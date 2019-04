DHA YURT BÜLTENİ -3

Eski nişanlısının evinin damından atlayarak can verdi

Adana'da eski nişanlısının oturduğu apartmanın çatısından kendisini atan Sevgi Can Y.(27) yaşamını yitirdi.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir süre önce nişanlanan Sevgi Can Y. ve Fatih Emre A. (29) anlaşamadıkları için ayrıldı. Sevgi Can Y. bir süre sonra nişanlılık dönemlerinde ortak kullandıkları motosikleti vermek için Fatih Emre A.'yı arayıp oturduğu apartmanın önüne inmesini söyledi. Genç kız daha sonra eski nişanlısı inmeden aynı apartmanın çatısına çıktı. Aşağıya indiğinde Sevgi Can Y.'yi göremeyen Fatih Emre A., daha sonra eski nişanlısının apartmanın damına çıktığını fark edince aşağı inmesi için telefonla ikna etmeye çalıştı. Çabaları sonuçsuz kalınca Fatih Emre A.apartmana girerek dama çıkmak istedi. Sevgi Can Y. ise bu sırada 10 katlı binanın çatısından kendini boşluğa bıraktı. Hızla zemine çakılan genç kızı gören çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Fatih Emre A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

'VURUN, BENİ DE ÖLDÜRÜN'

Polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü sırada olayı duyup gelen genç kızın annesi Fatma Y. ve yakınları Sevgi Can Y.'nin hayatını kaybettiğini görünce sinir krizi geçirdi. Anne Fatma Y., kızının cansız bedenini gördüğü sırada ağıtlar yakarak apartmanın kapısına sarılıp dakikalarca ağladı. Yerde cansız yatan kızına seslenen acılı anne, "Kızım, evladım neden yaptın bunu? Değer miydi kuzum. Sevgi gitti yetişin. Kınalı kuzum kalk oradan. Vurun, beni de öldürün. Kalk güzel kızın ne olursun" diye ağıt yaktı. Genç kızın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Devrilen kamyonun şoförü öldü

İzmir-Çeşme Otoyolu’nda direksiyon hakimiyetini kaybeden Ercan Yıldırım (48), yönetimindeki kamyonun şarampole devrildiği kazada yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün sabah saatlerinde İzmir-Çeşme Otoyolu Narlıdere yol ayrımında meydana geldi. Balçova’dan Narlıdere yönüne seyir halinde olan Ercan Yıldırım, yönetimindeki 35 AK 9811 plakalı suni çim yüklü kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkıp bariyerleri aşan kamyon, şarampole devrilerek ters döndü. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis otoyolda başka bir kaza yaşanmaması için önlem alırken, sürücünün cansız bedeni kamyonun kasasının altından çıkarıldı. Savcının yaptığı incelemenin ardından Yıldırım’ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Midyenin içine sakladığı tektaş yüzükle evlenme teklif etti

İzmir'de gerçekleştirilen 2'nci Midye ve Balık Festivali'nde Kadir Çamur, uzun zamandır birlikte olduğu kız arkadaşı Tuğba Çuluk'a evlenme teklif etti. Arkadaşlarıyla birlikte sürpriz hazırlayan Çamur'un midyeden çıkan tektaş ile yaptığı evlenme teklifi, festivale damga vurdu.

İzmir'in Balçova ilçesi İnciraltı Mahallesi'nde geçen hafta düzenlenen 2'nci Midye ve Balık Festivali'nde, Kadir Çamur, uzun zamandır birlikte olduğu kız arkadaşı Tuğba Çuluk'a evlenme teklifi etti. Festivalde, kimliğinin kaybolduğuna dair yapılan ilginç anonsla sahneye çıkan Çuluk, hayatının sürprizi ile karşılaştı. Tekliften haberi olmayan edebiyat öğretmeni, sahnede bir süre moderatör ile sohbet ettikten sonra erkek arkadaşı Kadir Çamur da yanına gitti.

