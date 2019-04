DHA YURT BÜLTENİ-3

1)TEKNOFEST, 23 NİSAN COŞKUSUNU ÇOCUKLARLA GÖKLERE TAŞIDI

TÜRKİYE'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirdiği etkinliklerle çocuklara unutamayacakları bayramı yaşattı. Milli SİHA'ların mimarı olan BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile de bir araya gelen çocuklar, Bayraktar TB2 SİHA'ların geliştirilme sürecini, Teknofest İstanbul'u ve 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin geleceğini dinledi. Türkiye'nin teknoloji üreten topluma dönüşmesini hedefleyen ve 'Milli Teknoloji Hamlesi' sloganı ile yola çıkan Teknofest, yıl boyu süren etkinlikler kapsamında, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları hayallerini süsleyen koltuklarla buluşturdu. Yurt genelinde 'T3 Vakfı Deneyap Teknoloji Atölyeleri Geleceğin Teknoloji Yıldızları' programında eğitim gören öğrencilerin katıldığı ve farklı şehirlerde farklı etkinliklere sahne olan 'Hayalimdeki Koltuk Buluşması', çocukların coşkulu ve heyecanlı görüntülerine sahne oldu.

23 Nisan kutlamaları çerçevesinde öğrencilere Konya'da; Solo Türk ve Türk Yıldızları ile buluşma, milli S/İHA sistemleri üretim tesisi BAYKAR özel ziyareti, Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan BAYKAR Uçuş Eğitim Merkezi'nde İHA pilotları ve eğitmenleriyle buluşma ve SİHA kullanımı; İstanbul Hezarfen Havaalanı'nda aileleriyle birlikte uçuş ve Ankara'da Hürkuş, Atak ve Anka helikopterleriyle uçuş deneyimi yaşatıldı.

MİLLİ SİHA TESİSİNİ GEZDİLER

İstanbul'daki BAYKAR Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri'ne konuk olan öğrenciler, burada BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi. Çocuklar, Selçuk Bayraktar'dan, Bayraktar TB2 SİHA'ların geliştirilme sürecini, Teknofest İstanbul'u ve 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin geleceğini dinledi. Selçuk Bayraktar, öğrencilere tesisi gezdirerek, Bayraktar TB2 SİHA'ların üretim aşamalarını da anlattı.

BAYRAKTAR: ONLAR SAYESİNDE ÜLKEMİZ DÜNYANIN ZİRVESİNDE YER ALACAK

Çocuklara tesisi gezdiren Selçuk Bayraktar, 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin amacının, toplumda dip dalgası oluşturarak, teknolojik dönüşümünü tamamlayan bir Türkiye ortaya çıkarmak olduğunu söyledi. Bayraktar, "En önemli hedefimiz, Türkiye'nin geleceği olan çocuklarımız ve gençlerimize ulaşmak. 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin asıl sahipleri çocuklarımız ve gençlerimiz. Onlar sayesinde ülkemiz her alanda dünyanın zirvesinde yer alacak. Bizler Teknofest paydaşı olarak 23 Nisan kapsamında bu etkinliği düzenlemek istedik. Bugün çocukları tesis içerisinde gezdirdik, İHA pilot koltuklarına oturttuk. Yaptıkları robot ve kodlama gibi çalışmaların daha ileri halini yerinde görsünler istedik. Bu kardeşlerimiz gelecekte başarılı olup bizim yerimizi alacaklar. Ülkemizin güçlü ve bağımsız olması bu alanda gençlerimizi desteklememiz gerekiyor. Çocuklarla neşeli ve eğlenceli bir bayram günü geçirdik. Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hayal ettikleri mesleklerle tanışmalarını sağladığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

HÜRKUŞ, ANKA VE ATAK'TA ÇOCUKLAR PİLOT OLDU

Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde devamsızlık yapmayan ve yarışmalara katılab öğrenciler ise aileleriyle birlikte Hezarfen Havaalanı'nda 4 kişilik pervaneli uçakla İstanbul semalarına havalandı. Ayakların yerden kesildiği çok özel uçuş deneyiminde ebeveynlerin de çocukları kadar heyecanlı oldukları ve çok eğlendikleri görüldü.

