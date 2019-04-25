DHA YURT BÜLTENİ -3

Pamukkale değil, Başkale

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Dereiçi köyü yakınlarındaki Pamukkale benzeri travertenler, hayranlık uyandırıyor.

Van'a 150, Başkale ilçesine ise 35 kilometre uzaklıktaki Dereiçi köyü yakınlarındaki travertenler, güzelliğiyle hayranlık uyandırıyor. Huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin sık sık ziyaret ettiği 2 bin 400 rakımlı travertenlere giden doğa fotoğrafçısı Emin Noyan, 18 kilometre yaya yürüyerek 4 saatte bölgeye ulaştı. Noyan, travertenlerde suda yürüyüp, bol bol fotoğraf çekti.

Suyun başka yere akışının engellenmesiyle bölgenin Pamukkale'yi aratmayacağını ifade eden Noyan, yapılacak çalışmalarda doğal dengenin de korunması gerektiğini vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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CEP TELEFON KAMERASI

-Traventerlerden genel görüntü

-Traventerlerin üzerinde yürüyen Doğa Fotoğrafçıları

-Traventerlerden genel ve detaylar

BOYUT:205 MB

SÜRE:1 DK 42 SN

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN ()-

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İki oğullarını trafik kazalarında yitiren çiftten avukata, dolandırıcılık suçlaması

Denizli'de yaşayan Bayram ve Emine Güngör çifti, 9 ay arayla aynı bölgede meydana gelen trafik kazalarında yitirdiği 2 oğlundan Mücahit Güngör (21) için sigorta şirketine dava açtı. Çift, davada mahkemenin 112 bin lira tazminata hükmetmesine rağmen, bu parayı tahsil eden avukatları A.K.'nin kendilerine ödeme yapmadığını öne sürerek Denizli Barosu'na şikayet dilekçesi verdi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi'nde yaşayan işçi emeklisi Bayram Güngör (59) ile eşi ev kadını Emine Güngör'ün (49) 3 oğlundan biri olan Mücahit Güngör, 18 Temmuz 2017 tarihinde 20 AJ 327 plakalı motosikletiyle, Denizli-Afyonkarahisar karayolu Pınarkent Kavşağı'nda bir tırla çarpıştı. Yaralanan sağlık teknisyeni Güngör, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Güngör çiftinin, cep telefonu satan bir dükkan işleten diğer oğlu Ümit Güngör (29) ise 7 Mayıs 2018'de, aynı yerin yakınında, kullandığı 20 AAJ 777 plakalı otomobille refüje çarptığı kazada öldü.

EVLAT ACISINA BAŞKA ÜZÜNTÜ EKLENDİ

Aynı bölgede 9 ay arayla trafik kazasında kaybettikleri 2 çocuklarını toprağa veren Bayram ve Emine Güngör çifti, sigorta şirketinden ölüm tazminatı alabilmek için mahkemeye başvurma kararı aldı. Güngör çifti, sigorta şirketine dava açılması için Denizli Barosu avukatlarından A.K.'ye vekalet verdi. Kazada ölen Mücahit Güngör için Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi, geçen temmuz ayında kararını açıklayıp, aileye 112 bin lira ölüm tazminatı ödenmesini kararlaştırdı. İddiaya göre avukat A.K., bu tazminatı tahsil etmesine rağmen Gürgör çiftine vermedi. Güngör çifti, bunun üzerine geçen ay Denizli Barosu'na gidip, A.K.'den şikayetçi oldu. Çift, dolandırıldıklarını ileri sürüp, savcılığa da avukat A.K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

'AVUKAT BOŞ BİR KAĞIDA İMZA ATTIRDI' İDDİASI

Mağdur olduklarını belirten Bayram Güngör, daha sonra yaşadıklarını şöyle anlattı:

"2 oğlumuzu kazada kaybettik. Büyük acı yaşadık ama insanlara güvendik. Kazada ölen oğlumuz Mücahit için ölüm tazminatı almak amacıyla avukat A.K.'ye vekalet verdik. Ancak açılan davada bizi sürekli 'Anlaşıyoruz, hallediyoruz' diyerek oyaladı. Bana boş bir kağıda imza attırdı. Diğer oğlumuz için de dava açmak için başka bir avukata gittik. Onun için açılacak olan dava sırasında avukata 112 bin lira tazminat ödendiğini öğrendik. Avukat ise bize hiç para ödemedi. Onlar bu işleri biliyor diye güvendik ama sonradan benim imzaladığım boş kağıdı doldurmuşlar. Kağıda 67 bin lira ödendiği yazılmış, ancak biz hiç para almadık" dedi.