Çiftin arkadaşları tarafından sahneye doğru evlenme teklifi afişi açıldığı sırada Kadir Çamur, midye içerisindeki yüzükle birlikte Tuğba Çuluk'a evlenme teklifi etti. Festivale damga vuran evlilik teklifine Tuğba Çuluk, 'Evet' dedi. Daha sonra genç çift sahnede dans etti. Askerlik görevini Hakkari'de sürdürdüğünü belirten Kadir Çamur, "Hakkari'de görev yapıyorum. Evlilik teklifini izne geldiğimde gerçekleştirdim. Sosyal medya hesabından festivali düzenleyen kişilerle iletişime geçtim. Hemen geri dönüş yaptılar. Çok kısa bir süre içinde programı ayarladık. Çok hoş bir sürpriz oldu" dedi.

Adli tıpta kimyager olacaktı, arı ürünlerinden krem yapıyor

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü mezunu 27 yaşındaki Ayşegül Pekçedenöz (27), adli tıp kurumlarında kimyager olma hayalinden vazgeçerek babasının Muğla'nın Ula ilçesinde kurduğu arı çiftliğinin başına geçti. Pekçedenöz, yüz kremleri, saç maskesi, yüz toniği, sinek kovucu, dudak bakım kremi yapıyor ve bunları e- ticaret sitesinden satıyor.

Ula'nın Kızılyaka Mahallesi'nde yaşayan turizmci Zafer Pekçedenöz, doğal bal elde etmek için 2009 yılında 5 dönüm arazi üzerinde arı çiftliği kurdu. Pekçedenöz, çiftlikte şeker ve glikozun kullanılmadığı 140 kovanda, 600 kilo bal üretmeye başladı. Aynı zamanda aikido antrenörü olan Zafer Pekçedenöz ve ilkokul öğretmeni Gamze Pekçedenöz çiftinin tek çocukları Ayşegül Pekçedenöz, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü'nden 2013 yılında mezun oldu. Genç kadın, adli tıp kurumlarında kimyager olma isteğinden vazgeçerek, doğayla iç içe yaşamak için babasına ait çiftliğin başına geçti. Pekçedenöz'ün, ilk işi bir e-ticaret sitesi kurmak oldu. Pekçedenöz, gecesini gündüzüne katarak arı ürünlerinden el elde ettiği yüz kremleri, saç maskesi, yüz toniği, sinek kovucu, dudak bakım kremi, bal mumu heykellerinin yanı sıra çam, çiçek, kekik, okaliptüs, sır, petek ve püren ballarının satışını yaparak gelir kazanıyor. Ayşegül Pekçedenöz, biyokimya bölümünde öğrenciyken arıcılık yapmayı düşünmediğini belirterek, "Çok daha farklı hayallerim vardı. Üniversiteden mezun olduktan sonra doğaya ve hayvanlara olan sevgimle birlikte babamın kurduğu arı çiftliğine dönmeye karar verdim. Kremlerin üretimini ve geliştirilmesi konusunda daha önceleri çalışmalarım vardı. Çiftliğe dönmemle birlikte işleri geliştirmiş oldum" dedi.

Baba Zafer Pekçedenöz ise "Kızımın çiftliğimizi başarıyla yürütmesinden dolayı mutluluk duyuyorum. Kadın girişimci olarak örnek teşkil etmiş oluyor. Türkiye'de olması gereken bir konsepti genişlettiği içinde kendisiyle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Antik Kent Laodikya kır çiçekleriyle rengarenk oldu

Denizli'de 7 bin 500 yıllık geçmişe sahip olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan antik kent Laodikya'da baharın gelmesiyle adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Antik kentin içindeki tarihi kalıntıların arasında ve çevresinde açan rengarenk çiçekler görsel şölen yaratıyor. Kırmızı gelincikler, beyaz papatyalar başta olmak üzere kır çiçeklerinin oluşturduğu görsel şovu izlemeye gelen ziyaretçiler bol bol fotoğraf çekiyor.