Ankara'da da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin ürettiği HÜRKUŞ, T129 ATAK ve ANKA'yı yakından inceleme fırsatı bulan çocuklar, ilgililerden bilgi aldı. HÜRKUŞ ve ATAK'ın pilot koltuğuna geçen çocuklar, pilot olmayı deneyimleyerek, hayallerine bir adım daha yaklaştı.

ÇOCUKLAR İHA'LARI YERİNDE GÖRDÜ

İstanbul Hadımköy'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Esenler Dene Yap Atölye öğrencileri, İnsansız Hava Araçlarının üretildiği Baykar tesisini gezdi. Türkiye Teknoloji Takımının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikte öğrenciler, İnsansız Hava Araçlarının üretildiği Baykar tesisini gezdi. Gezide Türkiye Teknoloji Takımı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar çocuklara havacılık ile ilgili eğitim verdi. Esenler Dene Yap Atölyelerinde eğitim gören 18 ortaokul öğrencisi Baykar tesisi gezerek İHA'ların yapımını yerinde gördü.

'İLHAM KAYNAĞI OLSUN, İSTEDİK'

Çocuklara Baykar tesisini gezdiren Türkiye Teknoloji Takımı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Havacılık benim de çok ufak yaşlarda bir tutku olarak başladı. Ufak yaşlarda bu işe başlamak çok önemli. Dünyaca ünlü yazılım firmalarının çalışanları da bu işe küçük yaşlarda başlıyor. Burada bulunan kardeşlerimiz de bu yarışta bayrağı daha öteye taşıyacaklar. Bugün burada gençlerimizle birlikte olalım dedik. Onlar da gelsinler İHA ve SİHA'lar nasıl yapılıyor görsün istedik. Onlara bir ilham kaynağı olsun, diye düşündük. Dünyada teknoloji çok hızlı dönüşüyor. Yarının yarışlarına bu genç kardeşlerimiz şimdiden hazır olacaklar" dedi. Esenler Dene Yap Atölyesi öğrencisi olan Ali Osman Gültekin (10), "Gezi harikaydı. İnsanı çok mutlu eden büyük çalışmalar var. Biz şu an Dene Yap Atölyeleri'nde kod yazarak bu işin temellerini atıyoruz" dedi.

SİHA KULLANDILAR

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim gören 17 ortaokul öğrencisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Öğrenciler, yerli İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Aracı'nı (SİHA) yakından inceleme ve kullanma fırsatı buldu. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın İstanbul'un Bakırköy ve Esenyurt ilçelerindeki Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim gören 17 ortaokul öğrencisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Keşan Baykar Uçuş Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek, eğitimlere katıldı. Etkinlikte öğrenciler, pilotlar eşliğinde yerli SİHA'yı kullanma fırsatı da buldu. Keşan Baykar Uçuş Eğitim Merkezi'ne getirilen öğrenciler, pilotlar tarafından verilen eğitimin ardından İHA ve SİHA'ların uçuş simülasyonlarına katıldı. Etkinlik kapsamında öğrenciler, uçuş alanına getirilen Bayraktar TB2 SİHA'yı yakından inceledi. Daha sonra kontrol istasyonuna geçen öğrenciler, etkinlik kapsamında havalanan SİHA'yı kullandı.

'HEM ÖĞRENİYOR HEM EĞLENİYORSUNUZ'

Öğrencilerden Zeynep Serra Terzi, etkinliğin verimli olduğunu belirterek, İHA'larla ilgili yeni bilgiler öğrendiklerini söyledi. Zait Eren Terzi de Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nda birçok eğitim aldıklarını belirterek, "Bunların başında robotik ve drone eğitimi geliyor. Burada da SİHA'lar hakkında detaylı bilgiler aldık. Simülasyonda da SİHA kullandık. Kullanımı çok eğlenceli, hem öğreniyor hem de eğleniyorsunuz" dedi. Duru Demir ise İHA ve SİHA'lar hakkında detaylı bilgi aldıklarını ve uçuşunu gördüklerini kaydetti.