YAŞADIĞIMIZ ACININ TARİFİ YOK

Evlerine gidip gelirken, kazanın yaşandığı yoldan geçtiğini ve acılarının tazelendiğini belirten anne Emine Güngör, "9 ay arayla iki oğlumu aynı yerde kazada kaybettim. Büyük acı yaşadık. Hala yoldan geçerken acılarım yenileniyor. O anları tekrar yaşıyoruz. Yaşadığım acının tarifi yok. Bir oğlumuz kaldı ona sahip çıkıyoruz. O da iki ağabeyini kaybetmenin acısını yaşadı. Biz para derdinde değiliz. Alacağımız tazminat ile oğlumuz adına 'hayır' yapacaktık. Ancak mağdur olduk. Hatta biz istemeden onlar bizim evimize gelip, 'Hakkınızı savunuruz' dediler. Sigorta şirketinin avukata para yatırdığını bir yıl sonra öğrendik. Ancak bize avukat bu tazminatı vermedi. Acımızdan faydalandılar, bizi dolandırdılar" dedi.

Avukat A.K. ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Görüntü Dökümü

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-Anne Emine Güngör ve baba Bayram Güngör'den görüntüler

-Ellerindeki belgelerden detay görüntüler

-Anne Emine Güngör'ün ağlayarak dolandırıldığını anlatması

-Baba Bayram Güngör'ün konuşması

-Kazada hayatını kaybeden Mücahit Güngör ile Ümit Günggör'ün resimleri

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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Karın ağrısı şikayetiyle geldi, karnından 13 kiloluk kitle çıkarıldı

Çorum’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 3 çocuk annesi Zübeyde Altunay'ın (47) karnından ameliyatla 45 santimetre boyunda 35 santimetre eninde 13 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Laçin ilçesinde karın ağrısı şikayeti ile hastaneye götürülen Zübeyde Altunay, dahiliye uzmanı tarafından yapılan tetkiklerinde karnında kitle olduğu belirlendi. Jinekolog ve kadın hastalıkları uzmanları tarafından da muayene edilen kadın ameliyata alındı. 2 saate yakın süren ameliyatla Zübeyde Altunay'ın karnından 45 santimetre boyunda 35 santimetre eninde 13 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Başarılı bir ameliyat geçiren Zübeyde Altunay'ın doktoru Mustafa Uzun, "Hastamızda nefes almasını zorlaştıran, şişlik yapan büyük bir kitle tespit ettik. Kendisine hemen ameliyat olması gerektiğini söyledik. Hastamız önce korktuğunu ve ameliyat olmak istemediğini söyledi. Bizlerde doktoru olarak hastalığın boyutunu kendisine anlattık. Bu sırada en küçük oğlu Fırat 'anne acı çekmene dayanamıyorum' deyince hastamız yakınları tarafından ameliyata ikna edildi. 1 saat 45 dakika süren ameliyatla hastamızdan 13 kilogram kitle çıkardık. Operasyon esnasında ve sonrasında herhangi bir komplikasyon izlenmemiştir. Hastamız kendi ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olup taburcu olmayı beklemektedir. Kendisine sağlıklı günler diliyoruzö dedi.

'ÜZERİMDEN BÜYÜK BİR YÜK KALKTI'

2 yıldır ağrıları olduğunu anlatan Zübeyde Altunay, "Hastaneye geldik ve korktuğum için ameliyat olmak istemedim. Oğlumun sözleri beni etkiledi ve ameliyat olmayı kabul ettim. Tüm doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. Şuan üzerimden sanki büyük bir yük kalktı" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Operatör Doktorlar Mustafa Uzun röp.

-Hasta Zübeyde Altunay röp.

-Hastanın eşi Abdulkadir Altunay röp.

-Ameliyat anı ( foto)

-Detaylar

(SÜRE:4 dk 37 sn ) (BOYUT 546 MB )

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,()

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Pisti onarıma alınan Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı

Türkiye'nin hava trafiği yönünden en önemli havalimanları arasında yer alan ve yılda 29 binin üzerinde uçağın iniş-kalkış yaptığı Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı, pist bakımı nedeniyle 8 saat süreyle uçuşa kapatıldı. Havalimanı pistinin 400'üncü metresinde, yaklaşık 30 metrekarelik alanda eğim oluşan pistte onarım başlatıldı.

