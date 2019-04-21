DHA YURT BÜLTENİ -3

Diyarbakır'da PKK'lıların kullandığı 9 sığınak bulundu

Diyarbakır'ın Silvan ve Hazro ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'lıların kullandığı 9 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, Silvan ve Hazro ilçelerinin dağlık ve kırsal alanda, 20 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 01.00’dan itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlanılan 'Akıncı-19 Şehit Jandarma Komando Er Hüseyin Harun Çakır-05 Operasyonu' aynı günü saat 22.00 itibariyle tamamlandı.

Güvenlik güçleri operasyon bölgesinde yaptıkları aramada, bölücü terör örgütü mensuplarının kış üslenmesi amacıyla kullandıkları 1’i 3 odalı 9 sığınak tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildi.

Sığınaklarda yapılan aramalarda ise yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi.

Görüntü Dökümü:

----------

- Sığınaklardan görüntü

- Sığınaklarda yapılan arama

- Ele geçirilen malzemeler

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 12 MB

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,()

=================

Siyah akan Çorlu Deresi, çevreye ağır kokular yayıyor

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden geçen ve fabrika atıkları nedeniyle simsiyah akan Çorlu Deresi'nden son günlerde ağır kokular yayılmaya başladı. Koku nedeniyle evlerinin pencerelerini açamadıklarını söyleyen çevre sakinleri, yaz ayları gelmeden önlem alınmasını istedi. Trakya Platformu Sözcüsü Murat Sevgi, "Bu zehrin artık havamızı, suyumuz, toprağımızı kirletmesinden evimize, soframıza penceremizi açtığımız da salonumuza girmesinden kurtulmak istiyoruz" dedi.

Ergene ilçesinin Sağlık Mahallesi'nden geçen ve Trakya'da kirliliği ile yıllardır gündemde olan Ergene Nehri'nin kolu Çorlu Deresi de son günlerde fabrika atıkları nedeniyle siyah akıyor. Renk değiştirip, simsiyah akan ve çevresine zehir saçan dereden havaların ısınmaya başlamasıyla da çevreye ağır kokular yayılmaya başladı. Mahalle sakinlerinden Ayşe Türkoğlu, yıllardır özellikle yaz aylarında derenin atıklar nedeniyle simsiyah aktığını ve çevreye de dayanılmaz koku yaydığını söyledi. Türkoğlu, "Bu ağır kokudan kim memnun olur? Biz buraya taşınalı 30 sene oldu. 30 senedir biz bu derenin kokusunu çekmekteyiz. Derenin yanında oturuyoruz kokusu çok ağır. Ancak bizim sesimizi duyan yok. Yapacağız, edeceğiz diyorlar ancak hiç bir şey yapılmıyor yıllardır. Hayvancılık yapıyoruz ona bile zararı var. Hayvanlarımız dereye düşüyor ve telef olan oluyor. Geçenlerde bir kuzum dereye düştü telef oldu" dedi.

Sağlık Mahallesi'nde 28 yıldır yaşadığını söyleyen Mustafa Saka, "Dere yine simsiyah akmaya başladı ve ağır kokular yayıyor. Yıllardır bu kokuyu çekiyoruz. Sürekli rengi değişiyor simsiyah akıyor. Bu dereden dolayı bir çok insan hasta. Derede çevreye zehir saçıyor" dedi.

'BU ZEHİRDEN KURTULMAK İSTİYORUZ'

Trakya Platformu Sözcüsü Murat Sevgi, Trakya'da endüstri ile birlikte çevre kirliliğinin arttığını belirterek, Çorlu Deresi'nin de bunun bir parçası olduğunu söyledi. Artan çevre kirliliğine önlem alınmadığının simsiyah akan Çorlu Deresi'nin örneklerden biri olduğunu ifade eden Sevgi, "Trakya'daki endüstrileşmenin bir yan etkisi olarak simsiyah akan Çorlu Deresi ve halk bu suyla birlikte yaşamak zorunda.