'GENÇLERİMİZ MİLLİ TEKNOLOJİYLE TANIŞIYOR'

Keşan Baykar Uçuş Eğitim Merkezi Sorumlusu Taner Doğruer de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte, öğrencileri İHA ve SİHA'lar hakkında bilgilendirdiklerini belirterek, "Baykar ailesi olarak TB2 İnsansız Hava Aracı belli bir noktaya geldi. İnşallah bundan sonrada gençlerimiz ve çocuklarımız sayesinde daha da iyi noktalara gidecek. Çocuklarımızın teknolojiyle tanışmaları bu tür organizasyonlarla oluyor. Bu da bizi onurlandırıyor, gururlandırıyor. Bu tür organizasyonlarla gençlerimizin milli teknolojiyle tanışmaları ileride meyvelerini vermeye başlayacaktır" dedi. Etkinlik, öğrencilerin uçuş ekibi ve SİHA ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

ÖĞRENCİLERE SOLO TÜRK VE TÜRK YILDIZLARI SÜRPRİZİ

Konya'da da Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ndeki eğitimde dereceye giren 4 öğrenciyi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timleri Solo Türk ve Türk Yıldızları Filosuyla buluşturdu. '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' nedeniyle düzenlenen özel etkinlik kapsamında kokpite oturan ve uçakları inceleyen öğrencilerin, heyecanlı oldukları gözlendi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, yurt genelinde Deneyap Teknoloji Atölyelerindeki eğitimde dereceye giren 5'inci sınıf öğrencileri Elif Bildik ve Zeynep Ceren Ayrancı ile 4'üncü sınıf öğrencileri Mustafa Ekrem Erdal ve Muhammed Musab Dinç'e, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Bayramı' nedeniyle sürpriz bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında 4 öğrenci, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan akrobasi timleri Solo Türk ve Türk Yıldızları Filosuyla buluştu. Öğrencileri, hava üssünde komutanlar karşıladı. Uçakların yanına getirilen öğrenciler, komutanların yardımıyla kokpite oturup fotoğraf çektirdi. Uçakları yakından inceleyen ve pilotlardan uçaklarla ilgili bilgi alan öğrencilerin, heyecanlı oldukları gözlendi. Öğrenciler, uçaklara dokunabildikleri ve kokpitine oturabildikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Öğrencilerden Zeynep Ceren Ayrancı ise hedefinin ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen gibi pilot olmak istediğini söyledi.

2)BURSA'DA HELİKOPTERLİ HUZUR UYGULAMASI: 34 GÖZALTI



Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği helikopter destekli asayiş uygulamasında 34 kişi gözaltına alındı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı parklar, çay bahçeleri, okul çevreleri ve AVM'ler başta olmak üzere toplam 369 noktada 'Huzurlu sokaklar, güven ve huzur uygulaması' yaptı. Helikopter destekli uygulamaya 144 tim ve 642 personel katıldı. Uygulamada 8 bin 225 kişi ve 3 bin 663 araç sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 34 kişi gözaltına alındı. Kontrollerde 39 araç trafikten men edilirken, yakalama kaydı bulunan 3 araca da el konuldu.