Eskihisar Mahallesi yakınındaki 7 bin 500 yılık geçmişe sahip Laodikya'da Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından 16 yıldır yapılan kazı çalışmaları aynı anda bir çok alanda devam ediyor. Antik kaynaklara göre, Laodikya'nın, M.Ö. 3. yüzyılın ortalarında Seleukoslar Kralı 2. Antiokhos'un eşi Laodike adına kurulduğu sanılan antik kentte 12 ay kazı çalışması yapılırken, baharın gelmesiyle çalışmalar da hız kazandı. Tarihi kalıntıların arasında ve çevresinde açan kır çiçekleri ile antik kentte adeta görsel şölen oluştu. Gelincikler ve papatyalar başta olmak üzere rengarenk kır çiçekleri, Antik Kenti ziyaret edenlerin yoğun ilgisini çekiyor. Tarihi kalıntılar arasında gezen ziyaretçiler, kır çiçeklerinin arasında özçekim yapıp, o anları ölümsüzleştiriyor. Evlenen çiftler de gelinlik ve damatlıklarıyla Laodikya'ya gelerek doğal fonda anı biriktiriyor, fotoğraf çekiliyor. PAÜ Arkeoloji Enstitüsü Müdürü ve Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, antik kentte kazı çalışmaları yaparken, doğal ve yabani hayatı da koruduklarını belirterek, "Her yıl baharın gelmesiyle Laodikya Antik Kenti bize en güzel renklerini sunuyor. Antik kalıntıların içinde açan çiçekler bize rengarenk görsel bir şov yapıyor. Laodikya'nın içinde bulunduğu Çürüksu Ovası'nın ne kadar verimli olduğunun bir göstergesidir. Biz burada her yıl bu güzelliği yaşıyoruz" dedi.

Kalbinden 6 santimetre çapında kitle çıkarıldı (ÖZEL)

Kahramanmaraş'ta baş dönmesi ve nefes darlığı şikayetiyle gittiği hastanede acil ameliyata alınan Hatice Sarıaltun'un (33) kalbinden 6 santimetre çapında tümör çıkarıldı. Ameliyatı yapan Dr. Mehmet Kirişci, kalp tümörlerinin çok sık görülen tümörler olmadığını belirterek, "Bu kadar büyük bir kitle çok az bir görülen durum" dedi.

Çağlayancerit ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Hatice Sarıaltun'da 10 yıl önce baş dönmesi şikayetleri başladı. Birçok doktora giden ve baş dönmeleri devam eden genç kadında son 6 yılda nefes darlığı şikayetleri de baş gösterdi. Gittiği son nöroloji doktorunun, 'Bir kalp doktoruna görün' tavsiyesi üzerine Sarıaltun, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Kirişci'ye gitti.

KALBİ 2 SAAT DURDURULDU

Kirişci tarafından muayene edilip tetkikleri yapılan Hatice Sarıaltun'un kalbinde tümör tespit edildi. Bunun üzerine genç kadın hemen ameliyata alındı. 4 saat süren ameliyatın yaklaşık 2 saatlik bölümünde kadının kalbi durduruldu. Bu süre zarfında kadının kalbinden 6 santimetre çapında kitle çıkarıldı. Hatice Sarıaltun'un 10 yıldır sağlık sorunu yaşamasına neden olan tümör çıkarıldıktan sonra kalp tekrar çalıştırıldı ve ameliyat başarıyla sonuçlandı.

KİRİŞCİ: KALP KAPAĞINI TIKAMIŞ

Dr. Mehmet Kirişci, Hatice Sarıaltun'un sağlık sorunu yaşamasına neden olan kalp tümörünün çok sık görülen bir tümör olmadığını söyledi. Kadının sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Kirişci, "Hastamız, daha önce değişik kliniklerde takipleri yapılmış, bize ciddi nefes darlığı, bayılma hissi, baş dönmesi şikayetleriyle geldi. Yaptığımız tetkiklerde kalbin içerisinde bir kitle olduğunu gördük. Bu kitlenin, kalbin 'Kulakçık' dediğimiz kısmın tamamını doldurduğunu ve kalp kapağını tıkadığını gördük. Hemen acil bir şekilde ameliyat olması gerektiğini ifade edip bir an önce ameliyata aldık. Kalbin içerisini açtığımızda görüntülemeden daha büyük 6 santimetre boyutlarında bir kitle olduğunu gördük. Güzel bir operasyonla o kitle çıkarıldı. Hastamız şu anda çok rahat. Nefes darlığı, baş dönmesi, göğüs ağrısı gibi şikayetlerinin artık olmadığını görüyoruz. Bundan sonraki hayatında da böyle bir durum ortadan kalktığı için rahat bir hayat sürecek. Kalp tümörleri çok sık görülen bir tümör cinsi değil ama daha önceki deneyimlerimizde de bu tarz ameliyatlar yaptık. Ama bu kadar büyük bir kitle çok az bir görülen durum. Dolayısıyla olduğu yer ve kitlenin yaratacağı sıkıntılar açısından çok önemli bir durumdu bu hastamız için. Çünkü bu kitlenin olduğu yer kalbin çalışmasını çok önemli oranda etkiliyor. Biz o kitleyi çıkararak çalışma mekanizmasını da düzeltmiş olduk. Sadece bir kitle çıkarılması değil, aynı zamanda da kalbi çalışma düzenini de yeniden sağlatmış olduk" diye konuştu.