Bu zehrin artık havamızı, suyumuz, toprağımızı kirletmesinden evimize, soframıza penceremizi açtığımız da salonumuza girmesinden kurtulmak istiyoruz. Büyük bütçeler harcanarak yapılan projeler var. Bu projelerde sadece klasik deyişle çöpleri halının altına süpürme uygulaması yapılmaktadır. Buradaki kirlilik Marmara Denizi'ne aktarılacak deniyor ki, sadece ağır metal ve tuzlar için yapıyoruz bunu. Ama Marmara bizim canımız, soframız her şeyimiz. Buranın kirletilmemesi için uğraşıyoruz. Zaten mevcut bir kirliliği var ve bu kirliliğin Ergene'deki bin 500, 2 bin fabrikanın ve çevredeki bir çok şehrin yerleşim alanının, tarım alanlarının hayvan çiftliklerinin atıklarıyla kirlenmesi elbette ki insanımızın zarar görmesi anlamına gelecek. Bu şekilde çöplerin, atıkların ortadan kaldırılmak için Marmara'ya gönderiliyor olması çözüm değildir. Trakya Platformu olarak bu konuda mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------

-Akan dereden detaylar

-Siyah akan dere ve çevresi

-Ayşe Türkoğlu ile röp.

-Mustafa Saka ile röp.

-Murat Sevgi ile röp.

-Dereden genel ve detaylar

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),()

==============

Amasya’ya Nisan ayında kar sürprizi

Amasya’da 4 yıl aradan sonra nisan ayında kent merkezini beyeza bürüyen kar yağışı, vatandaşları şaşırttı.

Amasya’da sabahın ilk saatlerinde etkili olan kar yağışı sonucu, yüksek kesimlerdeki evlerin çatıları beyaza büründü. Nisan ayında gelen karla birlikte kent merkezini çevreleyen dağ ve tepeler beyaz örtüyle kaplandı. 4 yıl aradan sonra nisan ayında kent merkezine düşen kar, vatandaşları da şaşırttı.

Görüntü Dökümü

----------

- Amasya Nisan ayı kar yağışı detay

- Dağlardan detay

- Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA, ()-

===============

Kız arkadaşına mesaj atanı bacağından vurdu; o anlar kamerada

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Rıdvan K.(25), iddiaya göre kız arkadaşına mesaj atan Halil T.'yi (35) pompalı tüfekle ateş ederek bacağından vurdu. Halil T. tedaviye alınırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Alaplı Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Rıdvan K., iddiaya göre kız arkadaşına mesaj attığı gerekçesiyle Halil T. ile 10 gün önce tartıştı. Gece, Rıdvan K., Halil T.’nin terminalde olduğunu öğrendi. Rıdvan K., Halil T.’yi tuvaletten çıktığı sırada pompalı tüfekle ateş ederek bacağından vurdu. Halil T., yaralı halde Rıdvan K.’nın elinden tüfeği almaya çalıştı. Bu sırada terminalde bulunan polisler gelerek Rıdvan K.’nın elinden tüfeği alıp,emniyete götürdü. Sağ bacağından vurulan Halil T.’nin kan kaybetmesini önlemek için bacağına kemer bağlandı. Halil T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Halil T. ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sevk edildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan olay, terminalin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Halil T.’nin terminal tuvaletine girdiği, Rıdvan K.’nın büfeden aldığı pompalı tüfek ile Halil T.’yi tuvaletten çıktığı anda vurması ve sonrasında yaşananlar yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------

-Olay anı güvenlik kamera görüntüsü

-Olay yerinin şerit ile kapatılması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Çevreden detaylar

Süre: (8:15) Boyut: (1.49 GB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ALAPLI(Zonguldak),()

==================

İkinci el eşya mağazası küle döndü

Çorum'da ikinci el eşya satışı yapılan iş yeri, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Kentte Gülabibey Mahallesi'nde Irak uyruklu bir kişiye ait ikinci el eşya satışı yapılan mağaza, gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yoldan geçenlerin yangını fark edip bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahale ettiği alevleri söndürdü. Çıkan yangın sonrası işyeri kullanılamaz hale gelirken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

---------

-Alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederken

-Söndürme çalışmaları

-Detaylar

(SÜRE:2 dk) (BOYUT 127 MB )

Haber-Kamera: Serkan Barış- /ÇORUM, ()

