanmış 600 metre misina ağı ele geçirdi.

Van Gölü'nde kaçak avlananlara karşı jandarma 7/24 nöbet tutuyor. Van Gölü kıyısında denetimlerini sıklaştıran Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre Timi ile Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Bot Timi Van Gölü'nün kıyı şeridinde drone ile kontroller yaptı. Kontrollerde, kıyı şeridinde sazlık alana saklanmış 600 metre misina ağı tespit edildi. Ekipler, ele geçirdikleri misina ağını Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline teslim ederken, bölgede kaçak avlananlara yönelik denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

JANDARMADA DRON GÖRÜNTÜSÜ

-Dron ile tespit edilen sazlık alandaki ağ

-Ekiplerin ağı alması

-Dronla genel görüntü

-Kamera ile çekilen görüntü

Behçet DALMAZ/VAN, ()-