SARIALTUN: KİTLEYİ GÖRÜNCE ŞOKE OLDUM

Sağlığına kavuşan Hatice Sarıaltun ise mutlu olduğunu söyledi. Dr. Mehmet Kirişci'ye teşekkür eden Sarılatun, rahatsızlığının 10 yıl önce baş dönmesi şikayetiyle başladığını belirterek, "Son 6 yıldır da kalbim sıkışıyordu. Yatarken nefes alamıyordum, kalbim sıkışıyordu, başım dönüyordu. Nörolojiye gidiyordum daha sonra rahatsızlığımızın kalpten kaynaklı olabileceği belirtilerek kalp doktoruna yönlendirdiler. Bu hastanede Mehmet Bey ile tanıştım. Ameliyat oldum, kalbimden tümör çıkardılar. Kitleyi görünce şoke oldum ve nasıl yaşadığımı düşündüm. Yaşayamıyordum zaten yani hiçbir iş yapamıyordum 6 yıldır. Sadece yemek hazırlıyordum çocuklarıma ev işi yapamıyordum" dedi.

Türkiye'nin tek 'Cam Eserler Müzesi' kapanıyor (ÖZEL)

Gaziantep'te 11 yıl önce açılan, içinde 3 bin yıllık eserlerin bulunduğu, Türkiye'de tek olan 'Medusa Cam Eserler Müzesi', maddi imkansızlık nedeniyle kapatılıyor. Müze Müdürü İbrahim Halil Algın, 6 bin eserden 2 bininin Devlet Arkeloji Müzesi'ne teslim edildiğini söyledi.

Seferpaşa Mahallesi'nde 2008 yılında kurulan 'Medusa Cam Eserler Müzesi', bir sanatseverin 15 yıllık birikimi sonucu ortaya çıkan koleksiyonunun daha geniş kitlelere, sanatseverlere ve bilim insanlarına sunulabilmesi için hayata geçirildi. Cam eserler, bronz ve pişmiş toprak eserler ile Roma Dönemi'ne ait altın ve bronz sikkeler ile yaklaşık 6 bin eserin bulunduğu müzenin yetkilileri, maddi imkansızlıklar nedeniyle kapatma kararı aldı.

Özel müze statüsünde olduklarını ve ekonomik yetersizlik yüzünden müzeyi kapatacaklarını dile getiren Müze Müdürü İbrahim Halil Algın, "Burası Türkiye'de tek olan özel bir müzeydi. 11 yıl önce açılışımızı yapmıştık. O zamandan bugüne kadar kendi ayakları üzerinde durabiliyordu. Son yıllardaki maddi imkansızlıklar, ziyaretçi sayısının az olması nedeniyle kapatma kararı alındı. Müzede yaklaşık 6 bin eser var. Bunun 2 bin tanesini Devlet Arkeoloji Müze'sine teslim ettik. Kapatma kararını aldıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yazımızı yazdık. Oradan gelen sonuç doğrultusunda müzemizi tamamen kapatacağız. Daha sonra koleksiyoner olan kişi kalan eserleri alıp, kendi evinde saklamaya devam edecek. Bu eserlerin maddi ve manevi değerleri çok yüksek ve müzemizde yer alan eserlerin Türkiye'de eşi benzeri bulunmuyor. Pişmiş topraktan oyuncak, kukla bebek, oyuncak arabalar gibi birçok değerli eserleri bulunan 'Medusa Cam Eserler Müzesi' kapanıyor" diye konuştu.

