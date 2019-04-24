DHA YURT BÜLTENİ -3

Karda drift yapan sürücü suçüstü yakalandı

Elazığ'da karlı zeminde drift yaparken mobese tarafından görüntülenen sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi.

Merkeze bağlı tarihi Harput mahallesindeki Harput Kalesi önüne gelen otomobil sürücüsü, dün akşam karda drift yapmaya başladı. Harput Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, mobese kameralarından drift yapan sürücüyü tespit ederek harekete geçti. Ekipler suçüstü yakalanan sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el koyarken, 5 bin 10 lirada para cezası kesti.

Görüntü Dökümü

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- Karda drift yapan aracın mobese görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 12 MB

Haber: Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,()

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Isırgan otu ipliğinden dokunan ürünler, yok satıyor

Giresun'un Espiye ilçesi Akkaya köyünde kadınlar, dağ, bayır gezerek topladıkları ısırgan otlarından elde ettikleri iplikten; kazak, çorap, bere, şal, dizlik ve bileklik gibi el emeği ürünler dokuyor. Ürünleri tanesi 250'lirayı bulan fiyatlarda satan kadınlar, siparişlere yetiştiremiyor.

Espiye ilçesi Akkaya köyünde kadınlar, yıllardır yemeklerde kullandıkları ısırgan otundan iplik üretildiğini öğrenince harekete geçti, dağ, bayır gezip ısırgan otu toplamaya başladı. Çıplak elle dokunulduğunda kaşındırıcı ve yakıcı özelliğe sahip olan ısırgan otundan iplik elde eden kadınlar, kazak, çorap, bere, şal, dizlik, bileklik gibi tekstil ürünleri dokumaya başladı. Çorapların diz ve eklem ağrılarına iyi geldiğini söyleyen kadınlar, dokudukları ürünleri tanesi 250'lirayı bulan fiyatlarda satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Isırgan otlu tekstil ürünlerine gelen yoğun talebi karşılamaya çalışan kadınlar, siparişlere yetiştiremiyor.

'BU OT HER DERDE DEVA'

Isırgan otunun faydalarını anlatan Ziynet Kılıç, "Köyümüzde ısırgan otu çok fazla yetişiyordu. tarlalara ve fındık bahçelerine ısırgan otu yüzünden giremez olduk. Isırgan otları vücudumuza değdiğinde kaşındırıyordu. Kimyasal ilaçlarla bahçelerdeki ısırgan otunu temizliyorduk ama bu defa da ürünlerimize zarar veriyordu. Kimyasal ilaçların zararlarını duyuyoruz. Bizde köydeki kadınlarla bir araya gelip otları toplamaya karar verdik. Topladığımız otlarla yıllardan beri yemek yapıyoruz. Şimdi de iplik yapmayı başardığımız ısırgan otundan çorap, bere, dizlik, çanta ve süs eşyaları örüyoruz. Büyüklerimiz de ısırgan otundan iplik yapıp çorap örerlermiş. Yaşlılarımızın ağrıyan ayaklarına bu çorapları giyindiklerinde ağrıları geçermiş. Burada hem üretiyoruz hem de köyümüzün ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu ot her derde deva. Bazen sporcular istiyor. Onlara bileklik, dizlik yapıp yolluyoruz. Ağrılarına iyi geliyor" dedi.

'ÇOK UĞRAŞTIK, BAŞLARDIK'

Bugüne kadar sadece yemeğini yapıp yedikleri ısırgandan çorap örüp giyeceklerini hiç düşünmediğini belirten Elmas Aktaş da, "Nasıl yapılır diye bilmiyorduk. Aklımızda sadece ısırgan otundan tekstil ürünleri yapmak vardı. Haftalarca 10 santim ip yapmak için deney yaptık. Çok uğraştık ama sonunda başardık. Çok zahmetli. Yaptığımız ilk ipten çorap ördük. Sonra bu çorapları denedik. Çoraplar insanlara rahatlık veriyor. Bize fırsat verilse ısırgan otundan tekstil ürünleri üretebilir, köyümüzün ekonomisine katkı sağlayabiliriz. Bize önce yapamazsınız dediler. Ama biz yılmadık başardık. Kadınlarla toplanıp ısırgan otlu çorap, şal, bileklik örüyoruz" diye konuştu.

'ISIRGAN İPLİĞİNDEN YAPILAN ÜRÜNLER ÇOK PARA EDİYOR'

Isırgan otundan tekstil sektöründe ekonomik gelir elde edebilmeleri için destek beklediklerini kaydeden Neriman Kılıç ise "Isırganın biz sadece yemeğini yapmasını biliyorduk. Sonra bir duyum aldık ki ısırgan ipliğinden yapılan ürünler çok para ediyormuş. Bunun üzerine bizim arazilerde de çok ısırgan olduğu için mahalleden birkaç arkadaşla bu işe başladık. Topladığımız ısırganları bir çok defa deneme yanılma yöntemiyle liflerini ayırıp iplik yapmayı başardık. İlk denememizde de çorap bileklik, atkı gibi bir çok ürün elde etmeyi başardık. Şimdi destek bekleyerek bunu kazanca dönüştürmek istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Köyden görüntüler

-Kadınlar ısırgan toplarken görüntüler

-Isırganların işlenme görüntüleri

-Kadınlar çalışırken görüntüler

-Röportajlar

-Detaylar

BOYUT: 643 MB

HABER: Aleyna KESKİN - KAMERA: Emre KOLTUK / GİRESUN -

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Çocuklar, parklara ve oyun alanlarına akın etti

Adana’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle okulların tatil olmasını fırsat bilan çocuklar, aileleriyle oyun alanlarında eğlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dün Adana’da coşkuyla kutlandı. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar Merkez Park’taki oyun alanlarında aileleriyle eğlendi. Havanın güzel olması nedeniyle keyifli anlar yaşayan çocuklar uçurtma uçurup at bindi. Parktaki minyatür trende yoğunluklar yaşandı. Uçurtmaları ağaca takılan bir aile, zor anlar yaşadı. Bayramın en karlı çocuğu, yaşıtlarına 5 TL karşılığında at bindiren Nedim Aslan (13) oldu.