Hava trafiğine 1957 yılında açılan ve 2 bin 640 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe ve 7 buçuk metre banket genişliğine sahip pisti bulunan Trabzon Havalimanı, yılda 29 binin üzerinde uçağın iniş-kalkış yapmasıyla Türkiye'nin hava trafiği yönünden en önemli havalimanları arasında yer alıyor. Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı'nın pistinin 400'üncü metresinde, yaklaşık 30 metrekarelik alanda eğim oluştu. Uçakların iniş kalkış güvenliğini tehlikeye sokabileceği öngörülen eğimin ortadan kaldırılması için havalimanı, pist bakımı nedeniyle 8 saat süreyle uçuşa kapatıldı. Son uçakların kalkışının ardından saat 10.00 itibariyle uçuşlara kapatılan havalimanında pist onarım çalışması başladı. Çalışmaların tamamlanması ile saat 18.00'de havalimanının yeniden uçuşlara açılması planlanıyor.

TRABZON HAVALİMANI

Hava trafiğine 1957 yılında açılan Trabzon Havalimanı'nın 2 bin 640 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe ve 7 buçuk metre banket genişliğine sahip pisti bulunuyor. Havalimanı, orta ebatlı uçakların inmesine uygun 'ICAO' standartlarında yer alıyor. Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul, Ankara ve Adana'ya her gün; İzmir, Antalya, Bursa Yenişehir ve Kocaeli havalimanlarına ise haftada birkaç kez sefer düzenleniyor. Dış hatlarda da Riyad, Düsseldorf ve El Kasım havalimanlarına ise haftada toplam 4 sefer gerçekleştiriliyor. Trabzon Havalimanı'na her yıl 29 binin üzerinde uçak iniş-kalkış yapıyor.

UÇAK PİSTTEN ÇIKMIŞTI

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı 'Zeynep' isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 14 Ocak Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkmış, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yönelmişti. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabilmişti. 162 yolcu ve 6 mürettebat uçaktan tahliye edilmişti. Uçak, 4 gün sonra yapılan çalışma ile çıkarılıp, havalimanında güvenli bir bölgeye çekilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Havalimanı detayları

Detaylar

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Emre KOLTUK TRABZON-

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Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Adana'da eşinden ayrıldıktan sonra yanlız yaşamaya başlayan 3 çocuk annesi Hülya H. (45) evinde ölü bulundu.

Olay, Seyhan İlçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce eşinden boşanan 3 çocuk annesi Hülya H. yalnız yaşamaya başladı. Hülya H.'den haber alayaman yakınları komşularını aradı. Apartamandaki komşuları ise Hülya H.'yi evinin balkonunda hareketsiz yatarken gördü. Bu sırada, apartman çevresinde bulunan bir nakliye firmasına ait eşya asansörüne binen komşuları 3'ncü kattaki evin balkonuna çıktı. Hülya H.'nin nefes almadığını gören komşuları polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibi Hülya H.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise, evde çalışma başlattı. Hülya H.'nin cesedi kesin ölüm sebebinin bulunması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaşyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Apartmandan genel görüntü

- Balkondan detaylar

- Apartman girişi

- Olaya tanık olan bir vatandaş ile röp.

- Çekicinin görüntüsü

- Olay yerinden genel görüntüler

SÜRE:02'13" BOYUT:246 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

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Adana'da patates hasadı devam ediyor

Adana'da turfanda patates hasadı devam ediyor. Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, kentte 66 bin dekara ekimi yapılan patateste dekar başına 3 buçuk ton rekolte beklediklerini söyledi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ve beraberindeki ekip Çukurova ilçesinde patates hasadı yapılan tarlalarda incelemelerde bulundu. Tekin, kentte 66 bin dekarda patates yetiştirildiğini belirterek, hasadın başladığını söyledi. Kent genelinde dekar başına 3 buçuk ton rekolte beklediklerini kaydeden Tekin, "Turfanda üretiminde Adana'nın her zaman söz sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda ülkemizin patates ihtiyacının yüzde 5'ini Adana karşılıyor. Hasatla birlikte inşallah daha iyi günler göreceğiz. Hasadımız ortalama 15 Mayıs'a kadar devam edecek. Daha sonra İzmir ve yaz dönemine doğru İç Anadolu bölgesinde hasat turu devam edecekö dedi.

