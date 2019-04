DHA YURT BÜLTENİ -3

Ordu'da, 'Ana Tanrıça Kibele' heykelinin izi aranacak

Ordu'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne aday Kurul Kalesi'nde, 2 yıldır süren arkeolojik kazılarda 2 bin 100 yıllık 'Ana Tanrıça Kibele' heykeli bulunmasının ardından ara verilen kazılar yeniden başlıyor. Gelecek ay başlayacak kazılarda Ana Tanrıça Kibele heykelinin izleri ile yeni tarihi eserler aranacak. Kibele heykelinin bulunmasından sonra kale, yaklaşık 1 milyon kişi tarafından ziyaret edildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde, 9 yıl önce kazı çalışmaları başlatıldı. Yeterli ödeneklerin sağlanamaması üzerine çalışmalar istenilen boyutta devam edemedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın devreye girmesiyle sağlanan ödenek ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ilk bilimsel arkeolojik kazısı hız kazandı. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel Şenyurt'un başkanlığı'nda son 2 yıldır süren kazı çalışmalarında 25'i arkeoloik 40 kişilik ekip görev aldı. Kazılarda, tahtında oturan 200 kilo ağırlığında ve 100 santim boyunda, 2 bin 100 yıllık 'Ana Tanrıça Kibele' heykeli ile Bereket Tanrısı Dionyss, Pan heykeli ve hayvan biçimli dini kap olan Riton bulundu.

1 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ

Kibele heykelinin, Türkiye'de yerinde bulunan ilk mermer heykel olduğu da tespit edildi. 1'inci derece arkeolojik sit alanı olan kaledeki çalışmalarda şuana kadar yaklaşık 2 bin parça tarihi eser ile, 300 basamaklı dehliz merdiven, milattan önceki dönemlere ait pişmiş topraktan çatı kiremitler, duvar örgüsü seramik parçaları bulundu. Kış döneminde ara verilen kaledeki kazılar gelecek ay yeniden başlıyor. Kazılarda Ana Tanrıça Kibele heykelinin izleri ile yeni tarihi eserler aranacak. Kibele heykelinin bulunmasından sonra kale, yaklaşık 1 milyon kişi tarafından ziyaret edildi.

UNESCO ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Kurul Kalesi'nde kazı çalışmalarının tekrar başlayacağını, Kibele heykeli gibi yeni eserlerin bulunmasını hedeflediklerini, kalenin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmasıyla ilgili başvurunun daha önceden yapıldığını, bu yöndeki çalışmalarında sürdürüldüğünü söyledi. Kibele heykeli bulunduktan sonra kaleyi yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini belirten Toparlak, "Kibele heykeli başta olmak burada bulunan eserler müzede sergilenecek. Kurul'da yapılan çalışmaları önemsiyoruz. Kibele heykeli bulunduktan sonra buraya büyük ilgi var. Sadece Ordu'dan, Türkiye'den değil dünyanın her yerinden burayı merak edip gelenler var. Yerli ve yabancı turistler gibi bilim adamlarının da burası ilgisini çekti. Gelenler kazı alanı dışında geziyor. Çok önemli eserlere rastlayacağımızı düşünüyorum. Ordu bu kazılardan sonra tarihini yeniden yazmaya başlamıştır. Önümüzdeki yıl sezonla beraber çok önemli eserler çıkacak" dedi.

KURUL KALESİ YERLEŞKESİ

Ordu merkezine 13 kilometre mesafedeki Bayadı köyü sınırlarında bulunan sivri bir kaya üzerine kurulmuş 1'inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan Kurul Kalesi, antik bir yerleşmedir. 250 - 300 adet merdiven gün ışığına çıkarılmıştır. Kazı esnasında bulunan pişmiş topraktan çatı kiremitleri, duvar örgüsü seramik parçaları incelenmiş ve M.Ö. II. ve I. yüzyılda yerleşim yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar ile piknik alanı düzenlenmiştir. Alan içinde tarihi dehliz ve su sarnıcı bulunmaktadır. Yürüyüş parkurları, oturma grupları, seyir terasları yapılmış olup, ışıklandırılmıştır. Mükemmel temaşa zirvesidir. Ordu tarih turizminin önemli yerlerindendir.