Görüntü Dökümü

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-Parktaki çocuk trenine binen çocuklar

-Çocukların konuşması

-Top oynayan çocuklar

-Uçurtma uçuranlar

-At binenler

-Ata bakan çocuk ile röp.

SÜRE: 02'32" BOYUT:281 MB

Haber:Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA, ()

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23 Nisan'da Antakya Kalesi'ne tırmandılar

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Türkiye'nin ikinci en uzun surlarına sahip Antakya Kalesi, Adanalı doğa tutkunlarına ev sahipliği yaptı.

Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), Silpius dağının (Habib-i Neccar Dağı) en yüksek ve sarp tepesinde bulunan Antakya Kalesi'ne doğa yürüyüşü ve tırmanış etkinliği düzenledi. Yürüyüş öncesi Kulüp Başkanı Mehmet Yakut parkur hakkında kısa bir bilgilendirmen yaptı. Önce rota üzerinde bulunan Maymunlar Mağarası'nı gezen kulüp üyeleri, daha sonra dik yamaçlardan yürüyüşe başladı. 440 rakımlı Antakya Kalesi'ne tırmanış yer yer ip emniyeti alınarak gerçekleşti. Kaleye çıkan doğa tutkunları panoramik Antakya manzarası karşısında bol bol anı fotoğrafı çektı. Kalede kısa bir mola veren katılımcılar 11 kilometrelik doğa yürüyüşüne devam etti. Baharın tüm güzelliklerini yansıtan orman dokusu, yaban gülleri, papatyalar, gelincikler arasında, zaman zaman ise yağmurlu ve sisli havada Demirkapı Vadisi'ne geçen doğa tutkunları tarihi su kemerinde yürüyüşü tamamladı.

YAPIMI YARIM KALAN CEHENNEM KAYIKÇISI

Antakya Kalesi çevresinde gerçekleşen doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekimi etkinliği sonunda Haron Cehennem Kayıkçısı kabartması ziyaret edildi. Anlatıma göre, 4 metre yüksekliğinde kabartma bir insan portresi olan Haron, Antakya'da birçok insanın ölümüne neden olan veba salgını sırasında yapılmış, veba salgının durması ile birlikte kaya kabartması tamamlanmadan yarım bırakılmış. Tüm Antakya şehrini gören bir konumda olan Cehennem Kayıkçısı kabartması altında, bir söylentiye göre, "Benim servetim ayaklarımın altındadır" sözlerinin bulunduğu, ancak burada servet kelimesi ile anlatılmak istenenin büstün baktığı Antakya şehri olduğuna inanılıyor.

EKO TURİZM

Gün sonunda şehir içinde alışveriş turuna çıkan kulüp üyeleri, ayrıca Antakya'ya özgü yöresel yemekler ile künefe yedi. Doğa, tarih, eko turizm ve gurme faaliyeti ile iç içe bir gün yaşadıklarını belirten PRODOSS Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, bölgenin güzelliklerine ve tarihine, kendilerinin de bu şekilde dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Kaleye tırmananlar

- Yürüyüş yapanlar

- PRODOSS Kulüp Başkanı Mehmet Yakut'un bölgeyi anlatması

- Hatay'ın yukarıdan genel görüntüleri

- Kalenin etrafından görüntüler

- Etkinliğe katılan kalabalığın genel görüntüsü

SÜRE:02'35" BOYUT:286 mb

Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER/ANTAKYA, (Hatay), ()

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Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali'nin galası yapıldı

Elazığ'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali'nin galası ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Onur ödülünü verilen türkücü İbrahim Tatlıses, rahatsızlığı nedeniyle geceye video konferansla katılırken, ödülünü torunu Müslüm Mert Tatlıses aldı.

Çayda Çıra Derneği tarafından organize edilen 12'nci Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali'nin galası halk oyunları ile başladı. Yapılan konuşmaların ardından 12'nci Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali'nin Onur ödülleri verildi. Onur ödülü verilen İbrahim Tatlıses’in ödülünü yerine torunu Müslüm Mert Tatlıses ödülü aldı. Video konferans yöntemiyle geceye katılan İbrahim Tatlıses, Elazığ’da güzel anılarının olduğunu ve ödüle layık görüldüğün için teşekkürlerini iletti.

Torunu Müslüm Mert Tatlıses, "Bu güzel organizasyonu düzenleyen Çayda Çıra Derneği'ne teşekkür ediyorum. Dedem adına bu ödülü almaktan şeref duydum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Halk oyunlarından görüntü

- İbrahim Tatlıses ile video konferas

- İbrahim Tatlıses'in torununun ödül alması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 158 MB

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,()