FİYATLAR NORMALE DÖNECEK

Üretici Ali Süt ise aşırı yağışlara bağlı su baskınları nedeniyle patates üretiminin zarar gördüğünü kaydetti. Süt, tarladan 1'inci sınıf patatesin 4 TL'ye, 2'nci sınıf patatesin ise 2 TL'ye satıldığını aktararak, "Rekolte Türkiye geneline bakınca yıllık 4 buçuk milyon ton tüketim varken bu yıl da 3 buçuk milyonlarda kalınca patateste büyük bir arz talep dengesi karıştı. Ondan dolayı fiyatlar yüksek gidiyor. Görüntü olarak baktığımız zaman bundan sonra hafta sonundan itibaren baya bir söküm genel olarak başlayacak ve fiyatlar bir dengeye kavuşacaktır diye umuyorumö diye konuştu. Üretici Hüseyin Süt hasatların artmasıyla, fiyatların düşeceğini ve patates ithal etmeye gerek kalmayacağını belirtti.

Görüntü Dökümü

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- Patates tarlasından drone görüntüleri

- Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ile röp.

- Üreticilerle röp.

- Patates toplayanlar

- Makine ile patates hasadı

- Patateslerin kovalara doldurulması

- Poşetlenmesi

- Kamyonlara taşınması

- Tarladan ve çalışanlardan genel görüntüler

Haber:Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,()

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Havalandırma bacasında sıkışan yavru kargalar kurtarıldı

Düzce'de, bir restoranın havalandırma bacasından içeri girerek sıkışan 2 yavru karga, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarını izleyen küçük çocuk, kargaları görünce yerinde zıplayarak sevindi.

Dün akşam saatlerinde, Düzce Aziziye Mahallesi'nde bulunan bir sitenin içindeki restoranın havalandırma bacasından gelen çırpınma sesini duyan Eray Dursun, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri bacanın bölmelerini birbirinden ayırarak, 2 yavru kargayı bulundukları yerden çıkardı. İtfaiye eri kargalardan bir tanesini Eray Dursun'un 2 yaşındaki oğlu Kemal Doruk Dursun'a gösterdi. Küçük çocuk, kargayı görünce yerinde zıplayarak alkış yapmaya başladı. Etrafta bulunanlar küçük çocuğun sevinci karşısında tebessüm etti. Kurtarılan karga yavruları havaya bırakılırken, uçarak karanlıkta kayboldu.

İtfaiye ekiplerine haber veren Eray Dursun, "Restoranın bacasından bir çırpınma sesi duyduk. Yarım saat bekledik. Ses devam edince biz de itfaiyeyi aradık. Yuva yaparken düşmüş olabilir.ö dedi.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları

-İtfaiye ekiplerinin karga yavrularını boşluktan alma görüntüleri

-İtfaiye ekiplerinin kargaları küçük çocuğa gösterirken görüntü

-Küçük çocuğun sevincinin görüntüsü

-Eray Dursun ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE, ()

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Mesir festivalinde Kibariye sahne aldı

Manisa'da bu yıl 479'uncusu düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Festivali'nde ünlü şarkıcı Kibariye sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Kibariye, Manisalıları coşturdu.

479'uncu Uluslararası Manisa Uluslararası Mesir Festivali kapsamında Kibariye konseri düzenlendi. Manisa Mesir Komitesi'nce yapılan organizasyon kapsamında Kibariye, Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi. Kendi şarkılarının yanı sıra pop ve arabesk müzik eserlerini de seslendiren Kibariye'ye, izleyiciler de zaman zaman eşlik etti. Sevilen şarkılarını seslendiren Kibariye, Manisalıları eğlendirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, konser sonunda Kibariye'ye çiçek ve içerisinde Manisa'ya özgü ürünlerin yer aldığı bir paket hediye etti. Kibariye, büyük coşku yaşanan konser sonunda hayranlarına, gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

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- Kibariye'nin şarkı söylemesinden görüntü

- Kibariye'ye mesir komitesi tarafından hediyelerin verilmesi

- Vatandaşların şarkılara eşlik etmesinden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL- Erhan KASIRGA / MANİSA, ()

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Arjantin soslu tavuk sarma dürüm, yok satıyor