Padişah ve şehzadelerin giydiği 'dualı gömlekler' tasarladılar

Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi sergi salonunda 'Dualı Gömlekler Sergisi' açıldı. Eşiyle birlikte 4,5 yılda hazırladıkları 26 adet ayet, hadis ve dua yazılmış gömlekleri Almanya'nın Köln kentinden sonra Erzurum'da sergilediklerini belirten emekli akademisyen Mehmet Vanlıoğlu, çalışmaya başlarken çıkış noktalarının şifa niyetiyle yazılan Kaside-i Bürde olduğunu söyledi.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1994 yılına kadar akademisyen olarak görev yapan Dr. Mehmet Vanlıoğlu, eşiyle birlikte hazırladıkları 'Dualı Gömlekler Sergisi'ni Türkiye'de ilk olarak Erzurum'da görücüye çıkardı. Emekli akademisyen Vanlıoğlu'nun tezhib ustası eşi Aşye Vanlıoğlu ve 15 kişiyik yardımcı ekiple birlikte yaklaşık 4,5 yılda hazırladıkları 26 dualı gömlek ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Gömleklerin tasarımını eşinin yaptığını yazıları ise tekstil kalemi ve boya ile kendisinin yaptığını belirten Mehmet Vanlıoğlu, "Gömleğin yapısında koruma özelliği var. Sizi sıcaktan, soğuktan korur. Ancak tehlike danaya büyük olunca savaş gibi bu kez sığınacak mercinin daha yüksek olması gerekir. Aslında gömleklerde bir numara yok. Üzerlerinde yazılı ayet, hadis ve dualarla kişi kendini daha güvende, moral, motivasyon olarak daha yükseklerde hissediyor. Dualı gömlekler padişahlar adına şöhret olsa da şehzadeler ve normal vatandaşlarda kullanmış. O dönemlerde herkes çevresindeki hattatlara yazdırdıkları gömlekleri giymişler" dedi.

Dualı gömlekleri sultanların, şehsadelerin ve halkın korunma amaçlı zırh niyetiyle kullandıklarını ifade eden Ayşe Vanlıoğlu ise eşiyle birlikte bu konuda bir akademik çalışma yaptıklarını anlattı. Kumaş bezemelerini kendisinin yaptığını hocanın da yazıları işlediğini vurgulayan Ayşe Vanlıoğlu, 4,5 yılda çalışmayı tamamladıklarını kaydetti.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın da katıldığı sergi yapılan duanın eşliğinde açıldı. Dualı gömlekler sergisini gezen Rektör Çomaklı, ayet, hadis ve dualarla ilgili Vanlıoğlu çiftinden bilgi aldı.

6 araç zincirleme kazaya karıştı, yol trafiğe kapandı

İzmit'te, biri özel halk otobüsü, 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, D- 100 karayolu Ankara yönü, yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.

Kaza, bu sabah erken saatlerde D- 100 karayolu Yahya Kaptan mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Halim Yazıcı yönetimindeki 41 TB 361 plakalı hafif ticari araç ile aynı yöne giden Öncü Bentürk yönetimindeki 41 EM 324 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan iki araç, yine aynı yöne giden Murat Dilek yönetimindeki 41 J 0049 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan özel halk otobüsü, refüjdeki bariyeri aşarak karşı şeride devrildi. Yaklaşık 25 metre sürüklenen otobüs, karşı yönden gelen Ceyhun Kızmaz yönetimindeki 34 VV 5078 plakalı kamyon, Bircan Karaca yönetimindeki 41 BJ 192 plakalı otomobil ve Kazım Demirsöz yönetimindeki 06 DV 2257 plakalı otomobile çarparak durabildi. Zincirleme kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara yönü trafiğe kapandı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, araçlar yan yollara yönlendirildi. Devrilen otobüsün vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Rus Denizaltısı 'Stary Oskol', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 'Stary Oskol' adlı Rus denizaltısı, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden bugün saat 07.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait 'Stary Oskol' adlı denizaltı, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 08.45 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen denizaltı, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Güvertesinde askerler olduğu görülen Rus denizaltısının boğaz geçişine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Köpeği Şanslı için evini satıp, kiraya çıktı

Konya'da Safiye Gürsel'in (74) yaklaşık 4,5 yıldır beslediği 'Şanslı' adlı köpeği için, apartman sakinlerinin dava açması üzerine 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilen 'tahliye' kararını, Bölge Adliye Mahkemesi onadı. Kararın ardından evini satan Safiye Gürsel, köpeğiyle birlikte kiraya çıktı. 70 yaşından sonra ev sahibi olduğunu belirten Gürsel, 'Şanslı'yı orada istemediler. Bende onu bir yere göndereceğime, kendi evimi bırakıp onunla birlikte kiralık bir eve taşındım. O benim çocuğum gibi. Ben onu nasıl gönderirim "dedi.