3)KAMYON İLE OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, bir otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, iki araç şarampole uçtu. Olayda, 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında İzmir-Aydın Otoyolu Yeniköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Aydın'dan İzmir yönüne seyir halinde olan Fatih Atıcı(30) henüz belirlenemeyen bir nedenle 35 KD 5015 plakalı otomobilinin direksiyon hakimeyetini kaybetti. Bunun sonucunda kontrolden çıkan otomobil, Adem İzmirli'nin (55) yönetimindeki 07 ACJ 740 plakalı kamyona çarptı. Meydana gelen kazada, kamyon ile otomobil yol kenarındaki demir bariyeleri aşarak şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, 110 AKS ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyon sürücüsü İzmirli'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan ve kendi imkanları ile otomobilinden çıkan Atıcı ise ambulans ile Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Atıcı'nın hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İzmirli'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon ile otomobil polis ve jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından vinç yardımıyla çıkarıldı. Öte yandan, Adem İzmirli'nin arkadaşı İsmail Uygun nakliyecilik yaptıklarını ve İzmirli'nin Datça'dan yüklediği patatesi İzmir Hali'ne götürdüğünü kendisinden de bir saat önce yola çıktığını söyledi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

4)BİSİKLETİYLE DÜŞEN YAŞLI ADAMI EZDİĞİ İLERİ SÜRÜLEN SÜRÜCÜ, 15 GÜN SONRA YAKALANDI

Konya'da park halindeki otomobilin açılan kapısına çarpıp yere düşen bisikletli Yılmaz Bayburt'un(71) üzerinden aracıyla geçtiği ve ölümüne neden olduğu ileri sürülen sürücü Mustafa H. (53), olaydan 15 gün sonra yakalandı. Mustafa H., ifadesinde direksiyonu sola kırıp, yere düşen Bayburt'a çarpmadığını ve ölümüne neden olmadığını söyledi.

Kaza, 7 Nisan Pazar günü saat 19.00'da merkez Meram ilçesi Furkan Dede Caddesi'nde meydana geldi. Yılmaz Bayburt, elektrikli bisikletiyle seyir halinde iken iddiaya göre park halindeki otomobilin kapısı açılması sonucu, kapıya çarpıp yere düştü. Bu sırada arkasında gelen ve plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, Bayburt'un üzerinden geçip hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve burada yoğun bakımda tedavi altına alınan Yılmaz Bayburt, 13 Nisan Cumartesi günü hayatını kaybetti.

PLAKADAN TESPİT EDİLDİ

Yılmaz Bayburt'un üzerinden geçtiği ileri sürülen araç ve sürücüyü bulmak için çalışma başlatan polis, mobese ve trafik kameralarının inceledikten sonra hafif ticari aracın plakasını belirledi. Plakadan araç sahibine ulaşan polis, o gün aracı Mustafa H.'nin kullandığını tespit etti. Gözaltına alınan Mustafa H., Yılmaz Bayburt'a çarpmadığını ve ölümüne neden olmadığını ileri sürdü. Mustafa H. ifadesinde, "Araçla seyir halindeyken yolun sağ tarafından bisikletlinin aracın önüne doğru düştüğünü gördüm. Direksiyonu hemen sola kırdım ve yoluma devam ettim. Trafik yoğun olduğu için duramadım. Düşen kişiye vurmadım. Vursaydım zaten yola devam etmeyip dururdum. Daha sonra o kişiye ne oldu bilmiyorum. Polis bana ulaşıncaya kadar da bilmiyordum." dedi. Mustafa H., sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

5)YBO'DA YAŞAMI YAZDI TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

Muş'un Varto İlçesi'ndeki Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) 7'nci sınıf öğrencisi Gamze Uysal, Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği 'YBO'da Yaşam' konulu hikaye yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, yazmaya özendirmek ve öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini sağlamak amacıyla 'YBO'da Yaşam' konulu hikaye yazma ve resim yarışması düzenledi. YBO'larda okuyan öğrencilerin katıldığı yarışmada Muş'un Varto İlçesi'ndeki YBO'nun 7'nci sınıf öğrencisi Gamze Uysal, 'Yeni Yuvam' başlıklı hikayesiyle Türkiye birincisi oldu. Uysal'ın birinciliği ilçede sevinçle karşılandı. YBO'daki yaşamını anlattığı hikayesiyle Türkiye birincisi olan Gamze Uysal, Okul Müdürü Alper Akkaya ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne'yi ziyaret etti. Gamze Uysal'ı başarısından dolayı kutlayan Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, "Yatılı bölge okulları arasında yapılan 'YBD'da Yaşam' konulu hikâye yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Bizi çok onurlandırdı. Kızımız gerçekten hem övünç kaynağı hemde tüm öğrencilerimize bir örnek oldu. Bundan sonra öğrencilerimizin yerelde değil de ulusal alanda da bütün yarışmalara katılmaları için çok büyük bir sebep oldu" dedi.