Adanalı sokak kebapçısı Neşet Tanık'ın Arjantin'den getirttiği baharatlarla terbiye ettiği ve tarifini sır gibi sakladığı tavuk sarma dürüm, yoğun ilgi görüyor.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Karataş Bulvarı üzerinde yer alan tablasında sattığı tavuk sarmanın şöhretinin sosyal medyada dilden dile yayıldığını kaydeden Tanık, sürümden kazanmak için bir şiş tavuk sarma fiyatını 10 TL'den 7 TL'ye indirdiğini belirtti. Kendisini 'Arjantin dürümcüsü' olarak nitelendiren Tanık, günde 350 şiş tavuk sarma sattığını söyledi. Tanık, "Sarma kısmı tavuğun en lezzetli yeridir. Arjantin sosuna ek olarak köri, pul biberi ve kekik ekledim, ortaya güzel bir şey çıktı. Buzdolabında bir gün terbiye ettikten sonra pişiriyorumö dedi.

‘SIRRI BENDE SAKLI’

15 yıldır bu işi yaptığını söyleyen ve Arjantin sosuyla birlikte kendine has bir tarz yarattığını vurgulayan Tanık, “Sosumuzun sırrı bende saklı. Söylemeyiz. Söylersek başkaları da yapar, özgünlüğümüzü kaybederiz. Bu sos Arjantin’den Suudi Arabistan’a oradan da bana geliyor. Biz de tavuğumuzla terbiye ediyoruz. Özellikle sosyal medya gurmeleri burayı çok tercih ediyorö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Pişen tavuk şiş

- Arjantin soslu tavuk dürüm hazırlanışı

- Bir vatandaş ile röp.

- Neşet Tanık ile röp.

- Dürüm yiyenler

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:05'08" BOYUT:569 MB

Haber-Kamera: Can ÇELİK-Nuri PİR/ADANA,()

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Sigara bırakmak isteyenlerin sayısı arttı

Mersin Erdemli ilçesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Atıl Kalecik, sigarayı bırakmak isteyenlerin oranında yüzde 80 artış olduğunu söyledi.

Mersin Erdemli Devlet Hastanesi bünyesindeki Sigara Bırakma Polikliniği sigaradan vazgeçmeyi hedefleyenlerin adresi oldu. 7 yıldır sigara içen 23 yaşındaki Sultan Su ile 10 senelik tiryaki Selehattin Duru (35) polikliniğe başvurup profesyonel destek talebinde bulundu. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Atıl Kalecik'ten atılması gereken adımlar ve uygulanması gereken tedavi yöntemleri hakkında bilgi alan Su ve Duru, sigarasız yaşama ilk adımı attı. Sultan Su, "Hem sağlığımdan oluyorum hem de ekonomik olarak beni etkiliyor. Kurtulmak için en iyi yolun bırakmak olduğunu düşündüm ve sigarayı bırakma polikliniğine başvuru yaptım. İnşallah gerekli tedavinin ardından sigarayı bırakacağım" dedi. Günde 2 paket sigara içtiğini aktaran Selehattin Duru ise "Hem sağlığım için hem de ekonomik açıdan sigarayı bırakmak istiyorum" diye konuştu.

'YÜZDE 80 ARTIŞ'

Sigarayı bırakmak için merkeze gelen kişi sayısında artış yaşandığını dile getiren Dr. Atıl Kalecik de şunları söyledi:

"Sigaraya gelen zamlardan sonra bırakmak isteyen hasta sayımızda yüzde 80 oranında artış meydana geldi. Haftada 30 kişi sigarayı bırakmak için polikliniğimize başvuruda bulunuyor. Bizler de vatandaşlarımızın sigarayı bırakması için gerekli ilaç ve psikolojik tedavilerini uyguluyoruz. Sigara özellikle akciğer kanseri, solunum yetmezliği, kalp damar hastalıkları ve kalp krizine yol açıp böbreklere büyük zararlar veriyor. Vücudumuzun her organına zarar veren bir madde olan sigarayı bırakmak isteyenleri kliniğimize bekliyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sigarayı bırakma poliklinik yazısı

-Hastane koridorunda sıra bekleyenler

-Hastane tabelası

-Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşın form doldurması

-Doktorun tavsiyeleri

-Sigara içen Sultan Su ile röportaj

-Sigara içen Selehattin Duru ile röportaj

-Uzman Doktor Atıl Kalecik ile röportaj

(Boyut: 346 MB. Süre:4.37 dakika)

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), ()