Safiye Gürsel ve eşi, 2 yıl önce Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi'ndeki siteden ev satın alıp taşındı. Bir süre sonra site sakinleri, 1 çocuk annesi Gürsel'in yaklaşık 4,5 yıl önce sahiplendiği Golden Retriever cinsi 'Şanslı' adını verdiği köpeğinden rahatsız olduklarını bildirdi. Komşular site protokolünü gerekçe gösterip, Safiye Gürsel'in evde köpek besleyemeyeceğini belirterek dava açtı. 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi geçen 13 Eylül'de, köpeğin evden tahliye edilmesi yönünde karar aldı. Gürsel karara itirazda bulundu. İtirazı görüşen bir üst mahkeme Bölge Adliye Mahkemesi geçen 5 Mart'ta yerel mahkemenin kararını onadı.

KENDİ EVİNİ BIRAKIP KİRAYA ÇIKTI

'Şanslı'dan ayrılmak istemediğini belirten Safiye Gürsel, bunun için 2 yıl önce satın aldığı evi satışa çıkardı. Evini boşaltan Gürsel, çocuğu gibi sevdiği şanslıyı da yanına alarak kiralık bir eve taşındı. Kendi evini Şanslı için feda ettiğini belirten Gürsel, "Kendi evimi Şanslı için feda ettim. Onun için değer. Ben 70 yaşımdan sonra ev sahibi olmuştum. Şimdi Şanslı için kiraya taşındım. Beni hayattan bezdirdiler; ama ben yavrumada kıyamıyorum. Ben onu aldığımda 20 günlüktü. Benim çocuğum gibi. İnsan çocuğuna kıyabilir mi? Şanslı için her şey değer. İsteğimi çok bir şey değildi. İstediğim başımı sokacak bir evdi, bir de Şanslı idi."dedi.

HAYVANLAR KATLEDİLİYORKEN, BEN ONA ÇOCUĞUM GİBİ BAKTIM

Hayvanlara özgürce yaşama hakkı tanınmadığını öne süren Safiye Gürsel, "Bizlere yaşama hakkı yok. Hayvana yaşama hakkı yok. Hayvanları katlediyorlarken ben buna çocuğum gibi bakıyorum. Ben ona emek verdim. Ben ev ev sürünecek miyim? Havyana da, bize de yaşama hakkı yok mu? O zaman bir kanun çıkarsınlar veya direkt sizi katledeceğiz, hayvan falan yok birlikte ölün desinler. Bizi süründürüyorlar. Bırakamayız bir yere. Bizde öyle bir vicdan yok. Allah rızası için artık biraz duyarlı olsunlar. Bıktık artık."diye konuştu.

Safiye Gürsel hayvan severlerinde kendisine destek olması konusunda çağrıda bulundu.

Mahalleye inen kurdun peşine düştüler

Karabük’te, Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri, 2 mahallenin sakinleri tarafından hemen hemen her gün görülen kurdu yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, karşılaştıkları kurdun peşinden koştu. Yaşanan kovalamaca da izini kaybettiren kurdun yakalanması için çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Yaklaşık 2 hafta önce birbirine bitişik Aydınlıkevler ve Karabük Mahallelerinde kurt gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çocuk parkına girip bir süre gezindikten sonra kaybolan kurt cep telefonu kameralarına yansıdı. Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Karabük Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri kurdu yakalamak için çalışma başlattı, ancak kurdun izine rastlanılmadı. Hemen hemen her gün görülen, son olarak Tevfik Fikret Caddesi kenarında vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan kurdun peşine düşen Hayvan Bakımevi ekipleri kurtla karşılaştı. Kurt bir evin bahçesine doğru kaçarken ekipler de peşinden koştu. Yaşanan kovalamaca da kurt izini kaybettirdi. Kurdun yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdürüleceği belirtildi. Mahalle sakinleri tedirgin olduklarını, kurdun bir an önce yakalanmasını istiyor.

Aydınlıkevler Mahallesi Muhtarı Ertuğrul Akyol, ’’Hemen hemen her gün vatandaşlar tarafından görülüyor. Çocuk parklarında görülmeye başlandı. Tabii haliyle bu anne - baba olarak bizleri ve çocuklarımızı tedirgin ediyor. Çocuklarımızı rahat bir şekilde parklara gönderemez hale geldik. Bu kurdun dişi olduğu ve yavruladığı yönünde bilgiler var. Muhtemelen yavrularını bırakıp gidemiyor. Yarın bir gün yavrularını korumak için daha da tehlikeli olacak. Bir an önce bu kurdun yakalanıp doğal ortamına bırakılmasını istiyoruz." dedi.