Başarısında öğretmenlerinin desteğinin çok fazla olduğunu belirten Gamze Uysal, sonucun kendisi için sürpriz olduğunu söyledi.

6)ÇOCUKLARA 23 NİSAN DONDURMASI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde market işletmecisi Kadir Kaplan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 4 ayrı dükkanında çocuklara ücretsiz dondurma dağıtmaya başladı.

Marmaris'in 4 ayrı mahallesinde marketleri bulunan evli ve 2 çocuk babası Kadir Kaplan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için dükkanlarının tamamında çocuklara ücretsiz dondurma dağıtmaya başladı. Fiyatları 1- 3 lira arasında değişen çeşitli marka dondurmaları bugün saat 18.00'e kadar dağıtacak olan Kaplan, "Bilirsiniz ki çocuklarımız dondurmayı çok sever. 23 Nisan'da her işletmeci, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı sevindirmeli" dedi. Marketin müşterilerinden Demet Kurtça ise, "Allah razı olsun. Ne güzel. Keşke herkes yapabilse. Kadir kardeşimiz, duyarlı esnafımızdır" dedi.

Öte yandan ücretsiz dondurmaya, çocukların ilgisi yoğun oldu. Dondurma alabilmek için çocuklar, kuyruk oluşturdu. Dondurmasına kavuşan çocukların mutluluğu ise yüzlerine yansıdı.

7)VARTOLU ÖĞRENCİLER BLUETOOTH KONTROLLÜ ARAÇ YAPTI

Muş'un Varto ilçesindeki Atatürk Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencileri bluetooth kontrollü araç yaptı. Halk Eğitim Merkezi'ndeki bilgisayar odasında 3 ay çalıştıklarını belirten Rümeysa Can, yarışmalara katılmak istediklerini söyledi. Atatürk Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencileri robotik kodlama eğitimi sonrası araç yapmak için çalışmalara başladı. Varto Halk Eğitim Merkezi'ne ait bilgisayar odasında yaklaşık üç ay önce çalışmaya başlayan Rümeysa Can, İrem Tunç, Ömer Talha Yıldız, Dilara Yangın, Anıl Gencay, Barış Doğan, Mustafa Beşir Terzi, Ahmet Demir, Dera Vural, Ufuk Akçelik, Enes Karataş robotik kodlama ile bir araç yaptı. Bluetoothla kontrol edilebilen otomobili İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne'ye gösteren öğrenciler, kısa bir şov yaptı. Robotik kodlama ile yapılan otomobilin gösterisini izleyen Süne, öğrencileri tebrik etti.

Öğretmen Cihat Tunç, öğrencilerin yaptıkları otomobili Van'da yapılacak 'İnovasyon ve Kariyer Fuarı'nda sergileyeceklerini belirtti. 4 vatlık bir motor bulunan aracın yan tarafında bulunan bil ile enerji aldığını belirten Tunç, bluetooth kontrolüyle sürüşü gerçekleştirdiklerini söyledi. Öğrencilerden Rümeysa Can, "Arkadaşlarla eğitimini gördüğümüz robotik kodlamayla bir araç yapmayı tasarladık. Yaklaşık 3 ay sürede otomobili ortaya çıkardık. Bundan sonra bu konudaki yarışmalara katılmak istiyoruz" dedi.

